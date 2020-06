英格蘭「南方丘陵之路(SDW)」 自助健行的10個提問

▲步道資訊

名稱 / 南方丘陵之路或南唐斯丘陵之路(South Downs Way) 地點 / 英格蘭(England),東南部 路徑 / 從溫徹斯特(Winchester)開始步行,至伊斯特本(Eastbourne) 總長、總上升高度、最高點 / 共100英里(160公里)、約3800公尺、約245公尺 健行日期 / 2018.09.20-2018.09.28,共9日(1日休息+8日健行) 季節 / 夏秋之際

圖片來源:https://www.footprintsofsussex.co.uk/south-downs-way/

▲前言

會來走南唐斯丘陵之路(South Downs Way,以下稱SDW),是偶然之下的決定,不是夢寐以久、也沒有刻意準備,剛好有個機會來到英格蘭,本著對於長途健行的興趣,想像從內陸往海岸走會是個邁向希望的前行,命運就把我引領到這條步道上。走完之後很感謝命運的安排,這說長不長、說短不短的9天健行,是人生當中美好的長徒步道體驗之一。在步道上的一切靜謐及和諧,都源自於前人的努力保護和當代人對環境重視的結果。以下的介紹主要是以「一次走完SDW」為前提,以提問的方式呈現,主要參照健行指南及SDW官方網站內的說明,及提供自己的經驗,依序解開一般人面對一條未曾走過的長途步道心中可能有的疑惑。

▲正文

1. SDW是怎樣的一條健行步道?

☆ SDW是一條坐落於英格蘭東南方、在南唐斯國家公園(South Downs National Park)境內的國家步道(National Trail),行經多個城鎮,卻仍可感受遠離塵囂的寧靜,一路從內陸走向海洋,群覽英格蘭鄉村風光及白堊地形。

先簡單介紹一些關於此步道的背景知識:

長度 :總長100英里(即160公里),兩側端點為溫徹斯特(Winchester)及伊斯特本(Eastbourne),從西向東走(內陸走向海洋)或東向西走(海洋走向內陸)都可以,且都有健行指南可參考。依照官網的說明,官方的健行指南是以「東向西」來寫,但步道管理者私心建議走「西向東」,原因有二:(1) 因為這方向是順風,走起來比較不吃力;(2) 鄉村景致固然迷人,但七姊妹白惡岩更壯觀。

沿途景緻 :最為著名的景觀是由 白堊 (c halk)地質 所組成的丘陵地形,步道乃沿著山脊而延展,高低起伏,走到高點時,陶醉於非常迷人的鄉村景致及田園風光。途經多個城鎮(鎮內自然少不了英式酒吧)、茂密樹林及牧場,由內陸一路延伸至沿海,最終讓七姐妹白堊岩(Seven Sisters chalk cliffs)為此趟徒步畫下令人驚豔的句點。

步道用途:這條步道舊時原是供騎馬者使用(所以稱為Bridle trail),目前則轉為休閒目的使用。步道除供步行外,亦開放單車和馬匹通行,並曾被美國雜誌《建築文摘》(Architectural Digest)列為全球10大單車旅行勝地之一。

適合族群 :適合「海外長途健行初學者」。既然屬於「國家步道」之一,代表此步道的管理和運作是依照政府規定的質量標準,並有專職人員(多為志工)定期維護,因此指標相對完善,具備一定的安全性。沿途 露營 營地、住宿和補給都算充足,露營地的各類水電及沐浴等基本設備都有,且會經過多個小鎮,可調整性高,想中途打退堂鼓或甚至設定一些挑戰(例如全程都紮營或一日重裝步行25公里以上)都可行,進可攻退可守,可在安全性和自我挑戰間取得平衡,藉此測試自己於長途健行時,體力、裝備運用能力和各方面的應變能力。

注意事項 :(1)南唐斯國家公園是英格蘭人口最為密集的國家公園,政府想辦法在居住環境維護、農畜牧業發展和生態保護間取得平衡,因此走在步道上,需要注意不要任意侵入私人領地、觸摸或餵食牲畜,盡量保持最低限度的影響。(2)再者,因為SDW會行經一些私人所有的牧場,有些採取放養的方式,因此步道沿途有很多「可開關式柵欄」,避免牲畜離開原飼養地,但有時候這柵欄也會因為特殊原因而保持開放的狀態,所以走在步道上,看到這種可開關式的柵欄,就是「依照指示行事」或「保留遇見時的樣子」(Leave gates as you find them),該關就關、該保持開放就保持開放。

其他:SDW雖然全程都在國家公園內,但走SDW,不用事先申請任何入山、入園等證件。想走的人,大方跨進去就是了。

SDW與倫敦的相對位置,圖片來源

2. 走完SDW的困難度是如何?

☆ 輕裝徒步→簡單至適中,重裝徒步→適中至困難

參考Trailblazer針對SDW所出的健行指南,關於困難度,是這樣描述的:「SDW是英國長途步道中最容易抵達及最容易的步道之一(The South Downs Way is one of the most accessible and easiest of Britian's long-distance paths.)。」

乍看之下可能會覺得,好像是散步一般就可以完成似的,實際上是否真的這麼簡單?因為走完SDW的方式很多元,所以我認為SDW的困難度不能一概而論,大致上可以從客觀因素和主觀因素來切入。

1)客觀因素:地形、步道指標及氣候

地形:

整體而言是走在山脊上,有時也會走進森林裡,沒有困難地形要橫渡或需要繩索攀爬等技術,雖然步道最高點也才245公尺,但沿途少不了高低起伏,總上升高度約3,800公尺。再者,因為白堊地質的緣故,沿途部分步道上許多大小不一的碎石,所以需要選擇適合的登山鞋,否則長時間走下來會有腳底痠痛和水泡等問題,當然也會因此提高完成步道的困難度。

另外要注意的一點是,雖然沿途經過多個城鎮,但這些城鎮多半在丘陵兩旁,可想而知,若要前往城鎮(補給、進食或住宿等),需要先下坡走一段路。等補給完或隔天要再回到步道本身時又需要再次上坡,因此步道總長雖是160公里,但實際走起來一定會超過160公里,在計畫一次走完此步道時需要把這點考慮進去。

SDW的高度圖(圖片來源:National Trails),要看大圖的請按這

步道指標:

國家步道的指標是以「橡樹果實」(Acorn)作為圖示,徒步使用的多半以黃色為底,騎馬使用的多半是藍色為底,但有時候也會通用。

沿途步道指標都還算清楚,偶有幾次會因為指標過於隱蔽而錯過(例如指標兩旁的植物已經高過於指標導致發現不意等),但因為指標出現有其頻率,基本上只要一段時間沒看到指標,蠻快就會發現「我不在SDW步道上了」而適時的修正前行方向。另外,因為英格蘭鄉間步道很多,有時候會同時有SDW和其他步道的指標,小心不要眼花看錯!雖然指標蠻清楚,感覺好像不用地圖或指南也可以走完,但我個人覺得有地圖和指南在手,資訊比較齊全且查閱容易,也會對沿途的地理及歷史有些認識,會讓旅程不僅僅是跟著指標走而已。

氣候

同樣的一條路,天氣是晴是雨、太冷太熱或風太大等絕對會影響到步行的困難度。這條步道位於英格蘭東南方,是被公認全英格蘭日照較多的地區,比起蘇格蘭,遇到淒風苦雨的機率小一點,但畢竟還是在英格蘭阿!所以無論如何都要有心理準備會沒來由的下場雨。關於我在這趟健行中所遭遇到的雨天經歷,延伸閱讀:英格蘭|多日健行|SDW隨筆|不預定住宿,然後呢?

2)主觀因素:取決於每個人的「完成天數」、「負重多寡」及「住宿選擇」

完成天數:

可以從6-11天不等(詳細回答請參考提問3:走完SDW所需天數為何?),困難度會隨著天數越多而降低。

負重多寡:

背包的重量當然也會影響到每日可完成的里程,要不要帶露營裝備?睡眠系統?炊具?自備餐點?背包可以從4公斤到15公斤不等,另外若選擇付費的背包運送服務,可能可以走得像飛一樣喔。

住宿選擇:

在SDW上,住宿選擇很多元(詳細回答請參考提問4:走在SDW上每天住哪裡?),若不打算露營,背包重量砍1/3,若每天都吃酒吧或餐廳的餐點,背包重量再砍1/3,背著小包包,就算沿途有高低起伏也是跟走公園一樣愜意。

我平常有固定在運動和健行,走完SDW全程,我認為步道的困難度是「適中」。我是一個人走,重裝(約11-12公斤),自背露營裝備和炊具,走了9天,中間有1天休足日及住青年旅館。9天當中有2天碰到下雨。整體而言,有累到但不至於崩潰。比較需要說明的是,或許有人會把海外長途健行和台灣高山連日縱走相比較,但這兩者在性質上和各方面條件上差異都蠻大,各有其不同的困難。更多的說明,請參考延伸閱讀:英格蘭|多日健行|SDW隨筆|平凡中的不平凡

其實,你選擇怎麼走完一條步道,某程度反應著你以什麼態度活著。延伸閱讀:英格蘭|多日健行|SDW隨筆|People walk the way they live

3. 走完SDW所需天數為何?

☆ 快速:腳勤且趕時間的健人可以在6-7天完成(平均一天走25-30公里)☆ 中等:腳不勤但堪用的健人可以在8-9天完成(平均一天走20-25公里)☆ 輕鬆:腳貧且愛悠哉的健人可以在11-12天完成(平均一天走15-20公里)

健行指南內有針對不同的住宿需求(分別是B&B、露營和青年旅館),搭配不同的腳程(分別是輕鬆、中等及快速)而提供建議規劃,包括每日步行距離、停留地點及所需天數,讓每個人依照自己的預算和腳程來選擇適合的行程,彈性很高,也容易打造屬於自己的行程。這也是我建議走SDW時帶一本健行指南在身上的原因,內含沿途的各類住宿資訊,可以因應有時旅程需要縮短或拉長而有不同選擇。

實在不想要買健行指南或嫌健行指南重不想帶在身上的人,也可以到國家步道的官網查詢住宿資訊Accommodation on South Downs Way,資料也算齊全豐富。但需要注意的是,雖然步道上大部分地方的網路收訊都不錯,但仍有少部分地方或天氣不好時,網路收訊不好,因此建議事先查詢好住宿地點的地址和電話等相關資訊。

以下是我的實際健行行程:

D1 Winchester - Holden Farm / 11km

D2 Holden Farm - Sustainability Center / 21km

D3 Sustainability Center - Manor Farm / 26km

D4 Manor Farm - South Downs Bunkhouse (camping site) / 19.5km

D5 South Downs Bunkhouse (camping site) - YHA Truleigh Hill / 22.5km

D6 Rest day (YHA Truleigh Hill)

D7 Truleigh Hill - Southdown Way Caravan & Camping Park / 16 km

D8 Southdown Way Caravan & Camping Park - Housedean Farm Campsite / 18km

D9 Housedean Farm Campsite - Eastbourne / 26km

延伸閱讀:英格蘭|多日健行|SDW隨筆|長途健行的休足日

4. 走在SDW上每天住哪裡?

☆ SDW上的住宿選擇從價格高至低,有民宿、附早餐的B&B、酒吧附設旅館、簡易旅館或青年旅館及露營。

住宿主要有以下幾種選擇:

高檔:民宿(Guesthouse) / Bed & Breakfast(B&B) / 酒吧附設旅館

這類型的住宿,都是有單獨的房間,衛浴有時在房間內,有時在房間外(幾個人共用),附有毛巾、盥洗用品及整套英式早餐。若需要外帶午餐或當晚要在住宿地點享用晚餐,建議要事先預訂。價格約40-70英鎊/一人/一晚。通常都是雙人房以上的房型,極少單人房,若是一人入住雙人房,則價格會外加20-30英鎊左右。

平價:青年旅館(Hostel) / 簡易旅館(Bunkhouse)/ 露營小屋(Camping barns)

這類型的住宿,沒有高檔住宿的優雅精緻,但基本所需的設備都有,例如廚房、客廳及衛浴設備,整潔乾淨。有些有單獨房間,有些是多人共居的宿舍房(dorm room),衛浴多半是在房間外,多人共用。需自備毛巾及盥洗用品。價格約25-35英鎊/一人/一晚。有些提供加價早餐的服務。

便宜:營地(Campsite)

與大地為伍,睡覺的地方自己蓋!SDW沿途可以野營的地方僅一處,其餘都是民營的露營地或青年旅館有時也會附設露營地,僅需負擔小額的營地使用費用,通常約5-15英鎊/一塊營地/一晚(有些營地會限制一塊營地至多2人入住),其餘所需均自備,包括睡眠系統(帳篷、睡袋、睡墊等)、炊具、食物、頭燈、快乾毛巾等。關於營地所有的附設設備,可事先在健行指南內或到營地的網頁內查詢,多數營地都有附設的衛浴設備及其他簡易設備,例如水槽、冰箱和可供充電的插座等,但也有少數營地就只提供一塊草地和水龍頭。

5. 在步道上每天三餐吃的是什麼?

☆ 因為SDW會經過好幾個城鎮(但要記得有時需要多走一些路才能抵達),所以吃的東西可以依照自己的需求和預算來規劃,可以三餐都吃民宿、餐廳、酒館或咖啡館提供的內用料理或外帶午餐(packed lunch),也可以三餐都吃事前從超市或戶外用品店購買的露營食物。

早餐

如果是住B&B或民宿,那就不用額外煩惱,起床就可以享用熱騰騰的早餐。如果是住青年旅館例如YHA,他們通常會提供額外加價的早餐,有那種自助式buffet和基本的英式早餐(香腸、培根、番茄、炒蛋、豆子泥等)。如果是住城鎮內或鄰近,也容易找到有提供英式早餐/麵包/咖啡等的咖啡店或麵包店。當然,如果想一早起床就開始健行的,也可以從超市或麵包店買些麵包、吐司或果醬等帶在身上,走一走再吃也可以。

YHA的加價早餐,另外還有buffet(優格、穀片、牛奶、吐司、果醬和水果等),吃粗飽很划算

午餐

若剛好在中午時分走到城鎮或鄰近,就可以在鎮上找間有開的餐廳或咖啡店吃個午餐,可以來份沙拉,也可以吃個三明治或牛肉派等。另外,有些B&B、民宿或餐廳,也可以提供外帶午餐(packed lunch),但記得提早告知民宿主人。

晚餐

辛苦走了一整天,晚餐通常會想好好吃一頓或喝一杯,SDW沿途可能經過的城鎮,有許多自14、15世紀就存在的英式酒吧,會提供餐廳等級的餐點及正統的艾爾啤酒(Ale)。若有預算上的考量,城鎮上也有些提供外帶的餐點,例如土耳其烤肉捲(Kebab)、pizza或炸魚薯條等。還有一種免出門就可以享受的料理:就是事前買好的食物乾燥包(Freeze dry meal),用爐頭燒熱水,把熱水倒入乾燥包內,5-10分鐘後即可享用。

英式下午茶

走一趟英格蘭的步道,若可以有機會享用英式下午茶,是不是非常完美?SDW沿途可能經過的城鎮,有咖啡館會提供英式下午茶,但不是那種妳想像的三層下午茶喔,就是一壺茶、思康(Scone)、德文郡奶油(clotted cream,一種濃郁的鮮奶油)和果醬。另外,也會有些咖啡館會提供咖啡和手做甜點,都會忍不住停下來光顧一下,那些希望走完SDW可以變瘦的人,可能要三思XD。

