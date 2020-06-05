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一路收穫壯麗景色！「井倉洞、井倉峽紅葉健行」 走訪神奇洞穴

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

從備中高梁駅徒步花了4個多小時來回備中松山城後，接著要前往井倉峽與井倉洞

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先從備中高梁搭JＲ伯備線普通車前往井倉

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列車沿著高粱川而行，沿途景色優美

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約26分鐘的車程來到井倉駅

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走出井倉駅後左轉沿著馬路行，約8分鐘就可看到井倉洞入口

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經過展示的D51838蒸汽火車頭

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之後一路沿著井倉峽而行，井倉峽是高粱川沖刷石灰岩高地後形成的溪谷，景色秀美。也是觀賞紅葉的勝地。

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紅葉伴著溪谷倒影相當美麗

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看到跨越高粱川的綠色水泥橋，就代表井倉洞快到了

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井倉洞就位在橋對岸的右側山腰，橋左側還有一道飛瀑，名為井倉の滝

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在上橋處這端買了井倉洞入洞卷，大人1000円

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跨越綠色小橋往洞口走去

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來到井倉洞入口

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井倉洞入口處於高梁川上240米的峭壁上，是個全長1200米，高低落差90米的地下鐘乳洞。

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進入洞內探險

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井倉洞內部有地下河川及各式各樣的鍾乳石，是岡山縣指定天然紀念物，與去過的日本其他鍾乳石洞相比，井倉洞顯得原始許多，洞穴內部狹小且陡峭

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井倉洞出口有座阿里佐の宮

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井倉の滝就在出口旁一瀉而下

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回望井倉の滝與井倉洞，沒想到在這高聳的岩壁內竟有如此神奇的洞穴

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原路而回，再次欣賞井倉峽紅葉美景

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從井倉搭ＪＲ伯備線普通車回岡山，也結束今日的備中松山城及井倉峽井倉洞紅葉之旅

美景

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