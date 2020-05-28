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一本犯罪小說帶來的改變：德國納粹遺緒研究給台灣的啟示

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新手冬季最冷時期單攻「安娜普娜基地營」　為什麼不請嚮導／挑夫？

健行筆記 / 健行筆記Seafood Curry

走Annapurna Base Camp這條路線到底要不要請嚮導或挑夫？這個問題在出發前讓我猶豫了很久（大概兩天…？）就讓我用事後諸葛的語氣來驗證當初做的決定吧！

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冒險主義 vs. 保護主義

在山上修行的第五天時碰到了個德國小夥子，路上一起走了幾段，聊了不少天。他也是我路上碰到的少數單攻勇者，什麼裝備都沒有，連登山杖都是路邊隨便撿支竹子來用…（汗）

佛瑞德：「出發前找資料時，大家都說不需要找嚮導。但為什麼好像大家都有請嚮導？

咖哩：「是嗎？我在網路上看，大家都說要請嚮導耶！我們看到的資訊也差太多！

我才突然意識到，德國網路上查到的資料跟台灣差這麼大。瞬間勾起出發前剛好看到比基尼登山客的事件，以及冒險主義vs.保護主義的文章。

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以前在加拿大就學時，每次去滑雪或是溜冰刀時都會見到很多兩三歲、連走路都不太會的小朋友，在爸媽的帶領下一起滑雪及溜冰。剛開始看到都會覺得，「這些加拿大父母的膽子也太大了吧？」但在加拿大的教育體系下待久了，慢慢了解他們的價值觀，竟也開始漸漸認同他們的做法。

除了死，其他都只是擦傷。

加拿大的父母給我一種，「反正小孩沒死就好了」的感覺~ XD 反觀台灣的家長們，好像小孩摔倒就會死掉一般，趕緊拉起來拍乾淨，彷彿地上的灰塵會殺死小孩一樣。「餓到了怎麼辦？冷到了怎麼辦？嚇到了怎麼辦？」感覺台灣的小孩子好像隨時都會死掉。

久而久之，一邊養出「怕什麼？不過就是擦傷而已，又不是沒受傷過」而四處冒險的孩子，家長也一副「反正小孩還在世界上的某個角落活著就好」地老神在在。

另一邊養出「萬一失敗了怎麼辦？」而什麼都不敢做的孩子，家長也以有個「父母在，不遠遊」的孩子感到安心，全家一起待在家裡享受天倫之樂。

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自己的責任自己扛

印象很深刻，孩童時期有兩次重感冒，身體很不舒服。小孩子不知道要怎麼處理，只能透過哭泣來引起父母跟師長的注意，期待大人可以幫忙解決。結果當時的大人根本不理我，在那瞬間似乎一秒長大，體悟到自己的問題最終還是得靠自己解決

對我來說，找嚮導等於把自己的問題丟給別人解決。

找不到路，丟給嚮導解決。不知道路程怎麼安排，丟給嚮導解決。山屋不知要住哪間，丟給嚮導解決。萬一得到高山症怎麼辦，丟給嚮導解決…等，無數的問題與困難，是真的無法自己處理？還是不想自己承擔？

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There is no guarantee in life

我覺得台灣社會普遍過度追尋著「標準答案」。

小時候應該要努力讀書考個好高中，然後考個好大學，然後找個好工作，然後找個好老公/老婆，然後生個好孩子。人生中所有的過程都只是為了最後的「目的」，希望在過程之中所有的付出都「保證」能達到最後的目的。

報名補習班期待能保證上好大學，拿到專業證照期待能保證找到好工作，登記結婚期待對方能保證永不出軌。

但人生的目的根本沒有標準答案，享受過程的當中也不見得一定要有何目的，而所有的付出根本也沒人可以給出任何保證。

網路上充斥著各式各樣的攻略，除了最傳統的旅遊攻略外，就學有攻略、求職有攻略、把妹有攻略，最近聽到剛退伍的朋友說當兵也有攻略。彷彿大家希望生活中所有大小事都有一套SOP可以遵循，按圖索驥便可以得到保證順利通關。

買網友推薦的神裝，雇網友推薦的嚮導，走網友推薦的路線，只為了順利抵達標著高度的那塊指示牌拍照打卡，順利抵達「目的」。

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免責聲明 Disclaimer

為了避免一些欠缺思考能力的中二生看到這篇文章，就一股腦熱血地輕裝往雪山上衝，該負的社會責任也還是該扛一下。

我不是提倡不雇嚮導獨自前往安娜普娜，我想提倡的是不要照抄別人的攻略。

每個人的體能不同、財力不同、心理素質不同、資歷不同、風險承受度不同，本來就不該只有一種標準答案。你該買哪些裝備、該不該請嚮導本來就應該看你自己的能力去做評估，而不是看我這樣做就認為你也適合這樣走。

畢竟，光看兩三篇文章，你不會知道我有健身教練證照、泰拳證照、重訓經驗；同樣地，最了解你的，也只有你自己。試著找出最適合自己的路吧！

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