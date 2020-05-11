在神一般的國度爬山！挪威三大奇石最美「惡魔之舌trolltuga」

挪威三大奇石之一 惡魔之舌trolltuga。它的照片其實放在我桌布已久，只是沒想到有一天會來～

一開始的北歐自助旅沒設定一定要來，而且九月開始多雨，要爬很靠天氣。研究了一下三大奇石，惡魔之舌最美，而且要爬＂12小時＂，完全引起我的興趣。來之前一直注意氣象，想把他排在天氣最好的一天，不過氣象多變，只好聽天由命。昨天民宿老闆說，這裡已經連下7天的雨了，唯有這兩天預報會是好天氣，你們很幸運！

來北歐很爽的一件事，就是可以天天睡到飽，因為很多地方都很晚才開門。今天五點起床，因為要爬12小時約莫24公里，來這邊的方式跟停車都有他的規則。總之我只知道我付了的1800元停車費，跟800元的接駁費（2人）！而且最後回程下坡還沒坐接駁，省錢用走的。

我想說應該一路平緩好走，沒想到下坡時才發現，其實前面有2-3公里是陡上坡，去10公里回來10公里，有坐接駁省掉前面3公里，一路上外國人快速走過。那麼久的路程，停下來休息及吃東西的人極少。不過怎樣都比台灣的好爬。

我走到厭世，而且還踩到溼滑的石頭滑一跤，幸好只撞到我肉最多的屁股。

到終點沒得休息，要去排隊拍照大概排了一個半小時。我還一直研究要怎麼找人拍照，因為拍照地點跟站的地點很遠～一整路都沒遇到亞洲人，居然在此時讓我遇到了其中一位，還是台大到奧斯陸的交換生。其餘應該是香港人遇到家鄉人倍感親切。可惜還要趕路下山回到家，腳不是我的腳，煮個麵煎個鮭魚，準備睡。

感謝老天爺的好天氣 讓我完成惡魔之舌！