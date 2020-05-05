快訊

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

台南一槍殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

芬蘭邊境與麋鹿健行！「湖泊森林秘境」沿途景觀美翻

健行筆記 / 健行筆記Cathymwh

Day1 探索卡亞尼 Kajaani 綠色小鎮

抵達 Kajaani 機場與嚮導碰面，一起轉乘巴士（約 2 小時）到 Martinselkonen Wilds Centre 享用晚餐和住宿。

630f5021aaf25c7b92911cbf2294bacb.jpg

Day2 芬蘭野外初體驗 Martinselkonen Wilds Centre – Arola Farm

享用完豐盛的早餐後，我們走進 Martinselkonen 自然保護區。Martinselkonen 自然保護區的建立是為了保護芬蘭的荒野，特別是有許多鳥類和昆蟲的沼澤地區，以及任何對森林產業的侵蝕。保護區有沼澤、池塘和湖泊，古老的森林和雲杉樹林。夏天沿途還有各種野莓果隨手可得，愛吃多少看你摘多少！但記得不要破壞環境喔！

下午還有 6 小時的觀熊活動，我們可以從特製的小木屋近距離觀察、拍攝這些巨大野生動物。23AUG 出發不適用，改為赫爾辛基住宿一晚。

9a9a04328a5a55d59ac24dd5b9870cad.jpg

8da719f7d210fd1bf989dc8b034d17da.jpg

Day3 芬蘭俄羅斯邊境健行 Arola Farm – Kovavaara 19 公里

今天我們沿俄羅斯邊境向北行走。這是個很難得的有趣體驗，邊境的指標沿路可見，我們距離俄羅斯只有 3 公里！可以看到一路上空曠清新的森林只有自己在移動。

6a12419ae13b3d51d9c0439557b6ee5a.jpg

cbe17c11c51c950c4fe5778bc1d1f47f.jpg

7809b2e2723e233f73ddf77f8d029f9f.jpg

Day4 走入國家公園 Kovavaara – Hossa National Park

今天會短暫的搭車移動，再開始今天的旅程。早上行走在木板條上，來到野生狼獾種群的家園，雖然這些秘密的掠食者很少見，但我們可能會遇到他們的踪跡。運氣好的可以在湖泊、沼澤上發現天鵝和鶴。不要太驚艷～這裡可是連夏天的森林綠都有很多層次的變化喔！

5351586eabe75acdb8db43c17dfc4ffe.jpg

中午嚮導會在野地生營火烤熱狗、煮咖啡茶，你也可以把三明治烤熱來吃。仔細觀察這邊的烤架簡單但多功、非常有北歐的極簡實用風格。

下午繼續走進 Hossa 國家公園，路徑大多為一般的山徑，這裡的森林擁有豐富的植被，有藍莓、越橘、蘑菇。提醒：藍莓季是在八月份最佳，是徒步旅行者最棒的點心。晚餐則是到附近養麋鹿的餐廳去享用傳統餐點。

738efc9ad7a735ee14b605dcda223937.jpg

這是住的地方旁邊的湖跟他的桑拿

944fb0ad5223c60c3845061a1088bd58.jpg

1313cffefcf56404e0cfdcbff9e4f811.jpg

Day5 與麋鹿健行 Hossa National Park

沿著 Hossa National Park 霍薩國家公園的路徑前進，這是 2017 年芬蘭獨立 100 週年的紀念國家公園。霍薩見證數千年以來人類與大自然的和諧共處。末次冰期結束以後，第一批定居者抵達了這裏，隨著氣候轉暖，生活在芬蘭北部的野生馴鹿也接踵而至。

1093607bdd557ea3bb2d8ec514fc3021.jpg

18fa7196f5d4ec1a0cde228adda0a75b.jpg

中午時分經過森林公園服務處，就在此跟當地人一樣用餐，旁邊也有紀念品商店可以購買一些伴手禮。餐後我們繼續走入森林步道、行經湖泊稍作休息，如果你有靜坐或瑜珈的習慣，也可以用這絕美的湖景作為背景喔！有機會你也可以看到河水上有泛舟的船隻經過～

下午就會抵達園內住宿 Jatkonsalmi 湖畔旁的 Jatkonsalmen 小屋，我們要在這裡連住 3 晚，每晚都可享受湖畔的桑拿浴室。

a5afff36d68463015c1296e638f5cc89.jpg

Day6 划獨木舟 Hossa National Park

今天，我們將划獨木舟到附近的湖泊體驗。

兩人一組分好後做教學，嚮導會提供所有必要設備如划槳、獨木舟、救生衣，大家一起協力搬運獨木舟到湖邊後，各組人馬就開始實際操作。獨木舟將在平靜的湖面上前進，但其實沒那麼簡單喔！不只考驗兩人之間的默契、還有要觀察水流與風向來划動。

14f3bd9bb44d36356f3f0a2ead3d2661.jpg

Day7 尋找史前 Värikallio 瓦利卡里奧岩畫

今天是健行的最後一天，早上先搭車一小段路後，我們將徒步進入森林，沿路景觀豐富，河流、湖泊遍布。

嚮導還會教大家古時候蓄水過濾的方法，給過路者取用，路段上偶有樹根步道、石子路、小緩坡。順著遺跡的標示，我們會經過搭建在湖上的長鐵橋，這裡就是 Värikallio 懸崖與古老的岩石畫，這些岩畫是芬蘭最大的史前繪畫，描繪著人們的生活，當時各處都有神秘的自然力量。Värikallio 也是芬蘭語「彩色的岩石」之意。

e3645912b24476e8e698a1476afae074.jpg

b6417a350aedb6370df9f4d0fbbe9b66.jpg

回程就在湖邊開放式爐火旁享用野外午餐，不時會有在湖上玩立漿木舟 SUP 的人影從旁閃過。之後我們將徒步穿過美麗的松樹和雲杉林直接走回住處。 經過前幾天的桑拿教育與體驗，你將會更珍惜這原汁原味的芬蘭桑拿。最後在 Jatkonsalmi 小屋舉行告別晚宴。

84c1b78964e86058aa30f8e7014c3dca.jpg

Day8 返家

早餐後回到 Kajaani 機場。

國家公園 獨木舟 俄羅斯

延伸閱讀

向大陸採購200萬個不合醫用口罩 芬蘭官員下台

採購大陸口罩不符合醫用標準 芬蘭官員辭職

芬蘭因中國壓力拒收我口罩？外交部：與事實不符

芬蘭拒收台灣捐口罩？ 外交部駁斥：國會議員頻說想要

相關新聞

芬蘭邊境與麋鹿健行！「湖泊森林秘境」沿途景觀美翻

Day1 探索卡亞尼 Kajaani 綠色小鎮 抵達 Kajaani 機場與嚮導碰面，一起轉乘巴士（約 2 小時）到 Martinselkonen Wilds Centre 享用晚餐和住宿。

神山飛索！ 初見馬來西亞第一高峰 比玉山還要高、在馬幣面額100元上

初次見到神山是在馬幣面額100元上看到 後來去查才發現原來神山比玉山還要高！ 神山又叫京那峇魯山海拔4095m 位在馬來西亞東邊為婆羅洲最高 也是東南亞第一高 山體由花崗岩組成跟台灣的山很不

什麼是熊掌鞋？ 瑞士健行穿梭「皮拉圖斯山區」 體驗雪地上自在行走

你對於雪地健行的想像是什麼？ 出生於亞熱帶的臺灣的我，對於雪的想像委實貧瘠，更別說雪地上健行了。在台灣，除了幾年前有次寒流發威使得大台北地區罕見的降雪外，要在平地遇到下雪機率微乎其微。若是提到超過3

雪原上的絕頂美景！冬季遊「聖母峰基地營」 超狂10日EBC健行路線、山屋分享

每年一月至二月中是尼泊爾登山健行的淡季，也是一年中最冷的時候，在海拔1,400m的首都加德滿都白天平均氣溫約攝氏15度，雖乾爽無雨，但早晚溫差大，晚間和凌晨溫度會仍降到10度以下。在海拔2,840m的

超詳細懶人包／2020「冬季聖母峰基地營」EBC健行！裝備物資清單看這裡

分享裝備資訊，坦白說，我還真不擅長。只能忠實呈現這次行前準備和過程中跟裝備相關的使用心得，也歡迎山友們提供建議和指教，相互交流學習:) ★ 行前作功課，了解這趟健行的需求，製作 裝備物資清單 C

登上非洲最高峰「吉利馬札羅山」 體驗山景第一排的無敵全景！

「你好嗎？」⋯「大家都好嗎？」⋯No headache ⋯ No Dizzy ⋯ No GI ⋯ Everything is OK ⋯⋯每天早餐及晚餐後的Happy time 就是量血氧、心跳。嚮導A

攀登日本最高「富士山」　挑戰劍峰健行路線看"神仙美景"

日本人說:一輩子一定要爬一次富士山，因為會變聰明，但是，爬了第二次的人就是笨蛋，也許這只是流傳在日本人之間的玩笑話，但話中隱約透露著富士山的難度，而我因為工作的關係，富士山也爬了好幾次，不知道是否可以

最接近天堂的國度！尼泊爾聖山「魚尾峰」美爆，海拔高達7000米

魚尾峰Machhapuchhure，海拔高6997M尼泊爾聖山，尼泊爾文Machha是魚，puchhure是尾巴，山形彷彿像一條魚栽進了土裡，日出的金色魚尾巴，這天一早就被山神給療癒了。

韓國清溪山健行一日遊 & 首爾登山戶外村OUTLET敗家超好買

｜韓國搭地鐵爬清溪山，健行一日遊+首爾登山戶外村OUTLET！｜去韓國首爾玩，不是只有購物與吃吃喝喝的行程，也可以去爬離市區非常近的清溪山！如果以台北來說，就像是金面山周邊這樣的存在，搭乘地鐵就能迅速

尼泊爾「最接近天堂的國度」 安納普納峰的夢幻景緻

annapurna1安納普納主峰海拔8091M世界第10高峰尼泊爾語有收成之神的意思是第一座被世人登頂的8000公尺高峰山腳下基地營就是我們這趟健行的目的地▲金色的安納普納峰昨晚睡在將近海拔3800公

挑戰日本冬季「槍穗連走」行程　一覽雪白世界的壯闊美景

槍岳、穗高岳

美到感動流淚「阿根廷」 面紗下的菲茨羅俊美神秘

一早醒來，臉書跳出動態回顧，雪白峻峭的山景爬進半開眼簾，擊敗瞌睡魔，原本還在罷工的腦袋，也開了機，進入到回憶模式。你好，阿根廷的菲茨羅伊峰！還記得當時我住在山下的青年旅舍，才剛check-in，櫃檯就

熱門新聞

芬蘭邊境與麋鹿健行！「湖泊森林秘境」沿途景觀美翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。