芬蘭邊境與麋鹿健行！「湖泊森林秘境」沿途景觀美翻

Day1 探索卡亞尼 Kajaani 綠色小鎮

抵達 Kajaani 機場與嚮導碰面，一起轉乘巴士（約 2 小時）到 Martinselkonen Wilds Centre 享用晚餐和住宿。

Day2 芬蘭野外初體驗 Martinselkonen Wilds Centre – Arola Farm

享用完豐盛的早餐後，我們走進 Martinselkonen 自然保護區。Martinselkonen 自然保護區的建立是為了保護芬蘭的荒野，特別是有許多鳥類和昆蟲的沼澤地區，以及任何對森林產業的侵蝕。保護區有沼澤、池塘和湖泊，古老的森林和雲杉樹林。夏天沿途還有各種野莓果隨手可得，愛吃多少看你摘多少！但記得不要破壞環境喔！

下午還有 6 小時的觀熊活動，我們可以從特製的小木屋近距離觀察、拍攝這些巨大野生動物。23AUG 出發不適用，改為赫爾辛基住宿一晚。

Day3 芬蘭俄羅斯邊境健行 Arola Farm – Kovavaara 19 公里

今天我們沿俄羅斯邊境向北行走。這是個很難得的有趣體驗，邊境的指標沿路可見，我們距離俄羅斯只有 3 公里！可以看到一路上空曠清新的森林只有自己在移動。

Day4 走入國家公園 Kovavaara – Hossa National Park

今天會短暫的搭車移動，再開始今天的旅程。早上行走在木板條上，來到野生狼獾種群的家園，雖然這些秘密的掠食者很少見，但我們可能會遇到他們的踪跡。運氣好的可以在湖泊、沼澤上發現天鵝和鶴。不要太驚艷～這裡可是連夏天的森林綠都有很多層次的變化喔！

中午嚮導會在野地生營火烤熱狗、煮咖啡茶，你也可以把三明治烤熱來吃。仔細觀察這邊的烤架簡單但多功、非常有北歐的極簡實用風格。

下午繼續走進 Hossa 國家公園，路徑大多為一般的山徑，這裡的森林擁有豐富的植被，有藍莓、越橘、蘑菇。提醒：藍莓季是在八月份最佳，是徒步旅行者最棒的點心。晚餐則是到附近養麋鹿的餐廳去享用傳統餐點。

這是住的地方旁邊的湖跟他的桑拿

Day5 與麋鹿健行 Hossa National Park

沿著 Hossa National Park 霍薩國家公園的路徑前進，這是 2017 年芬蘭獨立 100 週年的紀念國家公園。霍薩見證數千年以來人類與大自然的和諧共處。末次冰期結束以後，第一批定居者抵達了這裏，隨著氣候轉暖，生活在芬蘭北部的野生馴鹿也接踵而至。

中午時分經過森林公園服務處，就在此跟當地人一樣用餐，旁邊也有紀念品商店可以購買一些伴手禮。餐後我們繼續走入森林步道、行經湖泊稍作休息，如果你有靜坐或瑜珈的習慣，也可以用這絕美的湖景作為背景喔！有機會你也可以看到河水上有泛舟的船隻經過～

下午就會抵達園內住宿 Jatkonsalmi 湖畔旁的 Jatkonsalmen 小屋，我們要在這裡連住 3 晚，每晚都可享受湖畔的桑拿浴室。

Day6 划獨木舟 Hossa National Park

今天，我們將划獨木舟到附近的湖泊體驗。

兩人一組分好後做教學，嚮導會提供所有必要設備如划槳、獨木舟、救生衣，大家一起協力搬運獨木舟到湖邊後，各組人馬就開始實際操作。獨木舟將在平靜的湖面上前進，但其實沒那麼簡單喔！不只考驗兩人之間的默契、還有要觀察水流與風向來划動。

Day7 尋找史前 Värikallio 瓦利卡里奧岩畫

今天是健行的最後一天，早上先搭車一小段路後，我們將徒步進入森林，沿路景觀豐富，河流、湖泊遍布。

嚮導還會教大家古時候蓄水過濾的方法，給過路者取用，路段上偶有樹根步道、石子路、小緩坡。順著遺跡的標示，我們會經過搭建在湖上的長鐵橋，這裡就是 Värikallio 懸崖與古老的岩石畫，這些岩畫是芬蘭最大的史前繪畫，描繪著人們的生活，當時各處都有神秘的自然力量。Värikallio 也是芬蘭語「彩色的岩石」之意。

回程就在湖邊開放式爐火旁享用野外午餐，不時會有在湖上玩立漿木舟 SUP 的人影從旁閃過。之後我們將徒步穿過美麗的松樹和雲杉林直接走回住處。 經過前幾天的桑拿教育與體驗，你將會更珍惜這原汁原味的芬蘭桑拿。最後在 Jatkonsalmi 小屋舉行告別晚宴。

Day8 返家

早餐後回到 Kajaani 機場。