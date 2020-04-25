神山飛索！ 初見馬來西亞第一高峰 比玉山還要高、在馬幣面額100元上

初次見到神山是在馬幣面額100元上看到

後來去查才發現原來神山比玉山還要高！

神山又叫京那峇魯山海拔4095m

位在馬來西亞東邊為婆羅洲最高

也是東南亞第一高

山體由花崗岩組成跟台灣的山很不一樣

因為有了吉隆坡自助的經驗後

讓我更想去完成神山這個目標

終於得以在2019年出發！

這次的登山行程算半自助

登山行程是在網路上先預訂好

神山的登山行程大致分為：

1.兩天一夜,三天兩夜

2.有玩鐵索：一般版,加長版

天不怕地不怕的我們

想說這輩子能有什麼機會

還會再花一堆錢來這座山

（對！爬這座山真的不便宜）

當然要一次大全配...

於是在考量時間下

選了兩天一夜加飛索加長版

選完不到一個禮拜馬上後悔

因為每張照片看起來都有夠可怕...

有懼高的我每次看照片都頭皮發麻

就是一種想嘗試又害怕的心情啊～

除了登山行程外飛機加住宿都是另外訂好

（台灣有開不少神山團）

登山行程有包含沙巴市區接送

從市區搭車到神山公園車程約兩小時

一到神山公園後已經有不少人在準備了

有些人在秤背包重量（另付費用給嚮導）

在這與我們的嚮導會面後

他跟我們介紹神山的路線圖

第一天我們的目標是到 Pendant Hut 山屋路程6公里

踏上旅程後

路程中有階梯有大石頭路

但大部分的落差都不小

所以即使是輕裝走起來還是不輕鬆

這段路指標都很清楚設施也算完善

甚至涼亭內還有加蓋的垃圾桶防止動物去吃

坐在涼亭小松鼠完全不怕人

午餐時間拿出每人一盒餐盒

有玉米水煮蛋雞翅三明治好幸福

因為涼亭滿了

我們就在路邊隨意坐著享用

吃飽飯後繼續努力

大概兩點多我們就到今天的住宿地 Pendant Hut 山屋

到了這裡風景不錯可以看到大海！

而且好方便

進去屋內有拖鞋可以更換

山屋有飲水機供應熱水和茶飲

而且還有！淋浴間跟廁所（坐式馬桶）

因為平常在台灣爬山習慣了

看到這些設施還是很驚訝

我們的房間為上下鋪床位

寢室內的睡袋也都已經擺好

休息片刻下午四點要上飛索課程

教練先介紹明天我們要爬的飛索（英文）

有些人只爬短的但像我們一樣選完整版的也不少

之後教練會講解安全吊帶的穿法

還有身上的鉤環放到鐵索設施內的順序

講解完後會讓每個人實際操作

操作完如果有不太懂的地方也可以再問

上完課後期待已久的晚餐時間到囉！

聽說神山的晚餐非常厲害buffet自助餐

供餐時間到晚上七點

選好位子拿好餐點趕快坐下來享用

能在山上吃到這些美味好開心

感謝辛苦的工作人員將他們背上山

吃飽飯後我們回到山屋內休息

這天天氣開始下雨越晚還下越大

教練有說我們並不一定有機會可以玩到飛索

甚至如果天氣太差

山屋後面的登頂大門也不會開

聽到這邊雖然覺得都花這麼多錢來到這了

但還是安全第一如果明天沒開門就下山吧

凌晨一點起床吃過簡單的早餐後

山屋內的工作人員說天氣變好了

所以今天可以攻頂也可以玩飛索

但我們必須要再七點之前到Low's peak的鐵道集合點

拿好裝備登山杖調好頭燈準備攻頂

從山屋（6km）到check point（7km）的這段路人很多

基本上都在塞車中前進

到檢查點後要把我們的卡拿給工作人員做確認

這個檢查點也是有時間限制5:00am會關站

之後的路段都走在大理石上

夜晚微微的月光搭配頭燈的光

照在閃閃發亮的大理石

走在傾斜的岩板很不一樣的感受

當天空漸漸亮了霧還是沒有散去

我們在人潮之中慢慢前進

終於攻頂拉～

恩...真的就是只有待五分鐘我們就下去了

為了趕七點的鐵道行程

我們趕快跟著嚮導下山前往

下山的景色真的好美～

而且天氣有漸漸變好的感覺

所幸我們在七點整到達入口

而其他團的人都已經出發了

穿好裝備檢查仔細後再出發！

一開始就是直接90度峭壁...

從海拔3776m開始下降

我們前面的泰國團一下就消失在眼前

一下爬鐵梯一下踩岩壁的鐵片橫渡

背後都是空的

過程中拍照都超害怕gopro掉下去

我們的教練

一直叫我要把手放開試試看

說實在真的太恐怖

雖然知道繩索是安全的

但還是無法突破這道關卡

就這樣硬著頭皮（內心尖叫）

又走第一個慢慢的下去

過程中是真的很好玩

鐵道設施中也有繩索吊橋

很刺激之外景色也很棒

踩在大理石的岩壁其實很安全（沒下雨的話）

只要記住繩索跟鉤環順序放對就好

中場休息夥伴都累了

畢竟很早起又趕路的來玩索道

回程在往背後看一下我們下來的路

還是覺得很刺激啊！

回到山屋後東西收拾好

吃點東西馬上就要回程了

因為時間也晚了關係

看得出來我們嚮導有點急

而其他團的山友因為在玩鐵道時有輕微的受傷

決定要多待一天在山上

回程的路總是漫長

天氣又瞬間變不好

就在最後的幾公里路甚至還下起大雨

讓這趟路更加折磨

最後我們回到登山口也晚了

還多付了嚮導超時費

雖爬這座山不便宜

但我覺得以設施和安全配套上是合理的

天氣不好不開門

時間超過被關站

在路途中還是有看到很多裝備不齊的人來爬

看起來就爬得很辛苦

甚至是被嚮導牽手拉著走

要出國爬山看風景體力是要練得好嗎！

慶幸自己第一次來就如此幸運地完成！

感謝夥伴的給力支持～

順利的完成這次的目標?

附上神山網站

神山攀爬導引：https://www.mountkinabalu.com/tips/important-tips

鐵道介紹：https://www.mountkinabalu.com/ferrata

鐵道地圖：https://www.mountkinabalu.com/map/ferrata-route-map