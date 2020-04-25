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神山飛索！ 初見馬來西亞第一高峰 比玉山還要高、在馬幣面額100元上

健行筆記 / 健行筆記Wen Chien Yang

初次見到神山是在馬幣面額100元上看到

後來去查才發現原來神山比玉山還要高！

神山又叫京那峇魯山海拔4095m

位在馬來西亞東邊為婆羅洲最高

也是東南亞第一高

山體由花崗岩組成跟台灣的山很不一樣

因為有了吉隆坡自助的經驗後

讓我更想去完成神山這個目標

終於得以在2019年出發！

這次的登山行程算半自助

登山行程是在網路上先預訂好

神山的登山行程大致分為：

1.兩天一夜,三天兩夜

2.有玩鐵索：一般版,加長版

天不怕地不怕的我們

想說這輩子能有什麼機會

還會再花一堆錢來這座山

（對！爬這座山真的不便宜）

當然要一次大全配...

於是在考量時間下

選了兩天一夜加飛索加長版

選完不到一個禮拜馬上後悔

因為每張照片看起來都有夠可怕...

有懼高的我每次看照片都頭皮發麻

就是一種想嘗試又害怕的心情啊～

除了登山行程外飛機加住宿都是另外訂好

（台灣有開不少神山團）

登山行程有包含沙巴市區接送

從市區搭車到神山公園車程約兩小時

一到神山公園後已經有不少人在準備了

有些人在秤背包重量（另付費用給嚮導）

在這與我們的嚮導會面後

他跟我們介紹神山的路線圖

第一天我們的目標是到 Pendant Hut 山屋路程6公里

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踏上旅程後

路程中有階梯有大石頭路

但大部分的落差都不小

所以即使是輕裝走起來還是不輕鬆

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這段路指標都很清楚設施也算完善

甚至涼亭內還有加蓋的垃圾桶防止動物去吃

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坐在涼亭小松鼠完全不怕人

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午餐時間拿出每人一盒餐盒

有玉米水煮蛋雞翅三明治好幸福

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因為涼亭滿了

我們就在路邊隨意坐著享用

吃飽飯後繼續努力

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大概兩點多我們就到今天的住宿地 Pendant Hut 山屋

到了這裡風景不錯可以看到大海！

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而且好方便

進去屋內有拖鞋可以更換

山屋有飲水機供應熱水和茶飲

而且還有！淋浴間跟廁所（坐式馬桶）

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因為平常在台灣爬山習慣了

看到這些設施還是很驚訝

我們的房間為上下鋪床位

寢室內的睡袋也都已經擺好

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休息片刻下午四點要上飛索課程

教練先介紹明天我們要爬的飛索（英文）

有些人只爬短的但像我們一樣選完整版的也不少

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之後教練會講解安全吊帶的穿法

還有身上的鉤環放到鐵索設施內的順序

講解完後會讓每個人實際操作

操作完如果有不太懂的地方也可以再問

上完課後期待已久的晚餐時間到囉！

聽說神山的晚餐非常厲害buffet自助餐

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供餐時間到晚上七點

選好位子拿好餐點趕快坐下來享用

能在山上吃到這些美味好開心

感謝辛苦的工作人員將他們背上山

吃飽飯後我們回到山屋內休息

這天天氣開始下雨越晚還下越大

教練有說我們並不一定有機會可以玩到飛索

甚至如果天氣太差

山屋後面的登頂大門也不會開

聽到這邊雖然覺得都花這麼多錢來到這了

但還是安全第一如果明天沒開門就下山吧

凌晨一點起床吃過簡單的早餐後

山屋內的工作人員說天氣變好了

所以今天可以攻頂也可以玩飛索

但我們必須要再七點之前到Low's peak的鐵道集合點

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拿好裝備登山杖調好頭燈準備攻頂

從山屋（6km）到check point（7km）的這段路人很多

基本上都在塞車中前進

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到檢查點後要把我們的卡拿給工作人員做確認

這個檢查點也是有時間限制5:00am會關站

之後的路段都走在大理石上

夜晚微微的月光搭配頭燈的光

照在閃閃發亮的大理石

走在傾斜的岩板很不一樣的感受

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當天空漸漸亮了霧還是沒有散去

我們在人潮之中慢慢前進

終於攻頂拉～

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恩...真的就是只有待五分鐘我們就下去了

為了趕七點的鐵道行程

我們趕快跟著嚮導下山前往

下山的景色真的好美～

而且天氣有漸漸變好的感覺

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所幸我們在七點整到達入口

而其他團的人都已經出發了

穿好裝備檢查仔細後再出發！

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一開始就是直接90度峭壁...

從海拔3776m開始下降

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我們前面的泰國團一下就消失在眼前

一下爬鐵梯一下踩岩壁的鐵片橫渡

背後都是空的

過程中拍照都超害怕gopro掉下去

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我們的教練

一直叫我要把手放開試試看

說實在真的太恐怖

雖然知道繩索是安全的

但還是無法突破這道關卡

就這樣硬著頭皮（內心尖叫）

又走第一個慢慢的下去

過程中是真的很好玩

鐵道設施中也有繩索吊橋

很刺激之外景色也很棒

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踩在大理石的岩壁其實很安全（沒下雨的話）

只要記住繩索跟鉤環順序放對就好

中場休息夥伴都累了

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畢竟很早起又趕路的來玩索道

回程在往背後看一下我們下來的路

還是覺得很刺激啊！

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回到山屋後東西收拾好

吃點東西馬上就要回程了

因為時間也晚了關係

看得出來我們嚮導有點急

而其他團的山友因為在玩鐵道時有輕微的受傷

決定要多待一天在山上

回程的路總是漫長

天氣又瞬間變不好

就在最後的幾公里路甚至還下起大雨

讓這趟路更加折磨

最後我們回到登山口也晚了

還多付了嚮導超時費

雖爬這座山不便宜

但我覺得以設施和安全配套上是合理的

天氣不好不開門

時間超過被關站

在路途中還是有看到很多裝備不齊的人來爬

看起來就爬得很辛苦

甚至是被嚮導牽手拉著走

要出國爬山看風景體力是要練得好嗎！

慶幸自己第一次來就如此幸運地完成！

感謝夥伴的給力支持～

順利的完成這次的目標?

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附上神山網站

神山攀爬導引：https://www.mountkinabalu.com/tips/important-tips

鐵道介紹：https://www.mountkinabalu.com/ferrata

鐵道地圖：https://www.mountkinabalu.com/map/ferrata-route-map

登山 公園 東南亞

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