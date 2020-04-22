什麼是熊掌鞋？ 瑞士健行穿梭「皮拉圖斯山區」 體驗雪地上自在行走

你對於雪地健行的想像是什麼？

出生於亞熱帶的臺灣的我，對於雪的想像委實貧瘠，更別說雪地上健行了。在台灣，除了幾年前有次寒流發威使得大台北地區罕見的降雪外，要在平地遇到下雪機率微乎其微。若是提到超過3000公尺以上的高山降雪時，除了合歡山較為親民外，在玉山、雪山及大霸尖山等地方要進行冬季健行或攀登時，多半是冰雪岩混合地形，不是一般的健行技巧即可應付，因此想像中的高山健行是需要有教練帶領、事前的雪地訓練及適當的裝備（冰爪、冰斧、安全吊帶、頭盔等）才有辦法成行。也因為對於雪的想像極為有限，未知造就的恐懼，讓我對雪地健行的設想，不是什麼白雪紛飛的浪漫情節，更多的是嚴峻冷冽的氣候及高強度的訓練過程。

Busa dei Cavai(2115m), Italy, 2019

在沒有預期的情況下，2018年4月底在安娜普納大環線（Annapurna Circuit Trek，ACT）及安納普納基地營（Annapurna Base Camp，ABC）的30日健行，其中跨越此路線最高點Thorung La隘口（5416公尺，地圖上註明此為世界上最高的隘口），造就了我人生中第一次的雪地健行。

沒有預期四月底會遇大雪，輕忽了大自然的變化莫測，也有存著減輕背包重量的偷懶心態，在沒有使用冰爪的情況下走完這一段。在雪地上行走的新手，怎麼樣就是讓我感覺有滑倒失足的可能，不安全感隨伺在側，再加上高山症的反應，身體並非全然處在自己能掌控的狀態下，到底是怎麼的意志力讓我走完這一段？我覺得，其實人類脆弱渺小到不行，全賴老天保佑才讓我安全的走完這一段（關於這一段往事，有興趣的可以看看尼泊爾|多日健行| 隨筆| 走過Thorung La隘口的心路歷程。）

Annapurna Circuit Trek, Nepal, 2018

直到認識當時的男朋友（現在的老公）亞尼克，多次來訪歐洲瑞士、法國及義大利等地，最終定居在瑞士，在他的帶領之下，我才見識到雪地健行的不同面貌及可能性。在歐洲大部分的地區，冬季下雪乃是季節運作的應然狀態，因此人們對於雪地活動的想像也更豐富多元。

我想像中，天寒地凍時不就應該窩在被窩內喝熱茶取暖嗎？但把運動當成生活一部分的瑞士人可不是這樣想的。正所謂的「沒有不好的天氣，只有不適合的裝備。」天氣不好絕非不運動的理由，天氣不是人為得以控制，因此就用能控制的去因應不能控制的。在瑞士，可以看到因應各種氣候及年齡發展出適合的裝備和設備（包括各種室內的運動場和運動設施），讓各種運動不再那麼遙遠或不可及，讓運動落實在日常。

Madonna Di Campiglio, Trentino-Alto Adige, Italy ,2019

「只要你會走，你就會使用熊掌鞋」

「我們明天去走一趟熊掌鞋健行吧！（Let's go for a snowshoes tour tomorrow!）」當亞尼克這樣跟我說時，我對於何謂熊掌鞋（Snowshoes）毫無所悉，腦中浮現的畫面是我的登山鞋套上冰爪、手拿著冰斧，在寒風中壓迫下跟著繩隊緩緩前行的畫面，再加上在安納普納山區雪地健行曾帶給我生死交關的剎那，所以我直覺的回覆他：「我沒受過雪地健行的訓練，對我來講太高難度了吧！」沒想到亞尼克說「雪鞋健行很簡單的，跟高山攀登不同。」隨後我才知道，我腦中浮現的畫面，是屬於高山攀登（Alpine Mountaineering）的範疇，即利用專門裝備和技術進行的攀登行為。

那麼，什麼是熊掌鞋？

從英文直譯，Snowshoes理當翻譯為「雪鞋」，但在本文中我選擇使用「熊掌鞋」這個貼切又具象的翻譯。我認為「雪鞋」一詞理解上較為籠統，感覺任何在雪中使用的鞋子都可稱為雪鞋，容易與一般英文稱為snow boot或winter boot的雪鞋混淆。

先前，就曾有親戚跟我提到她去芬蘭看極光，需要在雪地上行走一段距離，而雪又厚又深，每一步都彷彿千斤重，甚至需要旁人攙扶拖拉著才得以順利移動，我隨口問她「你有穿雪鞋嗎？」她說「當然有阿！在臺灣就有買好保暖的雪鞋。」我一聽就知道她誤會我的意思了，只好在網路上找到熊掌鞋的照片貼給她看，她才說「我哪有這麼專業弄來這個東西啊！」

熊掌鞋並不是僅為休閒而生的運動裝備，其實是古早前人類想方設法與大自然和平共處的一種智慧結晶。根據維基百科的說明，生活在北美的印地安人，在冬季降雪量特別多時，為在雪地中往返各地或進行狩獵活動，即以木頭製作橢圓形圓盤狀的鏤空底板，同時在鏤空的底板間交織由生牛皮組成的網格，既可避免底板積雪，又可強化接觸面積，並將鞋子與底板用特殊的綁定系統固定住，即為現代熊掌鞋的原型，隨後才被到達北美的歐洲人加以利用。

比起鞋子的大小，熊掌鞋適當地將人體的重量分散於更廣大的區域，免於行走時陷入在又深又鬆的雪地中，另外熊掌鞋也有冰爪設計，有助於強化在雪地上下坡時的穩定性和力量的運用。

熊掌鞋的底盤呈橢圓形，前方有可增加抓地力的深齒冰爪，底盤下方也有六顆釘子，有助於爬坡的穩定性

既然熊掌鞋的起源乃是一種雪地行走的工具，那也就不難理解在搜尋熊掌鞋相關文章中常看到的一句話「只要你會走，你就會使用熊掌鞋（If you can walk, you can snowshoe.）。」使用上真的這麼的簡單嗎？依照我個人的經驗，若在一般緩坡使用上確實不難，但畢竟是走在雪地上，感覺不那麼踏實，雪地下可還是有其他的可能呢！有可能踩下去好巧不巧就是個洞，瞬間深陷的感覺還是值得尖叫一下。所以，我認為難的不是熊掌鞋本身的適應，而是需要克服對於雪地的不熟悉感。

在瑞士，只要積雪到達一定程度後，常可看到老的小的穿上熊掌鞋搭配登山杖走在步道上，撇開一些地形較陡峭等被歸類為高難度的路線（依照瑞士高山健行協會對於雪鞋健行路線的分級，主要也是以坡度來區分，坡度到25度為簡易、坡度到30度為中等、坡度到35度為困難），一般簡易健行小徑其實都非常親民，所需要使用的熊掌鞋也毋須太高端，基本上只要是能防水的登山鞋都可以套上熊掌鞋，用綁帶將登山鞋和熊掌鞋固定好即可出發探索，整體來說是個可負擔且適合親子的冬季運動。但需要注意的是，若步道上較多結冰而非鬆雪時，熊掌鞋的效益會降低許多，這時候冰爪甚至外加冰斧會更加適合。

熊掌鞋後方有可讓後腳跟抬高的裝置，主要用於上坡時，可較為省力

探索瑞士的雪鞋步道

瑞士，琉森州(Lucern)，皮拉圖斯山(Pilatus)

琉森是瑞士著名的觀光景點，有歷史悠久的古造木橋，也有保存良好的古城及城牆，離蘇黎世約1小時15分鐘的車程。琉森周圍可以健行的地方也很多，皮拉圖斯山和瑞吉山(Rigi)較為觀光客所熟知。這次我們選定的路線，就是在皮拉圖斯山區周圍的雪鞋健行路線。我們從琉森火車站搭公車到纜車起站Kriens(516m)，再搭一段纜車到第一個停靠站Krienseregg(1026m)，然後開始雪鞋健行至第二個纜車停靠站Fräkmüntegg(1416m)，再走另一條路線回到Krienseregg然後結束今天的旅程。

熊掌鞋健行的指標，有著圓盤型的意象

皮拉圖斯山區的纜車、齒軌列車及渡輪路線圖。圖片來源

上升高度約400公尺，相較於我第一次的snowshoeing上升近1000公尺而言，算是休閒等級。

跟滑雪相比，熊掌鞋健行本來就屬於很容易入門的雪地休閒活動，有了第一次經驗後，第二次走起來更加輕鬆自在。這次多半是在森林和開闊的平原地形上行走，利用雪鞋覆蓋面積大及附有冰爪的優勢，只要坡度不要過陡，在雪地上行走真是暢行無阻，特別是在軟雪上走起來彷彿在雲端一般。亞尼克在下坡時可以很自在的跑阿跳阿，但我為了避免前滾翻，下山依舊採取保守的步調。

在瑞士的健行步道上，蠻容易就可以發現山屋或餐廳，事先查看健行步道資料時即可留意（也要注意淡旺季的差異，有些餐廳淡季時關閉）。餐廳會供應繁簡不一的餐點，簡單一點的可能就熱湯、烤德式香腸和起士乾肉拼盤等，豐富一點的則還包括義大利麵、馬鈴薯煎餅(Rösti)等，在雪地內行走一段時間後，能喝到熱熱的充滿鹹香味的濃湯真是再幸福不過了！

Bündner Gerstensuppe，瑞士特有的濃湯，有馬鈴薯、蔬菜、培根和大麥，重口味且相當有飽足感

沿途指標都很清楚，標明前往地點及平均所需時間或公里數

抵達Fräkmüntegg(1416m)的展望

為什麼喜歡熊掌鞋健行？

在健行的過程中，我詢問亞尼克為什麼喜歡熊掌鞋健行？他說，如果是滑雪的話，除非是在野地（但風險相對高且所要求的技術層面也更高），一般在滑雪渡假村內就是人多，以及各種人造的雪道和設備，雪靴又很重，纜車費也貴，整體來說就是「勞民傷財」型的運動。而熊掌鞋和雪杖很輕易攜帶，不用買特定厚重的雪靴，且所走的路徑基本上都不破壞原有地貌，更重要的是不用面臨太高的雪崩風險卻仍可享有在山林內自在穿梭的樂趣，遠離人群，如同健行一般，得以享受在山林中的清幽。

熊掌鞋健行在瑞士也是一項很熱門的冬季休閒運動，所要求的技術層面不高，也無庸特別請教練來教，掌握一些基本技巧後，就如同我們到郊山健行一樣，只是把登山鞋再套上熊掌鞋裝置而已。有機會冬季來到歐洲的話，許多知名的滑雪景點也同時都有提供熊掌鞋的出租或是參加熊掌鞋的健行團，由有經驗的嚮導帶領享受在雪原上自在行走的滋味，不彷大膽嘗試看看熊掌鞋健行吧！