雪原上的絕頂美景！冬季遊「聖母峰基地營」 超狂10日EBC健行路線、山屋分享

每年一月至二月中是尼泊爾登山健行的淡季，也是一年中最冷的時候，在海拔1,400m的首都加德滿都白天平均氣溫約攝氏15度，雖乾爽無雨，但早晚溫差大，晚間和凌晨溫度會仍降到10度以下。在海拔2,840m的盧卡拉的平均冬季氣溫更是在攝氏4度到-12度，因此許多山友多會選擇溫度適宜的秋季健行，還能順便拜訪奶綠色的Gokyo湖，避開冷冽刺骨的天寒地凍。但其實冬季EBC路線可以避開大量的登山客、能見度高、藍天白雲和雪地相映也是十分迷人，安靜的山屋、體貼的服務、沒有塵土的步道、整座山頭只有你更適合探索心靈、自我挑戰的人們。

我們選擇了冬季聖母峰基地營EBC + Kala Patthar (5,550m)健行路線，是搭乘小飛機抵達盧卡拉(Lukla)，沿路行經數個村莊，拜訪Everest Basecamp (5,364m)和附近景觀迷人的山Kala Patthar (5,550m)，部分回程路段改走河谷路線，欣賞不同的地貌風景。總距離約莫190公里，健行天數包含兩個高度適應日，表訂12天完成。

(沿途的住宿和路線)

Day 1: Lukla (A: 2,840m) > Phakding (B: 2,610m)

距離 9 km 需時 4小時

初抵達盧卡拉，建議先到山屋休息一下 ，熟悉當地冷冽的氣溫，喝杯熱茶、更換適合的裝備、上個廁所 (機場的廁所你不會想使用的)，也認識同行的嚮導、挑夫和路線，培養默契。我們原定的飛機在1月28日因天候不佳取消，但幸運地改搭到29日第一班的飛機抵達，清晨七點多的盧卡拉只有1度，身體立刻就僵硬了起來，還好一壺熱茶，加了滿滿的糖，補充需要的熱量，暖個身拉了拉筋，我們才準備好第一天的路程。 這天的路程是緩坡下降，從海拔2,840m下降到2,540m再稍微爬升到2,610m，部分路段有階梯，沒下雨時，路面寬敞好走，若有下雨或是驢子大隊行經，則會濕滑、泥濘和滿路黃金，這點需要稍微忍耐。 此外，這一段路有機會欣賞舊式的雪巴人房屋、低中高三地雪巴人農作物和馱獸的差異、2015年尼泊爾大地震留下的瘡疤、水力發電裝置，周邊的林木生態也十分豐富，有機會可以看到啄木鳥呢！

低雪巴人 (Lower Sherpa) 多運用驢子作為馱獸，他們住在盧卡拉以下的村落，每周出團2~3次，每次約10~20匹驢子，從村落運送物品至位在3,400公尺的Namche Bazzar，供給著沿路村落和山屋的物資需求。驢子大隊走過必有黃金遍地，他們陣仗駭人， 與他們擦身而過時，一定得靠山側 ，也可以使用登山杖等長條物稍微驅趕，避免擦撞。而中雪巴人 (Middle Sherpa) 則使用公氂牛 (Yak) 與母牛 (Cow) 混種的犏牛，公母英文稱之為 Yacow，嚮導Jyamjo告訴我們，這一頭犏牛價格約尼泊爾盧比9,000 (臺幣不到3,000元)，很有力氣，身體兩側可以背負50公斤的貨品，很適應海拔3,000公尺~4,000公尺的山地環境，壽命也較驢子來得長 (普遍的運輸驢子只有六年的壯年期，就進入老年等死)。因此從盧卡拉出發後的中雪巴村落，經常可以看到犏牛的出沒。

尼泊爾擁有豐富的水利資源，高位差的河流十分 適合發展水力發電 ，沿途我們也看到一些水力發電裝置，供給當地的住民用電。此外，這裡的太陽能發電也相當普遍，幾乎人人屋頂都有2~3片光電板，或是太陽能熱水器和地面式可收納的光電板。尼泊爾政府也積極配合17個聯合國永續發展目標，包括降低貧窮率、生育率、提升婦女和青年的就業率，也努力發展更大規模的水力發電，以帶動地方經濟和國家能源，發展再生能源的決心讓來自臺灣的我們相當佩服。(圖說：太陽能熱水器是新建房屋的必備裝置之一。)

入住山屋：Namaste Lodge評比：4.5 ★★★★☆

這裡的山屋在旺季時，人潮眾多，供不應求，點餐和上餐的時間也都會受影響。但在淡季時，就自由彈性許多，不僅 房型選擇豐富，備餐也很快，火爐、熱水等客製化服務也是超級體貼 。在Phakding的晚上，海拔較低、濕度較高，因此雖然溫度在零下3度，體感溫度是更低的。幸好山屋員工早早就升起了火，晚餐飯後我們為在火爐旁，聊著天、配著熱熱的薑茶，感受第一晚山腳下的悠閒。

Day 2: Phakding (B: 2,610m) > Jorsale(2,740m) > Namche (C: 3,440m)

距離 10 km 需時 3.5 + 2.5小時

第二天的路程要過5個吊橋，先是緩緩上坡，我們花了3.5個小時來到河邊的Jorsale用午餐，稍作休息，看著美麗的河景，聽聽仁波切的幼年故事。午餐後就要直上Namche Bazaar，3,000公尺以上的第二大村落。

途中會行經幾個 檢查哨 (Check point)，務必停留登記入山入園 。這一天可以體驗過吊橋的驚險，特別是在遇上驢子大隊、犏牛大隊、馬兒時，在冷風吹送下，更是驚心動魄。午餐後的路線其時非常怡人，雖然沿路直上，需要調整呼吸和肌耐力，但這裡開始人驢分道，少了滿地黃金，心情和空氣都清新了起來。沿途的山光水色，雖說遇上了一點小雨和霧氣，風景依然十分美麗，在一片綠意中望去，可見雪巴人的神山 Khumbi Yul Lha，白雪皚皚的山頭就在不遠處，神聖的山也有著故事，多年前曾經有攀登探險隊意欲以阿爾卑斯式 (Alpine Style) 攀登，卻不幸罹難，雪巴人認為這是冒犯了神的國度，進而禁止所有Khumbi Yul Lha的攀登申請，至今依舊。(後記：16世紀的戰亂，在看到群山冰川的一頭喜馬拉雅麝鹿，雪巴人從圖博翻越群群高山，來到了Khumbu這片淨土。至今，雪巴人相信當年的那頭麝鹿，就是當地的山神──Khumbu Yül-Lha的化身，帶領著雪巴人進到了尼泊爾。)

(圖說：遠處是兩座吊橋，低矮的那座已經廢棄，高處的那座是由印度與尼泊爾工程師計算興建。據說之前某尼泊爾探險公司在高處橋進行高空彈跳活動，吸引許多人前來，但後來紐西蘭工程師評估該吊橋強度不足，在此進行高空彈跳太危險，因此規劃另行興建， 目前該高空彈跳已停擺 。)

(圖說： 人驢分道 ，這段路的前段是水泥階梯，沿著河道走，風景甚好。是尼泊爾政府挪部分旅客入園入山許可費用興建而成。羊毛出在羊身上，走起來覺得自己也有貢獻真好！)

(圖說：直上 到Namche Check point之後 ，後面的路就閑靜好走了。這時耳朵可要打開，因為樹林間傳來的鳥兒歌聲，可能是 尼泊爾國鳥九色鳥，學名棕尾紅雉 (Himalaya Monal，當地人叫牠 Danphe) ，牠們平常棲息在喜馬拉雅山脈南側中海拔區域，這一段的針葉闊葉、灌木混叢林特別容易看到呢。雄鳥是繽紛的彩色，還帶著美麗的土耳其藍珠光，慈鳥則是全身土棕色，歌唱時十分清響，要不注意到他是不可能的。) 可惜我們去程在這段路只聽到牠的歌唱，卻沒看到牠的身影，但另外一位德國的年輕山友則拍下了雄鳥的美麗身影讓我們過過乾癮。

看到經典的佛塔，就到了Namche Bazaar囉！一路直上看到這副景象，真是無比感動。

入住山屋：Kala Patthar Lodge評比：4.0 ★★★★

這一條小路很有歐洲小鎮的氛圍，冬季的Namche有開的山屋並不多，因此許多選擇這時間前來的健行者都聚集到了這一間。樓下有正牌Salomon和當地山寨的兩間裝備店，附近也有ATM，如果有需要新增裝備和物資，非常便利。我們也在這裡補買了雪地健行冰爪，套上去就可以那種，價格也相當便宜，一對約臺幣500元。

(冬季的EBC沿途凍土、表面結冰、濕滑的路段很多，絕對要帶冰爪！絕對要帶！)

Day 3: Namche (C: 3,440m) > Phunki Tenga (3,250m) > Deboche (D: 3,710m)

距離 12 km 需時 3.5 + 2.5小時

進到薩加瑪塔國家公園 (Sagarmatha National Park)，會拿到一張小小指南， 提醒山友們每上升1,000公尺，需要安排一天的高度適應日 ，在我們原定的行程中也是將在Namche多留一天，但評估體能狀況良好，我和先生也在 上山前一天就開始每日早晚服用125mg的 丹木斯 ，身體的進氧量和水份都在標準範圍，因此我們決定第三日繼續向上前進，保留彈性在後段的日子，因此我們也在11天內完成此行。

一出村落平緩好走的路，這裡可以來到 Everest Viewpoint，欣賞遠處聖母峰、洛子峰和努子峰對應藍天和佛塔的絕頂美景。 天氣好得不得了，太陽眼鏡和防曬等措施千萬不要忘了，高山的紫外線一天下來可是會讓眼睛出現灼熱感的！如果停留在Namche高度適應，多半嚮導們也會帶隊員走到觀景點再折返回Namche山屋。第三天的路程雖不像前一天的大幅爬升，卻有不少急下和急上的路段，隨著海拔越來越高，氧氣含量逐漸減少，氣溫也更低，肌肉的疲乏感也較明顯，特別是在 下降到河谷的路段，又處處結冰 ，穿上冰爪輔助，仍然需要保持高度意識地調整肌群，讓身體跟上頭腦和眼睛的思考判斷。對我來說，從Namche往Phungi Tenga這段路，凍土的挑戰很大，每走一步，都要小心謹慎，避免滑倒。

(圖說：美麗的Ama Dablam山脈，是這幾天的主景，山型如同母親，溫柔地張開雙臂環抱著道路與林木。)

接近Kyangjuma的路段，這裡海拔約3,600公尺，出現千層蛋糕上奶油般的雪地，配上藍天、陽光和遠處的山景，這裡的景色真的絕美，相機很難紀錄，只能靠眼睛和記憶了。欣賞風景之餘，這裡也是準備穿上健行冰爪的地方，接下來的路就是一片天然結冰溜滑梯，沒有冰爪可能就只能用膝蓋和屁股面對了。

撐過了痛苦的下河谷路段，會來到Phungi Tenga (3,250m)，這裡是午餐點，稍作休息、補充能量，就開始往Tengboche (3,868m) 直上攀升囉。這一段有陽光照耀，路面結冰的狀況較少，且上坡路段，因此冰爪可以收起來等等再使用。

上坡約2個小時，看到了城門和佛塔，Tengboche有個大佛寺 (Monastery)，轉世的仁波切Ngawang Tenzin Zangbu就來自於此。沒有了陽光的午後，溫度是零下，說話會吐出濃濃的白煙，更不容長時間休息。在這裡我們遇上了約莫8位來自高雄的山友，他們也是把握春節連假來挑戰EBC，互相招呼後，我們再度穿上了冰爪，往下坡路程約半小時的Deboche (3,710m) 前進，高雄的朋友則是往Pangboche (3,930m) 邁進。

這裡的選擇因人而異，由於高雄的朋友行程時間有限，因此希望推進到較遠且海拔較高的Pangboche住宿，而我們只有兩個人，行進速度較靈活， 因此遵守「爬得高，睡得低」

的標準做法，確保身體可以適應新的高度，但沒有好壞，全憑每個人身體狀況和行程評估，這時也可以詢問嚮導測試身體血氧量來決定 (血氧量若低於50，請下降高度，我和先生全程血氧保持在70以上、心跳約90~100)。

入住山屋：Rivendell Lodge

評比：4.0 ★★★★

在山陰面，沒有陽光，只有大量的雪！這裡的夜裡無比的冷，我們帶的Keep on Down 925S睡袋、Sea to Summit極限升溫內套號稱+15度，需要再 加上兩件被子在零下16度中才覺得夠暖 ，從此兩件被子就是我們入住山屋的基本配備。在Rivendell，雖然凍到不行，但在餐廳的窗戶可以看到 七點日落時紅色的洛子峰 和 一點點的聖母峰 ，無比美麗。早上起來的屋簷結了冰柱，窗戶也凍出山線，起床後看出去的山景也另有風味。

(圖說：聖母峰山頂的強風吹雪，像是她被風吹亂的頭髮。)

Day 4: Deboche (D: 3,710m) > Shomare (4,010m) > Dingboche (E: 4,410m)

距離 12 km 需時 2.5 + 2小時

第四天一早，我們的手凍得不得了！滿地都是雪，一手要拿著登山杖，一手插在口袋裡，拚命地一伸一縮，希望手能熱起來。出門時的溫度還是零下9度，只能緩緩地移動，希望能盡快離開山陰面，讓陽光把身體照暖一點。總算在30分鐘之後，我們迎來了過河的吊橋，可以把冰爪脫掉，往4,000公尺推進。 (建議這段路線可以戴有Windstopper的手套，搭配暖暖包使用，手指末梢會好過一點。)

(圖說：回頭望去，從山屋一路走來的30分鐘，我們都在那片極度濕冷的陰影雪地中。)

這一天是全程緩坡向上，是行程中較無體能挑戰的一日，且將突破海拔4,000公尺，針葉林的景色也將轉變成高地平原，視線望去也整個越來越開闊，若往山頭看去，也可以開始看到氂牛的蹤跡。

(圖說：Ama Dablum Basecamp也是一條美麗的路線，從這可以看到河谷小橋過去後，在雪原上的路。)

路上的氂牛在距離很近的斜坡上吃草，牠們很害羞，看到鏡頭會撇過頭去。嚮導Jyamjo告訴我們如何分辨公氂牛 (Yak) 和母氂牛 (Nak)，公的角較大而向前長，母的角較細且向後彎，看得出來嗎？ 高雪巴人 (High Sherpa) 是住在4,000公尺以上的雪巴族群，主要的馱獸是公氂牛，母氂牛不馱重，只生育小氂牛和產奶。雪巴人不太吃氂牛， 菜單上的氂牛排多是肉牛假冒 ，而非真氂牛。氂牛全身上下都非常珍貴，牠的毛皮可做成皮草衣禦寒，牠的糞便是天然的燃料，每1kg的乾氂牛便便可賣1,000盧比，大家爭相購買好過冬。

(圖說：在午餐點Shomare，我們來到了4,010m，想像這是在玉山主峰上面的午餐，多麼值得紀念！一旁的人家使用聰明的方式，利用太陽熱能煮熱水。十分環保！)

午餐後兩個小時的隨心健行，風景壯闊，是在臺灣的我們鮮少看見的景觀，我們放慢了腳步，享受陽光，也忙著用相機記錄下沿途的畫面，就怕以後的我們忘了。而 遠處的河谷村落就是Dingboche了，這是EBC路線最大的村落，擁有最多的人口和資源 ，據說以前在這片土地沒有河流，水源貧脊，百姓無法從事農作，生活十分艱困辛苦，直到有天喇嘛來到此地修行，帶來了祝福和河流，從此變成肥沃的陽光城，水源充足，作物也都生長得良好。就在旁邊的山上，仍然可以看到當初喇嘛的三座佛寺，仍守護著這片美麗的土地。

入住山屋：Mountain Paradise Lodge評比：3.5 ★★★☆

這間山屋在新舊村落的交界處，入村了後要再往上走，過了ATM後可以看到。建築體維持得很好，房間和餐廳的狀況也都完善，更有一隻可愛親人的貓咪，常常在餐廳軟墊上曬太陽午睡，對愛貓的山友來說，無比慰藉。我們也在這裡停留兩個晚上，適應4,000公尺以上的新高度。

Day 5: 高度適應日 Dingboche (E: 4,410m) > Nangkar Tshang (4,950m處折返回山屋)

距離 3~4 km 需時 4小時

超過3,000公尺以上的區域，是不容許白天睡覺的喔

睡覺會影響身體的進氧量，因此需要保持活躍的作息。

高度適應日不是休息日，

於是嚮導Jyamjo安排造訪在Nangkar Tshang Peak上的Dingboche Viewpoint，這是個在Google map上沒有標示的山脈，登山口就在村莊的旁邊，這座山看似很近、很親人，但實際爬起來卻一點也不輕鬆，真是該抱著謙虛的心面對這裡的每一座大山小山，不容放肆。 海拔高度5,083公尺的Nangkar Tshang Peak，在雪巴人的標準不能叫做Mountain，只有超過8,000公尺才有資格冠上Mt.的美稱。 介於5,000~8,000可以叫做Peak，其他就只能是小山丘了。 來自國土70%是高山覆蓋的臺灣人，乍聽之下當然心中很是不服氣了，我們擁有268座超過3,000公尺的高山怎麼來到尼泊爾全變成小山丘了，嚮導笑笑地，說知道我們有很多美麗的山，他曾在雜誌上看過玉山的介紹，哪天也希望能去臺灣玩。雖沒有針對高度標準重新詮釋，卻好聰明地取悅了這對臺灣夫婦。

我們如往常一般，七點半用早餐，八點半整裝出發，在太陽的照射下，雖然是零下的低溫也感受得到暖暖的熱力。從山屋出發攻頂再返回，是陡上又陡下，山上風大又冰冷，非常需要Windstopper系列來保暖。在高海拔地區，將近600公尺的爬升讓我的心跳飆高到170，加上丹木斯促進換氣，無比地喘，但怕身體冷得太快又不能多做休息，只能靠風景和巧克力來維持動力，繼續往前走，直到村落已經在腳下變成小小的一點。我們最終來到了View point，也造訪了山坡上的佛寺，冬季時節這裡是關閉的，沒有喇嘛在此留守，一眼望去，整個Dingboche河谷盡收眼底，也不難想像當時翻山越嶺的喇嘛給了這片土地無數祝福。

(圖說：這裡有許多盤旋的禿鷹，部分 雪巴人也奉行天葬 ，因此禿鷹啃食人類屍體是將靈魂帶往天堂的聖獸。)

(圖說：幸運地在山坡邊邊，看到Danphe的雌鳥！)中午我們便回到Mountain Paradise Lodge，享受了一整個下午的陽光，有貓咪作檯陪伴，很是療癒。

Day 6: Dingboche (E: 4,410m) > Thokla (4,620m) > Lobuche (F: 4,910m)

距離 12 km 需時 2 + 2.5小時

第六天，我們要往Lobuche前進了！一開始有結冰雪地路段需要冰爪輔助，之後就是一路開闊的高山地景，平緩不難走。 因為是高原地形，沿路指標又少，冬季的健行者也少，一般人容易混淆健行路線和氂牛路線，若無嚮導帶路，則需要不時查閱地圖，確保自己在正確的健行道路上，以防走錯或更慘的是到不了下一個村落，導致露宿失溫。 我們在這段路上，也即時地解救了兩位自助的德國山友，他們用Map.me走上了一條氂牛路，如果沒有遇上我們，他們兩人可能就走上山的另一邊，在荒野中找不到往Lobuche的方向。

過了湍急的冰川河，就抵達午餐點Thokla，這裡的水量不一，需要小心通行，也切勿冒險走捷徑，一旦失足落水，可能會失溫。

接著就是大約45分鐘的短上坡，抵達Thokla Pass，在此會看到許多登山罹難者的紀念碑，是一個很悲傷但很值得走走看看，了解這些愛山的人的故事。當然可以在此雇人建造紀念碑的多是來自富裕的家庭，有更多不幸罹難的雪巴人，他們沒有紀念碑，只留下精神與回憶在這片山野裡。而Lobuche也在不遠了，忍耐一段結冰的道路，便迎來了陽光普照的下榻村落。

入住山屋：Oxygen Altitude Lodge評比：5.0 ★★★★★

這間山屋的房間和廁所是EBC全程以來，最讓我滿意的。房間壟罩在午後陽光中，是足以把外套脫下、可以用濕紙巾清潔身體的溫度，床墊和棉被不潮溼，廁所也貼心地有女性告示，讓男性山友們再冷也別忘了把坐墊掀起來再上，對女性山友的體貼讓人十分感動。日落時，在餐廳窗戶就可欣賞金黃色的努子峰，整體CP值非常高，大推。(後記：夜裡的Lobuche低於零下20度，起床後，我們的山貓水壺便成了兩罐冰桶！哭笑不得！請務必將水壺帶進睡袋保暖，避免結凍的悲劇發生。)

Day 7: Lobuche (F: 4,910m) > Gorak Shep (I: 5,140m) > EBC (H: 5,364m) > Gorak Shep

距離 13 km 需時 3.5 + 2小時

回顧到這一天的路段，心情仍然很複雜。這是我們抵達目的地，聖母峰基地營 (Everest Basecamp, 5,364m) 的一天，卻也是整段路程中，路程最痛苦難熬的一天。第七天的路況從結冰緩坡爬升開始，到了接近Gorak Shep的時候，地貌明顯改變，我們開始沿著碩大的昆布冰河 (Khumbu Glacier) 走，地面是細碎的灰沙、平滑的長年冰 (Blue Ice) 和錯落的巨大岩石，凹凹凸凸的乾燥河道，像是溯一條沒有水的溪，還無處不滑。嚮導說冰川路 (Glacier Walk) 就是上下上下、像蛇一般的道路，隨著冰川的塑造，道路崩落被迫改道的狀況頻繁，每年的路線都會不太一樣，走起來，十分費力，也很吃肌力，周邊景色又相當單調，難免讓人心情低落。

(圖說：翻過了一座山頭，看到 遠處的Gorakshep，是EBC路線上最後一個村落 ，也是重要的補給點。)多數人都在中午抵達Gorakshep，簡單午餐後便前往基地營，一路也都是上下上下難走的冰川路，耐心是必備的，不然很容易在這片眾神的山嶺前放棄投降。我也在這裡摔了一跤，狠狠地跌在長年冰上懊惱，還是忍著脾氣爬起來往前走。這段路漫長，充滿體能和心理素質的考驗。

(圖說：就在昆布冰河冰川路煎熬的時候，努子峰側出現了小雪崩，隆隆作響，壯觀極了！我們呆站著看，拿起相機時，只剩雪落下的白煙。)

冬季的昆布冰河上，只見三兩零落的黃色帳篷，目前只有一隊來自西班牙的遠征隊，正在挑戰極凍冬季聖母峰攻頂。瘋狂的登山家想把握 冬季的乾燥、晴天、氣候較穩定、沒有眾多人潮等有利因素，但仍得面對可怕的低溫考驗 ！他們有夥伴因四肢凍傷，已用直升機送至加德滿都接受治療，必須得截肢。

我們選擇在基地營約200公尺處的Everest Viewpoint留影，這裡看去的聖母峰最近、最清晰，比起基地營被群山擋住，置高才能瞥見世界第一高峰的美麗。

入住山屋：Everest Inn評比： 2.5 ★★☆

在5,140公尺的山屋，能有現煮的熱食熱飲可以供應，已是恩典！這裡有瓦斯型熱暖爐，太陽下山後十分受用。至於房間、廁所就不能要求了，高山上的水全部凍結，沖水是不可能的，也遑論維持乾淨。各位要有心理準備，然後就是「耐心」。

Day 8: Gorak Shep (I: 5,140m) > Kala Patthar (J: 5,405m) > Gorak Shep > Thokla > Periche (回程地圖中 B: 4,270m)

距離 18 km 需時 2 + 3.5 + 1.5小時

氣候變遷

從Gorakshep輕裝步行400公尺即到 Kala Patthar 登山口，尼泊爾政府曾在2009年12月登頂開內閣會議，見證並回應的對策，自此越來越多人登頂Kala Patthar，

(圖說：Kala Patthar和被稱為聖母峰的女兒的Pumori，標高7,161m。)

回到Gorakshep便是回程的開始，少了高度適應問題，我們計畫在3天半內下山，在2月9日搭盧卡拉一早的班機回去加德滿都。但回程的路途也不是超級輕鬆，我們仍得面對無數結冰的路段和持續低溫。此時，我的褲子也勒不緊，每天的高耗能讓腰圍消了一大圈，嚮導Jyamjo用攀登繩索借我當皮帶先擋一擋。

(圖說：沿途有許多挑夫，可背負100公斤以上的重物，多是房屋建材、瓦斯或山屋物資。他們身材嬌小精壯，普遍壽命不長，不是當地雪巴人，多是北印度來掙生活的窮苦人家。)

Dingboche和Periche是兩個個性苘然的村落，在山邊海拔較高的Dingboche招待著上山的遊客，日照時間較長，而位在河谷的Periche則海拔較低，多接待下山的遊客，由於日照較短、地勢又平緩，回程路線的首選，堪稱是「避暑勝地」，只可惜我們在冬季前來，感受到的只有無止盡的凍。在零下7度的河谷漫步，不時可以看到圈牧用的矮石牆，是在夏季水草茂密時圈養氂牛的。這一天，河谷大霧瀰漫，能見度變差，我們只能看見方圓10公尺以內的景色，或從霧間隱約看到遠處的村落和山壁，黑灰階色彩搭配一些許紅褐色，彷彿史蒂芬金的電影迷霧，我總覺得在遠方可能跑出個觸手或鬼影，但整個河谷只有細細的小河流聲，除了我們，任何人影、氂牛都看不到，感覺十分怪奇。

入住山屋：Periche Resort評比： 4.5 ★★★★☆

Periche Resort的老闆對整潔很是要求，因此房間、廁所散發著淡淡的香味，是很難得的山屋經驗。在乾氂牛糞便燃料短缺的時節，老闆還不停地起火、加火，熱開水的提供也很大方，讓身心疲憊的我們相當感動。

Day 9: Periche (B: 4,270m) > Tengboche (3,860m) > Kyangjuma (C: 3,550m)

距離 15.2 km 需時 3.5 + 2.5小時

在過去的幾天，4,000公尺以下的區域下了大雪，滿地濕滑，無盡的結冰道路和上下坡度，只要遇到下坡結冰路段，冰爪一定得穿。

回程除了濃霧、正中午下雪，意想不到竟會在這種天候狀況，我們在 靠近標高3,600公尺的Kyangjuma區域看到Danphe， 而且還是色彩繽紛的雄鳥，三兩成群地正在我們下方的大石頭上覓食著。他們沒有唱歌，但依然引人注意。入住山屋：Thamserku Lodge評比： 4.0 ★★★★

Kyangjuma的景色非常美麗，我們倆開玩笑地說，在這就可以看到聖母峰，何必多走這麼遠的路去到EBC呢，這裡又近、環境又舒適，廁所還有活水可以用，如果不想去高山受苦的人可以考慮安排到這裡就好 XD

Day 10: Kyangjuma (C: 3,550m) > Jorsale (2,740m) > Phakding (D: 2,610m)

距離 14.2 km 需時 3.5 + 2小時

又是超過1,000公尺的下坡，中間在Jorsale河谷路段會稍微爬升又下降，可考慮在Jorsale用午餐，讓身體可以稍微休息一下再繼續往下前進。去程時的五條吊橋，現在一一地回溯，馱獸也又回到中低海拔的驢子大隊。

入住山屋：Namaste Lodge，與1/29入住山屋一樣

評比： 4.5 ★★★★☆

Day 11: Phakding (D: 2,610m) > Lukla (E: 2,840m)

距離 9 km 需時 3小時

最後一天的是從2,600公尺爬升至2,800公尺，過程中緩坡向上，是輕鬆好走的。這段路很容易讓人覺得過去十天如夢一場，很多熟悉的景色倒述，心中既是不捨，又迫不及待回到文明社會洗個熱水澡。

最終在爬上人造樓梯後，又回到Lukla初始的入園口，我們總算完成11天的聖母峰基地營健行，也是第一次超過十天沒有洗澡、洗頭，恨不得泡在浴缸一整天，再配上一杯生啤酒！

入住山屋：Himalaya Lodge評比： 5.0 ★★★★★

Himalaya Lodge就在機場的旁邊，除了院前有一大片草地可供曬太陽，山景和機場跑道景色竟收眼底，堪稱盧卡拉機場飯店啊！這裡的房型非常的多，我們特別推薦Deluxe Room，有自己的廁所、衛浴、陽台、大床和有陽光的雙窗，旺季牌價5000盧比，淡季只要1000盧比，十分划算！

喝精釀啤酒的朋友們，也不妨試試2013年當地開發的雪巴啤酒，口感和風味都很德式，也優於一般商業品牌，在長途跋涉之後的第一瓶啤酒，實在非常應景。目前推出喜馬拉雅紅啤酒 (Himalayan Red) 和昆布金啤酒 (Khumbu Gold)，個人蠻喜歡Himalayan Red的 :)

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