超詳細懶人包／2020「冬季聖母峰基地營」EBC健行！裝備物資清單看這裡

分享裝備資訊，坦白說，我還真不擅長。只能忠實呈現這次行前準備和過程中跟裝備相關的使用心得，也歡迎山友們提供建議和指教，相互交流學習:)

★ 行前作功課，了解這趟健行的需求，製作 裝備物資清單 Checklist (可點連結下載)

這趟冬季EBC健行最大的考驗是保暖 = 抗風 > 防臭，因此行前花了許多時間，參考網路上山友們的穿戴，加強保暖、抗風的單品，又可以耐得住日夜穿戴不產生異味，以確保我們有足夠的衣服可以面對零下20度又長時間不能洗澡的考驗。這回在重量上的考量優先性較低，由於雇用了一名挑夫，我們計畫 一人背負4~5公斤的水和行動糧，兩人其餘的物資控制在12公斤合理範圍以內 。

* 以上裝備物資清單中數量和品項，以單人、女性裝備評估

★ 先盤點，再計畫增購，避免過度消費

一開始整裝的考慮，希望能盡量用上原本既有的裝備，減少額外的購買。想必很多人跟我們倆一樣，裝備不喜歡租用，但一走進漂亮的登山用品店，總被繽紛的色彩和強大的功能吸引，而非真正思考自己需不需要，每每想要的慾望都戰勝荷包，多買了許多不在計畫中的物件。所以，這次先把東西都翻找出來，盤點一輪既有裝備，個別檢查其抗低溫、材質等條件，再決定是否增購新裝 (雖然多一道功夫，卻可以避免不必要的消費，讓信用卡得以安息。)。在裝備的選購上，我們特別喜歡的有實體店面和網路商店的登山補給站、百貨公司Montbell專櫃、有專櫃也有網路商店的山也行。出發前去公館的傑克狼皮走走，重新覺得有檜木香的店鋪氛圍真美好，店內裝備的選色和材質也很迷人，我們之後應該會重新優先考慮這間老店。

上身衣物，貼身穿的排汗長袖、保暖內層和保暖中層刷毛外套三件，我們全程都沒有脫，穿著爬山、穿著休息、穿著睡覺，也不覺得搔癢或束縛，真正可以說是身體的第二層皮膚，最後 穿了13天也完全沒有異味 ，不管是鋁點放熱還是銀離子抗臭功能，讓我們倆人十分滿意這個選擇。(註：Mont-bell Trail action parka連帽刷毛外套，帽子非常貼頭，衣服彈性柔軟，穿起來十分舒適，還有內外和胸口口袋，保暖程度也很好，價格實惠，顏色的選擇也是很多，山上睡覺時穿著也沒問題，平日也可以當簡單外套，整個愛不釋手！)

(註2：女孩子運動內衣我很推薦Patagonia的Active Mesh，一體成形，沒有多餘的縫線和墊片，排汗、抗臭效果很好，白天行進時支撐力夠，晚上睡覺不脫也不會束縛。)

先生爬山時，喜歡再套上長年征戰東西的Mountain Hardwear保暖外套 (年代久遠，網路上已找不到可以購買的連結) 再搭配Montbell的風雨衣或備用的Mammut Gore-tex外層。但我在步行過程中，只簡單套上平價的老戰袍 (QUECHUA 防水防風外套) 便已足夠，休息時才會改穿上Mammut Rime Tour IN保暖夾克，備用Montbell的風雨衣總讓我覺得不比老戰袍來得暖，它的優點就是美得無與倫比的蜜黃色和超級輕的重量，在藍天雪地拍照時特別顯色。

下著的部分，保暖褲我們各帶了兩件， 分別是Rab Power Stretch Pro和Odlo的銀離子抗臭系列男女款 ，兩者的保暖、排汗、舒適度都非常優異，但13天的不洗澡挑戰，內層長褲還是需要兩件替換的。外褲的選擇就看大家的喜好了，我這次穿的是Mammut Trekker系列的軟殼褲，彈性、舒適度和抗風的程度都讓人滿意，沿路上的沙塵也很容易清理，這個亞洲版的褲型，在臀部和褲襠設計都剛剛好，十分值得。目前若考慮添購軟殼褲的女性朋友，可以參考看看這一褲款，當初試穿時覺得它的版型比Haglofs的Moran和Tokay更好看，車邊也更為細緻。

而先生選擇了Montbell Mountain Guide褲款，表層耐磨設計搭配稍微厚一點的彈性布料，也是合身好看，另外我們也帶了Mountain hardwear Gore-tex外殼褲，在上了4,800公尺以上的路線，對抗刺骨的冷風十分好用。登山鞋請務必選擇 有黃金大底且夠硬可以穿戴冰爪的鞋款，同時對腳踝有支撐力 ，這條路冰爪需要穿穿脫脫，很消耗鞋子，沿路上大小石頭、滑坡無數，更可能踩滑扭傷。另外，考量搭機時的輕便和休息時可以讓雙腳放鬆，我們會穿上健行涼鞋，也好讓穿了一整天的登山鞋透透氣、排濕。然後冰爪、綁腿一定得帶！！！太多濕滑結冰的路段，3,600公尺以上的區域還遇到深到膝蓋的雪地，如果沒有冰爪、綁腿，不只行進速度變慢，一旦跌倒，衣服上還會沾黏一堆馱獸的「幸運黃金」，欲哭無淚。冬季Kala Patthar路線，只需要健行冰爪 (如下圖，這種短牙的鞋套收納也很方便，沿途山友人人一套。)，短牙的即可，若是旺季加走Chola Pass往Gokyo路線，就直接帶長牙的吧！

除了記得戴一頂輕便的遮陽帽，3,000公尺以下或在市區還是實用的，有線可以固定更好，太多人的帽子在吊橋上被風捲走。另外，毛帽也是要注意的！上了4,000公尺，毛帽幾乎整天黏在頭上， 務必選擇有刷毛層的款式，頂部也不要有毛線孔隙的那種 ，山上的風真的太大，無孔不入，而頭部的保暖無比重要。漂亮的公平貿易的帽子就等下山到市區再戴吧~ Buff頭巾很實用，日常可以多一層保暖，也可以遮陽、擋風沙，鼻水來不及擦時，也很救急，可以多帶幾條替換使用。至於頭帶、圍脖，依個人習慣評估是否攜帶，圍脖蠻推薦的，不會太重，厚厚地抵擋寒風，晚上睡覺時也可以拿來包住頭部。女孩子擔心幾天不洗頭、髮型走鐘，則可考慮使用頭帶固定，Smartwool出了幾款美麗諾頭帶，顏色好看可以裝飾，羊毛戴起來舒適又抗臭，平日是健身用好朋友，我很喜歡。

手套也是這次學到的一堂課，我們戴了雙軟手套日常使用Rab Power Stretch 可觸碰螢幕 男女款，在極端的情況下，像是早上夜間需要伸進冰水桶取水時、早上雪地凍得行動僵硬時，我們就會出動防風防水的滑雪手套。由於穿戴冰爪頻繁，軟手套消耗也大，不到十天就已經是滿滿的深色污漬，分不清那是泥巴、雪水、鼻水還是手汗了，因此 強烈建議，多戴一副軟手套備用，至少濕了還有新的一副可以替換 。太陽眼鏡選擇一般UV400款即可，這條路線雖然雪多、光線強，但滑雪鏡太大了，活動和攜帶都不方便。 (我們錯估情勢買了對滑雪鏡，看來只能找機會之後去滑雪使用了。) 行前我們研究了許久，不知是否隱形眼鏡是不是會在零下20度結冰，又該不該入手博士倫推出的一整個月不用拆的款式 (純視二代)，但最終還是賭了一把，雖然包包裡的隱形眼鏡打開後會有一層薄薄的冰，呵一呵氣後還是可以用的，若真的不放心的話，可以在 睡前把隔天要戴的眼鏡放進貼身衣物的口袋裡保暖 ，沒甚麼問題。

為了方便挑夫背負，我們總共出動了三個登山背包， 分別是Osprey Volt 75L、 Osprey Kyte 46L和Vaude Zerum 38L 。最重的是睡袋、內套、醫藥用品、盥洗物等備品，總重12kg，由挑夫協助搬運。自己則帶著水、行動糧和隨身需要的衣物，一人控制在5kg以內。經過幾天下來的使用心得，Osprey不愧是背包界的炸子雞，看到的旅客幾乎都人手一個Osprey，除了德國山友們清一色Deuter以外，中國山友則熱愛全身始祖鳥，這次帶的Volt和Kyte也確實好用，特別是在上下分層設計，頂袋夠大又好拿、大小網袋裝用過的冰爪和衣帽方便，背負系統表現讓人滿意。而Zerum除了輕便、好背以外，功能陽春許多，未來我也不會考慮帶它去長途健行。另外 Duct tape 或裝備補救貼很實用，機場掛行李和旅途中難免造成裝備破裂，可以緊急處理，避免洞孔繼續擴大。

出門前，不少曾經造訪過EBC的朋友們紛紛提醒要帶淨水錠或是淨水器，但在冬季的路線，我們多半會請嚮導幫我們 把山貓水壺裝滿熱開水，晚上可以當暖爐，隔天起來又變成可以飲用的溫水 ，省去淨水的困擾，一舉多得！在4,400公尺以前，我們就算零度以下都還能使用水袋，靠著體溫就不會結冰，行進中補充水分方便。上了4,400公尺以後，喝冷水很是煎熬， 通常會在早午餐時點一壺熱茶，一半裝在保溫瓶裡，一整天兩人喝著熱飲配著巧克力，走起來也比較開心 。行前看了山友分享煮熱水，但後來淡季免費的熱水取得實在太方便，我們帶的高山爐和鍋具也都沒用武之地，我會建議可以不帶，少一點困擾。

★ 基礎保健很重要，藥品有備無患

藥品的準備，大家都大同小異，不外乎丹木斯、感冒藥、腸胃藥等有備無患。我和先生兩人 從上山的前一天就開始早晚服用125mg的丹木斯，一直到開始下山的天才停止。 由於丹木斯是利尿劑 (跟春天藥局買一罐100錠，臺幣400元)，我每次溫度變化就會手指浮腫的狀況沒有出現，身體排水排尿良好，倒是要時常提醒自己深呼吸，調整過快的換氣。又正逢武漢肺炎在全球肆虐，特定帶了無數的沖泡錠和DHC膠囊 維他命C (膠囊在山上實用度較高！) 、乾洗手、醫療級口罩，維持身體的抵抗力。也很幸運地，我們健康平安地歸來，身體仍然十分強壯！凡士林、綿羊油等皮膚保健，痠痛藥布、人工皮在這趟長途健行中也派上用場，很多路段不太好走，特別使用了股四頭、比目魚肌、肩頸肌肉，幾天下來的腿部痠痛隱隱約約，有時還蠻煩人的。趁著擦拭身體清潔時，我用了曼秀雷敦的痠痛貼布先舒緩微微發炎的肌肉，接著熱敷促進乳酸代謝，睡一覺起來，痠痛就消失了，也是這次的功臣之一，最後我把剩下的藥布全部送給挑夫，讓他可以盡快恢復體力，接受下一次的挑戰。(註：女孩們長途健行最怕的就是遇上經期，冬季EBC根本不可能可以舒適換洗，最好的方式就是諮詢醫師，以口服避孕藥調整經期時間。)

★ 最重要的裝備：堅毅的身體上面這張照片看似八桿子打不著，其實是這趟旅程前陪伴我們最多的一樣工具。身為上班族的我們，周間沒有太多的時間可以到戶外、健身房運動，下班了也常常滿腦子想著工作，七晚八晚了還得準備晚餐 (沒錯！為了更好掌握吃下去的食物，維持營養的均衡攝取，我們在準備期間改掉了早晚外食的習慣，在家自己做飯跟體能訓練配合得更好。) 而 任天堂新出的健身遊戲：健身環大冒險 ，能讓我們在家進行每日的肌耐力訓練，針對特定的核心和腿部肌群強化，每天10~15分鐘，平均心跳能達到130~150 ，還真的會滿身大汗，效果很不錯。因此我們平日上班日，總會提早半小時起床，配合著遊戲的節奏，拉筋、肌耐力訓練、調整次數和強度，沖個澡用餐再出門，既節省時間又能落實天天體能訓練。 周末搭配跑步、游泳、腳踏車訓練心肺功能，培養身體的進氧量和呼吸 ，也習慣在喘的狀態也能感到舒適。也選擇 近郊的步道練習登山肌群，檢視是否哪個肌群還應該再做強化、調整，培養健行的節奏 ，離家很近的天母古道水管路，直上的階梯到陽明山後山，便是我們的練習場。

另外，感受身體的疲勞感，找到自己補充體力的頻率、時間、份量也很重要，身體就跟電池一樣，若等到小於20%再來充電，花的時間就更長了，因此行進間的適時 補充碳水化合物攝取醣份 十分關鍵。我不愛太甜和黏膩口感的能量棒，因此這次帶了好市多販售的 Granola House 綜合纖脆燕麥棒 (32 公克 X 24 入)，每支熱量約160卡，口味很合適，重點巧克力和莓果口味還很好吃！ 巧克力則是帶明治86% ，一方面這款 成分不含破壞原始雨林的棕櫚油 ，熱愛登山的朋友一定也要守護環境的啦，它的包裝和大小很適合行進間補給，非常方便！

★ 行前裝備實測，調整再調整

照著清單準備打包就可以了嗎？熱愛山林運動的先生可沒這麼容易放我過關，在出發前兩周的跨年短假期安排了最親人的 三天兩夜合歡山裝備測試之旅 ，天氣也正好有接近零度的低溫，我們把需要帶去EBC的裝備都打包帶好，一一檢測衣物的排汗、耐寒程度，也看看新增裝備的使用習慣，確實獲得許多寶貴使用心得，像是原本的衝鋒褲排汗效果太差，導致內層保暖褲悶濕難受；也發現原本戴的毛帽仍然擋不住冷風，引發頭疼；舊有的Smartwool羊毛襪彈性鬆弛，容易鬆脫、不吸汗等等小細節，幫助我們再次調整，才心安地踏上EBC旅程。現在回顧起來，深感慶幸，還好行前有帶得完善，還反覆檢查、測試，雖去過的友人都說在Namche還是能買到裝備補給，但終究新買的裝備不熟悉總有風險，加上後來發現 這段時間山上的裝備用品店都是不營業的 ，山友們還是得盡量帶好帶滿，避免發生遺憾。

★ 登山是門科學，持續學習新知

這次也感謝許多登山前輩，我們參考了一些關於登山的書籍，包括裝備準備、肌群、體能恢復、營養配給等等，另外也有心靈糧食類，讓我出發前更能親近山林、了解當地文化的書籍，書單如下：

科普 登山體能訓練全書 登山前一定要知道的事：讓你安全、健康、不疲勞的53種好方法 山道具：20種必備登山裝備的挑選、使用法 文學 山之生：一段終生與山學習的生命旅程 心向群山：人類如何從畏懼高山，走到迷戀登山

最終開心出門，平安回家才是最重要的！這次的準備按著計劃走，雖然中間數度偷懶，但有另外一半相互督促，還是盡力按表操課，很開心這次學習良多，也感謝許多曾經在線上分享心得文的山友們的寶貴經驗，充實了我們的旅程。

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