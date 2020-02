登上非洲最高峰「吉利馬札羅山」 體驗山景第一排的無敵全景！

「你好嗎?」⋯「大家都好嗎?」⋯No headache ⋯ No Dizzy ⋯ No GI ⋯ Everything is OK ⋯⋯每天早餐及晚餐後的Happy time 就是量血氧、心跳。嚮導Alakar 非常年輕,跟我們學了幾句中文還做筆記,每天用生澀的中文關心大家的身體感覺。石大哥常常跟他開玩笑說:「 Everything is OK , but no happy ... 」看他皺著眉頭的滑稽表情,可愛極了!

到現在我都沒有吃藥、也沒有吃食用氧氣、每天邊走邊聊天也不喘、沒有頭痛嘔吐或暈眩、血氧大致維持在80上下、吃得下睡得著⋯狀況非常好!今天我們要前進到4600m的基地營,做好登頂前的準備。

我起得比平常更早,昨夜星空滿佈,猜想今天一定會有很美的日出⋯才踏出帳篷,吉利馬札羅靄靄白雪覆蓋的山頭滿佈紅光,好像在烤箱裡的蛋糕,顏色豐富極了!顧不得凍僵的手指,微微顫抖中拼命按快門,不捨得浪費任何一絲絲美景!不一會兒,太陽光從雲層中散射出,炊事帳外閃耀的金黃光芒加上食物的香味,令我開心不已!

緩坡上升,今天的potter們看起來比平常更辛苦,因為4600m的Base Camp沒有水源,所需用水都得從前個營地背上去,增加許多負重。藍天白雲下,雪亮的山頭巍峨壯闊,伴隨著雲霧和光影變化,展現各種不同的面貌,真是天然的伸展台啊!我們找了塊石頭,興奮地拍照,連平常嚴肅的領隊小崔,也跟我們玩瘋了!另一側抬頭看看,明天登頂要走的稜線,又長又陡直,強風中完全無遮蔽地一路往上,可以想像會有多麼辛苦與疲累⋯別想那麼多了 ,走就對了!

到了營地,帥氣的馬文濟峰(Mawenzi Peak)矗立在我的帳篷前,真是「山景第一排」的絶佳位置!狂風不斷,吹得令人站不穩⋯帳蓬也被吹得搖搖晃晃⋯帆布震動拍打的聲音超級震耳⋯在斜坡上紮營,睡墊也是斜的,睡著睡著還會往下滑⋯這一下午被吵得睡不著,淺淺閉著眼睛,昏昏沈沈中,夜半的登頂時刻到來了!同伴們看起來狀況似乎都行,有些人安靜、嚴肅了起來,雖然各自準備了登頂所需的最佳法寶,但忑忐之心不言而喻~~我整頓好自己,把救命的藥品及能量膠準備在方便取用的位置,出發吧!

沒有停過的強風狠狠從後腦勺拼命垂打我們,我把拉鏈拉得緊緊、手抓著登山杖呈現的弧度已經凍僵不聽使喚,穿了兩雙襪子的腳趾也沒有因為行進而暖和、頭套包著鼻子也止不了鼻水⋯⋯靜默不語的緩步,其實蠻痛苦的!飽滿的月光皎潔明亮,嚮導不用頭燈都能走!裸露又毫無遮蔽的稜線,因為強風狂吹,連休息的地方都找不到,更遑論上廁所了!上上下下都是蜿蜒不絶的頭燈,-10度C的行進,冷得極度痛苦時,心中唯一的安慰就是:還有這麼多人跟我一起,不孤單!

有很多人累到走不下去,索性就躺在地上睡了起來!看著隨行的嚮導一個一個把睡著的團員想辦法喚醒,想辦鼓勵他們往上走,真是辛苦了!走到一半肚子餓,連腿都抬不起來,差點跌倒⋯後面的嚮導立刻衝過來關心我是否受傷!我吞了人生第一條能量膠,這麼小小一條東西怎麼可能帶來能量?但說也奇怪,吞完之後瞬間有力,雖然還是冷得不停發抖,但完全不喘,抬腿跨大步也沒問題!從營地走到山頂要整整7小時,終於有機會理解當兵的人等待退伍那數饅頭的苦澀⋯只好繼續耐著性子1小時、1小時地把七個饅頭數完😓😓😓

一起登頂的廚師為我們遞上一杯熱水,這時已經冷到用不停發抖的手拿起手水杯啜著,攪和著大舌頭說那不清不楚的Thank you⋯遠遠瞥見遠方魚肚白泛起,唯一的想法是:只要太陽升起,我們就得救了!終於在 6小時上到火山口 Stella point(5756m),遠方的雲海上泛著紅光,我知道我快要被解凍了!高興地揉揉眼睛,糊糊的視線,大概是想睡了吧,今天登頂完回到營地就可以好好睡覺了!

山頂積滿雪,好美!鬆鬆的雪地漫步對我完全沒有問題,更何況路徑清楚又是緩坡。😓😓 但,我怎麼愈走愈慢,頻頻打滑~~😓😓 但,同伴們怎麼離我愈來愈遠~~😳😳 但,怎麼眼睛愈來愈糊?再揉揉眼睛,視野反而更模糊~~🙄🙄 我拿起手機拍照,眼睛對不到焦~~😱😱 怎麼了?發生什麼事了?

踉踉蹌蹌東倒西歪地走到終點,一路上狀況極好的我,卻是最後一個到達山頂。山頂擠滿了人,混亂不已,我被隊友呼喚著快點過來一起拍照⋯眼前盡是模糊的白光,順著聲音和幾片糊糊的彩色點點(大概是同伴們衣服的顏色)走去,胡亂拍了團體照,心裡想著大概是手套髒了,所以揉眼睛才讓眼睛糊了,把手套脫掉吧!😓😓 用乾淨的手擦擦眼睛、乾淨的布擦擦眼睛、抓抓雪抹抹眼睛,換來的只有更多的視覺空白⋯😓😓山頂的雪坡伴隨著雲海延伸到天際,實在美極了!拿起手機拼命對,卻怎麼也無法對到焦⋯😓😓 同行的夥伴們請我幫他們拍照,我看不到人,只聽得到聲音,就這樣胡亂的拍了很多張 不知道有沒有照到重點的照片⋯

狀況真的不對,自己蠻懊惱的,我不想成為團隊的負擔,更何況一路上狀況一直很好⋯但沒辦法,只好硬著頭皮把狀況反應給領隊小崔,請嚮導帶我下山,沒人知道是不是高山反應,但是下降就對了!下降⋯下降⋯ 再下降⋯嚮導拉著我,一路往前衝,想辦法閃過雪堆和會絆倒人的石頭,找火山砂路拼命往下滑。雖然眼前一片白,只能靠聲音跟感覺往下滑,但是我不累也不怕,這個滑砂路就跟富士山一樣,腳跟踩穩,滑得很愉快呢!

回到營地,廚師為我準備超棒的水果拼盤享用⋯大量喝水上廁所⋯乖乖服下隨隊醫師的建議用藥⋯小睡片刻⋯再繼續下降到下一個營地(3900m)⋯此時血氧已經回到90,視力也漸漸恢復,人生又變回彩色的!😊😊

檢討一下~~😓 登頂前一天因為風大吵鬧沒睡好⋯🙁 沿途沒機會上廁所,循環不好⋯😳 從營地到山頂瞬間上升1200m⋯可能都是造成這個小意外的原因吧!平安下山,登頂證書令人格外珍惜。雖然有點小缺角,但這樣的登山經驗讓我更了解自己的身體狀況,也值得好好思考如何克服問題,避免意外。❤️ 我愛吉利馬札羅山!🌟 感謝美好的陽光和星星放鬆法!👍 感謝小崔領隊、嚮導們和好相處的夥伴們!😊 重要的是⋯終於可以去看動物了!

2020年1月9日 晴天/刮強風08:30 Karanga Valley Camp出發11:40 抵達Barafu camp2020年1月10日0:00 Barafu camp 出發07:00 Stella point08:00 Kilimanjaro 頂上09:00 回到Stella point10:40 回到Barafu camp 午餐12:40 Barafu camp 出發 14:50 抵達HighCamp2020年1月11日06:45 HighCamp出發08:30 抵達Mweka Camp12:00 抵達Machame Gate