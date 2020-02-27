登上非洲最高峰「吉利馬札羅山」 體驗山景第一排的無敵全景！

「你好嗎？」⋯「大家都好嗎？」⋯No headache ⋯ No Dizzy ⋯ No GI ⋯ Everything is OK ⋯⋯每天早餐及晚餐後的Happy time 就是量血氧、心跳。嚮導Alakar 非常年輕，跟我們學了幾句中文還做筆記，每天用生澀的中文關心大家的身體感覺。石大哥常常跟他開玩笑說：「 Everything is OK , but no happy ... 」看他皺著眉頭的滑稽表情，可愛極了！

到現在我都沒有吃藥、也沒有吃食用氧氣、每天邊走邊聊天也不喘、沒有頭痛嘔吐或暈眩、血氧大致維持在80上下、吃得下睡得著⋯狀況非常好！今天我們要前進到4600m的基地營，做好登頂前的準備。

我起得比平常更早，昨夜星空滿佈，猜想今天一定會有很美的日出⋯才踏出帳篷，吉利馬札羅靄靄白雪覆蓋的山頭滿佈紅光，好像在烤箱裡的蛋糕，顏色豐富極了！顧不得凍僵的手指，微微顫抖中拼命按快門，不捨得浪費任何一絲絲美景！不一會兒，太陽光從雲層中散射出，炊事帳外閃耀的金黃光芒加上食物的香味，令我開心不已！

緩坡上升，今天的potter們看起來比平常更辛苦，因為4600m的Base Camp沒有水源，所需用水都得從前個營地背上去，增加許多負重。藍天白雲下，雪亮的山頭巍峨壯闊，伴隨著雲霧和光影變化，展現各種不同的面貌，真是天然的伸展台啊！我們找了塊石頭，興奮地拍照，連平常嚴肅的領隊小崔，也跟我們玩瘋了！另一側抬頭看看，明天登頂要走的稜線，又長又陡直，強風中完全無遮蔽地一路往上，可以想像會有多麼辛苦與疲累⋯別想那麼多了 ，走就對了！

到了營地，帥氣的馬文濟峰（Mawenzi Peak)矗立在我的帳篷前，真是「山景第一排」的絶佳位置！狂風不斷，吹得令人站不穩⋯帳蓬也被吹得搖搖晃晃⋯帆布震動拍打的聲音超級震耳⋯在斜坡上紮營，睡墊也是斜的，睡著睡著還會往下滑⋯這一下午被吵得睡不著，淺淺閉著眼睛，昏昏沈沈中，夜半的登頂時刻到來了！同伴們看起來狀況似乎都行，有些人安靜、嚴肅了起來，雖然各自準備了登頂所需的最佳法寶，但忑忐之心不言而喻～～我整頓好自己，把救命的藥品及能量膠準備在方便取用的位置，出發吧！

沒有停過的強風狠狠從後腦勺拼命垂打我們，我把拉鏈拉得緊緊、手抓著登山杖呈現的弧度已經凍僵不聽使喚，穿了兩雙襪子的腳趾也沒有因為行進而暖和、頭套包著鼻子也止不了鼻水⋯⋯靜默不語的緩步，其實蠻痛苦的！飽滿的月光皎潔明亮，嚮導不用頭燈都能走！裸露又毫無遮蔽的稜線，因為強風狂吹，連休息的地方都找不到，更遑論上廁所了！上上下下都是蜿蜒不絶的頭燈，-10度C的行進，冷得極度痛苦時，心中唯一的安慰就是：還有這麼多人跟我一起，不孤單！

有很多人累到走不下去，索性就躺在地上睡了起來！看著隨行的嚮導一個一個把睡著的團員想辦法喚醒，想辦鼓勵他們往上走，真是辛苦了！走到一半肚子餓，連腿都抬不起來，差點跌倒⋯後面的嚮導立刻衝過來關心我是否受傷！我吞了人生第一條能量膠，這麼小小一條東西怎麼可能帶來能量？但說也奇怪，吞完之後瞬間有力，雖然還是冷得不停發抖，但完全不喘，抬腿跨大步也沒問題！從營地走到山頂要整整7小時，終於有機會理解當兵的人等待退伍那數饅頭的苦澀⋯只好繼續耐著性子1小時、1小時地把七個饅頭數完😓😓😓

一起登頂的廚師為我們遞上一杯熱水，這時已經冷到用不停發抖的手拿起手水杯啜著，攪和著大舌頭說那不清不楚的Thank you⋯遠遠瞥見遠方魚肚白泛起，唯一的想法是：只要太陽升起，我們就得救了！終於在 6小時上到火山口 Stella point(5756m)，遠方的雲海上泛著紅光，我知道我快要被解凍了！高興地揉揉眼睛，糊糊的視線，大概是想睡了吧，今天登頂完回到營地就可以好好睡覺了！

山頂積滿雪，好美！鬆鬆的雪地漫步對我完全沒有問題，更何況路徑清楚又是緩坡。😓😓 但，我怎麼愈走愈慢，頻頻打滑～～😓😓 但，同伴們怎麼離我愈來愈遠～～😳😳 但，怎麼眼睛愈來愈糊？再揉揉眼睛，視野反而更模糊～～🙄🙄 我拿起手機拍照，眼睛對不到焦～～😱😱 怎麼了？發生什麼事了？

踉踉蹌蹌東倒西歪地走到終點，一路上狀況極好的我，卻是最後一個到達山頂。山頂擠滿了人，混亂不已，我被隊友呼喚著快點過來一起拍照⋯眼前盡是模糊的白光，順著聲音和幾片糊糊的彩色點點（大概是同伴們衣服的顏色）走去，胡亂拍了團體照，心裡想著大概是手套髒了，所以揉眼睛才讓眼睛糊了，把手套脫掉吧！😓😓 用乾淨的手擦擦眼睛、乾淨的布擦擦眼睛、抓抓雪抹抹眼睛，換來的只有更多的視覺空白⋯😓😓山頂的雪坡伴隨著雲海延伸到天際，實在美極了！拿起手機拼命對，卻怎麼也無法對到焦⋯😓😓 同行的夥伴們請我幫他們拍照，我看不到人，只聽得到聲音，就這樣胡亂的拍了很多張 不知道有沒有照到重點的照片⋯

狀況真的不對，自己蠻懊惱的，我不想成為團隊的負擔，更何況一路上狀況一直很好⋯但沒辦法，只好硬著頭皮把狀況反應給領隊小崔，請嚮導帶我下山，沒人知道是不是高山反應，但是下降就對了！下降⋯下降⋯ 再下降⋯嚮導拉著我，一路往前衝，想辦法閃過雪堆和會絆倒人的石頭，找火山砂路拼命往下滑。雖然眼前一片白，只能靠聲音跟感覺往下滑，但是我不累也不怕，這個滑砂路就跟富士山一樣，腳跟踩穩，滑得很愉快呢！

回到營地，廚師為我準備超棒的水果拼盤享用⋯大量喝水上廁所⋯乖乖服下隨隊醫師的建議用藥⋯小睡片刻⋯再繼續下降到下一個營地（3900m）⋯此時血氧已經回到90，視力也漸漸恢復，人生又變回彩色的！😊😊

檢討一下～～😓 登頂前一天因為風大吵鬧沒睡好⋯🙁 沿途沒機會上廁所，循環不好⋯😳 從營地到山頂瞬間上升1200m⋯可能都是造成這個小意外的原因吧！平安下山，登頂證書令人格外珍惜。雖然有點小缺角，但這樣的登山經驗讓我更了解自己的身體狀況，也值得好好思考如何克服問題，避免意外。❤️ 我愛吉利馬札羅山！🌟 感謝美好的陽光和星星放鬆法！👍 感謝小崔領隊、嚮導們和好相處的夥伴們！😊 重要的是⋯終於可以去看動物了！

2020年1月9日 晴天/刮強風08:30 Karanga Valley Camp出發11:40 抵達Barafu camp2020年1月10日0:00 Barafu camp 出發07:00 Stella point08:00 Kilimanjaro 頂上09:00 回到Stella point10:40 回到Barafu camp 午餐12:40 Barafu camp 出發 14:50 抵達HighCamp2020年1月11日06:45 HighCamp出發08:30 抵達Mweka Camp12:00 抵達Machame Gate