日本人說:一輩子一定要爬一次富士山，因為會變聰明，但是，爬了第二次的人就是笨蛋，也許這只是流傳在日本人之間的玩笑話，但話中隱約透露著富士山的難度，而我因為工作的關係，富士山也爬了好幾次，不知道是否可以負負得正。

一提起富士山，我想即使是沒有爬過的人也一定聽過祂的大名，無人不知無人不曉，所以不僅僅只有日本人想親近祂，世界各國的人都會在無條件開放的攀登季時，上山一睹富士山風采，開放季節大約落在每年7-8月底(每年的開放時間不一定)，攀登的路線一共有四條，與其說是攀登，我覺得用健行來形容更為貼切，以下就針對最平易近人的入門路線-吉田線來跟大家分享。

從台灣出發爬富士山可以選擇搭乘飛機到日本成田或是羽田機場，而我一般都選擇台灣-成田-新宿-河口湖，為什麼會這樣子安排呢?因為新宿巴士轉運站有直達河口湖的車子，在熱門季節班次不少，行李丟上車就直達河口湖，另外，選擇住宿河口湖的原因，不外乎就是隔日有更充裕的時間用在健行上，而且行李又可以寄放在飯店，省下一筆行李寄放費用。

河口湖車站有往返富士山五合目的巴士，五合目名稱怎麼來呢?日本人把富士山分為10個階段，從一合目登山口到十合目的山頂依序命名，而搭乘巴士抵達五合目的特殊待遇，一年當中往往只有夏季有，剛好搭上富士山的開放日期，讓想要爬富士山的夥伴，省下了一合目走到五合目的時間，而冬攀富士山就沒有這麼幸運了，要從一合目出發。

溫馨小提醒，河口湖往富士山的車票只限定當日才能購買，因為是旺季，建議別太貪睡，早早起床去車站買票，排隊搭車前往五合目，五合目不僅是爬富士山的必經地點，也是許多觀光客會來的地方，在這邊，你可以近距離看見富士山，也因為距離非常近，少了幾分遠眺的美感，這邊有別於台灣的登山口，我覺得可以用人聲鼎沸來形容一點也不為過，滿滿的人潮與店家，有販賣伴手禮的商店，有寄明信片的地方，有神舍可以參拜，為健行祈求好天氣及一切平安順利，早點出發的好處就是有充裕的時間可以逛，不過，跟一般遊客不同的是，在逛完五合目後，我們就要朝吉田登山口前進，口袋夠深的人，可以選擇搭乘馬車前往，只是費用不便宜，既然是來爬山，這段距離應該不構成問題。

富士山的步道大部分都非常好走，沿途指標也都非常清楚，五合目往上就是六合目的警察局，這邊你可以看到山頂的氣象資訊，也會有許多志工在這邊宣導一些注意事項，而且你會常常看見彈丸登山這四個字，指的就是單攻，日本人不建議單攻富士山，主要是因為每年都有許多的外國人輕忽富士山的威力，導致意外頻傳，這點我能理解，因為對於不是爬山的人而言，往往會忽略隱藏的危險，艷陽高照的五合目，誰也不會想到山頂會這麼冷，風這麼大，甚至還有結冰或是殘雪，所以裝備部分就比較不足，容易造成失溫或是滑墜的意外，雖然富士山不是東北亞最高峰(台灣的玉山3952公尺為東北亞高峰，日本人稱為新高山)，但海拔高度也是超過三千公尺(3776公尺)，不容小覷，一定要以登山的狀況下來準備各式的服裝及裝備，避免因為裝備問題而衍生意外發生。

過了六合目的警察局，會開始出現一小段距離的「之字形」上坡，道路雖然平緩好走，但富士山是一座火山，沒什麼植披，出現最多的景色不外乎是碎石與泥沙，會讓人不由自主的感到'枯燥，結束「之字形」上坡後會抵達七合目的山屋區，我會用「區」這個字形容，主要是因為非常多間山屋都聚集在這段不長的上坡路徑兩旁，這時候走起來也就比較有趣，因為每間山屋的造型都不一樣，可別小看這些山屋，每間都是歷史悠久的私人山屋，幾乎從祖父輩就開始經營，甚至更早就有，而每間山屋都有提供屬於自己圖案的烙印，在五合目商店中可以買到俗稱「金剛杵」的木棍，這些木棍有長有短，依照每位的需求購買，長的除了可以用在烙印外，還可以用來替代登山杖，不得不佩服日本人的巧思，他們把富士山當成是一件商品在經營，讓登山客在健行過程中，能夠有其他樂趣，不會只是枯燥的上坡，而山屋也都買的到一些食物及飲料，當然也有提供使用者付費的廁所，我只能說，不用擔心爬富士山要準備什麼行動糧，日幣帶多一點就好。

過了七合目後又開始一段沒山屋的上坡，這時候你會發現上坡變的比較陡，但不用擔心，因為在需要拉繩的地方都很貼心的設置鐵鍊，而地形也因為是火山地形，所以石頭表面都是粗糙的，走起來不會滑，只要慢慢的一步一步往上爬即可，當山屋開始出現的時候，也代表著開始進入八合目山屋區，八合目的山屋不像七合目這麼的密集，數量這麼的多，而每次爬富士山我都喜歡訂在最後一間的山屋，因為寧願第一天多花點時間走多一點，早上走路有太陽也比較不冷，又可以一路上遊覽沿途的山屋，隔日摸黑登頂只要專心走上去就好，距離也比較短，最後一間山屋就是在八合目在往上一些些的本八合目，快的話大約30分鐘內，慢的甚至會走上將近一小時，主要是因為海拔越高氧氣越稀薄，有些人會開始出現高山症症狀，進而影響到自己的體能(一定要隨時注意身體情況，不要勉強)，本八合目的御來光館是吉田線的最後一間山屋，所以也是最早就會被預訂一空的山屋，有想爬富士山的夥伴一訂要儘早規劃。

富士山的山屋住宿品質其實沒有想像中這麼好，尤其是有走過其他日本健行路線的夥伴，因為一年只有兩個月時間可以做生意，山屋的空間運用非常淋漓盡致，在床位的安排上就可以看出來，我常開玩笑的說:晚上起來上完廁所，回到山屋後就找不到你的床位，因為被左右睡覺的人給密合起來了，由此可見睡得很壅擠;

山屋除了提供床位外，還有提供早晚餐的服務，在預訂時就可以選擇(洋食或和食)，早早吃完晚餐後就就寢了，因為富士山的御來光很有名(日出)，所以凌晨就要起床出發登頂，御來光館山屋距離山頂約980公尺，凌晨兩點就必須起床整裝出發，早餐的部分山屋會幫忙準備便當，在前一晚的晚餐後發給大家，看到這邊一定會很訝異，距離這麼短為什麼要這麼早起床走呢?

這個問題當你走到山屋門口就會明白了，因為人多到完全走不出門口，所以在登頂的路程中，最常出現的就是等待，永無止盡的等待以及龜速一樣的前進，這時候千萬不要為了貪快而一直超車，日本人的爬山習慣非常有秩序，幾乎都是一個跟著一個走，很少會出現插隊或超車的情況，走累了就在路旁休息，休息夠了再回到排隊人潮裡繼續前進，因為走的緩慢休息也多，所以要注意自身的保暖;

走著走著，會出現一個鑲滿許多銅板的鳥居，看到這個就表示離山頂不遠了，而當你回過頭往山下看的時後，河口湖的夜景以及一點一點亮光的排隊人潮會構成一幅很特殊的景色，與其心情煩躁的抱怨走很慢，還不如換個心境欣賞不一樣的風景，當眼前出現兩座石獅子的鳥居，恭喜你，終於抵達富士山山頂，鳥居旁邊就是一座神舍，左轉沿著路徑走會出現3間山屋，山屋一樣提供熱飲，寒冷的山頂來杯熱呼呼的茶或是可可，真的會讓人暖和不少，而我習慣帶著系統爐及飲用水，找個人少的區域煮水喝茶等待日出，日出漂亮嗎?這個問題見仁見智，我自己覺得台灣許多地方的日出並不比富士山差，但是台灣要走到這麼漂亮的地方，難度遠比富士山高出許多。

太陽照在身上的那一瞬間，整個身體暖和了起來，欣賞完日出後我們前往富士山的最高點-劍峰(不是劍岳喔)，劍峰旁邊也有一座氣象觀測中心，但不像玉山與玉山北峰之間這麼遠，難得出國爬山，最高點的劍峰一定要來張照片合影，順便繞行富士山一圈，去神社祈福，去郵局寄明信片，只是歡樂的時光總是過得特別快，上山是開心的，因為有很多山屋可以逛，邊爬邊逛會讓你忘掉上坡的痛苦，但是下山路徑完全是另外一條，為了人潮分流，所以跟上山的不一樣，沿途不會出現任何的山屋，這時後火山的特色就非常明顯，碎石頭的「之字形」下坡，無窮無盡...然後就抵達六合目的警察局了，什麼，就這樣!

沒錯，就是這樣子的形容就結束了，沒有什麼特別，就是一直下坡一直下坡一直下坡，下到你快接近崩潰邊緣就到了，花費的時間大約3-4小時，從警察局後的坡度也比較平緩，遊客也漸漸變多，回到熟悉的五合目，想不到才過了一個晚上，感覺做了好多事情，富士山的攀登就在這邊畫下了句點。

下山後按照慣例，安排住宿河口湖的溫泉飯店一晚，享受邊泡湯邊看富士山，讓疲憊的身體恢復一下，晚餐就是飯店著名的懷石料理，再搭配上冰涼的啤酒，完全忘記富士山健行的疲累感，很多人會問富士山健行究竟難不難呢?適不適合新手呢?我把祂定位在基本體力+好天氣=登頂成功，自組隊或是參加登山公司辦的活動都不是重點，重點在於你準備了多少，如果你用參加登山公司的心態去自組，那麼遇上壞天氣，富士山會變的很恐怖，非常的恐怖，想省錢就得多付出多做功課，天氣不好或是狀況不好就立即下撤，千萬別想要跟祂賭，畢竟你賭的是自己的生命，沒有人應該有義務教你怎麼趴富士山或是什麼時候應該撤退;

另外，也要告訴大家，也不是參加商業隊就是萬無一失，我曾經在日本親眼見過把價格壓到很低的台灣隊伍，會講日文的領隊在登山口把團員交給日本嚮導後就不上山了，一位日本嚮導大約帶領20幾位團員(世界各地的都有，台灣人占大宗)，結果遇上壞天氣，大家失散各走各的，領隊第一個抵達山屋，後面的團員自己陸續抵達，語言也無法溝通上，最後只能按表操課，起床時依然在下雨，整隊下山，完全無法依照現況調整行程時間;

也曾經看過自組隊遇到起大霧，往本八合目的路上找不到路徑，不曉得距離還多遠，隊員走到哭的情況發生(剛好遇到我從本八合目下去幫忙團員背背包，聽到台灣口音的中文開心的問路)，所以，千萬不要小看這座披著羊皮的山，壞天氣的時後，就會瞬間變成一匹狼，讓你措手不及。

最後，登山的準備除了基本裝備外，就屬體能要求了，體能不像高山症預防可以事先用藥，只能靠自己一點一滴的鍛鍊，當你做好準備，富士山的健行並不難，還會帶給你非常大的樂趣，反之，永會只會問:到了嗎?還有多久，不僅走的痛苦，也無法好好的看風景，怎麼選擇，就看自己了!