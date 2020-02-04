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挑戰日本冬季「槍穗連走」行程　一覽雪白世界的壯闊美景

2020-02-04 07:58健行筆記 健行筆記Warren Kuo

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冬季槍穗連走北阿爾卑斯山的稜線在眼前一覽無遺，遠眺遠方，雲海的另一側，那獨特的山形便是富士山了，在冬季能在北阿爾卑斯山看到這麼壯闊的風景，是非常難能可貴的。這次的冬季槍穗連走，是由8K1的Johnson所招集，同時還有8K1的狐狸、8K6的怡文、尋路森寧的引寧、山林糧的銘哲還有我一起共同攀登，目標是日本登山界最有名的槍岳以及日本第三高的山峰穗高岳，時間選在冬季的12月底至一月初。此段路線是北阿爾卑斯山脈南部，一條高難度的長途縱走。出發前，如同在8K所學習到的一樣，大家一起討論路線，反覆的確認所需要的各項裝備，以面對可能面對各種不同的地形、氣候，不管是溫度、雪況、確保方式、攀登方式都必須再三的評估與思考，誰都不希望帶上了多餘沒用的裝備，甚至是更糟的帶錯裝備。

Day 0

飛機從富山降落，到了富山車站採買了瓦斯等補給品，我也順便再這裡找到一雙新的手套，順便吃了吃當天的晚餐(下午茶)已及買足了隔天的早餐後，便搭上公車前往平湯溫泉，經過漫長的車程，一下車已經是雪白的世界，一下子好像進入冰箱一樣，大家分著公裝，看著天氣最後一次討論著策略與路線，最後在溫泉流在身上的溫暖中，準備迎接隔天的路途。

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Day 1

煮了熱水，泡了一包尾西飯，打算留下包裝袋當成再來幾天的碗，吃完了早餐裝好了熱水與飲用水。再次搭上公車前往西穗高覽車，在這裡把所有的行李寄放，最後一次裝備秤重含水幾乎來到14公斤，但想起上次的雪隆包的22公斤，已經算是輕裝了吧。這次選擇了只有35L的技術包，打包技巧與物品的選擇來的更重要，外掛的物品與方式也需要相當的思考...。在路口投入了入山證，開始慢步向上，沿路的積雪不深大約5~10公分不等，路上有明顯的足跡，感覺許多人也跟我們一樣搶在連假好天氣的窗口打算在這時期攀登。

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之字型的上升後來到穗高平小屋，終於在這裡遇到其他登山的日本人，簡單的打個招呼休息一下後，後面的上坡開始漸增，從產業道路走進林道。

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過了兩條河，與無數打到會流血的樹枝，明明是緩坡卻走著走著也開始感到疲憊。

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終於走了5個多小時，一個轉彎後看到了人影，今天的終點：槍平小屋。

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幸運的冬季小屋還有空位，今晚可以好好的睡在小屋中，不用搭帳篷，把包包的所有東西翻出來，設置好睡覺的系統後，便開始煮水吃飯、煮水喝水、煮水當暖暖包，感覺冬季攀登的休息時間就是不停的煮水，等到停止了也差不多就是休息的時刻了，晚上1830鑽入睡袋，準備明天0230起床準備攻頂槍岳。

Day 2

懷裡暖手的水袋溫度已經退的跟體溫差不多，冬季小屋的玻璃結滿了霜，溫度計上顯示大約零度，跟外面相比已經是溫暖不少，拉開溫暖的睡袋又是開始煮水的循環，煮水喝水、煮水吃飯、煮水當行動水，不得不提的是銘哲這次準備的所有食物即使都是乾燥食物依然相當美味，重量與份量上都抓得非常剛好。清點完最後一次裝備，包包裡只放下必備的食物、水、外套、冰斧、普魯士繩、備用電池等...，戴上頭燈已經有不少隊伍的腳步在雪地上留下足跡，隨著那些足跡朝著奧丸山的方向出發。快速的隨著山勢上升，漸漸抵達稜線，環繞四週不遠處的燈光顯示著不同的山徑上的其他人們也正在攀登著，雪深及膝稜線上唯一的一條路，兩側均是陡坡，偶爾看到樹的頂端，偶爾一腳踩入深雪當中，在燦爛的星光下不知道經過幾個上下起伏，路過了數個稜線上的搭起帳篷，日語與英語交錯的招呼聲，來到一片雪簷旁，小心翼翼的踩在真實的道路上，深怕不小心一腳踩空。經過了雪簷看到了一片陡峭的山頭，來到了千丈乘越陽光開始露臉。

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看到一個學生隊伍正在架固定繩，也就在這裡用冰斧架設了確保站，自我卻保後穿上冰爪後。

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另一支隊伍卻還沒走完，大家等到全身發抖實在受不了，便決定從旁邊一個一個摸上去，混和著一點冰雪岩還有類似圓柏的植物，慢慢的攀爬而上。翻過了千丈乘越，發現前面幾乎沒有隊伍了，往槍岳小屋的路上，皆是岩石與硬雪坡，稍作休息後，雙腳用力踩著雪地步伐，讓冰爪穩穩的咬在地面上，看著前方的槍岳小屋，明明是那麼的近，但又覺得如此遙遠，可能是從半夜開始走吧，此時的精神開始覺得不佳，不知道恍恍惚惚之間走了多久，經過了一個吹著強風的鞍部，終於來到槍岳小屋，整個隊伍在此稍作集合與休息，看著槍岳的山頭，互相提醒著注意事項，我們開始攀爬這最後一段。

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狹小的道路上偶爾要讓路，用冰爪與手在混和的地形上穩住自己，利用兩邊的鐵練休息時做個確保，不得不誇獎的是這一段道路上的鐵練維護的相當好，非常令人有安全感。

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利用這鐵練與幾個鐵梯，終於上到了槍岳的頂點，大小莫約只可以容納10-15人，極好的展望。

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北阿南阿一段段的稜線在面前展開，遠方還能看到日本第一高的富士山，隨著狐狸只認著每一個山頭，難以想像自己真的登上了以往只能在攀登記錄或是漫畫裡出現的山脈。

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似乎像是忘記了寒冷與疲勞，我們在這裡留下了滿是笑聲的回憶與照片。

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下攀是一件遠比上攀困難的事情，跟上山的互相讓路，用冰爪前齒在硬冰與岩石上用力的踢著，不時的用冰斧刺進冰面穩定身體，一步一步的下攀，看著一旁日本人如何架設系統，用最有效率且最安全的方式攀登，頓時覺得這種有效率的模式便是心中理想的alpine，回到鞍部吃完午餐，經過了短暫的討論，我們決定回程的路線從圈谷直接下切。

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果不其然，一下到圈谷，滿滿的鬆雪包覆著大家，不知不覺放慢了腳步，在這乾燥舒服的鬆雪中一邊走一邊跑一邊玩雪，看著幾個日本人用滑雪的方式滑下去。

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走著走著在天黑之前，回到了山屋。回到了冬季小屋，重複著煮水的循環，討論著隔天的計畫。可能走了超過12小時真的累了吧，在吃完飯後，一躺下便睡著了。

Day3

天依然未亮，在煮水的時候，每個去上廁所的人回來都說雪很大，比壞天氣預報還來的許早，收拾完裝備物品後，背起重新塞滿的包包向槍平小屋說聲感謝後開始往回走，雪花不停的落下，原本的路跡被新雪層層的蓋上，看著軌跡找尋著浦田富士的三叉口，在一個不明顯的開始左轉，從林道走進樹林之間，再慢慢換成細竹林立的上坡，沿路上的每支隊伍都在下山，雪花越下越大越來越濕，我們持續的走，走了大概兩個小時後，考慮到天氣與體力問題，經過一番討論，我們決定在這裡撤退。收起繩子與冰爪，把登山杖的長度調整成下山的長度，開始走回溫泉、牛肉還有充滿暖氣的世界，高度逐漸往下，落下的從雪片、雪花、冰霰漸漸變成雨水，路上的積雪也開始變得越來越濕黏，就在褲子快要完全濕掉之前，終於看到了纜車站，冬季的槍穗連走，在熱呼呼的可樂餅之中畫下了句點。這一次的冬季槍穗連走要特別感謝歐都納8K計畫，讓我一步步學會如何開始海外攀登，並且認識了歐都納八千米同學會的所有夥伴，在通往山與自然的路上還有這一些人一起走著，不管是在山上還是在訓練的過程因為有這一群人，感覺一切都變得簡單許多。最後要再特別感謝歐都納願意出借裝備並提供建議與協助，才讓這一次的冬季攀登有足夠的資源可以完成。

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登山溫泉阿爾卑斯山

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