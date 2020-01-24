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美到感動流淚「阿根廷」 面紗下的菲茨羅俊美神秘

2020-01-24 06:55健行筆記 健行筆記KangKang Hsu

一早醒來，臉書跳出動態回顧，雪白峻峭的山景爬進半開眼簾，擊敗瞌睡魔，原本還在罷工的腦袋，也開了機，進入到回憶模式。你好，阿根廷的菲茨羅伊峰！還記得當時我住在山下的青年旅舍，才剛check-in，櫃檯就跟我說：「後天我們就關門囉。」「蛤？？？」「因為開始入冬了，我們也需要冬眠。」「O...K...」這是阿根廷式幽默嗎？原本打算在小鎮摸魚幾天，再去爬山，瞬間只剩下一天可以爬。我匆匆攤開地圖，臨時抱佛腳研究健行路線，我問櫃檯：「有沒有什麼推薦路線？」「每條都很不錯耶...，但若是第一次來，我推薦Lago de Los Tres 」「那三個的湖？那三個是哪三個？」用我的破爛西文直譯。「那就是那三個啊。」「？？？」「你去了就知道。」好啊！去就去，誰拍誰！地圖顯示的步道資訊 「13kms/5hrs/Difficult 」山區天氣多變，通常下午比較不穩定，還是早點出發吧！隔天一早，用完早餐，8點準時出發，我和兩位朋友一起走到城鎮盡頭的登山口，開始了各自的健行路線。雖然，我們都走同一條步道，但是我有先告訴他們不用等我，因為我知道他們走路速度比我快，我雖然算很能走的，但我畢竟不屬於快腳型，一起走他們有壓力，我也會有壓力。其實，爬山的時候，每個人有自己的步調，可以保持較穩定的呼吸節奏，那是能夠最持久的走法，有時候，若是為了配合別人，而亂了呼吸，反而會消耗更多力氣。

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清晨的嵐氣，仍然眷戀著山，步道蒙了層紗，瀰漫著神秘的氛圍，再進一步往上前行，視野漸漸變得清晰。

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抬起頭來一望，太陽爬上遠方的山頭，激射出刺眼的光芒，劃破白色迷茫的世界，一旁還帶有些許藍天。

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原來山嵐並未散去，而是我踩在山嵐之上，綿密白雲依然密佈天空，世界被切成三個夢的層次，搭配出夢幻絕倫的美景。走著走著，天上雲朵累了，再次降臨大地，再次走進白色世界中，能見度很差，伸手不見五指，我開始擔心山上會不會同樣白白一片，什麼都拍不到。這時，遠方出現模糊的人影，快速往我的方向接近。咦？他不是拉伯特嗎？前幾天在另一座山上認識的加拿大人。他這次不是用走的，而改成越野跑步的形式，從城鎮跑步抵達終點，原路再跑回城鎮，心底默默對他肅然起敬，佩服他的體能。我向他打聽前面的狀況，他說：「天氣不太穩定，霧有時散開一點，有時又聚集起來，很難說。」其實，都已經在路上了，不論終點如何，我也會把剩下的路走完，不喜歡中途放棄的感覺。我和拉伯特分別，繼續往前走數公里，霧氣稍微淡薄了點，看見不遠處的茂密森林，還有更遠的菲茨羅伊峰也依稀可見。

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好美山峰，辨識度很高，只看過一次照片，就可以很容易的認出它，山型說不出的俊美，搭配著天然白紗，更凸顯其偉大與高不可攀的氣勢。其實，霧茫茫的菲茨羅伊峰，才是它最常見的面貌，所以，當地的特維爾切人稱其為"Chalten"，意思就是"冒煙的山"。穿越黑森林後，面對的是最後一段急陡上坡，不斷往上攀爬，才能抵達終極瞭望點。周圍天氣仍然被霧氣籠罩。急陡的碎石坡本身不難，比較麻煩的是部分結冰和濕滑的路面，經常讓人站不穩腳步，若是一個不小心，一邊就是碎石坡懸崖...。中途差點滑倒幾次，幸好都安然無恙順利站好，氣喘呼呼爬了30分鐘，終於順利抵達頂端。說起來也神奇，才剛剛抵達，就來了一陣大風，沒幾秒鐘，霧氣都被吹散，景色從隔層紗瞬間變成大晴天！

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雄偉的菲茨羅伊峰，露出清晰的面貌向我打招呼，原本，峰下有座綠色湖泊，冬季結成冰，覆蓋了一層白雪。瞬息萬變的景象，讓我吃了一驚，露出廬山真面目的山景，更是讓我啞口無言。震撼二字，已不足以闡述我的感受。我直愣愣盯著發呆，實實在在美得令人想哭，我才明白，原來，人是可以被美景感動到哭，那是一種與自然與美的深刻連結。

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我暗自祈求，給我多一些時間，享受這美景。可是，上天總是任性再次吹起一陣風，又把迷霧帶了過來，景色再次蓋上了紗，幾秒前的風和日麗彷彿一場夢。時候到了，我背起背包，踏上歸途。 雖然，只有短短幾分鐘，但方才的美景已經深深烙印在腦海，就算數年之後，我仍然記得那一刻鐘，大自然給予的雋永感動。

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