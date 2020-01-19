預定好才能行！ 每一處都令人讚嘆的西班牙「國王步道」Caminito del Rey

提到西班牙眾多步道，除了大家耳熟能詳的朝聖之路外，國王步道Caminito del Rey也不惶多讓，只是國王步道就像台灣花東地區的錐麓古道一樣，不是臨時說去就去，而是必須先上網預訂進入步道的時間，憑著預定好的證明才能前往健行與參觀。這邊就教大家怎麼一步一步來預定參觀國王步道。

官方網站

http://www.caminitodelrey.info/en/#7 有四種語言可以切換，但沒有中文

交通方式

自行搭車前往者，離步道最近的車站是 El Chorro，我很推薦https://www.rome2rio.com/ 這個網站，因為當時我從Malaga搭火車到El Chorro沒問題，但回程要從該車站回到Malaga卻火車停駛，幸好透過Rome2rio這個網站，查到更多不一樣的交通方式，而上面顯示的資料，有可能是你在google map上查不到的。

Malaga火車時刻表：http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/malaga/index.html該網站的"Plan your visit"裡也有更多的說明http://www.caminitodelrey.info/en/6323/plan-your-visit訂票

左側選單"Book your visit"

進入該頁面後，會跳出一個行事曆畫面，以2020年01月28日為例。

強烈建議一定要搭接駁巴士，走到入口處可是很遠的！

最後留下你的資料，一切就搞定了， 記得要印出票卷，因為接駁巴士的票卷也在上面 ，當天到達時，司機會現場撕下票卷！

自己訂票的好處是什麼？

因為當地團每個人收費50歐！若是自己訂票，10歐入場費再加上來回火車票，30歐有找，時間可以彈性運用沒壓力，白天到這邊走走，傍晚回到Malaga再去酒吧放鬆一下、喝個小酒，非常充實的一天啊！

重要小提醒：

所有吃的，一定要自己先準備好行動糧 ，因為這一整路除了火車站跟入口處還有食物販售外，沿途完全沒有任何食物供應，整個走下來至少也有2-3小時喔！

任何腸胃、膀胱想解放的，在路口處一次解決 。因為一樣進去後，完全沒有廁所，你可能會想說我就走到隱密的草叢堆去解決吧！抱歉！步道上的人太多的，很難有隱密處讓你這麼做XDDDDDD

接下來就分享幾處國王步道的美景吧！

從接駁處通往入口的路上，遠看國王步道覺得很壯美

排隊等進入的人們，在這邊現場工作人員會發給你一頂安全帽跟防塵頭套，因為每天有太多人次在刷，所以你只能祈禱自己拿到的安全帽汗味不要太重=..="

步道每一處都令人讚嘆，瞧這阿嬤一臉興奮的樣子就知道惹

這座橋遠看很美

但我很討厭走在上面，因為大家都擠在上面拍照，本來心裡還不怕，站到後來雙腳都不自覺發毛了。

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