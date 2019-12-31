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人生列車駛入終點 2019最不捨他們的告別

6 張證書、6個感動的瞬間！ 2019「朝聖之路 」邁向世界盡頭

2019-12-31 08:25健行筆記 健行筆記Michelle Chen

文章同步發表於部落格：http://alpha830915.pixnet.net/blog

朝聖之路證書領取相關資訊.png2332aad411d55fd74a336d2eca41c776.jpg

每個人都說走朝聖之路重點不是領取證書，但除了到達終點的感動，第二個感動點就是拿到證書的瞬間啊！

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證書對我來說除了是個小小的紀念外，領取過程也是種特別的小體驗呢，所以整理相關領取資訊給即將上路的朋友們。希望上路的你們除了身體的記憶外，也有紙本的記憶，等到想懷念時就可以摸摸證書、遙想當年 xD法國之路 + 世界盡頭之路，徒步時間：20190928 - 20191107，共領取 6 張證書

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中途證書.jpgf7077b12f183e4824d6fc412d17f6123.jpg

中途證書領取地點：Santuario de la Virgen Peregrina（Sahagun）地址：Calle Arco de San Francisco, 12H, 24320 Sahagun, Leon, Spain說明：走法國之路整段的人，走到 Sahagun 就過半囉，所以可以稍微偏離主幹道去到半山腰的教堂領證書。領完證書之後也不用折回，就直接直線走下山就會接回 Camino 的主幹道，此時可以善用 APP 找路。價格：3€ 含逛教堂，可加 1€ 購買捲筒。小記錄：接待處的人很好讓我們把行李放在門口可以輕鬆逛教堂，可另外加語音導覽比較了解教堂歷史。教堂有兩層樓，可以上去看看風景。裡面有廁所，可以稍微休息一下再繼續出發。

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朝聖證書.jpg05972876bb8e3f700800c6af399b0b98.jpg

朝聖之路證書 x2

領取地點：Oficina de Acollida ao Peregrino（Santiago de compostela）地址：Rua das Carretas, 33, 15705 Santiago de Compostela, A Coruna, Spain說明：只要徒步 Camino 超過 100 公里（騎腳踏車 200 公里）就可以領取這張證書，有人說領了罪孽可以贖一半。需要在門外先抽號碼牌，依照看板上的號碼去相對應的櫃台領取，辦公室開放時間依季節改變，詳情可上網查。證書有兩個版本，詳細內容跟領取限制都在網站上，甚至連證書內容都有英文版翻譯，各位可以看看喔。網址： https://oficinadelperegrino.com/en/ 價格：朝聖之路證書免費，可另外用 3€ 購買有出發地點與公里數的證書（較大張），也可再加 2€ 買捲筒。小記錄：由於以下的內容，所以當天我 6:00 站在門口等待，3 個小時後，恭喜我拿到 1 號。da3d6394cb70c3a90093c5dcbecec1e6.jpg(1) 前 10 位領取證書的朝聖者可以有免費的 13:00 朝聖者午餐（市值約 18€）。(2) 前 25 位可選擇是否參加 19:00 的大教堂導覽（參觀內容都會變動）。(3) 買捲筒不用抽號碼牌，直接走進去 6 號櫃台買就可以了。(4) 朝聖護照前面有給「聖地牙哥大教堂」蓋的章，其實就是在朝聖者辦公室蓋。(5) 原本不想買捲筒，結果發現付費版本證書太大張根本塞不下，只好買捲筒了。(6) 要繼續走世界盡頭之路的話，在朝聖者辦公室的服務中心可以領取免費護照（世界盡頭之路版本）。

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朝聖辦公室.jpg7d07beba4528833b16b69cc2fd6dbdb7.jpg

這就是朝聖者辦公室，外面除了門牌看起來什麼都沒有，但只要一到開門時間，警衛就會站在門口分流。建議各位還是早一點去抽號碼牌，然後掃 QRcode 可以看排隊號碼，快到了再去領就好，不然裡面好擠。下半部附上早上 7:00 門口排隊的 9 個傻寶寶（喔我在照相）。

6f8fecdfb2bc23e8dfb0af547e79d359.jpg朝聖餐1.jpg29eaafdc79162575b260e5a82a0d5100.jpg

朝聖午餐 13:00 非常準時的在 Enxebre Restaurant 開始用餐。（不知道每年會不會換一間餐廳簽約）餐點內容就是經典的朝聖餐，麵包、紅白酒、冷派、蔬菜湯、豬肉主餐、超甜的甜點（每天會微調菜單內容）。

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我覺得既然是免費的就不用抱太大的期望，不過個人覺得算是路上吃過中上好吃的餐廳囉！

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聖地牙哥主教堂參觀，19:00 在面對主教堂左手邊的門進去報到（預約時有寫名字喔）。會跟著導覽員走著無導覽的行程，不能拍照、不能觸摸，這次主要是看主教堂的大門，有非常多精緻的雕刻。（目前整修中，所以如果沒付費進博物館參觀是看不到大門的，想看可以 2021 聖年來看哈哈！）主教堂是可以免費參觀的，門在後面，需安檢進入。博物館門票全票 12€、折價 10€。

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聖方濟證書.jpgb6e287efdf8d20289d1eb831de024bd7.jpg

聖方濟各 800 週年證書領取地點：Convento de San Francisco de Santiago（Santiago de compostela）地址：Rua do Campino de San Francisco, 3, 15704 Santiago de Compostela, A Coruna, Spain 說明：因為今年是聖方濟各走到聖地牙哥的 800 週年，所以教堂特別頒發證書，可能發完就沒有了吧。3d5d904a9c5b78d070357ed6cad0f34b.jpg價格：免費。小記錄：進去仔細看可以看到海報說明，面對祭壇左手邊迴廊走到底有神父更衣室，門開著可以進去。這邊的證書名字是自己寫的，但我也很好笑就叫神父爺爺幫我寫，他悠悠的說：「我的字很普通。」超可愛 xD

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附上聖方濟各教堂的外觀，一看就知道不是同一天拍的，還好有一張風和日麗真幸福嗚嗚。

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Fisterra 世界盡頭證書領取地點：Punto Information（Fisterra）地址：Rua Carrumeiro, 10, 15155 Fisterra, A coruna, Spain說明：走世界盡頭之路記得每天都要蓋一個章，可以照上面的城市蓋，比較不容易出錯，先去哪一個領取都可以。價格：免費。小記錄：拿著朝聖護照、台灣護照去到遊客中心就可以辦囉，非常快速、不需要等待。

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Muxia證書.jpg7dc4e79bbfe86ea2b3bca8379f63c43a.jpg

Muxia 世界盡頭證書領取地點：Oficina Municipal de Turismo（Muxia）地址：Rua Virxe da Barca, 47, 15124 Muxia, A Coruna, Spain說明：從 Fisterra 再花一天可以走到 Muxia，領完就可以開心地坐巴士回 Santiago de Compostela 了啦！價格：免費。小記錄：其實蠻多住宿就可以自己辦理，但我覺得還是到遊客中心比較有 Fu，但也是超級快就辦完了QQ

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最後我想說，其實回想起來最開心的瞬間居然是拿到中途證書的時候，第一次有種被認證的感覺。然後，世界盡頭之路的證書領取過程非常簡單也很快速，但領到他的路程我覺得是最不容易的。寫這篇文章不是要鼓舞各位為了證書而出發，而是路途上蒐集證書跟印章也能是件有趣的事情！Buen Camino，希望以上簡單的資訊有幫助到想蒐集證書的各位

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護照博物館法國

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