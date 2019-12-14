登頂的感動！ 跟著冒險精靈去四川 攀登「那瑪峰」回憶錄

日期：108/10/23-29人員：美涼、泓志、吉成、阿龐、Carol、Nelson圖/美涼文/泓志

這次的那瑪峰活動決定要成團得很臨時，在出發前一個多月才決定要開辦，本來想說不一定會成團的；但沒想到，活動一PO出就立刻有三五好友報名入坑，甚至Carol還是特地為了這個活動喬假來參與的呢，在這邊先謝謝各位夥伴們的捧場啦。

出發前，趕快把行前工作都處理完成，跟四川當地的嚮導公司協調處理了很久，終於在出發前全部都搞定了，其實模式跟之前幾次都很像，只是這次還有幾名大陸隊員要跟我們併團，所以除了我們台灣六人以外加上他們中國隊員總共有十來個人要一同攀登那瑪峰這顆雄偉而神祕的雪山。

10/23 台北 –> 成都

這一天是我們的出發集合日，大家預計在成都的飯店會合，一下飛機坐計程車到飯店的路上，就發現我們從當地的一環到二環，再從二環接到三環，心裡開始跟著上下忐忑不安了，想說完了～完了～已經從市區往郊區走了，這會不會到時候晚上連想吃個東西都沒地方買，自己身上又沒有什麼泡麵、零食，這可怎麼辦啊？

才在猶豫、煩惱之際，一旁的計程車師傅就笑我們是鄉巴佬，我們要去的地方可熱鬧著呢，一點都不輸給市中心。聽到這裡，我們內心的石頭瞬間有了著落，赫然覺得沿路的風景特別美麗；一到了飯店，挖！這裡果然不是普通的繁榮，每棟高樓大廈至少都有三十層樓起跳，有種劉姥姥進大觀園的感覺，當下暗自決定以後每年至少要出一次國，到外面看看世界，才不會變成井底之蛙啊ＸＤ

到了晚上，開始出去覓食囉，首先進去一家百貨公司的美食街，逛了一圈，找到一個很大的賣場，而我們就像失心瘋一樣採購過幾天要上山的零食餅乾，還自以為是的想說隔天坐車一定會無聊，要吃很多零食，結果後來才發現根本沒有，我們食物買超多的，一路撐著出發、又撐著回來，真是有點搞笑啊；不過卻還是讓我們發現當地的酸奶特別好喝，這也算是意外的收穫了啦！！

出來結帳覺得買這麼多東西其實也不會很貴，只是我們逛了那麼久腳已經很痠了，而且依然還是餓著肚子，索性就去旁邊一家肯德基坐著吃喝聊天吧。現在的中國不得不說實在很方便，幾乎每家餐廳都有手機直接點餐的功能，已經不需要去櫃台排隊了呢。大快朵頤完後又講了好一陣子的屁話，我們才乖乖回去準備隔天要上山的裝備以及培養出隊情緒。

10/24 成都 à 子梅村

今天預計要坐7~8小時的車程，所以我們一大早就出發了，也順手提起昨天採買的那一袋厚重食物包，興高采烈準備出發時，一踏出飯店門口卻發現天空陰陰的，頓時萬千煩惱有如排山倒海般湧起心頭；當下就緊張地問身旁領隊美涼姐這樣的天氣沒有問題嗎？而美涼姐只是笑笑地說，一切用平常心去面對吧，就算天氣不好不能攻頂，至少過程也是很快樂的。想想也是，這次本來就是出來見見世面的，看看外面的山水環境，何必在意攻不攻頂這種細微的小事呢，果然資深領隊的心境跟我們一般人就是不一樣，一句話就瞬間讓我的心安定了許多。

一路上的車程外面景色都是灰濛濛的再夾雜點土黃色，應是四川歷來沙土塵重的緣故吧，坐了大約四小時左右來到了草科，到當地餐館吃午餐，四川菜都是辣的，對我而言當然欣然接受，但隔壁的吉成就如坐針氈了，可憐的他只能苦笑道今天我的菜就是這道甜點麻糬了，誰都別想跟我搶啊！聽得大家既同情又好笑，連忙叫廚房再炒兩道不辣的菜來。吃過午餐，逛了一下周圍店家，看這架式買了一隻這次行程最實用的裝備－摺疊傘，就匆匆上車了。而下一站，就直衝子梅村，不過在過巴旺海的這段路程是需要用走路進去的，而行李裝備則是讓馬匹載過去，這段路程走起來約莫一個半小時，其實不算短，但沿途的景色卻很夢幻，建議以後大家來這裡可以放慢步調，讓心靜下來欣賞此處大自然的鬼斧神工。

這段路的最後一關是要過獨木橋溪流，過了之後對面早已有車隊準備好等我們上車出發，坐上車過沒多久就抵達子梅村了；在這樣一小段的車上時光，Nelson卻爆出一段搞笑的事情，他用極其認真的口吻問坐在身旁的當地嚮導，你來爬過幾次山啊？這樣的高山你上去會不會有高山症？要是有高山症你都怎麼自救啊？聽到這裡，整車的隊員不禁哄堂大笑，人家既然都當嚮導了這種高山症基本的問題應是早早就克服了啦，怎麼還會輪到你來幫對方擔心呢？不過也多虧了有Nelson的神奇Q&A，整趟的行程可是增添了不少樂趣呢。

10/25 子梅村 –> 貢嘎寺 –> BC大本營

從今日開始，就正式進入我們的登山行程了，從村子離開經過很長的一段路後開始陡上，過沒多久就看到一個布條，大略意思是”自此將進入佛教聖地－貢嘎寺”，難怪路徑開始不斷的陡上。我想一方面宗教的聖地都是在高處；而另一方面，這樣的陡上也可以防堵許多不是真心誠意，而只是想走馬看花的觀光客把這裡當作是觀光景點吧。

陡上了約莫一小時，終於到達藏傳佛教噶瑪噶舉教派（白教）的三大聖地之一（西藏 楚布寺、德格八邦 寺、木雅貢嘎寺）。在二十世紀初至五十年代，這裡曾出現一位名震康藏的大班智達 （藏區對精通藏學五明大學者的稱謂），第九世貢噶活佛噶瑪協珠·卻傑生根。在他的領導下恢復了木雅地區的許多白教道場，並重修貢嘎寺，創辦木雅顯密佛學院。

進入寺廟前有一處聖水池，據說是可以驅邪治病，來這的人都會生飲或用瓶子裝一些聖水回家；而後看到他們的寺廟和住宿地，只能用古樸兩個字來形容了，是個歷史非常悠久的廟宇，讓人不禁有種肅然起敬的感覺。此處因在貢嘎山的山腳下，長年來瞻仰著貢嘎神山的光芒，故而叫做貢嘎古寺真是一點都不為過，吃點午餐，小憩片刻就繼續行走了。下坡一大段後來到河床，沿著河床繼續往上走就來到本日的住宿地BC，但看了看手機裡的GPS標高，怎麼比原定的BC矮了約300公尺啊？原來此處不是預定地BC，但住起來卻比原定地舒服許多，且若依照原定計畫，今天的路程會太短太輕鬆，所以就果斷在這裡紮營了。

等紮好了營，安頓一陣，就被邀約進客廳帳裡吃點心，一進去，挖塞～這哪是點心啊! 這滿桌的水果根本就是要普渡拜拜用的嘛，多到一個不行。當地總嚮導說，這可是出發前的最後一次大餐了蛤，吃飽喝足就準備上路啦！唉唷，我的媽啊，不就是爬個那瑪峰嘛，怎麼搞得好像生離死別一樣，哈哈，不想了不想了吃飽喝足來去睡覺先，咖實在啦；是說今天我也沒有很進入狀況，本來覺得可以輕輕鬆鬆就走到BC的，但沒想到整個走起來還是比想像中的吃力一些呢！！

10/26 BC –> 原定BC –> C1

今天的出發時間是早上九點半左右，這樣的時間讓人好不適應，相信在台灣爬山的朋友們都知道為何，習慣早起出發的我們平常都是五、六點就起床再做準備了，而今天居然可以賴床到八點，太陽都曬屁股了才緩緩從睡袋窩裡鑽出來，這樣的美好待遇可是很難得的啊！

不過晚雖晚，大家卻很準時，九點半一到，所有人早就都準備好了，立刻出發。首先依然沿著河床繼續緩慢往上走，這條河床很大很寬，有點像是去花蓮溯溪，黃金峽谷一開始的感覺，只是水沒有這麼清澈就是了。約莫過了一小時多，我們就到了原本預定的BC了；而從這裡開始就是一路陡上，出發前讀的行程都說這裡就看得到貢嘎山，但是我們出發的這幾天都是陰天，能見度有限，所以只能看到一些眼前的雪山，饒是如此，我依然很興奮，因為距離上次來高海拔已經是５～６年前的事情了。

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陡上C1的這段路，我們台灣隊伍故意把速度放得很慢，因為我們已經身處在快五千的高度了，速度越慢對我們越有利，也順便做這兩天沒什麼時間做的高度適應。約莫3小時後，我們終於全隊到達C1，整個台灣隊伍除了吉成因為肺部本來就受傷走很慢外，其他人的狀況都還不錯。因為C1是在一個陡上後的平台，所以在往上走的過程中完全感受不到C1離我們越來越近，猛然間一抬頭看到C1就在我們眼前，瞬時有種登頂的感動啊！在此入口處拍照許久，各種連拍、自拍樣樣來。

中午過後，當地總領隊說要幫我們做隔天攻頂的技術攀登講解，對於之前沒有嘗試過的夥伴，這一個下午應該受用無窮，而對於我們來說，也就當作是再一次的複習、增強記憶和熟練度囉；但提到這裡，不得不說當地的技術系統完全沒有統一，像我身上的裝備就被他們前前後後好幾個教練調整過；心裡默默想說，你嘛幫幫忙，我全身上下的系統都是被你們的上一個教練調整的誒，你這樣整個又重新調整一次，不就是自己打自己教練的臉嗎？直到後來真的看不下去了，等他們摸完以後，我自己再把它全部拆掉，重新用回屬於我熟悉的操作系統；而事後再跟美涼姐討論，她也認同整個系統要用隊員自己熟悉的模式去操作，若是硬把他拆掉，要強迫他去適應你的系統，儘管這個系統比較好，但對於他而言反而是危險的。原因很簡單，就是因為他～不～熟～悉。更何況他們的系統也不見得比較好咧，這句話就是我自己心裡面的OS了啦XD

好啦，抱怨完了，整體來說這樣一整個下午的行程是愉快的，而且也更了解每位隊員的狀況，讓大家心理都有準備。而晚餐是一整鍋的火鍋，好一個簡單又美味的一餐，祭完自己的五臟廟後，就匆匆準備進入帳棚培養睡覺情緒了。

10/27 C1 –> 攻頂 –> C1 –> BC

今天可不像是前幾天這麼的輕鬆愉快了，早上2點我們就準備起床，稍做整理，就穿上厚外套、厚褲子到外面集合，令人意料之外的是凌晨的溫度比預想中的要溫暖許多。一樣準時3點鐘就出發了，今天依然是一路陡上，整條路都是碎石坡，積了薄博的雪，每走一步就滑兩步；一旁的Nelson更是可憐，之前完全沒有走過這種雪岩混合地形的經驗，所以幾乎都是用爬的爬上去了。

大約六點多左右，來到了一整面大雪坡的正下方，而昨天的技術操練就是為了這一刻做準備的啦，大家熟練地穿上冰爪，噢！不對，是氣喘如牛地穿上冰爪（因為這裡是高海拔啊！）穿好之後，開始本日最刺激的重頭戲啦。一開始的推Umar上升都覺得還好，但越走越覺得陡，本來可以整個腳面撐住的冰坡，到後來慢慢需要用冰爪的前兩齒來走路了，可見這陡度已經不同一般了。

也就這樣走一段、休息一段、走一段、 休息一段，不知不覺上了雪坡頂端。而在這之後，我們開始結繩隊行走，本來這樣的用意是好的，但是繩隊之中有些人走得快、有些人走得慢，互相干擾的情況下使我們登頂更加費勁，短短一段路中間就休息了好幾次，內心不由自主的絕望一陣子，正當自己覺得快要走不下去的時候，身旁教練忽然說，看前面，再100公尺就到了！！真的假的啊～眼中立刻燃起希望之光，盯著目標山頭，直衝上去。

說是直衝，但其實這時候大家都累了，依然是走走停停的，這100公尺走起來像人生一樣的漫長，好不容易走到了人生的盡頭，啊不，是山頭近在眼前了，也就在這時候，當地的總領隊拉起布條慶祝我們成功登頂。呼～這一趟驚險刺激的那瑪峰衝頂算是完成一半了，稍做歡呼慶祝後，就趕著下山啦。

我們在山頭上停留的時間大概就只有３分鐘左右，就被催促著下山了，嚮導們做這樣的決定，我一點也不覺得不開心，雖然我們是花了千辛萬苦才爬到這裡的，但看看時間，加上氣候不太穩定，從在雪坡往上爬的時候，就一直飄著雪，甚至浸濕了我們許多人的羽絨大衣，也有俗話說，十次山難有九次都發生在下山，所以聽到他們說要趕快下撤的命令，我內心不由得給他們加一顆星，至少他們是會考量到隊員安全的，而不是隨意讓隊員們在潛在危險的環境下我行我素的遊玩。

準備要下山了，一樣又是用繩隊的方式下撤，比較好的是，這次我們繩隊的成員都是台灣隊員自己，所以多多少少還可以互相照應。隊伍一邊下著，漫天大雪也一樣在下著，好在當地嚮導帶領我們從另外一條路線下撤，比剛剛上來的時候足足省了一小時有餘，真是太好啦，少了這一小時的折騰，就算我們是最後才下降的成員（大陸的隊員先行操作），我們還是有氣力許多。然而，這樣的氣力並沒有還給我們自己，全部都用在下坡的雪岩混合坡上啦，因為當地嚮導要我們脫掉冰爪，大家都邊走邊滑倒，我粗略算算自己跌倒的次數大概不下20次了。

好不容易安全抵達C1，在此稍作休憩，吃了點他們煮的稀飯，回復點體力後就繼續趕路，也還好剩下回去的路程都是下坡，路也都好走，只是意志力的考驗而已。終於在下午五點抵達BC了，今天總共走了14個小時，根本就跟我們冒險精靈的體訓行程差不多囉！！

本日的心得，我個人只有一句話就是”那瑪峰比想像的難爬好多喔。” 不知道是天候不佳的關係，還是我們一直都太輕視它了，看網路上的行程記錄都覺得還好，因而忽略了它本身的難度；好在出發前，美涼姐不斷地叮嚀大家體訓，所以體力上都還應付得來，只是覺得心有點累而已。既然已經到BC了，當然就要大肆慶祝一番啦，隔壁的當地嚮導群也升起了一堆營火，我們就邊吃晚餐邊烤火，度過了一整個溫馨的夜晚。

10/28 BC –> 子梅村 –> 成都

昨晚是睡得最好的一晚，到了清晨醒來了幾次，總希望出發時間快點到來，已經睡到不想再睡了。好不容易，撐到了起床的時刻，一打開帳篷，哇！驚為天人的美，這幾日來唯一的好天氣使陽光直接照射在貢嘎神山，當雲霧散開後，才看到它是如此的霸氣屹立在此，當前的景色讓我們大家都驚呆了，內心不斷嘀咕著，為何不再早一天給我們這樣的天氣呢？

吃完早餐後，歸心似箭的我們依照來時路踢回去，從貢嘎寺來時是很長的下坡，所以理所當然，回程就是很長的上坡，算是給我們這趟旅程最後的試煉。不過說也奇怪，踢完這段覺得一點都不累，反而還嫌它短咧！！只見貢嘎寺慢慢地撥雲見日浮現在我們眼前，它的莊嚴依舊存在，而我們在此處掛了出隊完成的布條，所有隊員簽名拍照留念，就隨即下山囉。

一晃眼，到了子梅村前的民家，因為我們走在後隊，所以看到前隊的夥伴都在此處等我們歸來。一到我們的某位台灣隊員就湊過來我耳邊，小聲謹慎地跟我說他剛剛看到的八卦。居然有大陸的情侶隊員在他面前上演全武行誒，然後登山杖就是他們的武器，這樣一路邊走邊打下來……這可不得不佩服這趟跟我們走的大陸成員的體力和勇氣，果然各個都是練家子啊……

又來到了巴旺海，車子放我們下來，此時的巴旺海跟來時很不一樣，去時霧濛濛，回時晴空萬里，更增添了此處幾分艷麗，身在當地彷彿置身人間仙境，而遠處的巴旺山更是如同貢嘎山般霸氣俯視著我們。在這裡拍了無數張照片，美涼姐和吉成則打趣地說，這裡真的會讓人走不動啊……哈哈，果然我們到外面乘車處已經是下午了；坐上車回到成都已是晚上九點的事情了。

雖然已經九點了，但我們依然要吃當地的麻辣火鍋當作慶功宴，也好當作一個完美的Ending，來到一家叫蜀大俠的火鍋店，它的營業時間到半夜一點，正好符合我們的需求啊。等到火鍋上桌，特別為吉成準備的白鍋在中間，外層圍繞一圈紅鍋，此情此景特別有趣，看著吉成像是守城一樣護衛著那鍋白鍋，一開始大家都笑著說：看你能撐多久，結果沒想到不一會兒的功夫，陸陸續續有人陣亡，倒戈到吉成那邊，只見我方戰友越來越少，最後讓吉成隊以壓倒性的勝利，守住那白鍋的顏面，真是一場完美的戰役啊！！

吃完後，大家也就睡意漸濃，回去飯店竟已一點多了，睡我隔壁的Nelson明天一早還要四點起床去趕飛機咧，不得不佩服他的體力，索性還是早早上床睡覺，結束成都的最後一個晚上吧。

10/29 成都 à 台北

睡到快十點起床吃早餐，飯店裡的buffet各式各樣餐點都有，就這樣渡過一個輕鬆愉悅的上午；除了因為吃一碗麻辣麵食，伴隨著昨晚的麻辣鍋一起跑廁所是件苦差事外，剩下的就是坐著聊天等吃等飛機了。看一看，時間也差不多了，跟來時一樣包了兩輛計程車前往機場，在結束這趟那瑪峰的奇幻之旅前最後看了一眼四川這塊古老的大陸。