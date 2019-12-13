【富士山Q&A】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？
【富士山】為什麼攀登富士山要繳錢？保全協力金是什麼呢？
【富士山保全協力金】
＊目的：籌劃與保護富士山之環境，且保障與建設登山者安全設施＊用途：新建與改建洗手間配置安全引導員、擴充救護所等＊自由捐款💴1000日幣🇯🇵當地捐款靜岡縣：富士宮口五合目、御殿場口新五合目、須走口五合目、水塚停車場 山梨縣：富士蘇巴魯線五合目、吉田口六合目、富士北麓停車場【富士山五合目】海拔2305m，有豐富的富士山相關紀念品與美食。登山裝備已不例外，若缺少小型裝備可立即於五合目或富士山上補給【富士山小檔案】日本國內最高峰海拔3776m，橫跨靜岡縣和山梨縣的活火山，最近噴發時間為1707年。為日本的第17個世界遺產（第13個世界文化遺產）【富士山山上廁所】山上皆使用現金，廁所不找零請自備多枚硬幣【攀登富士山】行走時，盡量靠近登山步道內側行走，以免落石發生。六合目提供帽子出租#富士山#mountfuji#雄獅--------------------------------------------------------------------------------------------------------▶秋天剩旅行【cts.travel】Youtube▶秋天剩旅行【cts.travel】IG▶秋天剩旅行【cts.travel】FB
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