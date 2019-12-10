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【富士山Q&A】爬富士山需要帶什麼？

2019-12-10 12:28健行筆記 健行筆記秋天剩旅行

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富士山】爬富士山需要帶什麼？【富士山】爬富士山需要帶什麼？ 睽違一年Danny終於有機會到海外健行。富士山為日本最高峰，一直是我心中的list之一。本次富士山健行是參加雄獅旅行社首次舉辦雄獅登山探險家徵選，感謝雄獅肯定我的作品。非常榮幸協助雄獅旅行社拍攝富士山的風光。

【富士山小檔案】日本國內最高峰海拔3776m，橫跨靜岡縣和山梨縣的活火山，最近噴發時間為1707年。為日本的第17個世界遺產（第13個世界文化遺產）。

【日本神社為何餔小石子?】

1.淨身:神社/寺廟較為神聖，小碎石可清除信眾腳底的灰塵與泥巴2.警覺:發出聲音使守衛警覺有外人入侵3.下雨:梅雨季節積水容易積淤泥，碎石頭路較不易積淤泥#富士山#mountfuji#雄獅--------------------------------------------------------------------------------------------------------▶秋天剩旅行【cts.travel】Youtube秋天剩旅行【cts.travel】IG秋天剩旅行【cts.travel】FB

富士山旅行社登山

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