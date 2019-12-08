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最接近天堂的地方！ 喜馬拉雅山脈被眾神所擁抱的尼泊爾

2019-12-08 15:55健行筆記 健行筆記Alex Huang

一個最接近天堂的國度南亞喜馬拉雅山脈內陸國家被眾神所擁抱的地方這裡是尼泊爾

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▲安納普納峰同屬喜馬拉雅山脈尼泊爾地處高海拔地區，國境內有四分之一以上的領土超過海拔3000公尺，世界上前十高的山峰中有八座位於尼泊爾境內，當然也包括世界第一高峰的聖母峰，這裡是所有健行登山愛好者夢寐以求的天堂，要攀爬8000公尺以上的巨峰並不是一般人能夠做到的，像我們平常只在台灣爬百岳的人來說，可以來到尼泊爾健行到達基地營已是此生無憾。基地營是登山者攀登高峰前作為適應海拔高度與儲存能量做最後準備的據點，因此也有人說基地營是健行者的終點也是登山者的起點。

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▲安納普納峰基地營出發前一開始打算前往EBC健行，但由於這是第一次來到尼泊爾希望能留時間在加德滿都當觀光客，因此選擇天數比較短的ABC健行，ABC基地營海拔為4130Ｍ與台灣常爬的百岳高度相差不遠，所以我們打算全程都靠自己來安排健行的路線規劃與事前準備，平常在台灣已經有爬山經驗在裝備的準備上只要稍微做調整即可以來面對尼泊爾的健行，但不管在國內或海外健行登山體力都只是最基本的要求，縱使是有請協作或著嚮導自己也應該要有足夠的體力可以面對即將要前往的行程，這是爬山所要對自己負責任的一種態度。

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▲尼泊爾的道路塵土飛揚由於沒有透過當地旅行社安排行程與協作嚮導，因此出發前我們必須自己到位於加德滿都的Nepal Tourism Board辦理TIMS和ACAP。TIMS和ACAP的辦理櫃檯是不同的窗口，同樣都需要先填一張表格，並且繳交兩張大頭照，TIMS要額外交護照影本，TIMS一人NPR2000，ACAP一人NPR3000，當場繳費即可。

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▲TIMS和ACAP事後我們發現若沒有在出發前來辦理TIMS與ACAP也可在Nayapul的檢查哨臨辦理但費用會更高，另外在Ghorepani與Chhumrong村莊也都有檢查哨，可見尼泊爾是非常落實執行申請的檢查程序。Nepal Tourism Board地址: Pradarshani Marg, Kathmandu 44617開放時間:10:00–17:00電話： +977 1-4256909DAY1從加德滿都到博卡拉有兩種方式，可搭乘小飛機或著乘坐客運，這次我們選擇去程搭小飛機回程坐客運，兩者之間則各有利弊，飛機只需飛半小時但常常會遇到班機誤點，單程需要約3000台幣，客運需要8~9小時的時間但相對費用省非常多只要台幣不到500，這次我們兩種方式都體驗到，但客運整體的經驗真的不是太好除了乘車時間久之外，不得不說尼泊爾人他們開車個個都是玩命關頭，每坐一趟車下車後都覺得自己撿到一條命，另外客運也有分很多種不同等級與費用，但需要的車程時間都差不多久，強烈建議沒辦法坐這麼久的人還是選擇坐小飛機。

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▲我們是搭乘當地最大間的Buddha航空

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▲小飛機飛行比想像中的平穩到博卡拉後，有些人會搭巴士或坐計程車上山，但有鑒於朋友之前的經驗山路上路況很差時常導致車子半路拋錨要另外換車，於是我們事先安排了吉普車來機場接我們上山，光這趟車程也得花上4個小時的時間，不僅如此整趟路況都比台灣任何一條林道還爛，這讓我們當初選擇坐飛機來博卡拉似乎是蠻正確的決定。

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▲從加德滿都搭小飛機到博卡拉的路程中可見遠方喜馬拉雅山脈與聖母峰

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▲前往山路上的路況都非常差從Pokhara搭車的山路上會經過不少小村莊，許多山友們在Nayapul就已開始徒步，而我們選擇繼續搭車到ULLERE才開始，這段距離海拔就差了將近1000M，且路途皆為砂石不時還會有車子經過捲起滾滾沙塵，在車上看著那些徒步者的我們不免嘴角上揚了起來，覺得自己做了很正確的選擇。

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▲TIMS檢查哨到了下車地點我們整裝準備出發，預計到今天的住宿村莊ULLERE只需要走2小時，這樣的安排正好可以讓今天等待飛機以及搭吉普車上山時辛苦的車程可以讓身體與雙腳找到健行的感覺，這段路程走起來大部分都是平緩的道路，路途上經過很多一戶戶的農家，看著對面山頭綠綠的山坡仿佛來到石碇的梯田。

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▲第一天的健行步道大部分都是像這種石頭路

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▲居住於山中的尼泊爾人

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▲對面山頭一層層的梯田健行步道上的山屋大致可分為兩種型態，一種是居住在山上的村民將自家或土地搭建而成的山屋，另一種則是屬於比較商業型態的山屋，第一天我們所居住的就是屬於自家改建的山屋，屋主一家三口很熱情地照待我們，我們一到就請我們喝熱茶隔天早上吃早餐時也請我們一杯熱檸檬茶，結帳時屋主甚至不跟我們收取房間費用，最後他才提到因為我們有事先預訂而且很守信用的來住宿因此不跟我們收費，整趟健行下來我們得到的結論也是這種自家山屋會更加親切，至於設備的部分也許商業型的山屋會更完善，但整趟ABC健行不管哪種型態山屋相比台灣的山屋都好上太多了，那就更別說食物和可以洗熱水澡的部分了，希望未來哪天也能在台灣山屋洗到舒服熱水澡。

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▲每天到達山屋第一件事就是喝熱茶放空

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▲第一晚山屋晚餐

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▲親切的山屋主與老婆女兒未完待續.....

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