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郭台銘參加白宮耶誕派對 曾馨瑩一身粉紅現身

山屋睡不著，只好去爬山！ 挑戰登上卡拉帕塔峰 呼吸到5643m的空氣

2019-12-06 07:55健行筆記 健行筆記阿米

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昏沉睡夢中，冰冷的空氣和Pajak 強力睡袋對抗著；睡前吞了趙醫師貼心為我準備的藥，出了汗，感冒的不舒適減輕了不少。半夢半醒間，腦袋一直盤旋著 Chris 和小崔的話語⋯⋯🎈「你不要看只有爬升500m，在5000多公尺的海拔裡爬升500m，很多人都上不去呢～～」🎈「來回一趟也不用花太多時間呀，大概三個多小時吧，大不了四個小時好了⋯我還曾經看過有人兩個半小時就來回一趟呢～～」

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

莒光診所的趙醫師是位非常喜愛健行的醫師。除了平常在陽明山區走透透，今年秋天，還以60多歲高齡之姿，三天兩夜完成南湖主東峰！他不會要求他的患者不要爬山，每次去他的門診，總會看到趙醫師充滿羨慕的眼神詢問著：這次要去哪裡爬山啊？要不然就是：你不要講那麼多山來引誘我⋯在診間，討論登山的時間永遠比討論病情的時間多；拿到藥包時，多少可以發現醫生貼心地多準備了一些他覺得可能會需要的😊😊

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EBC回來好累，我已經決定放棄清晨上去Karapatthar卡拉帕塔峰（5643m)。不知道是吃了藥症狀緩解？還是叛逆好強的天性使然？逐漸清醒的自己，莫名地期待起來⋯💬如果很多人都可以登上卡拉帕塔峰，那我也可以呀⋯💬如果有人曾經花兩個半小時完成，那我可以挑戰看看⋯💬我想體會看看在5000m上爬500m的感覺⋯💬如果⋯ 如果⋯如果⋯越想越興奮，睡不著了，那就打開睡袋，出發吧！

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寂靜暗夜中，刺骨的凍感在空氣中狂妄放肆，抬頭一望，出現一排明亮的道路，許多山友四點多就出發，希望在山頂等著看Everest日出。頭燈點亮了路徑，看得一清二楚。嚮導Lok向來用穩定的速度帶隊，今天不知怎麼了？一開始就用衝的，邊走邊說：「We have no time ⋯」

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一開始光是平路用衝的就喘得要命，進入登山口之後的超級陡上，立刻把隊伍長長拉開。冷冰冰的空氣，讓我的手腳在10分鐘之內就結凍，凍得不聽使喚！頓時覺得，我這個笨蛋幹嘛折磨自己⋯好好窩在山屋睡覺不是很棒嗎😓😓😓陡坡之後有一小段平坡，我們大口喘氣，沒多久又再來陡坡，這時候天空微微發出金黃色，Lok大概是希望帶我們在山頂看日出吧，繼續拼命往前衝⋯我喘得要命，怎麼樣都跟不上他的速度，於是決定放生Lok，依照自己的步伐走，漸漸把呼吸的韻律調節回來。

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到了第二段平坡，後面的隊友已經拉長到看不到人了。抬頭往上望，山頂已經有很多人在拍照，Lok隨口說說大概還要一個半小時才會到山頂⋯聽到這句話的瞬間，大家都差點昏倒😳😳😳漸漸接近山頂 ，耀眼的光芒從聖母峰和洛子峰中間放射出來，身體暖和起來了，呼吸調節好，越走越順，最後1/3路程反而走得輕鬆愉快。山頂前有一堆石頭堆得攀爬，翻來翻去一陣子終於看到五色旗。沒想到這裡還有登頂牌啊⋯說好的5550m，在登頂牌上變成5643m，比想像中還要高，超級興奮的！

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前進Karapatthar的過程中，不斷出現放棄回頭的念頭，每每有回頭下山的衝動時，總會想起葉老師說的：「音樂會的最後總是有許多高音，吹得累得半死⋯但是那幾分鐘撐過了，完美的演出就是自己的！」　因為堅持，才能呼吸到5643m的空氣。❤️這趟臨時起意的Karapatthar，包含休息、拍照、在山頂和巧遇的台灣山友聊天一陣子～～總共費時2小時40分鐘完成！

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2019年10月14日05:25 Buddha Lodge 出發07:05抵達卡拉帕塔峰（5643m)08:05回到Buddha Lodge 早餐10:00 Buddha Lodge 出發12:10 抵達Robuche 午餐13:15 Robuche 出發14:30抵達Thukla Elevation（4620m)15:00 抵達丁波崎v.s. 佩利崎叉口16:10 抵達佩利崎 Edelweiss Lodge 高樂雪 ～ 卡拉帕塔峰  上升449m、下降449m高樂雪 ～ 佩利崎  上升34 m、下降941m

登山早餐聖母峰

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