祝我好運分水嶺！ 聖母峰基地營邁向雪白高聳的山頭

南崎巴札的晚餐中，大家才有機會自我介紹彼此認識。參加這個行程的團員普遍年輕，個個看來都準備充分、自信滿滿。對這趟行程，我期許自己把狀態調整好，嘗試突破3952m的高度，但也不給自己壓力，覺得不舒服就馬上折返。

今天是重要的高度適應日，昨晚下了些雨、起了大霧、雲層很厚。我們在國家公園的博物館參觀，在飄忽的雲層中，抓住幾秒鐘的瞬間拍些雪白高聳的山頭。繼續爬升到The Everest View Hotel （3880m），雲層更厚了，眼前壯闊的山景變成一片白牆⋯大家在低溫中，喝了暖暖的Masala tea，覺得格外舒服！

中午在雪巴人住的村落「昆瓊」午餐。這些年，雪巴人協助登山客攀登賺了很多錢，整個村落建造的房子質感都不一樣，統一形狀、顏色、建材⋯屋內掛滿了子女在國外名校的畢業證書或奬狀。他們努力賺到了錢，改善自己的生活，把子女送到國外受教育⋯也許幾年後，雪巴人不再為攀登者服務，反而自己當起老闆，應徵平地人來做這些協助攀登的苦差事呢😳😳😳

即使是雪巴人的高級社區，等待午餐的時間一樣漫長，大夥兒乾脆拿起鼓敲敲打打，唱歌跳舞一番～～在這裡，沒辦法一直掛在網路上，人和人之間回到最原始的相處狀態，感覺也是件好事！

在南崎巴札開始聽到團員傳出有頭痛的症狀⋯我吃了「食用氧氣」之後，血氧濃度沒有明顯的變化，但自己感覺適應良好，吃得好睡得好。高度適應完成之後要繼續往德波崎邁進。天氣漸漸明朗，雲層開了，步道上來自世界各地的健行者、成群牛馬、彼此擁擠。有大段時間必須跟在牛群後面慢慢走，這樣的速度反而走得很舒服，一點都不喘。也因為這樣的慢行，有餘裕好好欣賞風景，還看到了站在懸崖邊的高山岩羊！

😊😊原來，在3800m跟著牛走的感覺是這樣輕鬆愉快，唯一困擾的是，步道上地雷成堆，專心行走之餘，還是要努力閃便便呢！

行程走了一半，大家順利進行，領隊小崔已經帶了四年的EBC健行，經驗豐富。午餐的閒聊，他輕描淡寫的說：「4410m的Good Luck Lodge和5050m的8000INN會是重要的分水嶺」⋯今天我們即將突破4000m，到4410m的丁波崎住宿+高度適應。清晨從德波崎的山屋出發，超美樹林中先來段平緩的山路，曬不到陽光的林徑把手腳凍得硬綁綁，裝滿冷空氣的支氣管，回饋給我的是停不了的鼻水。終於出了樹林，溫暖的陽光滋潤下，總算可以把槁木死灰的身體喚醒！

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同行的團員Bale跟我們的行走速度差不多，在瀑布旁的早茶時間，因為梨子而展開了友誼。這個年輕人常常說自己是「過動症」，遇到什麼新鮮事都想嘗試～～🎈在 3000多海拔的山屋外，做背工負重體驗～～🎈在3800m的昆瓊，找雪巴小朋友來場高山排球賽～～🎈在4000多海拔的山徑上，邀請尼泊爾嚮導們PK伏地挺身～～完勝！🎈在5000多的山屋外，舉啞鈴鍛練身體～～和他閒聊得知：為了鍛練EBC健行的體力，他每天4:30早起跑步10K，工作閒暇之餘就去健身房、行程中該準備的所有都不敢輕忽大意⋯

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天氣太好，隨著海拔增高，展望也越來越好。健行途中，看著直升機飛來飛去，覺得超酷！中午吃飯的山屋中，無意間看到GPS顯示已經突破4000m，沒有不舒服的感覺，感到很高興！

今天下榻的山屋是Good Luck Lodge，很早就抵達山屋的大夥兒，早上還活力充沛，沒多久有人開始説有疲累感⋯晚餐發現有人食欲不振⋯我坐在有暖暖夕陽可以曬到的餐廳裡，卻全身發冷，覺得頭漸漸脹痛又無精打采⋯測一下血氧濃度只剩69⋯小小爬個樓梯就喘半天⋯令人擔心的高山反應來了⋯😱😱😱令人擔心的高山反應來了⋯😱😱😱令人擔心的高山反應來了⋯😱😱😱吃了藥⋯再把我的食用氧氣增加為12顆⋯今晚好好睡覺⋯明天是適應的關鍵，能不能跨越分水嶺，很擔憂⋯😊 繼續向5000m邁進？？😢 回德波崎降低高度？？

2019年10月8日08:00 南崎巴札出發08:40 抵達博物館09:30 博物館出發11:25 抵達Everest View Hotel(3880m）午茶時間12:45 抵達昆瓊午餐14:15 昆瓊出發回到南崎巴札上升453m、下降130m——————————-—————2019年10月9日08:00 南崎巴札出發11:30 抵達Zambala Lodge午餐13:00 Zambala Lodge出發14:40 抵達天波崎喇嘛廟（3858m）Monastery Area15:45 天波崎喇嘛廟出發16:05 抵達德波崎Paradise Lodge上升680m、下降386m——————————-—————2019年10月10日08:00 德波崎Paradise Lodge出發09:30 抵達Pangboche(3985m)距離EBC只剩20km11:00 抵達Annapurna Fast Food Kitchen 午餐（4067m)12:20 Annapurna Fast Food Kitchen出發12:55 抵達Huduwa(4020m)14:20 抵達天波崎Good Luck Lodge上升663m、下降97m