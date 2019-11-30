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海外健行-波蘭一日縱走　帶著國旗上塔特拉山脈

2019-11-30 07:25健行筆記 健行筆記Alan 阿倫

「有些事，非得親身經歷，才知箇中細節。」嗨！我是宇宙浪人 Alan 阿倫！今年7月，我帶著兩個家庭一同前往波蘭健行，打算在 Zakopane 這個著名的滑雪登山健行小鎮住個三天兩夜，沉浸在上塔特拉山脈的森林，悠遊漫步。091eb981a4c9f9534f1db56b720780f3.jpg▲ 塔特拉山脈位於波蘭與斯洛伐克的交界，由一連串大大小小的山脈組成，為喀爾巴阡山脈中的最高山脈。行前調查時，發現台灣多數遊客都是去附近的海洋之眼與冰湖，可以乘坐馬車與徒步，體力需求較低。e8fb6a46d13e6d9055a4f510a1bf5654.jpg▲ 海洋之眼 Morskie Oko（來源：維基百科）由於台灣較少人去塔特拉山脈健行，資料蒐集不易，最後在健行筆記網站上找到一篇與我預計路徑類似的山友心得分享。（連結於此）這篇文章的作者 paseamosxkathy採用順時針的方式，不但去了海洋之眼，也登上波蘭境內的第三高峰Świnica，最後搭乘登山纜車下山，完成一日縱走。我選擇的路線則與作者恰恰相反，由於帶著7位中年父母與小孩，我選擇逆時針的路線，先坐纜車上山至Świnica，徒步下山至海洋之眼 Morskie Oko，再坐公車回 Zakopane 鎮上，免去最累的上坡。ac505fad325d31970415a42531f8b15d.jpg▲ Zakopane 火車站前購買的防水登山路線地形圖，可以看到附近有許多顏色的登山路線與大大小小的冰湖。b38b4a5efe9a8ad12fde302cae3fd6cd.jpg▲ 前一晚在路邊購買的在地特產：厚厚的起司捲，切片後抹奶油配上燻鮭魚夾在土司，就是一頓豐盛高熱量的登山午餐。afe859499637d83963dfd71c144589e6.jpg▲ 早上08:00，筆者從住宿處附近搭公車至纜車站，費用印象是20塊波幣（不要坐路邊攬客的車，比較貴）33a83bf16b1266699f52fbf3b33e9c73.jpg▲ 在Kuznice 纜車站免費發送的上塔特拉山脈健行地圖e6c743965fc3cd4db4c6e4e4e784101e.png▲ 事先在台灣上網買好纜車票較便宜，可以快速通關（網址點此5ae8cad14899a709b31b82ff48ac15e7.jpg▲ 鐵欄杆內是現場排隊買票的路徑，網路事先購票可直接找警衛驗票快速入場。556d99ef4e749be8f2075670ff724d90.jpg6cff47685478f0b6de36b18b1d3b1b0d.jpg▲ 筆者向家人介紹等等要攀爬的路徑，從 Kuznice 搭纜車至 Kasprowy Wierch 站，再沿著稜線攀至波蘭第三高峰 Świnica，再越過Świnica下切至海洋之眼 Morskie Oko。8d456234b973f9eb23e7891d242e631f.jpg▲ 今日預計行走的路線（用橘色畫筆標示）5b5995f3e6dc238fddb4bb96ea42d12c.jpg▲ 08:30 登上纜車囉！efb05080d2c35b6518318a64b4b398b4.jpg▲ 不坐纜車也可以行走底下的登山路徑。86ee848818a30cfdb85aa3bd4848bbca.jpg▲ 波蘭的國土與底下的針葉林一望無際呢！a4628f37af454073d17c48f61788a572.jpg▲ 09:00，一路坐著纜車登頂，山頂稜線的展望真的絕美！253459f850f1818f71707e6ec0305820.jpg▲ 回首來時的 Kasprowy Wierch 纜車站。

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▲ 筆者帶著台灣國旗於波蘭、斯洛伐克國界線拍照！9794e2bc4e1806dc1a246346bb049ac9.jpg▲ 帶著四位父母一起登山縱走，真的是一大挑戰呢！ca67c7c960a5a875ec6497daf46d8e52.jpg8e43adcdcc143c86a1d01e5132e03d49.jpg▲ 沿途斜坡可見晶瑩剔透的藍色冰湖。7e122f78e0a240dc7ebf8ae15369cefe.jpg▲ 纜車外的登山步道石塊土坡，路況平緩適合老小，唯須注意稜線風勢較大。c4500114a92d2d8c99f644a93b84eca4.jpg▲ 上塔特拉山脈登山路線眾多，沿途須注意岔路路標顏色區分，上頭也標示行走時間。01add104c9ca675f7ca88bcbffb49ad4.jpg1c5942a4dd45b635fed2eb9822f4ec65.jpg▲ 10:00 登頂第一座山 Sucha Przełęcz。3f2bbd1bd307973cf75ff6bd45dee612.jpg▲ 往 Świnica 的路上，路徑變得較為原始崎嶇。54b2aa3ce649a7328fa20e8730aa9a9b.jpg▲ 回首來時路，我們已經看不到纜車站了呢！a0f42bdfa613205b137fbfa6192d6ee9.jpg▲ 0度的天氣下，天空居然開始飄起小雪，並且逐漸變大。434e3ca834591663dcb74e3bc1acf9ad.pngea540e4440bd7a2bbf72ef60bfa9536d.jpg▲ 頂著風雪攀著石塊與鐵鍊上來 Świnica，手都快凍僵了ee0d9b952a66dfa64d8fc0688189c42d.jpg6b3d0746daa754eee2ddcdeed3b3dab2.jpg▲ 12:15 終於成功帶著國旗登頂波蘭第三高峰 Świnica (2301m)！然而，原本預定越過 Świnica 山峰，徒步下山至海洋之眼 Morskie Oko，卻因為落石坍方而封閉，我們決定原路撤退，只好下次再來欣賞海洋之眼囉！d305704fb6d70064676ec8357ab7fe42.jpg▲ 落石封閉的區域（紅色圈圈處）faeb0afe0f498290113c31864347297a.jpg▲ 艱辛的下山過程，對父親與妹妹是一大挑戰。c43e4dc4962b8a2ea50f211fe59ce039.jpg▲ 望著斯洛伐克的土地，期盼著未來冬天能於此地登山滑雪。33a54a07d603f887b7aa1566714526ef.jpg▲ 與家人一同健康的出遊，是子女最大的幸福！f2be74a22d2349a9e46ac3560435e9b0.jpg▲ 17:10 開始下大雨啦！大家又濕又冷苦不堪言。a8fb3fbf1d06bdc5d20496af1456c038.jpg▲ 19:45，終於走下山到 Kuznice 纜車站，大夥都累壞了。從早上08:00一路健行至晚上19:45，徒步了12小時，將近14公里的路程，真是辛苦家人了XD【結語】波蘭的塔特拉山脈生態非常豐富，最好的健行時間約為六月至十月，氣候涼爽不會遇到大雪。登山路線也多樣化，可依照體力來選擇不同顏色的路線，適合親子一同前往健行！前往登山健行前須準備手機定位與登山地圖以免迷途唷！最後，歡迎觀賞我製作的登山影片，跟著我們一起攀爬塔特拉山脈吧！我是 Alan 阿倫，讓我們在山路上相遇吧！想看更多山路上的趣事，歡迎按讚追蹤宇宙浪人工作室粉絲專頁，了解更多登山知識與故事！

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