安納普納雪山大景 藍天之下清晰耀眼的山形與色彩
D3: Deurali(3200m)→MBC(3700m)→ABC(4130m)今天的路程相對來講是輕鬆的，雖然海拔也是必須爬升1000m，但沿途美景令人陶醉。Deurali到MBC這一段是魚尾峰和安納普納間的河谷，高聳山壁的肌理分明，路徑旁就是滾滾融冰河水，步行中，時可瞥見雪白山頭露出於高聳山壁之間。3000m以上區域的白天氣溫約只有10度，但晴空日照下，是可以穿著短袖短褲行走的溫暖。MBC的人潮熱絡非凡，當日往返ABC的，與正要上、下山的行者大多會在此駐足，打點行李、享受美景。過了MBC後路線往西，景觀為豁然開朗的Ｕ形寬河谷，步伐前方面對安納普納雪山（Annapurna South &Annapurna I），背後則是逆光下的魚尾峰(Machhapuchhre)稜脈，藍天之下的山形與色彩對比是清晰卻耀眼。快門聲咖擦咖擦的停不下來，佐以轟隆轟隆的螺旋槳聲，直升機不斷於上空穿梭，運送物資到ABC。草坡上點綴著群群羊兒，走走賞景邊拍照，一個半小時後ABC的建築物就在不遠處映入眼簾。中午時分抵達ABC的地標，門口妝點著各式旗幟顯得繽紛非常。由於雲霧已起，簡單拍照後趕緊進Tea House問床位。果然是熱門地點，所有Share room都額滿了，幸好還是得到了Dining Room的床位!午後外頭霧濛蕭然，訪客們多已就定位在Dining Room吃喝閒聊/打牌閱讀。吃了碗辛拉麵後在室內小睡一會兒，聽巴西的背包女孩小聊後續東南亞旅遊計畫，乏了則披上羽絨衣在基地營附近逛逛。晚餐後，所有桌椅全數改造成床位，外頭氣溫雖零下，室內與一大群揹扶們共眠倒也挺溫暖! D4: ABC→MBC→Deurali→Himalaya→Bamboo→Sinuwa→Chommrong這幾天的天氣相當穩定良好，5AM基地營尚未天明，Dining Room裡的揹工已紛紛起床打理收拾，準備煮食／行李打包。眾多徒步者們則興奮搭上保暖衣，前往戶外等候Annapurnu South&一號峰的日出風情。點了Pizza＋Momo充當早餐後，也四處走走拍照賞景。金黃色的曙光從山頭往下蔓延，將整個Annapurnu山脈照得閃亮， 岩稜上隱約可見雪煙飄揚。直到日出魚尾峰後，萬里無雲的藍天下, 怎取景都感到暢快。 黒いほどに青い空が頭の上にあった 陽光從魚尾峰後散出 隨意拍玩樂到八點初才準備返程，今天的目標要回收前兩天的路段，需下降海拔約2000m，回到Chommrong過夜! 在門口地標再次拍個到此一遊照後，正式啟程下山！沿途美景多已在昨天都拍過，也就沒太多戀眷，帶著滿足的心情邁開大步，超車往來人潮。MBC依然熱絡，沿途不斷跟往來徒步者微笑道聲Namaste，在這裡是跨越國界的共同語言。往Deurali途中的峽谷河岸，晴空下也顯得碧綠寬廣。直到過了Dovan人潮稍顯稀疏，步伐稍微輕鬆點不過還是有點壓力，網友分享記錄需花費至少8hr才抵達Chommrong。中午時分吃個巧克力／乾糧等就開走，這次的健行大致都這樣，在Tea House把早/晚餐吃好吃滿，中午則以行動糧為主，連能量果膠／BCAA都派上用場。下山途中遇到一群台灣人，原來是參加野樵國際旅行社的登山活動，從Poon Hill走過來接ABC線上山，看到祖國鄉親還真是有點小感動哪。回程在Bamboo與Tilche後共有兩段上坡，大概是肚子餓，午後實在走到有點乏力，尤其從Tilche隔了溪谷看對面Chommrong的爬坡只有ＯＯＸＸ…。總算也是在目標時間內抵達，洗了個免費熱水澡，啊～舒爽！Tips:安納普納共有南峰與1、2、3號峰，ABC線僅能看到前兩個，後兩個要走ACT方能見到。 ~to be continued~系列閱讀：1. Zach's ABC+Poon Hill~徒步之前 2. Zach's ABC+Poon Hill~一路向北4. Zach's ABC+Poon Hill~迎曦終曲
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