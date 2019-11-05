親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

陸再推26條 府回擊「一國兩制台灣行動方案」

安納普納雪山大景 藍天之下清晰耀眼的山形與色彩

2019-11-05 08:35健行筆記 健行筆記Chiu Ming-Sheng

D3: Deurali(3200m)→MBC(3700m)→ABC(4130m)今天的路程相對來講是輕鬆的，雖然海拔也是必須爬升1000m，但沿途美景令人陶醉。Deurali到MBC這一段是魚尾峰和安納普納間的河谷，高聳山壁的肌理分明，路徑旁就是滾滾融冰河水，步行中，時可瞥見雪白山頭露出於高聳山壁之間。1d6788b3f0e26e13f152ee0227b6cdbd.png3000m以上區域的白天氣溫約只有10度，但晴空日照下，是可以穿著短袖短褲行走的溫暖。MBC的人潮熱絡非凡，當日往返ABC的，與正要上、下山的行者大多會在此駐足，打點行李、享受美景。過了MBC後路線往西，景觀為豁然開朗的Ｕ形寬河谷，步伐前方面對安納普納雪山（Annapurna South &Annapurna I），背後則是逆光下的魚尾峰(Machhapuchhre)稜脈，藍天之下的山形與色彩對比是清晰卻耀眼。443b9b6f1954580a8d62f7ebe3cc172d.jpg71f3ddbeab4421bb29de1b50e86ae636.jpg快門聲咖擦咖擦的停不下來，佐以轟隆轟隆的螺旋槳聲，直升機不斷於上空穿梭，運送物資到ABC。草坡上點綴著群群羊兒，走走賞景邊拍照，一個半小時後ABC的建築物就在不遠處映入眼簾。0c011cadb7db5318a3f17d45fd65f223.png中午時分抵達ABC的地標，門口妝點著各式旗幟顯得繽紛非常。由於雲霧已起，簡單拍照後趕緊進Tea House問床位。果然是熱門地點，所有Share room都額滿了，幸好還是得到了Dining Room的床位!午後外頭霧濛蕭然，訪客們多已就定位在Dining Room吃喝閒聊/打牌閱讀。吃了碗辛拉麵後在室內小睡一會兒，聽巴西的背包女孩小聊後續東南亞旅遊計畫，乏了則披上羽絨衣在基地營附近逛逛。晚餐後，所有桌椅全數改造成床位，外頭氣溫雖零下，室內與一大群揹扶們共眠倒也挺溫暖! 6a901954eba09ce2d2d06ff0fc6e0d00.jpgD4: ABC→MBC→Deurali→Himalaya→Bamboo→Sinuwa→Chommrong這幾天的天氣相當穩定良好，5AM基地營尚未天明，Dining Room裡的揹工已紛紛起床打理收拾，準備煮食／行李打包。眾多徒步者們則興奮搭上保暖衣，前往戶外等候Annapurnu South&一號峰的日出風情。點了Pizza＋Momo充當早餐後，也四處走走拍照賞景。金黃色的曙光從山頭往下蔓延，將整個Annapurnu山脈照得閃亮， 岩稜上隱約可見雪煙飄揚。直到日出魚尾峰後，萬里無雲的藍天下, 怎取景都感到暢快。6f49af30808064ced71dbd14a77aa4e7.jpg　　　　　　　　　　　　　　　　黒いほどに青い空が頭の上にあった622f5d2a03e3e2c76ac0438431d90232.png                                                                       陽光從魚尾峰後散出f3047c872826e9eb4215b64a22e4ff85.jpg                                                                                     隨意拍玩樂到八點初才準備返程，今天的目標要回收前兩天的路段，需下降海拔約2000m，回到Chommrong過夜! 在門口地標再次拍個到此一遊照後，正式啟程下山！9353931f69b626f9fe33bece33196263.jpg沿途美景多已在昨天都拍過，也就沒太多戀眷，帶著滿足的心情邁開大步，超車往來人潮。MBC依然熱絡，沿途不斷跟往來徒步者微笑道聲Namaste，在這裡是跨越國界的共同語言。往Deurali途中的峽谷河岸，晴空下也顯得碧綠寬廣。直到過了Dovan人潮稍顯稀疏，步伐稍微輕鬆點不過還是有點壓力，網友分享記錄需花費至少8hr才抵達Chommrong。中午時分吃個巧克力／乾糧等就開走，這次的健行大致都這樣，在Tea House把早/晚餐吃好吃滿，中午則以行動糧為主，連能量果膠／BCAA都派上用場。下山途中遇到一群台灣人，原來是參加野樵國際旅行社的登山活動，從Poon Hill走過來接ABC線上山，看到祖國鄉親還真是有點小感動哪。d4f4843481f9f0bfa947938e2512d848.png回程在Bamboo與Tilche後共有兩段上坡，大概是肚子餓，午後實在走到有點乏力，尤其從Tilche隔了溪谷看對面Chommrong的爬坡只有ＯＯＸＸ…。總算也是在目標時間內抵達，洗了個免費熱水澡，啊～舒爽！Tips:安納普納共有南峰與1、2、3號峰，ABC線僅能看到前兩個，後兩個要走ACT方能見到。                                                                        ~to be continued~系列閱讀：1. Zach's ABC+Poon Hill~徒步之前 2. Zach's ABC+Poon Hill~一路向北4. Zach's ABC+Poon Hill~迎曦終曲

美景

相關新聞

舊金山熱門景點遊！造訪了「39號碼頭」看大批海獅慵懶曬太陽

2019-11-03 22:00

無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

2019-10-17 15:30

富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00

歐洲超美長程步道！「白朗峰環線TMB」徒步健行法義瑞三國

2019-10-17 09:30

秋意妝點著山景！日本「槍岳表銀座」沿途尖銳陡峭、氣勢磅礡攝人　

2019-10-15 21:30

越南沙壩！世界七大梯田健行趣　走入梯田、走入當地民族家中

2019-10-11 09:30

衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

釜山第一高峰「金井山＆姑堂峰」網友巧遇寒流　路上植物都結霜

2019-09-13 07:30

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

【日本】大阪最高峰：大和葛城山

2019-06-15 18:55

雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00

海外山旅／搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39

去不了聖母峰沒關係！先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」

2019-06-09 21:30

日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)

2019-06-03 15:05

日本百名山／ 知易行難的盟主之道 ⋯ 奧穂高岳！

2019-06-01 15:09

彩色山丘「冰島健行」 Laugavegur Trail（一）

2019-05-26 20:00

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

走向珠穆朗瑪－Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00
看更多

熱門文章

沒練好不要去！ 來回4000階，恐怕會腳軟的台中大坑頭嵙山

2019-10-28 20:55

金瓜石徒步旅遊記：小百岳、古道、地質公園、美景、神社

2019-11-03 21:00

山女孩「風雨衣」的最強穿搭總整理！６大登山品牌分享

2019-11-01 08:00

漫步湖口老街、湖口好客文創園區　2處免門票優質新景點！

2019-10-26 07:55

家旁邊的旅行！桃園三坑「自然生態公園」秋色無邊

2019-10-28 08:00

為了嘉明大景！女孩繳罰單手刀衝　終於解鎖成就

2019-10-25 08:30

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

新手百岳入門！20分鐘就可攻頂的「石門山」

2019-10-24 09:30

秀麗的埤塘風光！台南輕旅行：小南海、漁光島、七股潟湖、井仔腳鹽田

2019-10-30 16:16

舊金山熱門景點遊！造訪了「39號碼頭」看大批海獅慵懶曬太陽

2019-11-03 22:00

「山林解禁後」大家準備好了嗎？資深山友分享５項必知觀念

2019-11-04 10:00

石岡「挑物古道」全長460公尺的百年木棧步道

2019-10-27 16:51

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

斬開草木、為山友鋪出一條山路！「樟之細路」走跳羚羊Trip Antelope

2019-10-31 08:00

寧靜湖光山色之美！ 翠峰湖環山步道健行 穿越茂密森林

2019-10-25 15:05

桃園超夯打卡熱點 中庄調整池透明景觀橋 & 不能錯過的桃園國際風箏節

2019-11-04 15:25

大雨後才會出現！向天山上「魚身蝦尾」的可愛綠色的生物

2019-10-24 08:30

登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！

2019-10-21 08:30

溪頭「山芙蓉之旅」 花開山坡向陽處，嬌艷花姿隨風飄

2019-11-01 08:30

新北金山越級挑戰　竹子山古道順登竹子山

2019-10-19 07:46

全民投起來！ 「全台縣市步道大票選」熱烈開跑

2019-11-01 15:40

台北市內湖區「大崙頭山步道」樹蔭多、展望好，親民的好步道

2019-10-30 08:30

冠軍隊伍揭曉！「橋」國際繩索救援賽落幕

2019-10-27 19:25

小觀音山小Y縱走！大草原像抹茶山、山頂可以看到基隆港

2019-10-31 08:30

魚與熊掌可得兼「黃金一稜」一面山一面海，偷得半日爬山趣！

2019-10-19 18:00

裝備輕量化思考 16項登山好用小物推薦分享

2019-11-02 15:06

苗栗大湖鄉「錦雲山莊、上湖登山口、馬那邦山、下果園Ｏ型」

2019-10-26 15:11

抽了兩年才抽到！山友分享台灣百岳「玉山」兩天一夜健行筆記

2019-10-13 08:30

世界各國齊聚！亞洲最大繩索救援賽開跑

2019-10-24 17:47

登頂畢祿山！ 大自然是教室，孩子也能成為我們的老師

2019-10-29 07:25

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

連假挑戰5日縱走 衝超陡戒茂斯、上新康橫斷、下瓦拉米

2019-10-29 08:29

溪頭「山徑步道之旅」享受柳杉林釋放森林芬多精

2019-11-03 15:30

絕美國之北疆！跳島玩「馬祖」和班比一起跳望蔚藍大海

2019-10-20 08:00

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

天選之人！玉山「排雲山莊」抽籤申請懶人包

2019-10-16 09:30

新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

2019-10-17 15:30

噴汗闖關！「橋」國際救援賽事熱烈進行

2019-10-26 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top