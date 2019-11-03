舊金山熱門景點遊！造訪了「39號碼頭」看大批海獅慵懶曬太陽

2019-11-03 22:00 健行筆記 健行筆記宮宇君



去年11月，因緣際會，我家老爺帶我來舊金山遊蕩了10天。本來這個日期我已經報名南二段縱走行程，但因為這是他的「尋親之旅」，我也希望能與他一起達成願望，所以就毅然決然退掉南二段行程，與他流浪到到太平洋的彼端。而他為了彌補我微微失落的登山魂，決定安排一趟「優勝美地」安慰我。

坦白講，我這輩子從來沒有想過有一天來我居然會來到美國，我沒有所謂的「美國夢」，雖然我很喜歡「美國鼠譚」這部卡通...（總覺得美國好遙遠然後我英文又超級爛）出發之前仍然感覺不可思議：蛤！我們要去美國自由行耶...12小時的飛行時間之後，我踏上舊金山的土地，依然還是不太真實的感覺，卻發生另一件更不可思議的事情...當我們一入境走出機場，在門口的吸煙區，我看到一個熟悉的身影...我：Annie...？！她：Kiwi...？！是的，我居然就在舊金山遇到台灣的熟人，她是我的工作上的客戶，坦白講這段時間還有案子在配合進行當中，結果我跟她居然同時出現在舊金山的機場外面...（看來還是搭同一班飛機）。一陣寒暄之後，我與她道別，老爺的表哥來接機了，然後我的「舊金山夢幻之旅」正式展開。

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舊金山市政廳

市立圖書館就在市政廳附近，而最特別的印象就是，有人大辣辣牽著「米克斯汪星人」出入圖書館，女主人優雅從容，汪星人安靜乖巧，這個畫面是如此協調沒有衝突...

藝術宮 Palace of Fine Arts，1915年為了巴拿馬「太平洋萬國博覽會」建立。

漁人碼頭 Fisherman’s Wharf

老爺決定吃個熱狗

最熱門的景點來囉～～

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很好睡...

這兩位打架打的沒完沒了

以前不太懂為何大家都有美國夢，實際來到美國之後，漸漸了解為何美國會如此吸引人

金門大橋 Golden Gate Bridge，這裡是舊金山的地標，也是必遊聖地。

這裡可以看到赫赫有名的阿爾卡特拉斯島（惡魔島）Alcatraz Island

電影「絕地任務」就是在這裡取景，腦海中突然浮現有點菜有點鳥的尼可拉斯凱吉，還有成府極深又精明老練的史恩康納來...這裡曾經是真實存在的監獄，許多惡名昭彰的重刑犯皆關押在此，現在整座監獄已經廢棄。聽說早期的印地安原住民認為這是個不祥之島，所以敬而遠之，也才有「惡魔島」的稱呼。

踏上金門大橋，全程總長約2737公尺，連接舊金山北端與加州的馬林縣

橋旁邊的鐵桿有好多銅板，這是「許願橋」的概念嗎？

當車子快速行駛過，我們會很明顯感受到整個橋的搖晃與震度，而且幾乎是從沒停過，再加上橋上的風特別大，所以我們大概走了一半的距離就決定回頭（我是很想走過去，老爺說他已經走到腳底發麻了） 。橋墩很漂亮，當然要多拍幾張

還可以看到另一座跨海大橋（應該是奧克蘭海灣大橋）

維基百科上擷取的圖片，可以更清楚了解金門大橋的建築方式與結構，是了不起的建築。

這也是舊金山保存很棒的資產 Cable Cars

九曲花街，原名倫巴里街 Lombard Street，也是很多知名電影拍攝場景，最近上映的應該是「蟻人2」。

老爺的表哥說，舊金山也是屬於「山城」，所以道路的高低起伏很大。

假日這裡必定大塞車，因為很多人都想來九曲花街測驗自己的駕駛功力。

美國退役海軍軍艦，可入內參觀，但是門票不便宜，老爺掙扎之後決定放棄他的海軍魂。

好大的魚雷

卡斯楚街 Castro Street

剛好今天有活動，很熱鬧

我們也要體驗坐在古董車廂上的滋味

印象舊金山：乾淨美麗的城市、高低起伏的街道、到處是藝術

這棟房子要賣，有人職業病發作忍不住上前了解

因為路是斜的，所以房子只好這樣蓋

下雨的舊金山還是很迷人

很好睡的依然很好睡

很聒噪的依然吵不停

公車還有協助乘客與鐵馬一起托運，好讚的服務

有一天晚上還親眼目睹警察抓壞蛋的景象

但其實他不是壞蛋啦！他只是一個憤恨不平一直哇哇叫流浪漢

流浪漢的確是舊金山最大的問題之一，可是相對的也因此看到舊金山政府對於人權與人性的尊重。老爺的姑姑一直叮嚀我們，晚上八點之後不要出門。這裡其實很靠近離市中心，卻依然聚集很多流浪漢，很難想像如果台北的信義區有很多流浪漢逗留，市長與警察局會怎樣處理...？！ 這次的行李（自由行當然就是背包客打扮）

美國最大的唐人街

最後一天到郵局寄明信片

郵票

投進郵筒

舊金山是個很棒的城市，不管是天氣、環境，還是政府的政策福利...等相關措施，都讓人嚮往。基本工資雖高，相對的消費與所得稅也很高，在台北大概兩萬至兩萬五五的房租，在舊金山大概要十萬起跳。還記得第一晚在飯店旁邊的便利商店（但其實比較像柑仔店）買一瓶玻璃瓶裝啤酒，竟然要價約台幣300元（比熱炒店還貴一倍），出發前老爺還堅持要來美國抽當地煙，買了幾包之後就一路該該叫到回國，說下次再來一定要在台灣機場買整條煙，如果有流浪漢跟他要煙抽，他一定要很大器的送他們一包台灣煙。雖然這是令人難忘的夢幻之旅，但畢竟是一年前的事情，已無法詳細敘述。這個行程還穿插了三天「優勝美地」，更是令我流連忘返，就留待下一篇吧！未完待續...