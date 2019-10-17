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歐洲超美長程步道！「白朗峰環線TMB」徒步健行法義瑞三國

2019-10-17 09:30健行筆記 健行筆記YU

完整圖文網站易讀版

2019七⽉我們⾛了歐洲阿爾卑斯山區知名的長程健⾏步道 – ⽩朗峰環線（Tour du Mont Blanc, TMB）。作為我們第⼀次的海外長途健⾏，TMB算是條CP值很⾼的步道。由於阿爾卑斯山區得天獨厚的地貌與⽂化，在步道上幾乎每天都可以看到開闊的山⾕、⽩皚皚的雪山以及歐洲獨特的⼩鎮風情。

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全長：約170km總

爬升：約10,000m

天數：8～11天（可視情況增加或縮短）

最佳月份：7、8⽉

申請：不需申請難易度：中等，無困難地形，但需要⼀直上上下下，對體力及意志⼒有⼀定要求。

此地區氣候多變容易碰上雷雨，應特別注意氣象預報。

語言：法語、義大利語、英語（大部分英語可通）

貨幣：歐元、瑞士法郎（瑞⼠使用，也可以付歐元，但匯率通常較差）

步道簡介TMB全程約170公⾥，沿途會經過法國、義⼤利及瑞⼠，繞⾏西歐最⾼峰⽩朗峰⼀圈。⽩朗峰海拔約4810公尺，TMB並不會帶你爬上⽩朗峰或任何⼀個三、四千公尺的雪峰，⽽是在周圍的山坡或山⾕繞著⽩朗峰⾛，海拔⼤約在1000~2600公尺上上下下，沒有⾼山症問題。基本⾏程約11天，步道會帶你經過⼀個個阿爾卑斯山區的⼩鎮、山⾕及隘口。每天行程就是從⼀個⼩鎮或山屋，翻過海拔2000多公尺的隘口，再下到另⼀個⼩鎮或山屋。

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什麼時候去最適合？最佳⽉份是6⽉底到9⽉底。其中7、8⽉的天氣及路況最穩定，⼈也最多，為TMB的旺季。6⽉，剛轉為夏季，2000多公尺處殘雪還很多，需要隨時注意路況，部分山屋、纜⾞站還沒開始營業。7⽉，天氣轉穩，少部分隘口處仍有殘雪。8⽉，天氣穩，雪融的差不多，路況最佳，特別注意⽉底有⾺拉松活動(UTMB)⼈會超多。9⽉，開始轉秋，天氣不穩，部分山屋開始關閉。阿爾卑斯山區的天氣瞬息萬變，每年的雪況也都會不太⼀樣，像我們這次去的時間是七⽉中，很幸運11個健⾏天都沒有下⾬，但網路上也有⼈前幾年同個時間點去卻碰上又濕又冷的天氣。所以天氣這種事情還是看有沒有⼈品爆發，建議隨時關注官網公告比較準確。attachment.php?attachmentid=2946109&thumb=1自助或跟團？TMB的路線指標非常清楚，山屋露營住宿選擇也很多，因此⾃⼰去是絕對沒問題的。當然也可以選擇跟團或是找當地嚮導，嚮導會跟你介紹歷史、地形、以及各種山和冰河的名稱。另外也有旅⾏社提供⾏李寄送服務，幫你把⾏李從⼀個住宿點寄到下⼀個住宿點，代表你可以只背上健⾏會⽤到的輕裝，剩下的⾏李全部⽤寄的！attachment.php?attachmentid=2946110&thumb=1住宿在這裡的住宿⼤致上分成：旅館、山屋、營地，住宿選擇很多，不⽤擔⼼沒地⽅住。城鎮裡的旅館就像是⼀般旅遊會住的飯店，套房＋早餐，價格不等。山屋屬於宿舍類型，從⼤通舖、四⼈宿舍到兩⼈宿舍都有，山屋Half board每人每晚約€50~55，而Half board就是住宿＋晚餐＋隔天早餐（順帶⼀提，歐洲的山屋跟台灣比真的超⾼級！）露營地通常都在城鎮的外圍，露營每人每晚約€7~15（價格不含早晚餐），通常都會有商店和衛浴設備。請注意！雖然步道沿線山屋旅館很多，但部份熱⾨的山屋因為在主路線上，旺季時很容易客滿，因此仍建議事先預訂。attachment.php?attachmentid=2946111&thumb=1山屋或露營？我想這直接關係到背包重量還有整趟健⾏的花費。這邊山屋超多，⽽且每天幾乎都會下到城鎮，因此選擇露營的原因不外乎是省錢，或是純粹比較喜歡露營。⼀旦決定要露營，你就要有整趟必須⼀直背著帳篷的心理準備（當然也可以花錢⽤寄的），露營必須睡在露營地，這邊法律規定不能在海拔2500公尺以下野營，但其實屬實自由心證，偶爾還是會看到有些⼈這麼做，因為也不太有⼈在抓。我們這趟原本是因為喜歡露營，所以選擇背了帳篷來，但其實在露營地裡並沒有那種身處⼤⾃然露營的感覺，所以到後來露營就是為了省錢這個好處（畢竟都背了那麼多天帳篷了！）因此除非你想省錢，或是很想體驗多天數露營的感覺，不然花錢住山屋或旅館吧！相信我，背輕⼀點絕對值得！（絕對不要背了整趟帳篷卻只有2、3晚露營）attachment.php?attachmentid=2946114&thumb=1食物與水食物的取得來源非常多，每到⼀個城鎮都可以去超市買各種你想要的糧食，另外步道沿路會不時經過許多山屋、⼩餐廳，只要你願意都可以停下來喝杯啤酒或吃個餐點。通常住宿的山屋都會提供付費Packed lunch，幫你準備隔天健⾏的輕便午餐，非常⽅便。至於⽔的取得就更容易了，歐洲的⽔龍頭打開就可以喝了。除非你很怕吃膩歐洲的食物（麵包會⼀直出現），不然別從台灣帶⼀⼤堆乾燥食物包過去，只是徒增重量罷了！attachment.php?attachmentid=2946115&thumb=1路況與路標TMB的步道平整又好⾛，幾乎沒有困難地形，有點類似台灣初級百岳。少部分路線會碰到亂⽯坡、鐵梯，但也有替代路線能夠避開這些特別地形，所以完全不⽤擔⼼。因為地形平易近⼈，鞋⼦的話沒必要穿傳統⾼筒登山鞋，建議選擇中、低筒健⾏鞋即可。唯⼀需要注意的是六⽉和七⽉初的時候隘口附近仍有雪覆蓋，通過的時候要特別⼩⼼。TMB的路標清晰，每個岔路處都會有明確的指標，不只標⽰出前⽅地名，還會註記TMB路線是⾛哪⼀條，不需要擔⼼迷路，如果真的不確定該怎麼⾛也沒關係，你身邊⼀定會有其他健⾏者可以詢問（基本上不太會有落單的狀況）行程與路線圖TMB有分順時針⾛和逆時針⾛，我們選擇逆時針⾛，出發城鎮為Les Houches。attachment.php?attachmentid=2946107&thumb=1attachment.php?attachmentid=2946116&thumb=1更多更完整的白朗峰環線徒步自由行資訊⓵ 白朗峰環線 長程徒步初心者 最佳入門步道⓶ 心動也要馬上行動！白朗峰環線 總行程規劃⓷ 帶你一起走白朗峰環線！每日步道路線分享⓸ 每天都想住山上！白朗峰環線 山屋、營地大公開⓹ 打包出發！白朗峰環線裝備清單也歡迎到臉書專頁 TreknTrip 接收第一手資訊！

露營步道歐洲
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