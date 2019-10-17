無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

今天是登山行程的最後一天，也是屬於自己的日子。其實我沒有過生日的習慣，此行也一直很低調，不過我覺得今年為自己準備的這份禮物真的很棒。而這個行程也彷彿是默默為我安排一般，從四天前的出發，第一天長程而平緩中揭開序幕，第二天的陡上以為是主菜，但原來是精緻的開胃前菜。接下來的兩天在無數稜線翻山越嶺，有破碎的亂石陣、攀爬數不完的鐵梯，在陰晴不定的天氣裡大地悄然換裝、在汗水與喘息聲中感受秋天的美麗與哀愁...這才是真正主菜吧？！然後在最後結束的這天，一早要先上燕岳，海拔高度2763公尺，來回大約一小時，接下來就是一路下坡到「中房溫泉」，落差約1300公尺，所以這算是餐後甜點嗎？（生日就是要吃甜點的概念）天剛亮的清晨，老天爺先為我送上一份大禮：無敵雲海

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遠方的槍岳，尤抱雲霧半遮面

更遠的富士山，沒想到有機會親眼目睹 還記得跟家裡那位老爺討論我想參加這個行程，他一直不明白...老爺：去日本爬山不是應該要先去爬富士山嗎？怎麼會去什麼槍岳...？我：誰說去日本只能爬富士山的？！老爺：大家這樣啊！就像外國人來台灣爬山，都一定要爬玉山一樣啊！我：大家怎樣關我屁事！你那麼愛當大家那你就去富士山吧！反正我就是要去槍岳！這是另一個我會參加本次行程的次要原因，因為我就偏不要當「大家」。一早的夢幻雲海讓每個人深深迷戀，但拍完還是要趕緊集合準備出發去燕岳 再來幾張 出發 很有趣的「海豚岩」，此時陽光灑在上半部，彷彿牠正準備躍出水面 左邊是燕山莊，右邊是槍岳，這是我們前兩天走的路程 「槍岳」是日本第五高峰，也是這次行程的最高峰，而這位大哥終於肯露臉了... 燕岳頂，腹地不大，而且四周怪石林立 我們的領隊狐狸，年輕又專業 遠方鋸齒狀山頭好像是劍岳（？）（蛤...在呼喚我嗎？XD） 準備回燕山莊 雲海依舊洶湧澎湃 回頭看燕岳頂，地形很特別的山頭 同伴們陸續回來了 燕山莊，不知今生是否有機會再見面，希望後會有期... 槍岳老兄，很高興認識您，也謝謝您賜給我這特別的五天 下山這段路顏色超美，再配上輕鬆的心情，真是心曠神怡 合戰小屋，聽說如果來對季節會有西瓜可以吃（流籠運補上來） 接下來這段山路，總算讓我看到比較特別的林相 在領隊狐狸的精準的配速之下，我們在中午抵達終點「中房溫泉」，同伴們開心的自拍 出發前其實有點緊張，因為至少有半年以上沒正式運動，又剛好“小”病初癒，雖然臨時抱佛腳的詢問了日本通的朋友，知道不是什麼「硬梆梆」的高山行程，但畢竟是「輕重裝縱走」，還是有點害怕自己會不會出搥連累大家。很幸運的這五天的體力與各方面表現都有及格，這算是給自己禮物中的小驚喜吧！從中房溫泉搭專車巴士，大約30-40分鐘抵達今天的住宿地點「常念坊民宿」 櫃臺還張貼通緝犯名單 民宿有溫泉，下山泡個湯真是天大的享受。慶功宴就是今天的晚餐，就在民宿享用。正當大家邊吃邊聊正開心，突然餐廳燈光熄滅，我還以為山區電源供應不穩定，突然生日快樂歌響起，原來是狐狸送的驚喜，真是太感動了... 聽說這裡是日本很鄉下的地方，超市離民宿有點遠， 虧他特地去買這個小蛋糕肯定是煞費苦心，非常感謝他與野樵的精心安排（雖然如此合戰小屋沒有吃到西瓜仍然想打老闆的心不變...），資源有限所以很抱歉我獨自享用了，感謝各位同伴的祝福與一路相伴，很高興認識大家。 完美的旅程，在今晚劃下句點。明天的市區瞎拼行程就略過，請各位自行想像吧！槍岳表銀座，最終章！