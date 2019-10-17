無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀
今天是登山行程的最後一天，也是屬於自己的日子。其實我沒有過生日的習慣，此行也一直很低調，不過我覺得今年為自己準備的這份禮物真的很棒。而這個行程也彷彿是默默為我安排一般，從四天前的出發，第一天長程而平緩中揭開序幕，第二天的陡上以為是主菜，但原來是精緻的開胃前菜。接下來的兩天在無數稜線翻山越嶺，有破碎的亂石陣、攀爬數不完的鐵梯，在陰晴不定的天氣裡大地悄然換裝、在汗水與喘息聲中感受秋天的美麗與哀愁...這才是真正主菜吧？！然後在最後結束的這天，一早要先上燕岳，海拔高度2763公尺，來回大約一小時，接下來就是一路下坡到「中房溫泉」，落差約1300公尺，所以這算是餐後甜點嗎？（生日就是要吃甜點的概念）天剛亮的清晨，老天爺先為我送上一份大禮：無敵雲海
遠方的槍岳，尤抱雲霧半遮面
更遠的富士山，沒想到有機會親眼目睹還記得跟家裡那位老爺討論我想參加這個行程，他一直不明白...老爺：去日本爬山不是應該要先去爬富士山嗎？怎麼會去什麼槍岳...？我：誰說去日本只能爬富士山的？！老爺：大家這樣啊！就像外國人來台灣爬山，都一定要爬玉山一樣啊！我：大家怎樣關我屁事！你那麼愛當大家那你就去富士山吧！反正我就是要去槍岳！這是另一個我會參加本次行程的次要原因，因為我就偏不要當「大家」。一早的夢幻雲海讓每個人深深迷戀，但拍完還是要趕緊集合準備出發去燕岳再來幾張出發很有趣的「海豚岩」，此時陽光灑在上半部，彷彿牠正準備躍出水面左邊是燕山莊，右邊是槍岳，這是我們前兩天走的路程「槍岳」是日本第五高峰，也是這次行程的最高峰，而這位大哥終於肯露臉了...燕岳頂，腹地不大，而且四周怪石林立我們的領隊狐狸，年輕又專業遠方鋸齒狀山頭好像是劍岳（？）（蛤...在呼喚我嗎？XD）準備回燕山莊雲海依舊洶湧澎湃回頭看燕岳頂，地形很特別的山頭同伴們陸續回來了燕山莊，不知今生是否有機會再見面，希望後會有期...槍岳老兄，很高興認識您，也謝謝您賜給我這特別的五天下山這段路顏色超美，再配上輕鬆的心情，真是心曠神怡合戰小屋，聽說如果來對季節會有西瓜可以吃（流籠運補上來）接下來這段山路，總算讓我看到比較特別的林相在領隊狐狸的精準的配速之下，我們在中午抵達終點「中房溫泉」，同伴們開心的自拍出發前其實有點緊張，因為至少有半年以上沒正式運動，又剛好“小”病初癒，雖然臨時抱佛腳的詢問了日本通的朋友，知道不是什麼「硬梆梆」的高山行程，但畢竟是「輕重裝縱走」，還是有點害怕自己會不會出搥連累大家。很幸運的這五天的體力與各方面表現都有及格，這算是給自己禮物中的小驚喜吧！從中房溫泉搭專車巴士，大約30-40分鐘抵達今天的住宿地點「常念坊民宿」櫃臺還張貼通緝犯名單民宿有溫泉，下山泡個湯真是天大的享受。慶功宴就是今天的晚餐，就在民宿享用。正當大家邊吃邊聊正開心，突然餐廳燈光熄滅，我還以為山區電源供應不穩定，突然生日快樂歌響起，原來是狐狸送的驚喜，真是太感動了...聽說這裡是日本很鄉下的地方，超市離民宿有點遠， 虧他特地去買這個小蛋糕肯定是煞費苦心，非常感謝他與野樵的精心安排（雖然如此合戰小屋沒有吃到西瓜仍然想打老闆的心不變...），資源有限所以很抱歉我獨自享用了，感謝各位同伴的祝福與一路相伴，很高興認識大家。完美的旅程，在今晚劃下句點。明天的市區瞎拼行程就略過，請各位自行想像吧！槍岳表銀座，最終章！
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