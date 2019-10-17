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昨才說要檢討一例一休 韓國瑜今霸氣喊廢除

無敵的生日禮物！日本「槍岳表銀座」清晨的夢幻雲海讓人深深迷戀

2019-10-17 15:30健行筆記

今天是登山行程的最後一天，也是屬於自己的日子。其實我沒有過生日的習慣，此行也一直很低調，不過我覺得今年為自己準備的這份禮物真的很棒。而這個行程也彷彿是默默為我安排一般，從四天前的出發，第一天長程而平緩中揭開序幕，第二天的陡上以為是主菜，但原來是精緻的開胃前菜。接下來的兩天在無數稜線翻山越嶺，有破碎的亂石陣、攀爬數不完的鐵梯，在陰晴不定的天氣裡大地悄然換裝、在汗水與喘息聲中感受秋天的美麗與哀愁...這才是真正主菜吧？！然後在最後結束的這天，一早要先上燕岳，海拔高度2763公尺，來回大約一小時，接下來就是一路下坡到「中房溫泉」，落差約1300公尺，所以這算是餐後甜點嗎？（生日就是要吃甜點的概念）天剛亮的清晨，老天爺先為我送上一份大禮：無敵雲海

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遠方的槍岳，尤抱雲霧半遮面

528ed20b91eeb5fea6315d012fd98274.jpg更遠的富士山，沒想到有機會親眼目睹fd8304af1d7c09fe5cf83006aafba5bf.jpg還記得跟家裡那位老爺討論我想參加這個行程，他一直不明白...老爺：去日本爬山不是應該要先去爬富士山嗎？怎麼會去什麼槍岳...？我：誰說去日本只能爬富士山的？！老爺：大家這樣啊！就像外國人來台灣爬山，都一定要爬玉山一樣啊！我：大家怎樣關我屁事！你那麼愛當大家那你就去富士山吧！反正我就是要去槍岳！這是另一個我會參加本次行程的次要原因，因為我就偏不要當「大家」。一早的夢幻雲海讓每個人深深迷戀，但拍完還是要趕緊集合準備出發去燕岳dcdc1a8e52e61d726388558b10d5a64e.jpg再來幾張4e48704c5a8097ea9c072f9260120e08.jpg247113f9a5ca9cbdfd0499d677326005.jpg42143ceb66dd886a3ce17fab93bc3876.jpgc8aa081756c07f6947195c9f3206b8e4.jpg出發60528dd4a0cd88d6f50f52e7cd189373.jpg很有趣的「海豚岩」，此時陽光灑在上半部，彷彿牠正準備躍出水面3c13480eab42fe300b940f9f8bb625a4.jpg0a87a504e0ad1eb528cec00e9f492b7b.jpg左邊是燕山莊，右邊是槍岳，這是我們前兩天走的路程28db40e334fe4d35a166f0f7ffe5a026.jpg「槍岳」是日本第五高峰，也是這次行程的最高峰，而這位大哥終於肯露臉了...5e5c52695904004b47b894530d62b668.jpg3e21c3da0dfe82b38470604fe47c7990.jpg33b9768a6e571ac1f89d9f7fae718de0.jpg燕岳頂，腹地不大，而且四周怪石林立daa60b93b6fb04b9d749d3f8b580329c.jpg2c3a851fb0fcc7841c4513e3406dd79a.jpg我們的領隊狐狸，年輕又專業e7f1d0530c1e9534d6b4b7e116dfdec3.jpg遠方鋸齒狀山頭好像是劍岳（？）（蛤...在呼喚我嗎？XD）5ac5041c464b028843ce27f592c1e0a9.jpg準備回燕山莊3ec4f0c589f029e6b82e4c57970cfc6c.jpgef0cb45ffa84f3ae25239a2d89c914e8.jpg雲海依舊洶湧澎湃fb7fbe4c5df9dcbcac5581b9e580c789.jpg回頭看燕岳頂，地形很特別的山頭55c6a3f3a8acf0fb62e8498657d01fdc.jpg同伴們陸續回來了4ea05956811176ac12c1b096bdb71d6c.jpg燕山莊，不知今生是否有機會再見面，希望後會有期...4e5b28d9427285fc8ca269a5f79bce46.jpg8dace88f054800441ff2c3db895038cf.jpgfe5522197ee2b4bcd8e5678280fb07ec.jpgbd290fa60d9f17ee74554358fffedec2.jpg槍岳老兄，很高興認識您，也謝謝您賜給我這特別的五天66099224aa0b165f6d63feff30331591.jpg下山這段路顏色超美，再配上輕鬆的心情，真是心曠神怡2d93444df5e8237d6726e707fe428461.jpg97cbefaadfd19047ce6c511cc7cb097f.jpgc5a59ddc9bd79bf5c255c1416dd8f8ed.jpg80a0b2077ea6681ab27c85a318a4dda3.jpg5e87433263fa2ad5107f6db3853bcb91.jpgeaa0b83e667cec77e5f710a75566d870.jpg6d5818c0a4f394cd2d7187ab419a908c.jpge429668831b06e1d6a313455854b99f9.jpg合戰小屋，聽說如果來對季節會有西瓜可以吃（流籠運補上來）3745cb4a899a70285f275aa84d767cdd.jpg7872d96a72d134be9e99d65472dea81e.jpg接下來這段山路，總算讓我看到比較特別的林相55f607bef5c1846a411b4de4a9474870.jpg282bceab562bf76e631ea3b1f6e4dc3a.jpga66cfaabce7be5dcbd1b9a6235fb3686.jpge91e50094b11cce74ae3413534892c32.jpg8e69142d5f6efde5e12136e6aea740b3.jpgeba8642c5e9bc1d9559079a449036a79.jpg2d96ff5d81ed42a9c19dd1ef197d2ae0.jpg5c0cedbccbd04c13adf1e4717cba793f.jpg7029e3889b509445804b099897f20853.jpg50157dfd9eae23ec5e040f9c4690f3e8.jpgcc468dac447abb81ff3561eadb6b9b77.jpgd9874c47979613c97e90d31e575c96f8.jpg8939d10928a97757784f9d1dd1e4244b.jpg在領隊狐狸的精準的配速之下，我們在中午抵達終點「中房溫泉」，同伴們開心的自拍eb313a9dbba2d5704a2dccba39419e7e.jpg9d821d91c724bd01b865fc7a2a20bf8e.jpg430dad2a36989d97feb1349e9998bb91.jpg0bc208a2b8fb98fefae19dd44c197224.jpg出發前其實有點緊張，因為至少有半年以上沒正式運動，又剛好“小”病初癒，雖然臨時抱佛腳的詢問了日本通的朋友，知道不是什麼「硬梆梆」的高山行程，但畢竟是「輕重裝縱走」，還是有點害怕自己會不會出搥連累大家。很幸運的這五天的體力與各方面表現都有及格，這算是給自己禮物中的小驚喜吧！從中房溫泉搭專車巴士，大約30-40分鐘抵達今天的住宿地點「常念坊民宿ff626bab4ffa9d2ce5240a490f502953.jpge0bd03b2fb41a508ee392644ab3ec6ca.jpg櫃臺還張貼通緝犯名單89910170a12a8dd18f7ee32878c8fb6f.jpg民宿有溫泉，下山泡個湯真是天大的享受。慶功宴就是今天的晚餐，就在民宿享用。正當大家邊吃邊聊正開心，突然餐廳燈光熄滅，我還以為山區電源供應不穩定，突然生日快樂歌響起，原來是狐狸送的驚喜，真是太感動了...09159e702409354f1b91a24c2b13a23d.jpg聽說這裡是日本很鄉下的地方，超市離民宿有點遠， 虧他特地去買這個小蛋糕肯定是煞費苦心，非常感謝他與野樵的精心安排（雖然如此合戰小屋沒有吃到西瓜仍然想打老闆的心不變...），資源有限所以很抱歉我獨自享用了，感謝各位同伴的祝福與一路相伴，很高興認識大家。33b9d4160f011eb0e44f8d73aa0bfa2e.jpg完美的旅程，在今晚劃下句點。明天的市區瞎拼行程就略過，請各位自行想像吧！槍岳表銀座，最終章！

富士山溫泉民宿

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