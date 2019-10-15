秋意妝點著山景！日本「槍岳表銀座」沿途尖銳陡峭、氣勢磅礡攝人
槍岳，之所以名為槍岳，雖然我不太清楚原因，但一定是跟祂外型有關。親眼目睹之後，我也不知道為什麼會像一把槍（？），不過祂獨特的外型與高聳入天的氣勢， 真的挺震撼的。再來回顧一下昨天的精彩
攀登時的破碎地形還有垂直上下的暴露感都需要手腳並用，不過日本政府架設的鐵梯與鐵鍊都很安全，而且很貼心的規劃「左上」與「右下」的兩條路線，只要順這白色箭頭的方向前行即可，不會有上下山的衝突與塞車，其實可以很放心的攀登。後來才知道，槍岳因長期受到冰雪侵蝕，外型猶如「朝天之槍」，相當尖銳陡峭，有「日本馬特洪峰」之稱。但其實看到槍岳的第一眼，我想到的是台灣的大霸尖山，但是呢...論外型經典絕倫、論氣勢磅礡攝人（世紀奇峰 V.S 日本馬特洪峰），我本人覺得大霸老兄勝出。雖然霸頂已經無法攀登，但其實我倒不是很在意是否能夠登上霸頂，在霸基欣賞祂絕無僅有的輪廓，感受祂威震四方的沈穩，也是很享受！（離題了，快回來...）今天的目的地是西岳小屋，海拔高度2686公尺。如果時間與天氣得宜，到山莊後便輕裝上西岳，海拔高度2758公尺，來回約兩小時。可能是颱風因素，今天的天氣已經不像前兩天如此和藹可人，一早的濃霧預告大家要有心理準備，狐狸也會每天看當地氣象預報，告知我們老天爺的心情如何。槍岳山莊的早餐 整裝完畢，準備出發 一開始是碎石路段這段路上上下下，而且是走在碎石絕壁上，所以速度不快，我也趁機拍下這一路上的各種小草。雖然我完全不知道它們的名字，但它們在這片光禿禿的山壁上，強韌而且努力綻放生命的精彩，千千萬萬年不斷延續...這段路一直都是走在稜線上，此時濃霧瀰漫，腳下碎石偶有鬆動，大家小心翼翼前進。領隊狐狸掌握前進速度，每一段路會停下等全員到齊再繼續前進。這幾天沿路上看到日本山屋數量頗多，好像也是類BOT營運模式（？）目的地就在前方不遠處，但仍然要繼續翻山越嶺秋天的序曲 生命有始有終，有初生的嫩芽，也會枯黃的老去登山是一種自我修練，也是展現翩翩君子的好時機大地正在宣告換裝禮讓是美德這次爬山最長的鐵梯巧遇可愛的嬌客，按下快門瞬間又飛走，聽說是星鴨日本亞種。美麗的河谷，像冰河遺跡（？）在秋意的襯托下訴說大地之美可愛的同伴們，這一路上大家的腳步穩健，絲毫沒有畏懼。不知不覺我們走過一個大彎了距離今天的目的地只剩下2.5K而這一路上還是少不了過關斬將的路段
輝哥，本團年紀最長者，體力之好讓我這後輩望塵莫及
在台灣的高山，要看到這種姿態萬千的樹木很多，但在這裡其實很不多又過了一個大彎（？）被這繽紛的世界淹沒了可愛小黃草最後的陡上了，加油這陀便便頗有禪意 XDD到ㄌ一ㄠˇ進入山莊後不久，天空開始飄雨，然後越來越大，我們很幸運。狐狸建議大家，天雨又濃霧，今天就不先上西岳，明天早餐後看天氣如何再決定。因為西岳高度僅2758公尺，所以覺得還好，不過既然都來這一趟，當然能去最好，但天氣如果不佳，也無需太勉強。西岳小屋，因為位於稜線上，水源也不是很充足（大多是接雨水再過濾）。既然叫「小屋」，果然是小巧可愛，床位很不多，地板很乾淨。所有背包都要放在房間外面因為時間尚早，又不去西岳頂，就到「聊天室」吃水果零食減輕背包重量順便聊是非。日本的山屋都規定房間內不准飲食，所以山屋都會設置一間「聊天室」，裡面通常還有暖氣（槍岳山莊的聊天室溫度還太熱）。西岳小屋因為佔地不大，聊天室就是它的“大廳”。而今天正好是宜蘭幫的徐大哥徐大嫂結婚46週年，好難得可以一起爬山一起慶祝，也預祝他們每年都在山上過結婚週年（會不會太辛苦了點...？）。未完待續...
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