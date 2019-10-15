親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

秋意妝點著山景！日本「槍岳表銀座」沿途尖銳陡峭、氣勢磅礡攝人　

2019-10-15 21:30健行筆記 健行筆記宮宇君

槍岳，之所以名為槍岳，雖然我不太清楚原因，但一定是跟祂外型有關。親眼目睹之後，我也不知道為什麼會像一把槍（？），不過祂獨特的外型與高聳入天的氣勢， 真的挺震撼的。再來回顧一下昨天的精彩

3dbc054734febd84097e8694c9f212a7.jpg攀登時的破碎地形還有垂直上下的暴露感都需要手腳並用，不過日本政府架設的鐵梯與鐵鍊都很安全，而且很貼心的規劃「左上」與「右下」的兩條路線，只要順這白色箭頭的方向前行即可，不會有上下山的衝突與塞車，其實可以很放心的攀登。後來才知道，槍岳因長期受到冰雪侵蝕，外型猶如「朝天之槍」，相當尖銳陡峭，有「日本馬特洪峰」之稱。但其實看到槍岳的第一眼，我想到的是台灣的大霸尖山，但是呢...論外型經典絕倫、論氣勢磅礡攝人（世紀奇峰 V.S 日本馬特洪峰），我本人覺得大霸老兄勝出。雖然霸頂已經無法攀登，但其實我倒不是很在意是否能夠登上霸頂，在霸基欣賞祂絕無僅有的輪廓，感受祂威震四方的沈穩，也是很享受！（離題了，快回來...）今天的目的地是西岳小屋，海拔高度2686公尺。如果時間與天氣得宜，到山莊後便輕裝上西岳，海拔高度2758公尺，來回約兩小時。可能是颱風因素，今天的天氣已經不像前兩天如此和藹可人，一早的濃霧預告大家要有心理準備，狐狸也會每天看當地氣象預報，告知我們老天爺的心情如何。槍岳山莊的早餐0586f78b3ee32bba780a08e852d6c611.jpg 整裝完畢，準備出發8ad2cf3f3b1ef1a6e65a36f97fbf82da.jpg 一開始是碎石路段913c9b67b2f0c36a648177d6f439f152.jpg0e5cc30998c84e127b01cfbd6ebdff6c.jpg04718028966df0056b51e5bb6bcb4c24.jpg這段路上上下下，而且是走在碎石絕壁上，所以速度不快，我也趁機拍下這一路上的各種小草。雖然我完全不知道它們的名字，但它們在這片光禿禿的山壁上，強韌而且努力綻放生命的精彩，千千萬萬年不斷延續...3e90830801a2af7c4d0c49d31988525c.jpgaf7109b407bcc31f608ca3270fce2d93.jpg5421c6f25d55d51450ff9a4ba3f5d180.jpg26f5f24f8e2bef71bd6da634612bd079.jpg8bf78aa8885ee195849a315bcdc5c46b.jpg488773be6eaaba3e4e6ba9b0464f87cf.jpg這段路一直都是走在稜線上，此時濃霧瀰漫，腳下碎石偶有鬆動，大家小心翼翼前進。b051cf7d2469d5d5b399d43314a2f464.jpge14a6a052f50ee4e6c84057c6bac1523.jpg8bb13251f664262c6d93ece7bf5db64b.jpg領隊狐狸掌握前進速度，每一段路會停下等全員到齊再繼續前進。d2d164d6bb2b5c3789325eb28cbd7f4e.jpg987794aeb39670bcf4fed7ded95a526d.jpg3868d4132ccca432a8c091aa6a875b01.jpg5b2fcad212db17fced1ddc921b3b21da.jpg這幾天沿路上看到日本山屋數量頗多，好像也是類BOT營運模式（？）57cee13986d8aa2639779a14ec75cb70.jpg目的地就在前方不遠處，但仍然要繼續翻山越嶺95266bd2147712acdbdfd537dd951ecb.jpg秋天的序曲004034bca4b41dd2a0afa88133c710c6.jpg395f18fba8a60050aec769bfd8815b70.jpg 生命有始有終，有初生的嫩芽，也會枯黃的老去9cb36d9a212f83e35b76f5e4617bfa00.jpgee974d6c2d11c58dbd61de5f50b153c7.jpgd692a4fd04df9c119c0844a7a161efa6.jpg登山是一種自我修練，也是展現翩翩君子的好時機71397d3c464542581bfbcbbab03d51d9.jpgdd6c6e6ab57acd8769309a4ce43a4a16.jpg大地正在宣告換裝a6d104b97d5dc4b1cee262f672222a2b.jpg禮讓是美德76d6ae0f7504e707a086081a81d72403.jpge3efd24ec60e63ed058d9e044a08a768.jpg14ecd0514be9b097716883eaa4b129f7.jpgbc365c867169358e8e165d793e40829a.jpgf9e13cf684e5da12dee42f9e2d6452c4.jpg1696e0aec86fed9a61d41510ab3962d8.jpgfcc8c0bb32d477d332f82503f2060c4c.jpg90f34f9cc2c5c0c0b19755d6c4772769.jpgb22cea84401123e260b7091aec6a775d.jpg這次爬山最長的鐵梯963804f1959788ad787d55e100d290bb.jpg5696c785019ef7cf8349ee6cb4f9dc39.jpg巧遇可愛的嬌客，按下快門瞬間又飛走，聽說是星鴨日本亞種。2a04d73574fe23e424ab86c0c2050445.jpg美麗的河谷，像冰河遺跡（？）40db43b8b6189fc8ddbab66d0a7fb786.jpg在秋意的襯托下訴說大地之美ec5330f461ac2b4a09f504aafab499fe.jpg可愛的同伴們，這一路上大家的腳步穩健，絲毫沒有畏懼。81e73086be3124203b422301488ba2eb.jpgc261b1aec3a98ba2a68ec76a37df3781.jpg不知不覺我們走過一個大彎了636657e9f5c54e64edf42f811f8fd924.jpg2daa4fe4a7f78dbd2add75f414d16f78.jpg距離今天的目的地只剩下2.5Ka686ed9765e98f3d3268131becdc373c.jpg而這一路上還是少不了過關斬將的路段04e1972fd16220aaedf1807de44e70ba.jpg

分享

輝哥，本團年紀最長者，體力之好讓我這後輩望塵莫及

593b3173461b9e7713ed1d9a4f2105d3.jpg994c959e30d00271df7c5657353b2170.jpg1ef8a6710ebc9df3819048b4fe35be52.jpg7901640486c79abe5a1f10e7efb862a3.jpg在台灣的高山，要看到這種姿態萬千的樹木很多，但在這裡其實很不多edc0a7f46ed80cd0250ef201f62c8b9a.jpg623d1fa569e4e81fdb6753cd76145032.jpg又過了一個大彎（？）74c2ecc483f16fbb467509f69851ba0e.jpg被這繽紛的世界淹沒了559a17de801df0df1236c7d1889a856f.jpg4d09736e6feac2a408cd33e300c7f60e.jpg可愛小黃草3f0186f41718c9aafef2fe4b5e32a439.jpgc9d21ccf8227cf224236946d6a423611.jpg最後的陡上了，加油a03cb2704ebc4bfe10740d0313806c79.jpg0ac447374d51170428e2dc494dad92a9.jpg3047e7a7740f41da3e38101e224aeded.jpga1e1e9c34236d3dc1bc49f8d6d6b9f3c.jpg這陀便便頗有禪意 XDDf963f18d77dc7b5d283a65f5eab1ac65.jpg到ㄌ一ㄠˇ5d29748a91acab7da47ac90efc9955db.jpg10e2b7a12aa2ee58efa1e908850adf62.jpg6e5fd5789e1f2a8bedb2cc774a0140c6.jpgbd5dc9bffb4f4977e1c637395e7ca20d.jpg進入山莊後不久，天空開始飄雨，然後越來越大，我們很幸運。狐狸建議大家，天雨又濃霧，今天就不先上西岳，明天早餐後看天氣如何再決定。因為西岳高度僅2758公尺，所以覺得還好，不過既然都來這一趟，當然能去最好，但天氣如果不佳，也無需太勉強。西岳小屋，因為位於稜線上，水源也不是很充足（大多是接雨水再過濾）。既然叫「小屋」，果然是小巧可愛，床位很不多，地板很乾淨。b7feef6c4f13da591dd9e073aecaaccc.jpg所有背包都要放在房間外面6f2f95afe619ae7a272556097d22823e.jpg因為時間尚早，又不去西岳頂，就到「聊天室」吃水果零食減輕背包重量順便聊是非。4283eb67a7dc9dd0ef5789c5346cbc73.jpg日本的山屋都規定房間內不准飲食，所以山屋都會設置一間「聊天室」，裡面通常還有暖氣（槍岳山莊的聊天室溫度還太熱）。西岳小屋因為佔地不大，聊天室就是它的“大廳”。而今天正好是宜蘭幫的徐大哥徐大嫂結婚46週年，好難得可以一起爬山一起慶祝，也預祝他們每年都在山上過結婚週年（會不會太辛苦了點...？）。4ea4d3d127e10b79bb885b68766efe59.jpg未完待續...

早餐登山水果
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00

越南沙壩！世界七大梯田健行趣　走入梯田、走入當地民族家中

2019-10-11 09:30

衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

釜山第一高峰「金井山＆姑堂峰」網友巧遇寒流　路上植物都結霜

2019-09-13 07:30

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

【日本】大阪最高峰：大和葛城山

2019-06-15 18:55

雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00

海外山旅／搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39

去不了聖母峰沒關係！先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」

2019-06-09 21:30

日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)

2019-06-03 15:05

日本百名山／ 知易行難的盟主之道 ⋯ 奧穂高岳！

2019-06-01 15:09

彩色山丘「冰島健行」 Laugavegur Trail（一）

2019-05-26 20:00

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

走向珠穆朗瑪－Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (下) 翡翠聖湖Gokyo

2019-04-05 16:30

日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55

MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30
看更多

熱門文章

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

美景無敵！奇萊南華鐵腿行　雲霧繚繞的山景如仙境

2019-10-13 21:00

崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

新北平溪「望古+嶺腳寮步道」15分鐘的步程，輕鬆欣賞瀑布美景

2019-10-13 21:30

抽了兩年才抽到！山友分享台灣百岳「玉山」兩天一夜健行筆記

2019-10-13 08:30

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00

好玩刺激的天然岩場 最想去爬的中級山「鳶嘴稍來」

2019-10-12 09:24

越南沙壩！世界七大梯田健行趣　走入梯田、走入當地民族家中

2019-10-11 09:30

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

【活動】HAPPY GO APP一兼二顧：走路抽獎做公益

2019-10-08 10:10

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

清水「鰲峰山步道」右看山、左看海，關景平台展望極佳

2019-10-07 08:30

衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30

剪刀石頭布！探尋百年打石場遺跡「金面山步道」

2019-10-12 08:24

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!

2019-09-25 08:30

抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)

2019-09-24 15:59

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

平溪瀑布巡禮！賞「國寶花艷」順道逛十分老街看放天燈

2019-09-22 21:30

台灣少見的冰河地形！中央山脈北段「南湖群峰」畢業前夕的登山之行

2019-09-16 09:00

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

雪山西稜太熱門！ 參訪大安溪「全台最大神木」

2019-09-23 21:25

秋意妝點著山景！日本「槍岳表銀座」沿途尖銳陡峭、氣勢磅礡攝人　

2019-10-15 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top