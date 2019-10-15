秋意妝點著山景！日本「槍岳表銀座」沿途尖銳陡峭、氣勢磅礡攝人

2019-10-15 21:30 健行筆記 健行筆記宮宇君



槍岳，之所以名為槍岳，雖然我不太清楚原因，但一定是跟祂外型有關。親眼目睹之後，我也不知道為什麼會像一把槍（？），不過祂獨特的外型與高聳入天的氣勢， 真的挺震撼的。再來回顧一下昨天的精彩

攀登時的破碎地形還有垂直上下的暴露感都需要手腳並用，不過日本政府架設的鐵梯與鐵鍊都很安全，而且很貼心的規劃「左上」與「右下」的兩條路線，只要順這白色箭頭的方向前行即可，不會有上下山的衝突與塞車，其實可以很放心的攀登。後來才知道，槍岳因長期受到冰雪侵蝕，外型猶如「朝天之槍」，相當尖銳陡峭，有「日本馬特洪峰」之稱。但其實看到槍岳的第一眼，我想到的是台灣的大霸尖山，但是呢...論外型經典絕倫、論氣勢磅礡攝人（世紀奇峰 V.S 日本馬特洪峰），我本人覺得大霸老兄勝出。雖然霸頂已經無法攀登，但其實我倒不是很在意是否能夠登上霸頂，在霸基欣賞祂絕無僅有的輪廓，感受祂威震四方的沈穩，也是很享受！（離題了，快回來...）今天的目的地是西岳小屋，海拔高度2686公尺。如果時間與天氣得宜，到山莊後便輕裝上西岳，海拔高度2758公尺，來回約兩小時。可能是颱風因素，今天的天氣已經不像前兩天如此和藹可人，一早的濃霧預告大家要有心理準備，狐狸也會每天看當地氣象預報，告知我們老天爺的心情如何。槍岳山莊的早餐 整裝完畢，準備出發 一開始是碎石路段 這段路上上下下，而且是走在碎石絕壁上，所以速度不快，我也趁機拍下這一路上的各種小草。雖然我完全不知道它們的名字，但它們在這片光禿禿的山壁上，強韌而且努力綻放生命的精彩，千千萬萬年不斷延續... 這段路一直都是走在稜線上，此時濃霧瀰漫，腳下碎石偶有鬆動，大家小心翼翼前進。 領隊狐狸掌握前進速度，每一段路會停下等全員到齊再繼續前進。 這幾天沿路上看到日本山屋數量頗多，好像也是類BOT營運模式（？） 目的地就在前方不遠處，但仍然要繼續翻山越嶺 秋天的序曲 生命有始有終，有初生的嫩芽，也會枯黃的老去 登山是一種自我修練，也是展現翩翩君子的好時機 大地正在宣告換裝 禮讓是美德 這次爬山最長的鐵梯 巧遇可愛的嬌客，按下快門瞬間又飛走，聽說是星鴨日本亞種。 美麗的河谷，像冰河遺跡（？） 在秋意的襯托下訴說大地之美 可愛的同伴們，這一路上大家的腳步穩健，絲毫沒有畏懼。 不知不覺我們走過一個大彎了 距離今天的目的地只剩下2.5K 而這一路上還是少不了過關斬將的路段

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輝哥，本團年紀最長者，體力之好讓我這後輩望塵莫及

在台灣的高山，要看到這種姿態萬千的樹木很多，但在這裡其實很不多 又過了一個大彎（？） 被這繽紛的世界淹沒了 可愛小黃草 最後的陡上了，加油 這陀便便頗有禪意 XDD 到ㄌ一ㄠˇ 進入山莊後不久，天空開始飄雨，然後越來越大，我們很幸運。狐狸建議大家，天雨又濃霧，今天就不先上西岳，明天早餐後看天氣如何再決定。因為西岳高度僅2758公尺，所以覺得還好，不過既然都來這一趟，當然能去最好，但天氣如果不佳，也無需太勉強。西岳小屋，因為位於稜線上，水源也不是很充足（大多是接雨水再過濾）。既然叫「小屋」，果然是小巧可愛，床位很不多，地板很乾淨。 所有背包都要放在房間外面 因為時間尚早，又不去西岳頂，就到「聊天室」吃水果零食減輕背包重量順便聊是非。 日本的山屋都規定房間內不准飲食，所以山屋都會設置一間「聊天室」，裡面通常還有暖氣（槍岳山莊的聊天室溫度還太熱）。西岳小屋因為佔地不大，聊天室就是它的“大廳”。而今天正好是宜蘭幫的徐大哥徐大嫂結婚46週年，好難得可以一起爬山一起慶祝，也預祝他們每年都在山上過結婚週年（會不會太辛苦了點...？）。 未完待續...