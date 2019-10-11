越南沙壩！世界七大梯田健行趣　走入梯田、走入當地民族家中

我們這趟安排了四天，第一天到沙壩市區，先到O’Chau買行程，到湖邊、Ham Rong park和Cat cat village走走逛逛；接著參加兩天的沙壩山區徒步健行，走入梯田、走入當地民族家中；最後一天到北河市集，參訪當地人買賣牲畜的文化。
如何選擇行程
旅途中也有認識的背包客是在下火車後，直接向守株待兔的嚮導買行程的，當然價位會便宜不少，但品質也就較難預估了。我們是在查好資料後，直接到O’Chau詢問，會選擇這家旅行社，是因為他們會將部分收入拿來投入到當地人民的教育，包含孩子的語言學習、村民的工作機會等。晚餐後我們的嚮導拿出O’Chau給她的「作業」，上頭有幾個英文單字，要透過和我們溝通的方式理解並學習，除此之外，這次接觸的三個嚮導品質都很不錯，我們覺得此次向O’Chau購買行程是還蠻不錯的經驗。About Social enterprise 社會企業 沙壩地區相當大，要待上幾週是絕對沒問題的，旅行社提供的行程也有不同路線、不同天數長度可選擇，以下我們想特別介紹兩個路線。
① 路線：Sapa ➔ Y Linh Ho ➔ Lao Chai ➔ Ta Van ➔ Giang Ta Chai ➔ Sapa 第一天(16km)：9:30從O’Chau出發，途經T Linh Ho，可以欣賞到不同海拔高度、不同視角的梯田美景，午餐後到達Lao Chai並在黑苗族homestay過夜。第二天(12km)“經過Ta Van(這幾年開發快速多了很多民宿的村莊)，除了梯田，也會走入竹林(少數民族Giay的村落)，最終會走回公路，再由接駁車載回沙壩市區。② 費用：1人$85，2~3人$60，4~5人$50，6人$40✓包含：第一日午晚餐、第二日早午餐、一大瓶水(約1.5L)、嚮導費、住宿費✗ 不含：其餘飲料、個人保險、小費
① 路線：Sapa ➔ Suoi Ho ➔ Lao Chai ➔ Matra ➔ Ta Phin ➔ Trung Chai 第一天(14km)：首先抵達Suoi Ho會欣賞黑苗族著名的梯田景觀，而在Matra的修道院遺址則是從20世紀法國殖民後保留至今，今晚住在Ta Phin，能體驗紅瑤族著名的藥草浴，紅瑤族婦女會根據你的身體狀態提供不同的治療配方。第二天(10km)：徒步到Trung Chai這段路程，會根據當天的氣候而有不同的經驗，午餐後再由接駁車載回沙壩市區。② 費用：1人$85，2~3人$60，4~5人$50，6人$40✓包含：第一日午晚餐、第二日早午餐、一大瓶水(約1.5L)、嚮導費、住宿費✗ 不含：其餘飲料、個人保險、小費
Cat Cat Village
距離市區大約1.5公里，抵達沙壩的第一天下午，我們決定散步到貓貓村。進入村子需要付門票費（成人VND70,000，身高130cm以下 VND30,000），沿著規劃的步道一路向山谷走，和在沙壩市區是截然不同的景觀，縱使視野遼闊，但我卻無法享受在眼前風光。沿路都有孩子兜售物品，一路上不禁反思著。妳們不用上學嗎？妳們整天都要在外頭叫賣嗎？一天要賣出多少才能回家？問不出口，但問了也沒用，因為除了Buy one for me，孩子們也說不出其他英文了。
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