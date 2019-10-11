越南沙壩！世界七大梯田健行趣 走入梯田、走入當地民族家中

2019-10-11 09:30 健行筆記 健行筆記YU



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為什麼值得你去

沙壩究竟在哪

黃金梯田

來到沙壩做什麼

如何選擇行程

Cat Cat Village

有旅人這樣子說的，第一次是在書本上（或現今是網路上）遊覽，擁有對於目的地的想像與憧憬；接著才是實地走訪其中，有了想像與現實的碰撞，也因時間、共遊的旅伴、甚至自身的身心理狀態，而對此地產生了新的詮釋；記錄下的文字與影像，是能留存共同回憶的最佳媒介，甚至讓我們能繼續在夢中第二次、第三次….不停地重溫舊夢。當初選擇非得去沙壩的衝動已不可考，是大攝影家們捕捉到如夢似幻的金黃梯田使然？是想在市區行程之外，再多一些徒步的放空時間？位於 越南 西北邊境的山城，平均海拔約1,500公尺，和中國河南與寮國相鄰，也是少數民族匯聚的文化鎔爐。庸俗的稱號還是要說，沙壩擁有世界七大絕美梯田，四月休耕，我們到訪的六月開始插秧，而九月就能看見金黃稻穗。我們這趟安排了四天，第一天到沙壩市區，先到O’Chau買行程，到湖邊、Ham Rong park和Cat cat village走走逛逛；接著參加兩天的沙壩山區徒步健行，走入梯田、走入當地民族家中；最後一天到北河 市集 ，參訪當地人買賣牲畜的文化。旅途中也有認識的背包客是在下火車後，直接向守株待兔的嚮導買行程的，當然價位會便宜不少，但品質也就較難預估了。我們是在查好資料後，直接到 O’Chau 詢問，會選擇這家 旅行社 ，是因為他們會將部分收入拿來投入到當地人民的教育，包含孩子的語言學習、村民的工作機會等。晚餐後我們的嚮導拿出O’Chau給她的「作業」，上頭有幾個英文單字，要透過和我們溝通的方式理解並學習，除此之外，這次接觸的三個嚮導品質都很不錯，我們覺得此次向O’Chau購買行程是還蠻不錯的經驗。About沙壩地區相當大，要待上幾週是絕對沒問題的，旅行社提供的行程也有，以下我們想特別介紹兩個路線。① 路線：Sapa ➔ Y Linh Ho ➔ Lao Chai ➔ Ta Van ➔ Giang Ta Chai ➔ Sapa 第一天(16km)：9:30從O’Chau出發，途經T Linh Ho，可以欣賞到不同海拔高度、不同視角的梯田美景，午餐後到達Lao Chai並在黑苗族homestay過夜。第二天(12km)“經過Ta Van(這幾年開發快速多了很多民宿的村莊)，除了梯田，也會走入竹林(少數民族Giay的村落)，最終會走回公路，再由接駁車載回沙壩市區。② 費用：1人$85，2~3人$60，4~5人$50，6人$40✓包含：第一日午晚餐、第二日早午餐、一大瓶水(約1.5L)、嚮導費、住宿費✗ 不含：其餘飲料、個人保險、小費① 路線：Sapa ➔ Suoi Ho ➔ Lao Chai ➔ Matra ➔ Ta Phin ➔ Trung Chai 第一天(14km)：首先抵達Suoi Ho會欣賞黑苗族著名的梯田景觀，而在Matra的修道院遺址則是從20世紀法國殖民後保留至今，今晚住在Ta Phin，能體驗紅瑤族著名的藥草浴，紅瑤族婦女會根據你的身體狀態提供不同的治療配方。第二天(10km)：徒步到Trung Chai這段路程，會根據當天的氣候而有不同的經驗，午餐後再由接駁車載回沙壩市區。② 費用：1人$85，2~3人$60，4~5人$50，6人$40✓包含：第一日午晚餐、第二日早午餐、一大瓶水(約1.5L)、嚮導費、住宿費✗ 不含：其餘飲料、個人保險、小費距離市區大約1.5公里，抵達沙壩的第一天下午，我們決定散步到貓貓村。進入村子需要付門票費（成人VND70,000，身高130cm以下 VND30,000），沿著規劃的步道一路向山谷走，和在沙壩市區是截然不同的景觀，縱使視野遼闊，但我卻無法享受在眼前風光。沿路都有孩子兜售物品，一路上不禁反思著。妳們不用上學嗎？妳們整天都要在外頭叫賣嗎？一天要賣出多少才能回家？問不出口，但問了也沒用，因為除了Buy one for me，孩子們也說不出其他英文了。

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另一方面思考，為什麼我會以自身的角度去評斷這樣的現象，以自身的價值觀加諸在他們身上？為何我會認為他們應該受教育？上學的目的是什麼？是為了自我成長、為了讓生活更好嗎？倘若他們對生活已感到滿足呢？或許是距離市區太近，Cat cat village對我來說全無出世的感覺。 回程途中，偷聽到西方旅客和其導遊的對話，才知道村莊的門票費用屬於政府收入，而這筆經費會用來興建學校，平時孩子們仍有上學，是因為現在是暑假，有些孩子才會出來叫賣。政府規定必須完成等同於我們國小、國中的教育，而高中則需要到沙壩市區就讀，除了部落傳統語言之外，還得學習越南與和英語。

Trekking to Hmong village

Bac Ha Market

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隔日一早，在旅店用完早餐，寄放好大背包，便步行到O’Chau集合，嚮導Sang英文出乎意外地流利，不曾學過正統英文教育，也不會讀和寫，但自從當嚮導天天說，便練就一口好英文了。順著沙壩的公路往下步行，除了嚮導之外有三個女孩一路上跟隨著我們，原先還以為她們會不會是見習嚮導或Sang的女兒。沙壩地區主要有五個少數民族，其中黑苗(H’mong)是大宗，Hmong又細分好多種(White Mong, Red Mong, Flower Mong….)分佈在世界各國。黑苗族(Hmong)的傳統服飾和紅瑤族(Red Dao)並不相同，語言也完全不一樣，過去苗族女孩大約14歲左右就結婚了，現在延後到大約16~17歲，傳統上婚後一頭長髮就必須盤起來、戴頭巾、剃眉，而苗族女性負責做所有家務，男性主要做農事等粗活。漸漸走入山林中，起初是陡下坡，微濕的土仍有些滑，一旁跟著我們的女孩看我有些腳步踉蹌，便主動牽起我的手，我們隨意地聊了天，其中一個11歲的孩子英文說得最流利，爆炸的笑容完全擄獲我的心！踩著泥濘一路下切到溪谷，繞著山腰，映入眼簾的是山谷間的大片梯田，六月到訪時是青綠色的田野，也是這裡的雨季，聽說再過一兩個月，當稻穗結下後就會是黃澄澄一片呢。 沙壩地區的梯田一年有兩期稻作，我好奇地問Sang，這麼大片的稻米會銷去哪嗎？Sang說當地人口太多，光是自己就不夠吃了呢。山谷間是大片的梯田，而山坡上是玉米田，米是給人吃的，玉米則是給牲畜食用的。 也很常在山坡上看到種植Indigo(靛藍)，他們會採集來做藍染的染料，是種很需要雨水的植物，一但缺水葉子就馬上枯了。午餐時三個女孩突然圍上前來，兜售她們的手工藝品，原本想意思意思買條圍巾就好，但最聰明的小妹說：「也幫我朋友買個東西吧！這樣她才能回家…」想到她們在前面路程也幫了我們不少，又走了這麼長的路回家（順便賺錢？）就多買了幾樣東西，徒增行李重量。 午餐有炒高麗菜、蕃茄豆腐、炒豬肉、炸春捲，吃起來竟有點台灣味！另一桌獨自坐了個西方面孔，聽到店家問我們倆打哪來，搭上話才發現我們今晚住的homestay就是他的嚮導Mai經營的。瑞士旅人Laurent人生頭一次有六個月長假，和西澳的友人分別後，飛到紐西蘭徒步22天，在飛來越南，沒有預先規劃，在CatBa Island聽到同行的人推薦，搭上夜巴，voicemail給Mai就啟程了！Sang指著一塊山坡地，說早在幾個月前以天價賣出了，未來可能會變成resort，讓我們想到沙壩市這幾個月才出現的Sun plaza，多了到Fansipan纜車站的列車、飯店和購物中心；沙壩山壁上也有許多正在大興土木的飯店，不曉得未來觀光起飛後，是否還能保留原先的純樸呢？ 沿途遇到族人，無論是忙於農事，或正散步回家的，Sang都能和他們談笑風聲好一會兒，聽他們唱著苗族語，豪邁的笑聲也可能喚醒了躲在雲後的太陽。聊天過程中，得知Sang除了有三個兒子，現在竟還懷有五個月身孕！前陣子摔斷手而休息了一會兒，回歸嚮導工作也是因為想繼續活到，到時候也較容易分娩。Lao Chai在山谷裡，沿著溪流，靠近山的地方竹林較多、人煙較少，而我們的Homestay是位在較下游處。多繞了一些路程，走走停停，到Lao Chai村落差不多下午五點，我們先到Sang的家，兒子和姪子們在家門口跳來跳去玩耍著、遞小零食給我們，還打陀螺表演了一番。Sang家真的很簡單，兩張大床、一些椅凳，可能對我來說連基本生活所需都不及，但他們卻能在山谷裡自給自足，生活得好努力、好開心。參觀完她家的indigo染料和Sang媽媽高超的傳統織布技巧，我們就去Mai家，也就是我們今晚下榻的homestay。隔壁村Ta Van擁有越來越多新蓋的homestay，而Lao Chai仍維持較原始的居住樣貌。原先以為會連水電都很難取得，早已做好今晚不洗澡的打算，但新蓋的homestay不僅有好多乾淨又舒適的房間，還有提供淋浴間（入夜輪到我洗澡時已沒有熱水，索性簡單擦澡）炸春捲、蕃茄豆腐、baby bamboo、鴨肉豬肉和菠菜湯，原來苗族家常菜真的跟我們很像，Mai老公還拿出米酒，Sang笑說這是magic water，要我們都來體驗一下它的魔力。Hmong的「乾杯」是(Hao che, 豪折)，若乾的是啤酒則是Hao beer，整餐飯只要有人自己要喝酒，就會舉起酒杯大喊一聲’’Hao che!”，其他人也得拿起杯子附和一聲，此起彼落的呼喊，貫穿整頓晚飯，讓Laurent覺得很逗， 飯後用Google translate和Mai老公雞同鴨講的對話也讓大夥笑歪了。下了整夜的雨，隔日醒來後仍持續著。Laurent昨晚在網路上分享他在Lao Chai的消息，今早竟有一個狂人在雨中從老街市騎到這！Sang 帶我們在雨中逛Lao Chai和Ta Van，後者真的商業化許多，homestay一間比一間豪華，觀光客和車也比Lao Chai多更多。Sang突然興奮地叫了一聲，衝向街邊攤販買了塊玉米糕(Ncuav Pob Kws)，邊和我們分享，邊說做玉米糕事件相當費工的事，以前她也會親自做，現在太懶如果有看到就會直接用買的，新鮮的玉米糕吃得出玉米的甜味呢！沿路好多兜售手工藝品的女人，其中兩位從Ta Van就打定主意跟著我們，但她們跟太緊了，跟得我壓力好大，在爛泥中還得忍受她時不時插到我們之間，再加上越來越大的雨勢，以致於心情有些煩躁。到涼亭休息時才決定告訴她們，說我們不會再買東西，請別繼續跟了，看到她們無辜又無奈的表情，害得我也不好意思起來，反省自己是否太苛刻了。被大雨浸濕的泥土越黏其實越好走，水分不夠多的話更滑更危險，走到後面索性不撐傘也不穿悶熱的風雨衣了。下雨的緣故，Sang帶我們走較短較安全的路，這兩天下來的經驗是，雖然說旅行社給的行程有大概的路程長度，但其實嚮導會視鞋子止滑與否以及身手矯健程度而決定路線。 走進竹林，好幾次都差點滑跤，雖然全身濕透，也是買鞋三年以來第一次把健行靴弄的那麼髒，內心卻很平靜，在雨中、泥濘裡健行的經驗也是挺寶貴的啊！ 回到公路之前，原本想跳進去游泳的溪流，如今水流太湍急而無法實現，雙腳直接踩進清涼的溪水中清洗髒透的靴子，默默在心中和山道別。位在北越邊境，每週日早晨7:30開始的北河市集，是當地少數民族的盛會。除了菜市場及攤販之外，最著名的是「牲畜市集」，一大清早，他們會拉著水牛、羊、雞、狗等動物來販賣，從沙壩四小時車程，在中午前抵達北河才能順利看到市集。午餐我們吃了市場裡美味大碗又便宜的河粉湯、炸豆腐，還向街邊攤販買了點心解解饞。