衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30 健行筆記 健行筆記阿米



完成了十勝岳，當時規劃行程的想法是：在附近順便找個百名山來健行，省去舟車勞頓所花費的時間和精神。地圖上看到了這座トムラウシ山，感覺不太有名，所以順手查了相關的資料。不查則已，查了還真令人驚訝⋯相關資料都顯示，這座山之有名，除了路線極費體力不易攀登之外，還有2009年的山難！！😱😱😱

2009年7月17日，盛夏的北海道，由東京出發，規劃在北海道大雪山縱走的18人登山隊，因強勁的風、雨+天候不良，導致近10人死亡的慘劇，死因大多為失溫。

🇯🇵請參考：日北海道富良牛山發生山難10人死亡 @ kevinfree的部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌

富良牛山（2141m），大雪山系石狩山脈，是位於北海道上川郡美瑛町和新得町交界處的成層火山，屬「大雪山国立公園」。愛奴語中，トムラウシ是指「繁花盛開之處」或「水草茂盛的河川」之意。健行路線很長，可以選擇從旭岳或十勝岳方向作三天兩夜的縱走（沿途只有避難小屋或搭帳篷露營）。另外也可選擇由短縮登山口起登的日帰健行（來回近19km，進出不易）。沿途有沼沢、有箭竹、有溪溝、有雪溪、有石瀑、有岩場⋯要克服，上了稜線可看見溶岩台地、小池塘、成片匍匐的偃松⋯，高山花卉在夏季顫放時美不勝收。日本人稱它為「大雪山的奧座敷」或「衆神的遊樂園」。山頂展望極佳，可眺望十勝連峰、日高山脈、雌阿寒岳、羊蹄山⋯等。

除了健行路線又長又困難，大雪山有種類豐富的野生動物，山友在清晨和黃昏時容易遇到棕熊出沒。登山沿途，還有數量龐大的エキノコックス寄生蟲，山友們沿途喝的溪水，若沒有煮沸飲用，非常容易感染寄生蟲而生病。前一晚住宿在山腳下的国民宿舍「東大雪莊」。向櫃檯人員詢問關於登山訊息，大部分得到～～😓 道が歩きにくい（行走不易）～～😓 霧が深い時に迷子になリやすい（起大霧時、容易迷路）～～😖 12-14時間がかかります（需要12到14小時）～～🙁 早く出發したほうがいい。日本人なら、大体午前3、4時から（早點出發比較好，日本人大部分都三四點出發）～～😓 時々、シカやキツネやヒグマなど⋯（有時候會遇到鹿、狐狸或熊）～～

😱😱說到這個的時候，櫃檯人員露出令人感覺冷冷的微笑⋯聽了上述這麼多可怕的提醒，心裡其實很恐懼。10年前的山難這麼慘烈～～又很容易遇到熊～～連喝個水都會喝到寄生蟲！😓😓😓

不過既然來了，做足了準備試試看也無妨。當晚，和同行的隊友討論出每個困難點可以應對的方法、設定好若沒有辦法到達山頂，最後的停損折返時間、堅定大家可以不躁進不逞強，互相扶持同進退的心意⋯最重要的是～～檢查大家的熊鈴是否清脆響亮🔔🔔

清晨拖拖拉拉到4:30才出發，從山莊開車到登山口只有破碎、極度狹窄又滿佈大小坑洞的碎石產業道路，開到一半偶爾還會有狐狸竄出草叢！天微微亮，填好了入山資料開始今天的探險之旅⋯一開始大多是平坦的泥土樹根路，接著是好多公里的沼澤路可以慢慢暖身。昨夜一場大雨，泥土都變成爛泥巴水窪，雖然有些過度泥濘的路段鋪設了枕木，但爛泥巴水窪太強大，腳一踩，枕木就陷入泥巴裡，鞋子、褲管沾滿泥巴，還得不停把鞋子拔出來，耗費很多體力！

奮戰一陣子終於擺脫沼澤路，接著泥土樹根的陡上⋯ 好不容易爬到一個高點，卻又沿著溪溝一路陡下到溪邊，把剛剛努力爬升的全部都送回去了，又濕又滑路況，減緩很多行進的速度🙄🙄

小心翼翼過了湍急的溪，繼續往上爬升，這條溪溝又陡又長，大大小小的石頭跨來跨去好辛苦，走累時看看石縫中的小花，拍拍照當作舒緩吧！

終於爬到一個感覺是高度的地方，眼前大片的石瀑要橫越～～耗盡精神走到這裡，路程才3分之2，而且爬升高度也沒有很高，想到之後的路況只會更辛苦，頓時有種 想抱怨也說不出話來的感覺☹️☹️

跨越石瀑⋯上稜線⋯繼續陡上⋯，接下來的路況就像在爬玉山前鋒+能高主峰加大加長的綜合版！細小的山徑、成堆的石頭，大大小小、翻來翻去⋯我們上稜線之後，看到許多日本山友陸續折返下山，問了才知道，人家真的都是3:00就出發！這時候的我，真的好羨慕他們喔～～

繼續上上下下翻石頭，眼前視野漸漸開闊，山頂厚厚的雲層飄忽不定、來去快速，時而藍天、時而陰沈，強勁的風吹得好冷肅，防風衣物、雨衣、全部穿上，還是冷得不得了！

翻越一大群巨石陡下之後，來到「トムラウシ公園」，其實是一大片溶岩台地，晶瑩剔透的小水塘一個個散落其上，搭配奇形怪狀的巨石、成片的偃松和高山小花爭奇鬥艷。藍天白雲下眺望日高山脈、十勝連峰，昨夜的大雨將天空刷洗乾淨，羊蹄山、雌阿寒岳都隠約可見，視野寬廣無比。這樣一塊平坦又避風的大庭園，渾然天成的景緻，沒有一絲絲人為矯作，真的令人不想離去。終於理解日本人為何會稱呼它為「眾神的遊樂園」了！

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繼續邁向最後一段路（雖說是最後一段，也還走了90分鐘才到山頂⋯）沿路遇到獨攀的日本人滿多的，這些山友行山裝備齊全，規劃縝密，時間掌握得很確實，背包上、腰間至少都掛了兩三個熊鈴。在這裡還認識了4位可愛的山女孩，他們清晨1:00從札幌開車三個多小時的車，4:30起登，下午6:00左右回到登山口，然後再開車回札幌～～真的深深地感覺到「青春無敵」啊！👍

山頂前的石頭只有越來越巨大，努力爬升努力翻越，登上10度低溫+強風狂吹的山頂時，有種說不出的感動。這樣的風速和溫度，如果再加上下雨，真的很有可能會造成嚴重失溫。吃了山莊準備的飯糰，繼續對抗巨石、箭竹、石瀑、溪溝、爛泥巴水窪⋯天色漸漸暗下，為了避免遇到熊，我們和札幌山女孩們走在一起，集中熊鈴聲響，在皎潔明月的陪伴下平安下山！

🎈感謝上天賜予的好天氣！🎈感念山難離去的山友們提供我們更多的警惕！🎈感謝與我們組成「超強熊鈴隊」同行下山的青春無敵札幌山女孩們！❤️ 好想吃白飯+烤鯽魚啊😋😋😋

2019年9月3日

05:10 短縮登山口出發05:50 溫泉コース分岐06:30 カムイ天上（1277m）08:30 コマドリ沢分岐09:40 前トム平（上稜線）10:25 トムラウシ公園11:20 南沢露營場分岐12:00トムラウシ山頂上12:30 トムラウシ山頂上出發13:05 南沢露營場分岐14:05 トムラウシ公園14:35 前トム平15:30 コマドリ沢分岐17:10 カムイ天上18:05 溫泉コース分岐18:40 回到短縮登山口總計：來回行走18.6公里、爬升1604公尺