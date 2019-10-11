親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30健行筆記 健行筆記阿米

fbb28fa99b19743818614554c3165911.jpeg

完成了十勝岳，當時規劃行程的想法是：在附近順便找個百名山來健行，省去舟車勞頓所花費的時間和精神。地圖上看到了這座トムラウシ山，感覺不太有名，所以順手查了相關的資料。不查則已，查了還真令人驚訝⋯相關資料都顯示，這座山之有名，除了路線極費體力不易攀登之外，還有2009年的山難！！😱😱😱

2009年7月17日，盛夏的北海道，由東京出發，規劃在北海道大雪山縱走的18人登山隊，因強勁的風、雨+天候不良，導致近10人死亡的慘劇，死因大多為失溫。

🇯🇵請參考：日北海道富良牛山發生山難10人死亡 @ kevinfree的部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌

d1594f9d6bbb6a6f25487a7de5b69a00.jpeg

fcf5f8690bc4db2e8436038f411422dc.jpeg

富良牛山（2141m），大雪山系石狩山脈，是位於北海道上川郡美瑛町和新得町交界處的成層火山，屬「大雪山国立公園」。愛奴語中，トムラウシ是指「繁花盛開之處」或「水草茂盛的河川」之意。健行路線很長，可以選擇從旭岳或十勝岳方向作三天兩夜的縱走（沿途只有避難小屋或搭帳篷露營）。另外也可選擇由短縮登山口起登的日帰健行（來回近19km，進出不易）。沿途有沼沢、有箭竹、有溪溝、有雪溪、有石瀑、有岩場⋯要克服，上了稜線可看見溶岩台地、小池塘、成片匍匐的偃松⋯，高山花卉在夏季顫放時美不勝收。日本人稱它為「大雪山的奧座敷」或「衆神的遊樂園」。山頂展望極佳，可眺望十勝連峰、日高山脈、雌阿寒岳、羊蹄山⋯等。db2433ca8f024055635fd543cce9287a.jpeg

除了健行路線又長又困難，大雪山有種類豐富的野生動物，山友在清晨和黃昏時容易遇到棕熊出沒。登山沿途，還有數量龐大的エキノコックス寄生蟲，山友們沿途喝的溪水，若沒有煮沸飲用，非常容易感染寄生蟲而生病。前一晚住宿在山腳下的国民宿舍「東大雪莊」。向櫃檯人員詢問關於登山訊息，大部分得到～～😓 道が歩きにくい（行走不易）～～😓  霧が深い時に迷子になリやすい（起大霧時、容易迷路）～～😖 12-14時間がかかります（需要12到14小時）～～🙁 早く出發したほうがいい。日本人なら、大体午前3、4時から（早點出發比較好，日本人大部分都三四點出發）～～😓 時々、シカやキツネやヒグマなど⋯（有時候會遇到鹿、狐狸或熊）～～8b7cf456bc6a353adb511153a1233737.jpeg

😱😱說到這個的時候，櫃檯人員露出令人感覺冷冷的微笑⋯聽了上述這麼多可怕的提醒，心裡其實很恐懼。10年前的山難這麼慘烈～～又很容易遇到熊～～連喝個水都會喝到寄生蟲！😓😓😓

ef2c63c8d9dbf27df8031a7eca3864b5.jpeg不過既然來了，做足了準備試試看也無妨。當晚，和同行的隊友討論出每個困難點可以應對的方法、設定好若沒有辦法到達山頂，最後的停損折返時間、堅定大家可以不躁進不逞強，互相扶持同進退的心意⋯最重要的是～～檢查大家的熊鈴是否清脆響亮🔔🔔

c94c374191559c18ea77ee7df69cc8b7.jpeg

清晨拖拖拉拉到4:30才出發，從山莊開車到登山口只有破碎、極度狹窄又滿佈大小坑洞的碎石產業道路，開到一半偶爾還會有狐狸竄出草叢！天微微亮，填好了入山資料開始今天的探險之旅⋯一開始大多是平坦的泥土樹根路，接著是好多公里的沼澤路可以慢慢暖身。昨夜一場大雨，泥土都變成爛泥巴水窪，雖然有些過度泥濘的路段鋪設了枕木，但爛泥巴水窪太強大，腳一踩，枕木就陷入泥巴裡，鞋子、褲管沾滿泥巴，還得不停把鞋子拔出來，耗費很多體力！

8ac26fe580dfd9bfb650ab2407a9323c.jpeg

奮戰一陣子終於擺脫沼澤路，接著泥土樹根的陡上⋯ 好不容易爬到一個高點，卻又沿著溪溝一路陡下到溪邊，把剛剛努力爬升的全部都送回去了，又濕又滑路況，減緩很多行進的速度🙄🙄

b7e51a6353dd52737926ff684555975d.jpeg

小心翼翼過了湍急的溪，繼續往上爬升，這條溪溝又陡又長，大大小小的石頭跨來跨去好辛苦，走累時看看石縫中的小花，拍拍照當作舒緩吧！

f704f49f39d8949089171b94d5f38f01.jpeg

終於爬到一個感覺是高度的地方，眼前大片的石瀑要橫越～～耗盡精神走到這裡，路程才3分之2，而且爬升高度也沒有很高，想到之後的路況只會更辛苦，頓時有種 想抱怨也說不出話來的感覺☹️☹️

2824da740808ec408f478a12751009de.jpeg

跨越石瀑⋯上稜線⋯繼續陡上⋯，接下來的路況就像在爬玉山前鋒+能高主峰加大加長的綜合版！細小的山徑、成堆的石頭，大大小小、翻來翻去⋯我們上稜線之後，看到許多日本山友陸續折返下山，問了才知道，人家真的都是3:00就出發！這時候的我，真的好羨慕他們喔～～

d453e7a42435df484f722c3d6cf7016d.jpeg

繼續上上下下翻石頭，眼前視野漸漸開闊，山頂厚厚的雲層飄忽不定、來去快速，時而藍天、時而陰沈，強勁的風吹得好冷肅，防風衣物、雨衣、全部穿上，還是冷得不得了！

1bc72d4ff70293a94229bdced3409201.jpeg

ba34d40bd02c1554e29de527923b5860.jpeg

翻越一大群巨石陡下之後，來到「トムラウシ公園」，其實是一大片溶岩台地，晶瑩剔透的小水塘一個個散落其上，搭配奇形怪狀的巨石、成片的偃松和高山小花爭奇鬥艷。藍天白雲下眺望日高山脈、十勝連峰，昨夜的大雨將天空刷洗乾淨，羊蹄山、雌阿寒岳都隠約可見，視野寬廣無比。這樣一塊平坦又避風的大庭園，渾然天成的景緻，沒有一絲絲人為矯作，真的令人不想離去。終於理解日本人為何會稱呼它為「眾神的遊樂園」了！

分享

1704a7f10fa41e1861c4607bcb179097.jpeg

6855a2f509a84cee81247b7c350c501a.jpeg

be5eae9aca2c0dfd5607626bf35f5c88.jpeg

繼續邁向最後一段路（雖說是最後一段，也還走了90分鐘才到山頂⋯）沿路遇到獨攀的日本人滿多的，這些山友行山裝備齊全，規劃縝密，時間掌握得很確實，背包上、腰間至少都掛了兩三個熊鈴。在這裡還認識了4位可愛的山女孩，他們清晨1:00從札幌開車三個多小時的車，4:30起登，下午6:00左右回到登山口，然後再開車回札幌～～真的深深地感覺到「青春無敵」啊！👍

90fe397e39a364fa4e1df4c716225467.jpeg

51d59537ea856221b2cb9ae956ece7a8.jpeg

8b1cb5d94650ac6617a4f22dd07d80da.jpeg

山頂前的石頭只有越來越巨大，努力爬升努力翻越，登上10度低溫+強風狂吹的山頂時，有種說不出的感動。這樣的風速和溫度，如果再加上下雨，真的很有可能會造成嚴重失溫。吃了山莊準備的飯糰，繼續對抗巨石、箭竹、石瀑、溪溝、爛泥巴水窪⋯天色漸漸暗下，為了避免遇到熊，我們和札幌山女孩們走在一起，集中熊鈴聲響，在皎潔明月的陪伴下平安下山！

f755afe45b856cab05d31f325cd8bdef.jpeg

🎈感謝上天賜予的好天氣！🎈感念山難離去的山友們提供我們更多的警惕！🎈感謝與我們組成「超強熊鈴隊」同行下山的青春無敵札幌山女孩們！❤️ 好想吃白飯+烤鯽魚啊😋😋😋

4e76ff7a48eece94f40c67588f50cce9.jpeg

da3454c4db9556e73eb718b0d3e5fe23.jpeg

b0c4ec3cb41b63cce72082382a96c501.jpeg

1730d6bf09776789de9ffb72f659b80a.jpeg

2019年9月3日

f5b4e951b18f8384409ce39c0af7d9d6.jpeg

05:10 短縮登山口出發05:50 溫泉コース分岐06:30 カムイ天上（1277m）08:30 コマドリ沢分岐09:40 前トム平（上稜線）10:25 トムラウシ公園11:20 南沢露營場分岐12:00トムラウシ山頂上12:30 トムラウシ山頂上出發13:05 南沢露營場分岐14:05 トムラウシ公園14:35 前トム平15:30 コマドリ沢分岐17:10 カムイ天上18:05 溫泉コース分岐18:40 回到短縮登山口總計：來回行走18.6公里、爬升1604公尺

登山公園札幌
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30

釜山第一高峰「金井山＆姑堂峰」網友巧遇寒流　路上植物都結霜

2019-09-13 07:30

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

【日本】大阪最高峰：大和葛城山

2019-06-15 18:55

雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00

海外山旅／搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39

去不了聖母峰沒關係！先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」

2019-06-09 21:30

日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)

2019-06-03 15:05

日本百名山／ 知易行難的盟主之道 ⋯ 奧穂高岳！

2019-06-01 15:09

彩色山丘「冰島健行」 Laugavegur Trail（一）

2019-05-26 20:00

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

走向珠穆朗瑪－Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (下) 翡翠聖湖Gokyo

2019-04-05 16:30

日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55

MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30

走向珠穆朗瑪 PART1

2019-03-30 08:30

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 02 健行篇

2019-03-21 21:30
看更多

熱門文章

你也能「搭公車」上玉山！詳細交通規劃、花費與行程攻略

2019-09-29 08:00

深山裡的「哈比丘」苗栗超夢幻迷你童話小屋

2019-10-08 21:00

嘉義「達娜伊谷」景色優美！溪谷間悠游著鯝魚、還有壯觀的吊橋可眺望

2019-10-10 07:30

一定要知道的山宿攻略！ 三分鐘介紹「排雲山莊」入住心得

2019-10-09 07:55

新竹「十八尖山步道」沿途林蔭蔽道，適合家庭週末來踏青

2019-10-05 08:30

秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨

2019-10-05 09:00

崎頂「子母隧道步道」還能見到二戰轟炸的彈孔痕跡

2019-10-08 21:30

唯美的金黃山林！台灣「山毛櫸步道」秋季攻略

2019-09-27 08:00

山與海的相遇！太平洋擁抱夏末最美日出

2019-10-06 09:00

單攻嘉明湖卻被大霧遮掩！山友：天使不在家，只剩我的眼淚

2019-10-02 08:00

登友必知、必看！登山遇到虎頭蜂怎麼辦？

2019-10-01 22:00

士林「雙溪公園步道」水塘裡布滿又大又圓的大王蓮

2019-09-30 08:00

用腳畫台灣！山友分享他的33天「徒步環島」詳細記錄

2019-10-10 09:00

大溪假日輕旅行！和平老街、新南大溪河濱公園、中庄調整池、韭菜花田

2019-09-26 08:00

精采又親民的山林行程！嘉義「海鼠山」沿途滿是清新翠綠的茶園風光

2019-10-04 08:00

周末尋牛去！士林「風擎步道」沿途牛味雜陳、還巧遇鮮花插牛糞

2019-10-04 08:30

一望無際的大草原美景！逆走雪山西稜，這最臭最長的230林道

2019-10-06 21:30

療癒系行程！隱身在原始小路中的「翠峰瀑布」走一次收２座

2019-09-14 08:00

清水「鰲峰山步道」右看山、左看海，關景平台展望極佳

2019-10-07 08:30

【活動】HAPPY GO APP一兼二顧：走路抽獎做公益

2019-10-08 10:10

造橋「鄭漢步道」20分鐘可至頂，俯瞰稻田旁優雅的「鐵道C型曲線」

2019-10-07 09:30

2019「桃園農業博覽會」走馬看花不專業紀

2019-10-10 21:00

巧遇棉花糖雲海、滿天星斗！山友分享「玉山前峰」三天兩夜之行

2019-09-28 08:00

貢寮「草嶺古道」林蔭蔽日潺潺溪水　還可望向太平洋美景

2019-09-27 07:30

最美的縱走北三段「能高安東軍」 追逐草原、湖泊、水鹿最美！

2019-09-21 07:55

梨山「希利克步道」登上攬勝樓　可瞭望高山美景

2019-09-28 08:30

士林「小油坑登七星山」沿途景觀秀麗　還有火山景觀可欣賞

2019-09-18 08:00

「竹坑南寮登山步道」平緩好走視野佳，還能看到竹坑山谷地

2019-10-01 21:50

六十石＆赤科「針趣味」藍天、花毯交織的絢麗田園風景！

2019-10-02 08:30

「玉山前峰」遠方一片綠油油的山水畫美景、腳下竟是危險碎石坡

2019-09-11 21:00

日本皇太子錯過的風景！北投「紗帽山」上的宏偉視野

2019-09-12 07:30

帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段

2019-09-30 07:30

觀音山「林梢步道」來回約半個小時　沿途視野極佳

2019-09-20 07:30

衆神的遊樂園！日本百岳「富良牛山」渾然天成的景緻，令人陶醉

2019-10-11 07:30

台中熱門的路線！大坑「2號步道」挑戰高、瞭望點視野非常好

2019-09-13 08:30

淹沒在滿山遍野杜鵑花中！「合歡山群峰」健行之旅

2019-09-19 08:00

相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!

2019-09-25 08:30

后里「鳳凰山步道」 適合親子出遊的健康登山步道

2019-09-23 15:45

抽不到神簽！那一日單攻「玉山主峰」 (台北出發，行程交通)

2019-09-24 15:59

慢走悠遊北投三溫泉源－磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道

2019-09-17 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top