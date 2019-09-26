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空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？

韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

絡繹不絕的登山客！之字路走到昏頭的「富士山」吉田路線

2019-09-26 08:30健行筆記 健行筆記順路

幾個月前就規劃九月爬富士山（3776公尺），沒想到玉山（3952公尺）行程因抽籤五次才得以成行，這一拖就到了八月。結果就是，一個月內先後登上台灣、日本的最高峰。有點瘋狂的是…出發去富士山的前一天還帶了一群同事參加了健行筆記-山林元氣補給站-金面山補給站的活動…想說…可以拿行動糧-天然谷纖穀派，在登富士山途中享用～ XD48711362843_62f66b4484_c.jpg▲金面山補給站拿到的天然谷纖穀派，隔天就帶到富士山補充能量～。 以及好吃的澎湖奶油花生酥▲為何特別標注高度呢？因為玉山又名新高山，這新高山之名來自日治時期，當時日本人發現玉山比富士山還要高，於是稱玉山為新高山。但…後來日本人又發現雪山也比富士山高，所以日本人稱雪山為次高山…其實，台灣好幾座山都比富士山高…有興趣可參考台灣百岳清單。這次行程的安排是報名日本當地辦登富士山的旅行社，我們自行到新宿集合、報到。搭遊覽車往登山口途中，旅行社會去租借站讓有需要的團員租借登山鞋、登山背包等登山裝備。抵達富士山五合目登山口時被滿滿的人潮嚇了一跳。此時周遭都是遊客、以及準備上富士山的登山客…這樣的場景，在台灣高山的登山口似乎不曾看見。此次富士山行程刻意選擇已經處於比較晚的九月，主要是希望能夠避開暑假的人潮。也因此，刻意避開假日、選擇週一上山。但…沒想到週一依舊是滿滿的人呀～48697485448_4fa801acb7_c.jpg▲富士山-吉田路線。 五合目登山口滿滿的人潮▲48698000567_f94489808d_c.jpg▲富士山-吉田路線。 五合目登山口滿滿的人潮▲48697824716_2e21c64a22_c.jpg▲富士山-吉田路線。 五合目登山口滿滿的人潮▲一個月內先後走了玉山、和富士山，就拿兩座山做個比對。兩座山的相同點都是超過三千以上的高山，所以有發生高山症的可能性…這點一定要注意。玉山和富士山有更多不同之處，這些差異主要和富士山是座火山有關，下面就稍做整理，以我沿途所注意的按照時間順序整理，給有興趣去富士山的人參考～

務必準備零錢

由五合目登山口開始，上山沿途各個山小屋的廁所都是『使用者付費』，下山時的七合目公共廁所也是需投幣。所以，登富士山第一件要注意的事情，就是準備現金…特別是硬幣…每處廁所的價位不同，以我們所住的八合目トモエ館為例，費用200¥。但因為我們住在此，所以只需100¥48698002527_8652940402_c.jpg▲由五合目開始，上廁所都要投錢。 五合目是最便宜的-100¥▲

標準的錐狀火山

富士山由外型來說，屬於錐狀火山（陽明山內的磺嘴山也是錐狀火山），具有獨特的優美輪廓。這樣的地形，在上山途中於六合目抬頭往上看最高處，就可以看到八合目。48711271188_0310981c98_c.jpg▲在六合目抬頭可見八合目▲48716527448_a87c75c512_c.jpg▲在八合目看剛走的之字路，可見六合目▲48717204942_e33d577791_c.jpg▲下山途中的緊急避難所▲這樣的地形，讓我們站在富士山頂時往下看，就可以看到山腳下的相關景點如山中湖、河口湖。甚至似乎看到了海洋？以及下方七合目的公共廁所…48691093681_687e876540_c.jpg▲富士山-吉田路線途中風景▲48711605316_38f10fe814_c.jpg▲東方的，應該是山中湖。西方的，應該是河口湖▲48711363043_c0a33960ff_c.jpg▲富士山-吉田路線。 位於東方的，應該是山中湖▲48716552283_04a3f6c38e_c.jpg▲雲層中的露出的河口湖附近夜景▲在台灣的高山，似乎很難有此在山頂可見剛剛山腳下、或海洋的經驗？我只有在第二次爬武陵四秀時，因為遇到超好的天氣，在桃山到喀拉業山途中，曾看到蘭陽平原外海上的龜山島9372540035_b9797a4ea0_c.jpg▲桃山到喀拉業山途中，可以看到蘭陽溪穿越蘭陽平原、及龜山島▲

沿途無樹林遮蔽

玉山由登山口到排雲山莊沿途有豐富的林相，行走在步道上可以一邊欣賞綠色世界、一邊呼吸者新鮮空氣，有時還可以看到野生動物。但登富士山時，沿途幾乎都是光禿禿的…只有一小段路有樹木…所以，好天氣時務必要注意防曬、防塵，壞天氣時要注意大風…48711563631_9fdbf0f320_c.jpg▲沿途很少樹木，多集中於登山口附近▲48711235163_a577d766d1_c.jpg▲可以騎馬▲48711729502_4ce2beeed5_c.jpg▲登山口處騎馬的價格▲48711233308_873e61f0a2_c.jpg▲六合目後的植被都是這樣▲48716700123_891c25aef3_c.jpg▲下山時有段路線幾乎不見植物▲

幾乎都是火山岩/砂

富士山途中幾乎都是火山岩，且…步道上主要是小的火山岩為主。這種地形有兩個缺點
  1. 容易產生塵土，特別是走在大隊伍後方時，前方激起的塵土讓我用頭巾充當防塵口罩之用…在山頂時，更因被陣陣狂風吹起的細小的砂石，打的臉超痛的…
  2. 容易打滑。上坡時因重心往前影響不大，下坡時就難走了…這些小砂石是會滑動的…
真難想像登富士山時如果遇到雨天時，下山該如何行走？用滑的嗎？48711271858_a1e524e078_c.jpg▲火山岩/砂▲48711235358_8a7dc72df2_c.jpg▲沿途幾乎都是這種火山岩/砂。因此，非常容易激起沙塵▲48711272128_91f1d66402_c.jpg▲上坡時的砂石比較不會滑▲48717153347_c6438a049a_c.jpg▲這種火山岩/砂的下坡，走來覺得很費腳力…又要小心滑倒…不太好走▲

商業化的登山

吉田路線沿途很多山小屋，除了提供需『使用者付費』的廁所、及販售補給品，更提供觀光紀念品-金剛杖的烙印/燒印。這烙印/燒印的價格，也是隨者高度增加到500¥…48697484658_135041ec1d_c.jpg▲於五合目剛買的短的金剛杖▲48711363823_4211959b17_c.jpg▲烙印的價錢，越往上走越貴…▲48711856202_b33e117acf_c.jpg▲令和元年的烙印▲48711856077_8e766331c0_c.jpg▲喔，變成400¥▲48711360563_9ec7a34f3a_c.jpg▲烙印金剛杖▲48711852542_101f513b55_c.jpg▲烙印金剛杖▲登玉山、或南華山時，山莊都會很貼心的在大家凌晨出發攻頂前準備好熱食、熱水供山友使用（有搭伙）。攻頂回到山莊後，也會有熱麵。在冷冷的高山上，吃者熱食是多幸福的一件事…但在富士山如果想喝熱飲，請自行和山小屋購買。且…凌晨出發前沒早餐…攻頂回到山小屋時才有早餐…但…卻是冰冷的便當…48717031682_d2a833984d_c.jpg▲八合目白雲莊（設計對白：好冷呀～老闆，我要杯熱咖啡）▲48717058492_921c42f825_c.jpg▲山小屋，應有盡有的補給品▲48716859936_4422b6e69a_c.jpg▲八合目白雲莊前看升起的月亮▲48716553568_501c22fd00_c.jpg▲晚餐的咖哩飯▲48717184817_e6f3117215_c.jpg▲早餐是冷便當（其實有點冰）。 這冷魚、冷飯，很多人都沒吃完…▲對了…個人覺得山小屋的床位好小。比一般雙人床稍大的空間要擠三個人…睡覺翻身時，很難不會碰到旁人…（特別是，旁邊如果是位高頭大馬、體型壯碩的歪國人時…）當時，好懷念新的天池山莊呀～不過，也由於這些山小屋使得補給容易，相對的降低了登富士山的困難度～

誇張的人龍

白天上山時只覺得前方已有不少登山客，但真正讓人震撼的是當凌晨兩點我們在八合目トモエ館整裝準備出發時。當時往上看已可見頭燈形成綿延到天邊的長長人龍…但，往下看時，山下持續上山的人龍更為可觀呀～48711604876_01906cc045_c.jpg▲在六合目往上看，好多登山客▲

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▲在八合目白雲莊前回頭望剛走過的路。 之字路上仍見到絡繹不絕的登山客…▲如此誇張長的人龍，從來沒在台灣的高山上見過…當下不經在想，到底這些座落於富士山沿途的山小屋內到底住了多少登山客呀？（我們這團就有51人）48717058857_41c9dcaed7_c.jpg▲富士山-吉田路線摸黑登頂時，大家的頭燈照亮了之字路（嗯，手機不太好… :(）▲48716646213_facf587d0b_c.jpg▲第一次看到白色的登山背包，應該很難照顧吧？（下山時，又遇到另一位揹者白色背包的山友）▲

注意保暖衣物

隨者高度越來越高，剛提到富士山上無樹林的特色使得山頂強勁的風勢毫無障礙的狂吹。此時登山道也漸漸變窄，加上前方停停走走，讓整個行進速度變的非常緩慢…這速度一放慢，身體的溫度就下降。偏偏又不時有狂風吹來…所以，爬富士山務必要注意保暖、手套最好要準備防水手套。此時，我居然將備用的保暖衣物全穿上了…一路停停走走的情況下，終於到了富士山頂上奧宮。此時東方已亮，想說運氣真好可以看見富士山御來光。但，我們要繞火山口一圈、以及到日本最高點-劍峰，於是繼續前進。48716887041_441a0e164c_c.jpg▲抵達富士山山頂時，東方已見曙光▲

劇烈的天氣變化與山頂狂風

一往前，見識到富士山山頂的劇烈天氣變化…明明在神社前是好天氣，往前百公尺到須走口下山道時卻變成深處濃霧、霧雨之中，且還需頂者彷彿颱風來襲時的狂風。有一段路，甚至需以半蹲方式、將身體重心放低才能往前…結果……御來光沒見到…到劍峰時也依舊在濃霧中…所以，對於富士山火山口的記憶，除了濃霧什麼也沒沒有… :(48717185462_0662633fd3_c.jpg▲隨者太陽升起，霧氣已退去大半，風勢也稍微減緩…▲48717185352_83671f489c_c.jpg▲霧中排隊等待和劍峰合影的登山客▲弔詭的是，當我們回到神社時，又是好天氣…這…48716984736_79eb86159d_c.jpg▲吉田路線-富士山頂上奧宮▲48717151732_e937416262_c.jpg▲大家都在此補充熱量▲再等待其他團員下山時，忽然注意到富士山頂上奧宮有一面牆與崩山坑古道中泰平國小石頭書屋一樣，也是用人字砌 。48716646463_f7ccb7cfba_c.jpg▲富士山-吉田路線神宮也是用人字砌▲48717205082_5d3f9e3448_c.jpg▲下山時，忽然又起霧了，好特別的霧…▲48717204172_585f265f70_c.jpg▲下山過了六合目，再度遇到濃霧▲

下山時繞到令人晃神的之字路

玉山的行程，在排雲山莊到玉山主峰間有段之字路…雖然說之字路是為了能較為平緩的上昇，但個人很不喜歡如此繞來繞去…沒想到，富士山的行程…上山有不少之字路…下山，幾乎都是之字路…且…是讓人感覺異常遙遠的之字路…不信？可以看下方的軌跡圖48711695796_dc7be8a026_c.jpg▲上山時的之字路…▲48716646713_9023160894_c.jpg▲下山之字路上看完日出先行下山的人龍…▲48716983026_6ca3225dd1_c.jpg▲下山的之字路…到底要繞幾次呀～ ？ 越下面越繞…▲為何下山都是繞來繞去的之字路呢？說穿了…是要讓車輛行駛。座落於富士山上各個山小屋都是靠這些車輛進行運補。48716699058_a394893cae_c.jpg▲富士山-吉田路線運補車▲48717035516_1073d76e84_c.jpg▲富士山-吉田路線運補車▲48716699413_e9276e0aa1_c.jpg▲富士山-吉田路線運補車▲但…這種繞來繞去的之字路，加上走在會滾動的火山岩/砂上…這下山路，讓我覺得反而不好走…所以，登富士山一定要準備登山杖～對了，富士山上山和下山的路，是走不同的路～48716648273_09a37a4255_c.jpg▲富士山吉田路線下山路線▲48716700428_2d178965c3_c.jpg▲富士山-吉田路線▲其實，個人覺得如果是好天氣登富士山，和玉山相比富士山算是比較容易親近的。光沿途各個山小屋都可以讓你補給這一點，就可以讓你少背不少水、食物。當然，就要多準備一些＄＄啦～（最近匯率不太好..）48716553443_bf874a8bae_c.jpg▲山小屋內應有盡有的補給品，真方便～▲48711362618_b85324491c_c.jpg▲這人這樣就上山了，他們都不怕冷的嗎？（其他人都穿很多耶～包含我～）▲

參考資料

路線/時間

第一天五合目(11:23)> 山頂叉(12:44) > 明隧道(13:05) > 六合目(13:08) > 叉路(13:30) > 花小屋(14:39) > 七合目(14:52) > 七合目救護所(15:31) > 東洋館(16:00) > 八合目(17:51) > 蓬萊館(17:22) > 白雲莊(17:49) > 元祖室(18:12) > トモエ館(18:53)第二天トモエ館(02:08)> 御來光館(02:41) > 富士山頂上奧宮(04:22) > 神社(05:02) > 劍鋒(05:36) > 下山道(06:59) > 回トモエ館收拾> 出發(08:20)>緊急避難所(09:16) > 七合目公共廁所(09:44) > 之字路結束(10:00) > 超滑斜坡(10:08)> 五合目(10:59)註：因為是跟團，所以行進速度由旅行社的領隊再控制。他給大家很多休息時間～

完整照片

富士山完整照片

富士山高度表

點下方高度表，可瀏覽較大的高度表圖檔48688736913_e33368ee7a_c.jpg▲富士山-吉田路線-2019-09-02-Altitude-Chart▲

富士山-吉田路線GPX軌跡、地圖

富士山登山玉山
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