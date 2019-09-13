釜山第一高峰「金井山＆姑堂峰」網友巧遇寒流 路上植物都結霜
＊原文好讀版：http://ankakasan.blogspot.com/2018/12/blog-post.html每次出國，就會莫名地很想找一座山爬爬....（這到底是一種什麼病...? XD。這次到了釜山，於是就想研究一下這附近有什麼山可以去走走，一開始其實並不是想爬金井山的，但可能是因為看中文的資料，感覺好像有點輕鬆(?)，所以原本是計畫爬韓國本土第一高峰智異山的。結果在做功課時，發現我要去的那段期間智異山有幾個路線是封閉的，真沒想到韓國也會有封山....Orz因為爬了韓文資料後，看起來像是某幾段路線有封閉，可是卻讓我有點搞不清楚到底有沒有替代路線可上山頂，所以還是決定保守一些、更改計畫去爬金井山了。其實詳細會更改行程的原因還有更多的因素，這裡就不細講了。只是這次做完智異山的功課後，讓我決定下次要留更多時間給智異山，這次就先pass了。^o^做功課的開始韓國大眾一點的山，找資料是不難，因為只要有華人去爬，就會有些人會寫部落格紀錄，金井山算是還蠻多人去爬的，可是詳細的路線說明，在查資料時卻無法找到很詳細的紀錄，也有很多爬過的人說這裡的登山口不是很容易找到，又再加上網路上也無法找到這裡的登山地圖，即使我使用韓文去查，也想辦法要取得GPX檔，可是還是沒什麼收穫，有時還會看到有韓國人走了奇妙的路線上山的....例如某個工地....Orz。所以到出發前，我都還是對於這條登山路線不是很清楚。總之，出發前，我就只知道大概可以從哪個登山口上山、哪個登山口下山，但至於實際路線要如何在現場找到....，就只能聽天命了 XD。反正背包客走了這麼多年嘛，路在嘴上，把能幫助問問題的資料準備好，肯定有機會找到人幫忙的。於是乎，就這樣，我就跟朋友出發了。金井山的交通路線搭乘釜山地鐵到達梵魚寺站범어사，然後使用韓國當地的App "Naver Map"查到梵魚寺的交通，它就會告訴你巴士#90的站牌在哪，接著找到站牌、大約搭巴士10分鐘，就會到達＂梵魚寺售票處＂這站，然後下車就對了。從這裡下車後，旁邊就有一張四周的登山地圖，但其實還是沒有指標說明登山口在哪。這時候很簡單，就往梵魚寺的方向走去就對了。前往登山口的過程中，也許有方法可以不經過梵魚寺，不過順路進去逛逛也很不錯。我們到達的這天，天氣很好，整片的藍天、沒有雲。梵魚寺比想像中的廣，有非常多建築物，我們就一直往上爬、往裡面的建築物走，邊走邊找有沒有登山口的指標，但其實，我沿途完全都沒有看到....Orz。一開始往梵魚寺走時，還沿途有遇到幾個穿著很像登山客的韓國人，想說跟在他們屁股後面就應該能找到登山口，結果寺廟逛一逛，這些登山客就不見人影了，感覺應該是有另一條可以不經過寺廟的路線才對。既然找不到登山客可以讓我們跟之後，於是我就打開Google map跟Map.me瞧瞧，後來就嘗試用Map.me上面的路線找看看，結果就讓我找到登山口的指標了。Lucky~ 所以個人建議，如果你也想來金井山健行的話，可以按照我的作法，直接走到梵魚寺，然後找Map.me上最近的登山路線走，你就會找到登山口了。後來發現登山路線跟寺廟，剛好在一條水泥車道的一左一右，所以應該是真的可以不經過寺廟就上山的（但進入寺廟不需要門票，個人還是很建議順路經過寺廟的，只是也很容易亂拍亂走、就越走越遠就是了...XD）。看似清楚、卻很模糊找到登山口之後，也看到第一個指標了，心裡就紮實了許多，結果跟著指標走了一小段後，又來到一個叉路，依照在台灣健行的經驗，這時我總覺得那個叉路....怪怪的(?)。就自己的感覺，金井山好歹也號稱釜山的第一高山，應該是一座還算大眾化的山才對，可是迎面而來的叉路，有一種彷彿要進入叢林的前奏。於是我停下來跟朋友講這件事，正覺得不太對勁時，後面來了兩個韓國人，就直接走了上去了。心裡想說：韓國人都走上去了，所以應該是有路沒錯，只是，不知道是不是通往我們要去的地方....。幸好我有經過指標就拍照的習慣，就把剛剛的指標照片給韓國人看，問他這條路可以到我們要去的地方嗎。結果兩個韓國人討論後，跟我們說是，當我們正要跟在他們後面走時，結果旁邊一個做早操的啊舊西（阿伯）聽到了，就立馬阻止，說：恩丟喔，路是在前面的那一個叉路喔。果然！直覺果然是對的！而且覺得好慘！韓國人自己也看不懂自己國家做的路標～XD轉頭回去前一個叉路時，正好遇上一群登山客，這時就真的能夠確定那條路線才是對的了，因為這才是明顯的觀光路線呀～找到正確的叉路後，後面的路線就非常清楚，只有一條往上登頂的路，絕對不會迷路，從這裡一直都是沿著旁邊的溪谷邊走的，一直往上，就能走到金井山城舊城牆的北門North Gate，到了北門後，往右一看，沒錯，遠方那個聳高的石頭山頂，就是金井山系中的最高峰姑堂峰고당봉了。過了北門之後直接右轉，接下來的路線，就是一直沿著金井山城的舊城牆邊走的。因為我們到的時間是12月，已經過了楓紅的季節了，大多數的樹葉都已經落下，所以沿途都是冬季荒涼的場景，也算是另一種美。又加上我們到的時間，剛好遇上韓國的一波寒流，今天上山前的市區溫度是零下四度，山頂加上高度後，差不多會是零下九度。所以我們在沿途，還能看到地下植物結霜的樣子，以及河邊葉子結凍的水滴，也很有趣。
一直偶爾緩坡往上、微微陡坡往上，到快要登頂前的風景，真的很壯麗。韓國的山景，某一個程度，感覺跟台灣差很多，台灣低海拔的山，通常都比較偏向於叢林那種感覺，可是韓國的山，卻很多都是有盛大岩石的景色，有一種數大的美感。看了讓我好想在這裡攀岩呀呀呀～～～今天也運氣很好，雖然遇上了寒流零下的低溫，可是山上的展望度極佳，可以直接看到市區與港口。韓國山頂不像台灣一樣有三角點，而是立碑，這是金井山系的最高峰姑堂峰고당봉，海拔H801.5M，今天山頂溫度零下九度，超冷的....哈。在山頂，手只要收伸出口袋十秒，就有一種快要結凍到快截肢的感覺....XD 這現場風景、這照片，完全看不出來有這麼冷....下山時，我們決定不要走原路下山，於是在山頂在問韓國山友附近的幾條下山路線，結果，悲劇的是，非常難找到能夠用英文溝通的人（不只是在山上、連在市區，我都覺得很難遇到能用英文溝通的人....Orz）。後來問了一對夫婦後，還是無法溝通，結果他們好心的幫我們找了一個能夠用英文溝通的韓國年輕人。跟他詢問到了一條不會繞太遠的路線，剛好可以讓我們走Ｏ型下山，於是我們下山就走了不同路線了。其實上山與下山的路線，沿途風景差不多，都是冬季落葉的風景，只是偶爾還是會遇到一些溪流，看到一些結凍的水。不過，這個路線比較有趣的地方是，他路線中間有一個提供給大家休息的地方，竟然在這個地方，看到了一群毛色非常相像的貓，而且還很不怕人了，一直圍在我們附近想要要食物吃....XD今天走的整個路線，剛好是一個Ｏ型，由梵魚寺出發，登頂姑堂峰後，又回到梵魚寺，其實整段需要的時間也不長，因為朋友太久沒有爬山，剛出發時一直頻繁的休息，又加上我們在中間停下來時跟貓也玩了一陣子...哈。這條路線對於一般來有在登山的人來說，應該含休息時間，可以估計約3.5小時吧。當然，金井山也有比較長的路線，一開始我是計畫要走比較長距離的健行的，可是考量到朋友體力可能無法走那麼長，所以在山頂時臨時決定改走一條比較短的下山，如果對去爬這座山有興趣的人，可以再研究附近的路線，這個山系，其實也很多山頭可以縱走的。＊
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