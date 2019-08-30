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富士山追尋之旅！天氣極差的聖山登頂全紀錄

2019-08-30 21:00健行筆記 健行筆記圓糖混哪裡

富士山登頂全紀錄(上集)-我的富士山追尋之旅[微電影]

富士山登頂全紀錄(下集)-夜攀富士山之大雨的洗禮[微電影]

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令和元年7月14日我攀登了日本第一高峰富士山 

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無奈人品不佳遇到了壞天氣先來看看照片這是人家的富士山 

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這是我的富士山XDD 

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富士山是日本人的聖山。日本人說一輩子一定要登一次富士山但是一年當中只有7、8、9月開放山屋申請(查到的資料)估計大約每年有30萬人登頂富士山有4個主要的登山口分別為富士宮口、須走口、御殿場口、吉田（河口湖）口等。我這一次的行程只有一個目標登上富士山特休假又有限的狀況所以我只安排了四天三夜的日本富士山快閃之旅7/12禮拜五晚上紅眼班出發7/13禮拜六搭車到富士山下住一晚7/14禮拜天爬富士山在山上住一晚7/15禮拜一登頂看日出下山住一晚7/16禮拜二上午河口湖觀光晚上搭飛機返台總花費約略兩萬

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雖然天氣不好沒有超美的畫面但是整趟旅程卻有滿滿的故事~~以下是我這次攀登富士山故事分為文字版跟影片版(給不愛看圖文的你~)富士山登頂全紀錄(上集)-我的富士山追尋之旅[微電影]富士山登頂全紀錄(下集)-夜攀富士山之大雨的洗禮[微電影]

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大概今年初約略三四月時我熱血的靈魂就蠢蠢欲動正巧看到有朋友在揪爬富士山我二話不說立馬答應

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想不到三個月後我就踏上日本富士山之旅了搭著紅眼班機飛往日本 

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抵達成田機場後搭乘高速巴士前往河口湖 

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快到富士山站卻看不到富士山只看到富士急樂園

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到了富士山站 

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可是整個日本都梅雨季QQ 

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雖然看不到富士山，但是隨處都可以看到富士山的小圖騰 

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這個鳥居後面本來應該要有富士山的哈哈哈 

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今晚入住的青年旅館 

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溫馨可愛房客們不少人都是準備前往攀登富士山的 

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我們三個人睡上下舖哈哈 

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隔天一早搭車前往河口湖站寄行李 

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到站後竟然還在下雨，已經絕望

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車站後面本來也是富士山哈哈 

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就這樣無奈地搭車前往五合目登山口 

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看一下窗外依然下著雨

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到站後覺得不開心，想到出發前一個多月才剛跟女友分手 

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結果老天爺沒太絕，放晴了~~

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終於看到一點點藍天哈哈 

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滿滿的登山人潮 

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登富士山必買紀念品-金剛杖 

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大隻的金剛杖可以沿路蒐集山屋的燒印 

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我當然遵循古法買了大支的登山杖還自己加上國旗沒想到意外的因為國旗，沿路好多台灣人跟我打招呼(台灣人的熱情

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出發沒多久就遇到兩個台灣女生，看到我的國旗開心的跟我相認還送我們還沒用完的氧氣瓶，異地相逢，海外見真情

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台灣的朋友們好溫暖來跟我一起說台灣人 謝謝你 

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開始起登 

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五合目登山口剛開始還有一點點樹林 

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開始攀登 

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人真的蠻多的 

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無限之字坡 

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永遠保持完美45度的地平線 

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整個吉田線有很多山屋可以休息 

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從這開始因為有點難走就開始堵車了 

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買了一個台灣百岳的雨罩，宣傳台灣(登山不忘做外交 

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到後面路開始變陡，爬的人又多會塞車 

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但是年輕人我受不了排隊，直接靠著大腿力直攻更陡峭的路線 

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右邊的跨步跟陡度比較小排滿人，左邊因為不好走都沒人 

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三兩下我就到上面了(大家有看到我的紅色包包嗎 

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這故事告訴我們不枉我下班都有去健身房報到XD 

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身為一個立志成為戶外youtuber的人這點恥力是必須的 

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整趟路慶幸的是沒有下雨，但遺憾的是也看不到風景 

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我們走在雲霧裡，說我走在陽明山好像也可以哈哈 

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抵達富士山上的山屋-元祖室

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裡面蠻乾淨的

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老闆還會告訴你幾點該起床出發當天日出時間喔我們是一點要起床，四點半會日出，爬上去要三個小時左右 

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把握時間來烙個燒印   

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晚餐是咖哩飯，覺得很幸福  

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凌晨一點多就出發了   

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出發的路上真的很黑又下雨都看不到  

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天氣好可以看到常常的人龍天氣不好只能看到隱隱約約的人龍 

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越上面風雨越大嗚嗚 

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御來光館是離山頂最近的山莊   

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繼續出發

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因為下雨的關係大家都超狼狽

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沒想到有幾個日本人開始在山上唱歌整個登山中的人都嗨起來(詳見我的影片下集)我真的覺得超酷  

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他們就這樣超熱血的唱著我聽不懂得歌然整條路上大家都歡呼大喊著甘巴爹!! 

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登頂前的最後鳥居過去之後就登頂了

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因為遇到大雨，沒有御來光，什麼都看不到，真的很遺憾@@ 

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到了山頂，立馬來留下我最後的烙印 

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此時的我真的是又濕又冷因為我沒穿雨衣，雨水滲進我的防水外套但還是很感動啦拿到登頂的燒印 

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山頂仍然壟罩在雲之中 

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但是上面竟然有賣烏龍麵，我覺得可以  

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滿滿的白牆 

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由於狀況太差真的沒拍什麼照片就狼狽下山了 

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大難歸來 

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下山之路比上山更單調哈哈     

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謝謝大家收看!!!照片真的不好感受我們的故事大家還是點進來看我的影片!!XDD讓我用微電影的方式帶大家一起感受當時的情景吧!!富士山登頂全紀錄(上集)-我的富士山追尋之旅[微電影]富士山登頂全紀錄(下集)-夜攀富士山之大雨的洗禮[微電影]也歡迎大家下方留言分享自己有去爬富士山的美景給我唷讓我羨慕線目XDD

富士山登山烏龍麵
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