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範圍擴大！恆春持續豪雨 全台各地大雨特報

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

一個人的初走！征服日本聖山「3772M富士山」

2019-08-18 08:30健行筆記 健行筆記Ayu＊阿游

部落格好讀版

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是的，我回來了！征服了日本人心中的聖山～3772M的富士山，我的第一座高山。自問自答兼重點整理先：＊為什麼選富士山？偶然發現很多身邊的朋友還有網紅們都去了，又有谷歌先孫掛保證縮不難且平易近人（現在知道不只跑友的話不能信，谷歌先孫也會騙倫）加上今年剛好30而立，想送一個紀念給自己（當然不是娩出一個嬰兒之類的）於是找了這個有點挑戰又不是不可能的事情其他不用知道得太詳細，不然永遠就不會出發了（笑）

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0f4e0116891394f2adebfb1cf96197fa.jpg＊參加方式-跟團想要省去訂山屋＆研究路線＆租借裝備的麻煩，加上是一人旅行又完全無登山經驗（只爬過象山陽明山的弱女紙）不考慮自己攻頂這個選項於是打開谷歌先孫，輸入關鍵字，大概90％都會指向當地的旅行社サンシャインツアー(sunshine tour)」價格也分淡旺日，行程可選擇的種類很多，幾乎從日本各地出發都可以，缺點大概就是網站全日文IMG_3770.JPG

c4fd9fb14fc7907beb5b046f6742bac1.jpg（裝備一共有七項，全部都用得上，相當實用：頭燈、防水雨衣雨褲、登山背包、登山鞋、登山杖、防寒羊毛衣、鞋套，另有送登山襪一雙）這次參加的是從新宿市區搭巴士出發的plan，成員有90%都是日本人，最大最小年齡差大概60歲XDD參加這個團建議還是懂一點日文比較好，尤其要熟記自己的名字日文唸法點名和嚮導宣布重要事項的時候都用日文，而且常常忘了補充英文給其他不懂日文的遊客IMG_3759.JPG

89e8082508b3e3b0cca1c075deb26445.jpg（新宿市區集合，跟黃色背心的工作人員點名）出發前市區還下起大雨，直到巴士越往郊區，天空慢慢綻放陽光才稍稍撫平我的焦慮行駛約莫1.5小時，巴士會先停在山下的休息站讓大家上個廁所以及採買接著再開20-30分左右到裝備租借的店家，讓當初有預約租借裝備的人下車試穿和確認IMG_3767.JPG

ec2e21ba4d3225912bc6d47a7cf6e9c9.jpg再開一陣子的山路才會抵達吉田路線的登山口，7:40出發，約莫11:00抵達此時會放風一小時讓大家吃午餐、整理裝備、採買（但因為已經算在山裏，價格硬是高了一些，但跟上了山頂比都是小菜一碟）由於富士山上水資源缺乏，水龍頭的水很小，也是第一次看過泡沫式的馬桶，這時候濕紙巾很重要，但好孩子們要記得收好帶下山蛤～fullsizeoutput_4e95.jpeg

ef55dbfeb41aaef7e41cd003feab23d0.jpg（加購餐券的午餐有咖哩飯、湯麵、還有一樣可以選我忘記惹QQ）IMG_3779.JPG42007c0e05f60834353990578caa1ad0.jpg（上山前可以考慮買根金剛杖，長的可以當登山杖，短的好攜帶，相當有紀念性）吃飽集合發現也太多登山客了，團體散客都有又更讓我覺得應該是件輕而易舉的事誰知道後面這麼慘烈呢（左手背拍右手心）簡單的伸展後終於開始我的初登（高）山前面的一小時雖然稍喘但還算輕鬆愉快，還遇到有人在慢跑，難怪是亞洲最會跑的民族～IMG_3812.JPGed4cc68c417dc4fa555da42834d6d289.jpgIMG_3824.JPG691344c0554982603a883ace4bc0276a.jpg大約過了六合目，開始有喝茫的頭暈無力感這時候連3000M都還沒到，壓根沒想到會是高山病的前兆IMG_3983.JPG0eee05d25db7feabe272a78d96ebc34f.jpg（此時此刻不知死活，還笑得出來。腳上綁的是用來辨識不同登山團體的識別證哦）吉田路線由於都是Z字路線，適合新手，但相對的也會花比較多的時間隨著高度爬升，疲憊感越來越多，頭暈越來越明顯，伴隨輕微頭痛，又有點愛睏看了一眼手錶，竟然比剛剛多爬了2小時而已，換言之還有四小時的路.....IMG_3852.JPG2a0598afef364e48c81d6ff5113a7c89.jpg一路上有些路段需要手腳並用，切記旁邊的繩子幾乎都不能去拉扯，這時候會發現工人手套好好用一陣山嵐飄來，下起了雨在狹窄的路邊好不容易套上防水外套和褲子（尤其褲子要套過厚重的登山鞋真的很想發脾氣XD）雨竟然停了.........（理智斷線）一會兒又太熱，脫掉沒半小時又開始飄雨...（眼神死）不過這時候發現隔壁團的嚮導是個年輕小伙子我心情正好（眼冒愛心）IMG_3977.JPGe860744e2f9fb296995f008bb55f5acb.jpg（上山的must do之一就是燒印啊！順便轉移一下爬山疲憊的注意力）IMG_3856.JPG0468cc2a0c77541efbb201f7224dc889.jpg大概每爬半小時-一小時，嚮導會讓我們短暫在路邊休息5-10分鐘左右記得要多補充水分＆鹽分＆熱量否則就會跟鐵齒我本人易犯高山病一樣整路都很痛苦難受IMG_3976.JPG60ddb51cd09f3908fa284945b1ad1c29.jpg在八合目不僅頭暈沒減輕，頭痛症狀也越來越猖狂，好像腦袋鑽出３００個洞不舒服到只能扶著一邊的山壁緩步而行距離留宿的山屋在8.5合目，還有1個小時要走不得不說這時候羨慕很多山屋裡面的山友正在吃飯或是休息IMG_3967.JPG09c8091c2a7b2816674ee510fe473496.jpg（位在8.5合目的御來光館）日本妹妹好心的一直幫我加油不停地描述等一下的晚餐有多美味，可能有熱騰騰的咖喱飯和味增湯....嗯，但一切都只是想像，後來發現只有冷冷的漢堡肉餐盒QQIMG_3872.JPG2e6db77e37e5ad51cf4caa565f02c378.jpg比預計時間晚了20分鐘抵達富士山最高的山屋「御來光館」還得耗費一番工夫把登山鞋從腫脹的雙腳上脫下這時候的味道....真的是.............多希望自己鼻塞ㄚQQ此時山屋的店員會幫忙把行李放到晚上睡覺的閣樓真的是閣樓此生第一次睡閣樓不能抬頭不然會跟天花板過不去山屋提供的睡袋一個挨著一個連喬個姿勢都有難度.....「爬一次富士山的是智者，爬兩次的是笨蛋」沒想到同桌吃飯的大叔們都爬超過兩次...這民族可以留一點才藝給別人嗎隨便一個大叔都能打趴我...9281DBC1-87C0-4A0B-B592-087B128E481F.jpgb78a2dbed9c4112653d086c241940cac.jpg（傳說中厲害的大叔們）IMG_3878.JPG453abcac4fc3ee6a50a8ecd871115359.jpg（同團來自香港的朋友）晚上九點多熄燈，爬上必須彎腰駝背的閣樓本以為可以秒睡，結果還是輸給隔壁大叔們此起彼落的打呼聲沒多久傳來小孩的哭聲嘔吐聲就這樣一直強閉著眼沒刷牙沒洗澡熱熱黏黏跟劇烈頭痛相處到凌晨1:30聽到大家起來著裝準備只好起床此時一股噁心不顧一切的竄出來IMG_3881.JPGb01d8ae7c6ea2bd214b1db6d3a11497b.jpg（要價不菲的小小氧氣瓶）「忘盪惹！我該不會真的是高山病」鐵齒久了真的踢到鐵板，考量等一下還要繼續往上攻頂，這不就是這趟旅程的重點所在嗎怎麼能放棄再貴也要跟山屋先買個氧氣瓶再說來到山屋外想說吹點風會不會緩解想吐症狀一吹真是不得了了有點冷到刺骨山屋外也站滿了要攻頂＆等待集合的人遠看才發現原來這麼多人都在這座聖山裡密集的頭燈連成一線好像演唱會的燈海上山約莫兩個小時的路程，感覺上卻比白天更喘更辛苦頭暈毛病犯得更嚴重，加上天黑看不清楚完全不敢朝中線之外靠過去，很怕一不小心山神找我當媳婦去IMG_3882.JPGeba84a10a3f5c07584f5c5366b4ec38d.jpg跟跑全馬最後五公里一樣強烈的意志力帶我到了山頂此時早就做了好幾排等日出的山友們我們則是先窩進山屋管他味增湯多貴800台幣我也買IMG_3884.JPGfc2533ee8f1d79fb49d2f6f6247c5f2e.jpg喝了鹽巴不用錢的熱湯大家開始吃起握壽司早餐大胃王如我卻難得一點胃口都沒有IMG_3975.JPG9e1761cabba65a56220fb4e0362304f5.jpg終究還是得出去面對刺骨的寒風一邊發抖等待著傳說中的「御來光」（日文：山上出現的第一道光芒）IMG_3889.JPGad0f4bd9634b039532be36692da59100.jpg看著天空從深轉淺，由靛青色慢慢帶點橘色到最後變成淺藍那顆紅日想孵蛋一樣，從雲海裡探頭、一點點一點點的浮出從橘紅色火球一直到金黃色的光芒讓人難以直視IMG_3928.JPGecb6204db8bd8e9791a285c3aee433c5.jpg學起旁邊的日本女孩雙手合十祈禱憑藉自己的努力經過了一段不短的時間克服了高山病加上天公作美似乎所有的好運都在此時此刻實現貪心的擁有一切也許是所謂的天時、地利、人和讓我覺得自己很幸運，再累，也值得

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山頂上其實有另外一個行程叫「お鉢巡り」（另自費500日幣）沿著富士山頂的火山口走一圈，需要另外耗費2個鐘頭此時還能見到不少積雪由於怕沒力下山只好放棄IMG_3968.JPGef20c35ae5f4982e070c4bb6b865b093.jpg下山也是無～止～盡～的之字路，加上幾乎無風景可言四面都是光禿禿的一片如果不是一邊走一邊聊天，會走到氣噗噗想說怎麼還沒到山下（還是只有我醬）IMG_3999.JPG388b203b6e72c4f6c5cea82ed5f70cc6.jpgIMG_3963.JPG47351bb88d59d31c293a3406a9bad861.jpg（和日本女孩＆嚮導）IMG_3960.JPGfcb7d037085f909bb76acc8c7e7bbc84.jpg（下山看到的雲海有夠驚人！）也許不是世俗所認定的人生勝利組，但今天我為自己的小小勝利而驕傲。IMG_3979.JPG03a26ae0c541ed609ca12e63a6ab468c.jpg最後回到原本的入山口還真有點捨不得畢竟不知道還會不會當傳說中的笨蛋來爬第二次(笑）0A5665C3-190F-476B-AFF6-2594920849CD.jpge9e7ea4d567a36d7cc3201208074ffb6.jpgIMG_3849.JPGb5611eda757c093b2921720e5c394183.jpg

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