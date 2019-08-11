完攻富士山吉田線
雖然富士山頂看到傳說中的御來光中已經很幸福很感動了, 但看著其他山隊去攻頂上劍峰, 繞行火山口時, 還是覺得有遺憾, 所以小邱決定帶我們來個不一樣的富士山
富士山的觀光火車好可愛, 風格都不同, 大家拍照拍到翻了
很快來到富士山站
搭上富士山駅 , 現場收費
筆直高大的樹滿山遍野, 車行的路上可以感受到清幽涼爽
來到馬返站停下
11:00起登, 穿過木樁後, 開始展開探險旅途
一般台灣的登山社都是從五合目開始, 我們準備來個不一樣的, 就從一合目開始
整片山林清幽又綠意盎然
最棒的領隊要帶我們出發囉!
外國登山客也慕名來訪
很舒服的步道, 景色美, 空氣清新又涼爽, 還有鳥叫蟲鳴
途中遇到可愛的學生隊伍, 開心的讓我拍照
11:30來到一合目山屋, 標高1520m
身負重任為國爭光, 為了補齊吉田線全線, 小邱加油!!
瞬間不見人影, 剩下我們幾個娘子軍準備走多少算多少
路旁山友抽筋了, 趕緊讓他補充鹽錠, 應該可以舒緩吧!
12:14 來到了二合目, 標高1700m
休息一下用中餐
吃飽繼續出發
空氣太好, 起伏也不大, 怎麼走都不累呢, 這路線大推
蓄水池, 猜想是給動物喝水的吧?
繼續往登山道
12:50 小邱不負眾望很快回到三合目, 完成眾人的心願, 富士山吉田全線, 是我們全隊的英雄, 一定要給他拍拍手
開心的心情完全擺在臉上呢, 恭喜啊, 一旁的水某也是與有榮焉
我們也沾光走到這條風景絕美的步道, 每個人都開心的不得了, 棒啦!
踏著輕鬆的步伐, 往回走囉!
1:10回到二合目
路上遇到跑山的女山友, 步履輕快從旁呼嘯而過
有很多親子輕鬆漫步, 這段路線老少咸宜
偶像, 出國比賽得冠軍, 一定要多拍幾張了
不曉得為什麼要填石頭?
遇到小帥哥開心的與大家一起合照
經過一合目, 就快回起登點了
可愛的ㄚ姐說要與猴子合拍
路旁的山友招呼著喝茶
1:50回到起登處
富士山駅, 馬返站, 還早, 看大家似乎意猶未盡, 準備加碼走到浅間神社
出發, go!
遇岔路
改往旁邊吉田口遊步道
土路舒服多了
3:05 經過茶屋
有站牌, 來等車吧, 最後班車就快到了
離吉田口似乎不遠了, 只剩一小段, 還要繼續走?
岔路口走錯方向, 還好即時糾正, 最後靠著百米衝刺
成功攔到最後一班車, 吼, 可以不要這麼緊張刺激嗎? 差點要老命了
來到富士吉田市觀光岸內所
現場領證書囉
謝謝小邱啦! 算是天上掉下來的禮物
還有小贈品, 開心!
走到對面路口, 吃有名的拉麵
等好久, 不過挺好吃的
最後再到超商逛逛, 結束緊張刺激忙碌的一天
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