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2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30健行筆記 健行筆記小品

Day4(3/25) 第一場雪Pengboche(3930m)一早吃早餐時，窗外的月亮還高掛在崗德里峰上，陽光正慢慢的照進南崎巴札，今天我們要往Tengboche前進，晴朗的天氣還看不出來下午就要變天。a003b2f24cf4c4bbd4ab8d1b9904e06d.jpg▲清早，餐廳窗外寧靜的南崎巴札。7:20出發，這幾天的路除了有時爬升比較喘，基本上都很好走，路上看到聖母峰和洛子峰，跟前兩天看到的一樣，在峰頂有一條往東綿延的雲帶，聖母峰最佳的攀登季節落在5月，其他時間峰頂都吹著致命的狂風，這個時間才能找到印度洋季風來臨前短暫的登頂窗口。

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▲路上鮮明的佛塔和五色旗，背景是聖母峰(左)和洛子峰(右)。c846142d4d908c321fc2e2135c67cdd7.jpg▲路上用腳架玩起了自拍，試了兩次才成功，因為腳架放在高處往下拍，第一次來不及在10秒內跑到阿紘旁邊，又跑上去按一次，看好路線再跑下來才成功，喘啊！背後的山是6495m的Taboche。2529156209c4669e3c8fce4d44bfd4e3.jpg▲經過的村落路上賣著漂亮的手工藝品，一時很心動，不過健行結束後還會回到市區觀光，在山下買當然比較便宜。84ab7f1b7b04919c1fe1e10f95562136.jpg▲遇到運貨的氂牛或是驢子隊都要先讓路喔！5a4aee552960741f54bb49e42564add0.jpgee9abcdcdac3fd2ec55ba0b86254d6ef.jpg▲路過的小村子。大約11點過後，雲如氣象預報預測的變多了，中午過後甚至開始起霧，13點初頭到達Tengboche，周圍已經霧茫茫，美麗的雪山都看不見了，Tamang問我們要不要多走1.5小時到Pangboche，原本，今天是計畫住這裡，並慢慢參觀列為世界遺產的Tengboche修道院，雖然有點可惜，不過前年在四川已經看過不少規模更大的藏傳佛教修道院，於是決定照Tamang的建議推進到Pangboche，因為明天的天氣預報更不好，可能下雪帶雨，多推進一點可以減少明天在壞天氣中的健行時間。15點到達Pangboche，天空開始飄下細細的雪花，直到晚餐時間雪越下越大，屋外已經鋪上一層白雪了！這是我在尼泊爾遇到的第一場雪，不免有點興奮。到這個海拔，房間裡只有天花板中間一盞昏暗的小燈，有時候找東西還要借助頭燈的幫助，市區辦的Necell網路也不能用了。fb40a3490d4f2b8173de7e24592e3d8e.jpg▲今天的晚餐，Momo(600盧比)和炒義大利麵加蛋(700盧比)，隨著海拔越高，食物也越貴，菜單上兩顆荷包蛋要350盧比(約臺幣100元)，點餐加蛋比較划算。27646de0847015c009392cabdccb519c.jpg▲夜晚的雪越下越大，興奮的同時，也擔心明天的行程。南崎巴札帶衛浴又可以充電的房間一晚要2000盧比，此後健行路上兩人一間的房間價格大多落在一晚500~700盧比之間，都是沒帶衛浴也無插座的，要洗澡或是充電都要另外付費，海拔低可以選擇比較好的住宿品質，住宿費反而比較高，海拔高則是得花錢在吃飯和飲水上了，山屋賺的不是住宿費，而是餐費，通常在哪間山屋住宿，就會在哪間山屋用餐。Day5(3/26)白色雪國：Dingboche(4410m)一早起床，雪仍然持續的下著，地上、石牆上、屋頂上全都是軟綿綿的新雪，好浪漫！可是…這樣一路走去Dingboche一定又濕又冷，正在想Tamang會怎麼辦，只見他用一個塑膠斗篷套在背負的行李上，一樣穿著牛仔褲，就這麼出發了！91010596eb1061f58539593cab02cf86.jpg ▲一覺起來，昨天還是黃土色的路面已經全部變成雪白。2fd8a01d1020201b9d160e583a574cff.jpg▲雪白的畫面裡，彩色的衣夾顯得特別亮眼。68995c376928c11fbb462305517526af.jpg▲早餐前，忍不住玩起雪來。92e9c6cebf11922573a15280cdb4d116.jpg▲前一晚睡在房外走廊的狗狗。個季節總是這樣下起雪來嗎? Tamang說是的，我疑惑了起來，現在不是乾季嗎?fb0451ab10b75e20d0f09cd2b13aa26d.jpg▲出發時仍下著雪， Tamang用個塑膠斗篷套在背負的行李上。15f0e9887d3870c1eedc3278890d5c33.jpg▲樹枝上的積雪，這形狀有點像台灣的玉山小檗呢，可是高的多了。15b73b868ac4abfb3537b48ae2ee06ec.jpg▲雪把大地都染成了黑白。aadfd2c2ede8556fdd925e17462f6c4a.jpg還好走了不久，雪就停了，一度還出現了陽光，陽光灑落在山屋、石牆、路上，淡淡的影子又映在白雪上，真的是美極了！b12259efffb9adbaee1bb305c0166a23.jpg ▲尼泊爾運送物資的挑夫。8760e5493fe85300adc290801278cc5f.jpg▲一間餐廳的庭院積滿了雪。25d17a10adfa70bfbc2a01cc8a58213b.jpg▲陽光讓一切都明亮了起來。63c1cb79b9dfe45554edd8417edcad13.jpg▲今天的Ama Dablam顯得特別蒼白。8d9aab344ef457d0618c89b98bd15e61.jpg▲阿紘丟雪球！a875d413bee1553b77a6bc4b492f150d.jpg▲遠方的民房，石牆圍成的圈圈裡有好幾隻氂牛，左上方的山坡上也有一隊。2f1b44a025e7b2780e6056b6c5cfa27f.jpg▲陽光消失了，彷彿走向無邊無際的雪原。欣賞著從未見過的雪景，不知不覺中午就到了Dingboche，在南崎巴札遇到的台灣朋友，很巧的在這間旅店又遇到了，而且還住在對面房間，下午天氣轉好，走走逛逛，並在一間小店買了礦泉水和一些當地的餅乾，當作之後的行動糧，尼泊爾的餅乾便宜又好吃，下山後也在市區買了好多帶回台灣。98273e165e1765a7a5e268b364d1572b.jpg ▲走了一個上午，終於到Dingboche了，這景色簡直就像是一個大型冷凍庫。95b5071425255a89bae51661072f83e3.jpg ▲屋簷上流下來的水逐漸結了造型奇特的冰。72f6385f8e18ddfc00431ff790fe869f.jpg▲今天的房間，棉質的被冷冰冰的，自己的睡袋比較舒服，房間裡的氣溫一樣很低，躲進睡袋以後需要一些勇氣才能爬出來...。c7cb5948a3daf3b7cf41cef7780c825e.jpg▲來到一家小店，買了幾瓶水和幾包餅乾，這個老闆賣得很便宜，回房間嘴饞吃掉一些後又出來買一些當之後的點心。4ca3e271e5267ce57673d2ff4f59a798.jpg4b15e87ce65cd65b2ed8acd759cb0638.jpg01237b49577716b7a829e92ea81b58c6.jpg▲下午3點左右出現了陽光，出來拍幾張照片。明天，我們就要朝Chukung前進了，Chukung的下一站就是島峰基地營，不爬島峰的話應該很少人會往Chukung走，隨著攀登島峰的行程越來越接近，我的心情也越來越緊張。晚餐時間，和台灣朋友們坐一起聊天，他們隊員裡剛好有人的手機可以測血氧，借來一測，我居然還有92，不管準不準，這實在給了我滿多鼓勵的，阿紘的血氧也有86，心跳還比我81慢，只有72，看了我們的狀況比他們都好，他們開玩笑說：其實你們已經在這裡住很久了吧！文末，附上今天錄影的剪接短片：

聖母峰早餐義大利麵

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