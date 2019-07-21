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長榮前空服員「加料說」燒到國外 美國運輸部轉來投訴

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30健行筆記 健行筆記溫小志

1210455798_l.jpg ▼本篇文章所有照片來自大柯拍攝，haker心得分享!!近露王子-->發心門王子健行一整天後，終於到了傳說中的發心門王子，熊野三山被看成是國王，所以將沿途因參拜而設立的小神社稱為王子。而發心門王子-->本宮大社這段，號稱是中邊路的精華路段，如果時間上不能健行一整天，那麼就這段的行走也是一種特別的體驗，現在我們就一起來拜訪這段是否如傳說中特別的古道吧!!

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發心門王子!!"發心"意指為靈魂的覺醒與悟道的開始，通過了這個「門」也象徵著肉體的死亡和靈魂的重生，從這裡開始就進入熊野本宮大社的神域了。一早的公車上路到登山口07:00行走到湯川王子12:00午餐，再一路走到發心門王子15:00，最後的健行在17:00完成，全程包含迂迴路大約在25km左右，適合平常有在健行的山友走起來較不費力。當我們一路走到發心門王子的時候腳步不由得也緩慢輕鬆起來，這邊已經進入大眾化路線，不僅是遊客變多...相對的路徑也比早上的山中小徑，來得更加像是鄉間田野的郊遊健行。也因為這樣有種好像終於走到的感覺，但其實還有7公里要續行的呀(約2H)!!1210453466_l.jpg1210450876_l.jpg▼何謂王子(以下來自網路資料)在參拜熊野的途中,有許多被稱為王子社的神社，每間隔兩公里便會出現。這些神社被稱為熊野九十九王子,是為了連接人們參拜熊野御子神的艱苦的信仰之道而建立的。王子社據說是提供參拜者和貴族歇腳、休息的地方。有時為了解除長途旅行的疲勞,也在這裡舉行和歌會等活動。同時也是祈禱參拜熊野之地的旅途安全的地方。九十九王子不是指實際上九十九這個數字,而是用九十九這個數字來表示「數量之多」。（網路資料）在熊野古道健行的路上，沿途可以休息納涼的王子神社，在每個王子神社前面搖鈴二拜二拍手一拜，表達旅人想祈求的沿途平安願望，也讓今日遠道而來的山友，體會到當時行走在山路上的朝聖之情，盡管物換星移但不變的熊野精神，也在這樣健行的過程中一一表現出來!!1210450877_l.jpg1210452774_l.jpg▼2004年7月7日，熊野三山三大神社，與接連其間的參拜古道，以「紀伊山地的聖地和參拜道」之名，受聯合國教科文組織登錄為世界遺產。範圍包括熊野三山、和歌山縣的高野山、以及奈良縣的吉野．大峯三處聖地。聯合國教科文組織世界遺產委員會表示，這片地區反映了神道與佛教精神結合的文化，並為這維持超過1200年的聖地、完好保存了源遠流長的靈山傳統。(網路資料)沿路收集的押印就像是一種收集記憶的姿態，不僅佩服這樣的方式能夠鼓勵旅人完成長途的健行，也讓大家在行走的過程中一一細讀地圖，才能仔細的收集到不想遺漏的美好!!1210453081_l.jpg▼發心門王子-->本宮大社地圖!!圖中會經過豬鼻&水吞&伏拝王子，一路平緩好走到了後面更是一路緩下，此路線也因為平易近人而受到許多遊客喜愛!!111.png - 日本健行1210453477_l.jpg1210452783_l.jpg▼離開發心門王子不久就會抵達休憩所&公廁，還有旅人最關心的公車站!!貼心的附上日落時間，提醒旅人不要貪圖沿路美景而忘了當下的行走，一路往前民居不多，因此更要避免在日落天黑後繼續停留在步道上，而最後一班公車在16:23便會離開發心門王子公車站囉!!1210452999_l.jpg▼發心門王子公車站!!從發心門回去熊野本宮大社的龍神巴士班次很少(一天四班車)，因此一般遊客大多從熊野本宮大社搭車前來，再健行走回去，這樣可以避免在發心門王子站久候，而且這邊除了有飲料自動販賣機之外，就毫無其他食品商店了!1210454165_l.jpg▼除了時間表外還有搭車費用表，從發心門王子到本宮大社¥450，途中會經過湯之峰溫泉然後再一路往紀伊田邊行駛!如果今天是住宿田邊的遊客，這樣的搭配感覺也不錯，但都走到這邊了..大多數旅人還是會選擇待在溫泉旅館享受一下!1210453290_l.jpg1210453292_l.jpg▼路上會出現這樣的無人攤位，主要是當地生產的橘子及特色商品，和歌山位於紀伊半島南部，四季氣候宜人水果也是數一數二有名的，尤其是有蜜柑王國的美喻，看了很心動尤其是在路上到處都是橘子樹，還是繼續忍耐一下好了，畢竟背包裡還有今天帶出門的房東愛心蜜柑呢!!1210453888_l.jpg▼我們一直跟這對歐美情侶一前一後的保持漫步的節奏，看他們時而賞鳥時而漫遊，還會神來一筆問我們這是什麼鳥類，聽得英文不好的我們冷汗直流，只好趕快挑出身上的蜜柑做個國民外交。隔天在小雲取越健行的時候，竟然又交會而過馬上開心的揮手打招呼，更有趣的是他叫我們稍候，竟然掏出了一顆橘子，真的是旅程中很有趣又特別的回憶呀!!1210454380_l.jpg1210454477_l.jpg▼木雕工作室的陳列攤!!這樣吸引遊客的攤位不但為健行途中增加許多樂趣，也讓自己的作品得到一個引人注目的方式。。1210454479_l.jpg1210571499_l.jpg▲夏楓是翠綠的化身，讓往來古道的旅客一同品嚐這千年不變的姿態!!1210454384_l.jpg▼水吞王子傳說當初泓法大師將手杖插入地面，而後泉水滾滾湧出。不過此時倒是未見滾滾湧出的泉水，只有虔誠參拜的地藏陪伴的古道往來的旅客!!1210453996_l.jpg▼熊野蘇生の森，不確定是否跟湯之峰溫泉的小栗判官蘇生傳說有關，後來回到本宮民宿後很巧合的我們去附近泡的湯也是以蘇生の湯為名!!1210455373_l.jpg1210455088_l.jpg▼沿路的橘子像是呼喚著旅人一般，讓我在途中忍不住順手買了一顆品嚐，至於口感實在是有口說不清呀，我深度懷疑這品種是食用還是加工用的，好在我們房東出發前給的蜜柑，安撫了我重度懷疑的心靈!!1210454490_l.jpg1210455292_l.jpg▼隨處指標清楚的古道上，就算是沒有方向感的遊客來到這邊依然能夠輕鬆自在的健行!!1210454886_l.jpg1210455588_l.jpg▼"三軒茶屋跡"除了是休憩所更是前往高野山(小邊路)跟發心門王子(中邊路)的交叉會點所!!來到熊野本宮住宿前是從高野山搭乘聖地巴士(朝聖之路)而來，如果沒選擇搭乘巴士，而是從小邊路健行70km約要行走4-5天，這當然不在我們當初考量的路線裡，不過那時一直想去大峯奧駈道的玉置神社走走，或許有一天我們會再回來這邊探索更多不同的古道，對我們來說這種海外健行的樂趣實在很迷人!!1210455882_l.jpg1212466978_l.jpg古時候在三軒茶屋跡前面有個"九鬼ヶ口関所"，過去在江戶時代是一個通過需要收費的關卡（今の金銭価値だと200円くらいらしい），今日一樣在休憩所前面建造了一個模仿的關所門!!由此前往小邊路78km本宮大社2.1km伏拝王子1.2km....1212467086_l.jpg1210454517_l.jpg▼"見晴台地"「和歌山県の朝日・夕日100選」三軒茶屋過後不久就會在路邊看到這樣的木牌指標，由於我們之前看的資料，在前往本宮大社前有這樣一個視野開闊的景點，位列和歌山百大賞日出夕陽的名所，由於接近傍晚五點，因此許多歐美人都忙著趕路下山，唯一轉彎前往的反而只有我跟大柯，因此一個寂靜開闊的美好山景唯我們獨享!!抵達台地的時候只有探見一小塊草原，四週探尋不到優美風景，這時候我們兩個又開始你一言我一語，想說怎麼部落格上面的介紹跟現場風景差這麼多，難道是我們要求太高了，匆匆拍了照轉彎要下山才發現原來另一邊才是寶藏!!1212814579_l.jpg1210455891_l.jpg▼近拍"大齋原"，大齋原原本是熊野本宮大社的舊址，位居熊野川、音無川、岩田川交會聚集的河川中洲地，歷經19世紀的大洪水衝毀後，本宮大社才改建在現址!時近傍晚五點但是距離太陽下山的時間還早，為了避免摸黑走不熟悉路段，我們放棄停留在這邊賞夕陽的念頭，今日天氣大好是到日本這幾天最適合健行的時間，因此就算接近傍晚依然天空清澈!!1210455798_l.jpg1212490784_l.jpg▼祓殿王子被看作是參拜前清潔身心的地方，「祓」是指提供祓料，來解除厄運或是贖罪的一種儀式。當時走到祓殿王子時，本宮大社就在眼前，因此必須在這邊隆重的梳洗一番，潔淨身心後才踏入本宮大社!!紙垂，用紙折成閃電形狀的裝飾品，通常掛在稻草編織而成的「注連繩」上，在神道的儀式中具有淨化的作用，也被用來掛在神聖的地點，說明了神明的存在。離開最後的祓殿王子，往前數步便要正式踏入本宮大社的鳥居，不過這不是正門而是通往熊野古道的側門，只是天色已近幕垂只能匆匆拜會，實在徒留許多遺憾，或許是為了讓我們之後再來埋下伏筆!!1210455615_l.jpg1212818032_l.jpg▼神門旁的拜殿!!左右各有兩顆石頭分別是"大黑石"&"龜石"，具有事業成就&健康百歲的涵義，不過當下的我們忽略了這樣的介紹，一直到我坐在電腦前再度查詢才探知。。1212820969_l.jpg熊野三山被視為神使的八咫烏(三隻腳的巨大烏鴉)，在神武天皇時期幫忙引路因此有這樣的稱號，更被視為太陽的化身，八咫烏的三隻腳其實也代表著"天、地、人"三位!拜殿前方有著八咫烏的鏡面圓形物，下面分別刻寫著"本宮八咫烏"及"天、地、人"!!園區裡的"八咫烏郵筒"，原本是黑色的八咫烏，不知為何如今卻成為綠色的化身!!1212467121_l.jpgDSC03448.JPG - 日本健行▼神武天皇東征時一群人在熊野山中迷路，天照大神派遣八咫烏為其嚮導，神武天皇東征路線圖，當時渡海的登陸點之一就在熊野地區，也因此，熊野三山的標誌是姿態不同的八咫烏，號稱八咫烏是權現大神的使者，守護著神聖莊嚴的本宮大社。熊野三山將傳統的神道和佛教結合在一起，人稱神佛習合（即字面上的神道與佛教結合之意），本宮大社內部主要祭祀的是第三殿的"家津御子大神"，由於神社與佛教而一，因此表現出來的形式是阿彌陀如來之姿!!神門上的大門廉及巨大注連繩都在在呈現出一個百年神社的莊嚴沉靜，本宮大社內部禁止拍攝..此刻時近關門，許多從熊野古道健行至此的旅客都忙著做最後的留念尋禮，為今天的路程留下一個完美的終結。1210456005_l.jpg熊野權限意指熊野三山的祭神，熊野三山是由熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社等三社組成!https://web.archive.org/web/20050910084724/http://www2.ocn.ne.jp/~sanzan/NTTcontents/index.htm(神社連結)西元1201年，隨同後鳥羽上皇參詣熊野三山的著名歌人藤原定家，在第11天終於抵達本宮大社，心中感動不已，寫下：「過山川千里，遂奉拜寶前，感涙難禁。」如今追隨著古道風華而來的我們，雖然早已不用再千里奔波，健行路上的回憶長留心中，在寫下這些文字的同時也細細品嚐那日那時那刻。在熊野本宮所祈求的救濟來世裡，我們輕輕踩上的是此刻生命的追求之旅，追求每一個當下追求每一次的生命感動!!1210456380_l.jpg

(以下資料來自網路)1.稻草編織而成的「注連繩」，在日本各地神社屋簷、鳥居下方，神輿出巡停駐地 (「御旅所」) 常可見到。注連繩用以製造「結界」，區隔人世與神界，也有「此繩內為神之境界，不得侵犯」的避邪意味。而看所結的地點，有時也表示「不准入內」。起源是天照大神被弟弟素盞嗚尊 (建速須佐之男命) 氣到躲進山洞「天岩戸」，眾神為了引祂出來，便在外頭唱歌跳舞作樂喧嘩。趁著天照大神好奇出來一看，太玉命趕緊把注連繩 (尻久米繩）塞進洞穴門口卡住，免得天照大神又躲回去。有些大樹、石頭上也會有注連繩綁著，意味著「神明降臨棲身之所」，鎮守大地。這屬於一種原始信仰，稱為「古神道」──面對大自然，人們不自覺便會興起敬畏、感謝、崇拜之心吧。而因為人們不敢踏入注連繩的範圍，傳到今天，反而意外保持了自然環境的純淨與特有文化呢。 

古道溫泉世界遺產

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