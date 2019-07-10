【日本百名山】近畿屋頂 平易近人的「大台ヶ原山」
「大台ヶ原山」位於三重県和奈良県交界，分為「東大台」、「西大台」兩個部分。東大台有最高峰「日出ヶ岳」與「大蛇嵓」等特殊的地理景觀、西大台擁有廣袤無垠的原始森林。（西大台入山需提出申請）。大台原是與屋久島並列日本一番多雨地帶，每年降水量將近4800毫米，充滿許多苔蘚植物，也是許多稀有動物的棲息之地。豐富的動植物生態，被官方訂為「吉野熊野國立公園特別保護區域」。被選定為日本百大秘境之一的「大台ヶ原山」是平易近人的日本百名山。對外交通方便，有公車可以抵達登山口。連外道路寬大易行，也適合自行開車前往。我們從東大台登山口開始健行，山徑平緩寬大、路況極好、高低起伏大約在200m左右，一路走在森林裡非常涼爽。不過，這麼廣大的森林高原中，卻到處樹立著禁止「露營」、「自炊」的牌子⋯食堂也只有一小間⋯山屋也沒有積極的營業⋯很奇怪！！！原來這邊很多野生動物出沒，還包括「亞洲黑熊」！！亞洲黑熊是食肉熊科的哺乳類動物，胸前有白色月形的班紋，又名「月熊」、「月牙熊」、「狗熊」。亞洲黑熊分布於歐亞大陸的很多，日本的紀伊半島是月牙熊（ツキノワグマ）的生息地。在冰河時期就有的生命，隨著板塊移動分布在世界各地，卻因為人類的開發漸漸稀少，目前瀕臨絕種⋯⋯我想可能這個地區容易有黑熊出沒，人類在這裡露營炊煮總會留下些食物、香味，為了避免引誘黑熊，所以才會禁止吧！ 一路輕鬆向前進，到日出ヶ岳欣賞海景及大峯山脈、到正木ヶ原期待小鹿、到牛石ヶ原瞻仰神武天皇像、到溪谷聽潺潺流水、在箭竹草原及森林中享受芬多精！真是老少咸宜的百名山呢！這趟旅程多元有趣，健行之餘，也來一點觀光客的趣味：到琵琶湖看水舞、在白鬚神社湖中鳥居祈福、到奈良公園拿仙貝被鹿追⋯⋯可惜水蜜桃還沒開始開放採果，算是小遺憾吧！❤感謝純樸的農舍生活，讓我深刻體會到現代人有多麼幸福！～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ 不過，第二天自己用竈煮飯成功之後，上天說我還要學會「善後」⋯⋯因此，第三天的飯鍋就燒焦了( 囧rz )還好農舍Wi-Fi夠強，立刻搜尋刷鍋子的方法⋯⋯所以我現在也學會「刷鍋」了！👍👍2019年6月18日09:00 東大台登山口出發09:30 觀景平台09:40 日出ヶ岳頂上10:25 正木ヶ原10:55 牛石ヶ原（神武天皇像）12:00 大台山の家12:10 回到東大台登山口
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