美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25 健行筆記 健行筆記Bun Fang



如果對於大峽谷國家公園的遊客路線有點膩的話, 可以嘗試往大峽谷底部走的行程, 從南緣往谷底的路線有兩條, 可參考下圖, 東邊的是South Kaibob Trail(藍色路線), 西邊的是Bright Angel Trail(紅色路線), 兩條路線在Phantom Ranch前會合, 再往北走North Kaibob Trail大約一天的時間就可以抵達大峽谷的北緣, 不過我因為沒有車子可以兩地接駁的關係, 所以就選擇從South Kaibob Trail下去, 在底下過夜後再從Bright Angel Trail回程, 當然大峽谷這邊還有很多非遊客等級的路線(如下圖中間的Tonto Trail, 還可以接回Hermit Trail), 不過受限於時間和蒐集到的情報所以我只有走通往谷底的路線 在大峽谷的底部過夜方式有兩種, 一種是到Backcountry Information Center (地點可參考上一篇文章)去申請營地, 採預約制和現場候補制, 由於營地都是分配好的, 所以要拿到permit才能確定有營位可以睡覺, 另一種方式就是電話預約Phantom Ranch, Phantom Ranch裡面是上下層的床位, 不需要背負帳篷睡袋睡墊等過夜裝備, 有提供飲料和簡單的食物, 晚餐在入住時要跟櫃台確定是否要用餐, 另外由於是跟其他人共用房間和衛浴設備, 要小心自身的財物, 我入住的時候就有遊客的背包被打開然後東西被偷走的狀況, 不過不管有沒有入住Phantom Ranch, 都要來這裡寄明信片, 雖然這裡公路無法抵達, 可是會有驢子補給隊把明信片運到大峽谷南緣後再寄出, 算是這邊的特色, 如果自認沒有體力的人也可以到Bright Angel Lodge去預約往谷底馬隊, 就可以很輕鬆的來一趟谷底之旅, 只是價錢多少我就沒有研究了

抵達Phantom Ranch, 降半旗的原因好像是當時美國發生校園槍擊事件

Dorm room

展演場所

餐廳, 沒有預約就要自備食物, 而且晚餐時間不能進入

餐廳內部

戶外停放馬跟驢的地方

離開Phantom Ranch, 清晨陽光沒曬進來溫度很舒服

Bright Angel Campground, 申請營地的人都在這裡過夜

D1走South Kaibob Trail, 從最高點出發

之字路下坡

OOH AAH Point

大部分路線都很曝曬

高度逐漸下降

一片荒蕪中的建築物顯得很突兀

看到科羅拉多河, 好像因為上游水壩洩洪的關係所以水是黃色的

過橋後就接近Phantom Ranch了

橋是從岩壁中接出來的

走另外一條橋回去

科羅拉多河畔的風光, 這裡是我覺得整個步道最漂亮的地方

可以看見Phantom Ranch一帶

高度上升, 步道上的風景

靠近Bright Angel Trailhead, 開始出現巨大石壁

回望Bright Angel Trail的路線

遠看好像靠近石壁後就無路可走