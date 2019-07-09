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美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25健行筆記 健行筆記Bun Fang

如果對於大峽谷國家公園的遊客路線有點膩的話, 可以嘗試往大峽谷底部走的行程, 從南緣往谷底的路線有兩條, 可參考下圖, 東邊的是South Kaibob Trail(藍色路線), 西邊的是Bright Angel Trail(紅色路線), 兩條路線在Phantom Ranch前會合, 再往北走North Kaibob Trail大約一天的時間就可以抵達大峽谷的北緣, 不過我因為沒有車子可以兩地接駁的關係, 所以就選擇從South Kaibob Trail下去, 在底下過夜後再從Bright Angel Trail回程, 當然大峽谷這邊還有很多非遊客等級的路線(如下圖中間的Tonto Trail, 還可以接回Hermit Trail), 不過受限於時間和蒐集到的情報所以我只有走通往谷底的路線Map-South-Kaibab-and-Bright-Angel-Trail.jpg.optimal.jpg在大峽谷的底部過夜方式有兩種, 一種是到Backcountry Information Center (地點可參考上一篇文章)去申請營地, 採預約制和現場候補制, 由於營地都是分配好的, 所以要拿到permit才能確定有營位可以睡覺, 另一種方式就是電話預約Phantom Ranch, Phantom Ranch裡面是上下層的床位, 不需要背負帳篷睡袋睡墊等過夜裝備, 有提供飲料和簡單的食物, 晚餐在入住時要跟櫃台確定是否要用餐, 另外由於是跟其他人共用房間和衛浴設備, 要小心自身的財物, 我入住的時候就有遊客的背包被打開然後東西被偷走的狀況, 不過不管有沒有入住Phantom Ranch, 都要來這裡寄明信片, 雖然這裡公路無法抵達, 可是會有驢子補給隊把明信片運到大峽谷南緣後再寄出, 算是這邊的特色, 如果自認沒有體力的人也可以到Bright Angel Lodge去預約往谷底馬隊, 就可以很輕鬆的來一趟谷底之旅, 只是價錢多少我就沒有研究了

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抵達Phantom Ranch, 降半旗的原因好像是當時美國發生校園槍擊事件
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Dorm room
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展演場所
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餐廳, 沒有預約就要自備食物, 而且晚餐時間不能進入
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餐廳內部
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戶外停放馬跟驢的地方
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離開Phantom Ranch, 清晨陽光沒曬進來溫度很舒服
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Bright Angel Campground, 申請營地的人都在這裡過夜
簡單的介紹一下南緣通往谷底的兩條路線, South Kaibob Trail的長度大約7mi(約11公里), 海拔高度從登山口的7260feet(約2200m)下降到2480feet(約750m), 垂直落差大約1500m, 所需單趟時間大約3~4小時, 比較需要注意的是全程曝曬只有少數陰影可以暫時休息, 沿途無水源, 只有到接近科羅拉多河才有辦法取水, 我在10月初的時候前往, 早上11點從登山口出發, 大約下午三點前到Phantom ranch, 喝1公升的水, 中午有點熱但是溫度沒有熱到一定要躲在陰影下休息, 如果是夏天可能就要多準備一些水或是提早出發躲太陽, 在夏天甚至會有志工守在路旁建議遊客是不是該往回走, 因為行動水不足的話在這條路上會是很危險的, 而Bright Angel Trail的長度約為9.5mi(約為15km), 不過沿途比較多水點可以補充, 而且山壁也可以提供比較多陰影休息, 相較之下是兩條路線中比較簡單的, 如果體力夠一日來回也是可以的, 這樣就不需要申請permit, 但是也就沒有太多時間可以在科羅拉多河畔閒晃
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D1走South Kaibob Trail, 從最高點出發
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之字路下坡
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OOH AAH Point
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步道會靠近奇特形狀的山頂
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大部分路線都很曝曬
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高度逐漸下降
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一片荒蕪中的建築物顯得很突兀
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看到科羅拉多河, 好像因為上游水壩洩洪的關係所以水是黃色的
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過橋後就接近Phantom Ranch了
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橋是從岩壁中接出來的
以風景來說, 在大峽谷的南緣欣賞整個大峽谷的風光還是最棒的, 往谷底走的路線還是沒有這麼的壯闊, 不過往下走是個蠻有趣的體驗, 畢竟在台灣爬山大都是從低往高處爬, 很少能有一路往下慢慢接近巨石和河流的機會, 科羅拉多河畔的風光也很不錯, 多花一些時間在河畔漫步到處走走也很舒服, 而且有機會遇見野生的鹿在附近吃草, 花一天住在這邊算是很值得的, 而South Kaibob和Bright Angel這兩條路線我個人比較喜歡Bright Angel Trail, South Kaibob和大峽谷比較像, 風景比較開闊, 看多反而有點一成不變的感覺, Bright Angel走的路線比較沿著谷線在走, 風景的變化比較不一樣
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走另外一條橋回去
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科羅拉多河畔的風光, 這裡是我覺得整個步道最漂亮的地方
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陽光開始照進谷底
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可以看見Phantom Ranch一帶
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高度上升, 步道上的風景
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靠近Bright Angel Trailhead, 開始出現巨大石壁
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回望Bright Angel Trail的路線
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遠看好像靠近石壁後就無路可走
--粉絲專頁 爬山好棒棒 : https://www.facebook.com/BunHiking/PCT 2017 全紀錄Blogger : https://bunhikingpct2017.blogspot.com/

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