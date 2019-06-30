你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00 健行筆記 健行筆記Lucky Chang



前幾天有位女孩告訴我，傳說只要看到彩虹另一端，就能夠實現一個願望。我說，那我真是太浪費了，因為當我在林明（Lembing）看見彩虹的時候，腦袋空空的什麼也沒想。「以後我負責提醒你許願！」女孩說。「那我以後看到彩虹第一時間要跟你說。」我回。「不過如果以後看到彩虹的時候記得和你分享，那應該就不會忘記許願吧？」我突然想到。這句話打好了在對話框裡卻沒有送出，我想，讓我們擁有一個浪漫的約定也不錯。

圖一：嘿！女孩，我看見了彩虹那一端。

關於彩虹，我有太多故事可以講，畢竟在號稱彩虹州的荒島待了好長一陣子，海邊的、山上的、白天的、黑夜的，什麼樣的彩虹都見過。有一次從大島飛去檀香山，經過茂宜島的時候就在普庫庫伊（Pu'u Kukui）上空看見完整一圈的彩虹，只可惜拿出手機準備拍攝的時候，飛機已經飛離了彩虹的可視區域。雖然在荒島時常能看到彩虹，但都是那種橫跨天際的大彩虹，很壯觀、但是很遙遠，你可以欣賞它的豪情，卻感受不到它的溫柔。第一次讓我感受到那種近身溫柔的彩虹，就在林明深山裡的彩虹瀑布下。

影一：你知道一個人可以多靠近彩虹嗎？

林明是馬來西亞彭亨州（Pahang）一個採礦小鎮，曾經因為盛產錫礦而繁榮，後來則因礦業蕭條而沒落，青壯年人才不斷外移，人口結構逐漸老化。大街上滄桑斑駁的老屋遮掩不住曾經的風光歲月，這讓我想起了台灣的水金九和平溪線，它們同樣都擁有濃厚的殖民色彩和礦業帶來的興衰。不過台灣的觀光產業比較蓬勃，加上水金九和平溪線距離大都會區不遠，文化保存和旅遊發展也就做得比林明完善許多。林明這個地方，在馬來西亞國內也是最近幾年才開始知名起來，到林明旅遊的多是本國人。這邊除了可以觀看英國殖民和礦業發展的歷史，雲海日出也是林明的特色，除此之外，近來比較熱門的就是上頭提到的彩虹瀑布。要造訪彩虹瀑布其實不簡單，因為唯一的路受到管制所以無法自行前往，只能向當地的導遊報名。路途的部分，首先得搭一個多小時越野車深入熱帶雨林，然後再沿著溪邊徒步往上爬，大約半個小時可以抵達。雖然健行並沒有太困難的地方，但是快到瀑布前因為大石比較多，偶爾仍需要拉繩輔助。

分享 facebook 圖二：看！是彩虹！

雖然我在網路上沒有找到台灣人去彩虹瀑布的文字紀錄，但中文的遊記仍然不少，有興趣的朋友應該可以很輕鬆找到資訊，不過由於這個地方的觀光正在起步，因此前往彩虹瀑布的價格也正年年攀升。這次我和一位當地朋友 Bryan 一起去，每個人 60 令吉（RM/MYR/馬幣），他跟我說幾年前來的時候聽到的價格只要 40 令吉。報名前往彩虹瀑布的方式很簡單，請民宿或旅店老闆協助即可，隔天撫曉前就會有車開到門口，把遊客都接到鎮上的咖啡店（很多飲食攤聚集的地方）吃早餐。而從彩虹瀑布回到鎮上大約中午，其中除了主要目標是前往彩虹瀑布外，中間會在一處空地停留看日出。雖然我來的時候不是旅遊旺季，但當天造訪彩虹瀑布的人還是多到可以組成一列將近十輛越野車的車隊，幸虧彩虹瀑布下的腹地不小，可以容納近百人沒問題。導遊們（兼司機）會在瀑布下為每個人沖一杯熱飲、煮一碗泡麵。由於地形的關係，彩虹會在上午九點半左右出現，持續大約一個小時之後沒入水中，而在這段時間裡，我們不但可以喝完熱飲、吃完泡麵，還可以到水裡頭嬉戲一番。

圖三：讓我們一起在彩虹的恩澤下許一個繽紛願望吧！

彩虹瀑布被發現的時間其實沒有很久，加上這幾年政府的管制政策，以及來訪遊客和導遊的高素質，這裡的環境還保持在相當好的狀態。雖然在瀑布喝熱飲吃泡麵使用大量一次性餐具實在不太環保，但所有人都會把垃圾帶下山，也算是不足中之美。當地人對於政府的管制政策則是不甚滿意，主要是認為以往無做為的政府，在景點紅起來以後卻想要透過管制來分一杯羹。我們住的民宿老闆告訴我，他希望能夠發揚林明的觀光，帶領遊客親近大自然並探索在地的歷史與文化，只可惜有能力的人各自為政，政府也沒有好的政策來統籌推動。其實，如何在開發和保存之間取得平衡一直都是兩難的問題，不僅僅是仰賴政府或權責單位的管理能力，也和所有進入山林與大自然互動的人息息相關。於是我跟老闆提了「生態旅遊」和「以工換宿」的概念，也順便介紹台灣幾個成功或進行中的案例。面對世間萬物我們永遠在學習，不論身在何處都是一樣的。然後因為真的很喜歡林明，也因爲還想再看一次令人屏息的雲海日出，我們臨時決定多住一晚再離開。

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