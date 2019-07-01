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【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55健行筆記 健行筆記GUARRR 瓜鵝生活

這次再回到北海道，其中一個理由，就是為了羅臼岳。羅臼岳，日本百名山，知床連峰的最高峰，標高1661公尺 。

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出發前我一直在查資料，想法很浪漫的我，設法想要浪漫的在山上住一晚。後來因為在地的朋友說「知床地區，熊出沒的機率真的很高。」讓我打消了這個念頭。的確！我們下山，從登山口回到市區途中，就真的巧遇一隻大熊熊，出現在車子前面啊！

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是不是～～～ 鬆了一口氣。好險沒有睡山上！（哈）沒想到，玩到道東時雨一直瘋狂的來。好在是沒有行程表的愜意行，我們索性就一直窩在知床半島。我們特意在知床待上好幾天，等到天氣最好的那天上山。登山口有兩個，分別為羅臼町的羅臼登山口斜里町的岩尾別登山口後者的登頂時間較短。兩邊登山道的坡度都很大，岩質不穩，氣候也不佳。中途還會經過棕熊出沒區域。幾乎終年有雪，雖然盛夏時雪線退到峰頂，山窩陷處總還會見到殘雪。我們選擇走斜里町這面上山。從岩尾別登山口上山，耗時約5小時。若像我們這次，遇到積雪較多的情況，來回則需要9小時多。得把握白天的時間，一天亮就出發，趕在太陽下山前回來。首先設導航到：岩尾別温泉（ホテル地の涯）再往裡面開一點，就會抵達登山口。

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這裡是蝦夷棕熊的家，登山客都會在背包上綁上一個熊鈴。我們沒有熊鈴，而採取沿途播音樂、聊天，盡可能地制造出聲響。（ 以前，不是在知床地區爬山時，都覺得日本人很愛掛鈴鐺，很吵。這回，爬羅臼岳時，反而希望他們的鈴鐺響亮一點。）陡峭的坡度、崎嶇的山路，儼然已不成問題。怕遇到熊熊，才是讓人壓力大到不行。

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約走1小時20分會遇到第一個水源＿弥三吉水。

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再前進約1小時，會抵達＿銀冷水。

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目前為止，一路上雖然陡、但並不難走，沿途都有遮陰、並不會曝曬，所以其實水不用背太多。（建議喝水還是要用過濾系統比較安全喔～）直到我們遇到另一個難關！

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我們知道會遇到雪。但沒想到。眼前是那麼一條大雪溪。

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讀的所有紀錄都沒寫到的。都已經七月好幾了，竟還有這麼多雪。

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經過了大雪溪，植被轉為高山的樣子。高緯度的高山上開著看起來比誰都堅毅的小花。終於來到，羅臼平，總算離山頂不遠了。如果你做好所有準備，膽子也夠大的話，這裡很美，很適合睡，很適合在好天氣時擁抱一片星空。

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手腳並用過幾個大石頭。迎接我們的是一望無際的展望。

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山頂的風景，讓一切疲憊都值得了。

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滿足的上山之後……真的是覺得上山容易下山難啊！！！！尤其是，走回到雪渓時，簡直二度崩潰。

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參考時間

０５：００木下小屋→オホーツク展望→０６：２０弥三吉水→７：２７銀冷水→1ノ岩場→７：４５大沢の雪渓→８：４０羅臼平→９：３０岩清水→９：５０羅臼岳１０：４５→岩清水→１１：４０羅臼平→１２：００大沢の雪渓→1ノ岩場→銀冷水→弥三吉水→オホーツク展望→１４：０５木下小屋

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這裡看影片：〔瓜鵝生活〕GUARRRtrekkingRAUSU｜羅臼岳登山有幫助到你嗎？如果對行程還有疑問，歡迎留言給我們。喜歡這篇文章嗎？那幫我們分享給更多人好嘛好嘛～：）Facebook: GUARRR瓜鵝生活Instagram: @guarrrrrrYouTube: GUARRR

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