【日本】六甲山脈：荒地山周遊
網誌原文請點我 六甲山脈在神戶的北邊，在旅遊書中，被寫成是「關西近郊的定番」、「王道中的王道」，以及「關西岳人心中的no.1」，這條山脈既可以當作一天的超級縱走路，也可以搭纜車直達山頂，而經典路線是從阪急電鐵的「蘆屋川」站，經由「風吹岩」到「六甲最高峰」，然後翻越山脈，從有馬溫泉側下山。不過從有馬溫泉搭大眾運輸工具繞回神戶或大阪市區，車錢所費不貲，所以我們選擇從經典登山路線旁的荒地山啟程，然後周遊荒地山一圈後下山。不過為了省交通費，我們從難波搭乘阪神電車到「蘆屋」站，再往阪急電鐵的方向走，省去了一段從難波到梅田的地下鐵費用。 從蘆屋川站往登山口的路，右邊是蘆屋川，左邊是住宅區，約莫十多分鐘得先左轉，看到往城山或高座之滝的指標再右轉，如果順順地往高座之滝的指標前進，就是六甲最高峰的經典走法，往城山方向走則是通往荒地山的路線。在這裡右轉。路愈來愈小，最後從民宅旁接上登山道。登山道入口。中途的眺望點，已經可以鳥瞰蘆屋川市區了。城山又名鷹尾山，不過在上山前的指標全部都寫成「城山」。另外，沿途不斷有岔路可以通往高座滝，這些小岔路是不存在於地圖上的。再高一些的眺望點。過了乏善可陳的城山山頂後，地勢變得更陡峭，每跨一步都可以感覺到自己的心跳又更快了些，此行最大的賣點就是在荒地山登頂前的地形「岩梯子」，顧名思義，是彷彿梯子般的天然巨石，雖然岩體結實，手點和腳點也很明確，但背後就能看到阪神的海岸線，還是挺刺激好玩的。其中有一處得鑽過岩石堆疊出的小洞，如果穿著內搭褲的話，有可能會讓褲子破損。岩梯子本尊，說高不高，說矮卻也不矮，每一個腳點的間距彷彿人工開鑿般的整齊劃一。岩洞看似不難鑽，但因為角度關係，膝蓋多少會接觸粗糙的岩壁，容易磨破皮。巨石、樹林、海岸、天空，一掃剛剛鑽樹林的燥熱。接著是同樣乏善可陳的荒地山山頂。從荒地山可以接回往六甲最高峰的山徑，也可以往高座滝走，繞荒地山一圈下山。不過這一帶的標示不明確，岔路也非常多，即使帶了地圖指北針也很容易走錯路。往高座滝的路有時令人匪夷所思，或許是假日登山人潮太多，各自走出了不同的小徑，造成條條大路通羅馬的窘境，眾多岔路有時殊途同歸，有時又通往不同的地點，讓人有點困擾。沿著高座滝下山，沿路遇到好幾道攔砂壩，壩體本身像是遺跡，默默佇立在溪溝中央，小徑則忽而在左、時而在右，稍微看看，總能找到一條路往下走。從高座滝更上游的奧高座滝，流下的小溪默默孕育著許多生命。壩體因潮濕而染黑，非常帥氣。走出神秘的溪溝路，其實高座滝在更下面的地方。首先會遇到的是往「風吹岩」的岔路口，再往下才是高座滝。比想像中小很多。大谷茶屋，看起來像廢墟，但也許假日會營業？ 順著下山路走，會接回當初往城山的岔路口，至此完成荒地山一圈周遊。這條路線雖然人不多，但岩梯子爬起來頗有趣，雖然短時間內不會想二訪（到岩梯子之前的路線有點無趣），還是推薦給爬過六甲最高峰，想換條路線的人走走。
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