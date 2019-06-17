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【日本】六甲山脈：荒地山周遊

2019-06-17 15:07健行筆記 健行筆記陳曜章

網誌原文請點我　　六甲山脈在神戶的北邊，在旅遊書中，被寫成是「關西近郊的定番」、「王道中的王道」，以及「關西岳人心中的no.1」，這條山脈既可以當作一天的超級縱走路，也可以搭纜車直達山頂，而經典路線是從阪急電鐵的「蘆屋川」站，經由「風吹岩」到「六甲最高峰」，然後翻越山脈，從有馬溫泉側下山。不過從有馬溫泉搭大眾運輸工具繞回神戶或大阪市區，車錢所費不貲，所以我們選擇從經典登山路線旁的荒地山啟程，然後周遊荒地山一圈後下山。不過為了省交通費，我們從難波搭乘阪神電車到「蘆屋」站，再往阪急電鐵的方向走，省去了一段從難波到梅田的地下鐵費用。荒地山.png4c7ac0d698f2396684b7b97e5fb0b1b9.jpgIMG_1129.jpg809d866e8b0151c4396f0358a8b8c343.jpgIMG_1131.jpg3267806820b8530b49072a0fab401679.jpgIMG_1132.jpgc922ab36d48af1d8b6cff3552d9f8df7.jpg　　從蘆屋川站往登山口的路，右邊是蘆屋川，左邊是住宅區，約莫十多分鐘得先左轉，看到往城山或高座之滝的指標再右轉，如果順順地往高座之滝的指標前進，就是六甲最高峰的經典走法，往城山方向走則是通往荒地山的路線。IMG_1133.jpg2703806b16ce2f7ff022c8b022657106.jpgIMG_1134.jpg8a04cb5bfb9a3df373a2e3dd321232c5.jpg在這裡右轉。IMG_1136.jpgffaf11f612cd751f35a30776046f3010.jpgIMG_1137.jpg5077c19919d24a20105931840866556c.jpg路愈來愈小，最後從民宅旁接上登山道。IMG_1138.jpg4ce154739ca79a5d982d686548fcf6c5.jpg登山道入口。IMG_1139.jpg961cd07113e73a39258e554034a92ab2.jpgIMG_1147.jpgbc9499ba1a026489e0cc4b5a4ba96796.jpgIMG_1150.jpgabecc139af9147ceace837696839fb30.jpg中途的眺望點，已經可以鳥瞰蘆屋川市區了。IMG_1156.jpg8f8747b3815de87212ce66894b035e58.jpg城山又名鷹尾山，不過在上山前的指標全部都寫成「城山」。另外，沿途不斷有岔路可以通往高座滝，這些小岔路是不存在於地圖上的。IMG_1193.jpg5fea82819dfd2da0ab20bf355c77c16d.jpgIMG_1231.jpg2362a69beba79858fef3ce84b2d411fa.jpg再高一些的眺望點。IMG_1232.jpg3614e4c7767821a49f972c6875e2a80d.jpg過了乏善可陳的城山山頂後，地勢變得更陡峭，每跨一步都可以感覺到自己的心跳又更快了些，此行最大的賣點就是在荒地山登頂前的地形「岩梯子」，顧名思義，是彷彿梯子般的天然巨石，雖然岩體結實，手點和腳點也很明確，但背後就能看到阪神的海岸線，還是挺刺激好玩的。其中有一處得鑽過岩石堆疊出的小洞，如果穿著內搭褲的話，有可能會讓褲子破損。IMG_1195.jpgd44c1c4743f879a25858fcc15194616a.jpgIMG_1208.jpgeb3f69bd35741a189575438d3c02b4b5.jpg岩梯子本尊，說高不高，說矮卻也不矮，每一個腳點的間距彷彿人工開鑿般的整齊劃一。IMG_20190603_152350.jpgee51083104def454b3264fd59b40db34.jpg岩洞看似不難鑽，但因為角度關係，膝蓋多少會接觸粗糙的岩壁，容易磨破皮。IMG_20190603_152729.jpg1514525c44bc2325ae00d536f767b412.jpg巨石、樹林、海岸、天空，一掃剛剛鑽樹林的燥熱。IMG_20190603_152806.jpg55971885e73e229f5bfb9000f60fff88.jpgIMG_20190603_153101.jpg94533a3dac1e14f80738a675d7bfd25d.jpgIMG_20190603_153107.jpg303680b62313404764b5e2a209f8de5e.jpgIMG_20190603_153418.jpg3bb38f93d820f41f1b5878882f2dcbd9.jpgIMG_20190603_153851.jpgfda4ff150b895b692591b140f93fea19.jpgIMG_20190603_154608.jpg9672e58c8b2a4c240bbd16d985a9d391.jpg接著是同樣乏善可陳的荒地山山頂。從荒地山可以接回往六甲最高峰的山徑，也可以往高座滝走，繞荒地山一圈下山。不過這一帶的標示不明確，岔路也非常多，即使帶了地圖指北針也很容易走錯路。IMG_1252.jpgbb543427c6e7e55492058dd6f8250797.jpgIMG_1253.jpg736050aea92b993e75b2539544eed501.jpgIMG_1254.jpg5f7e65181850098332e5f778ac3f9b6b.jpg往高座滝的路有時令人匪夷所思，或許是假日登山人潮太多，各自走出了不同的小徑，造成條條大路通羅馬的窘境，眾多岔路有時殊途同歸，有時又通往不同的地點，讓人有點困擾。沿著高座滝下山，沿路遇到好幾道攔砂壩，壩體本身像是遺跡，默默佇立在溪溝中央，小徑則忽而在左、時而在右，稍微看看，總能找到一條路往下走。IMG_1260.jpg301b746dbec1b49afee43d6981135cb3.jpgIMG_1261.jpg855b73670003b0475bf37e059a426a2e.jpg從高座滝更上游的奧高座滝，流下的小溪默默孕育著許多生命。IMG_20190603_163130.jpg21eb1ef68568c1e142bf5bc33fb1db97.jpg壩體因潮濕而染黑，非常帥氣。IMG_20190603_163357.jpg0f2c379ec669bc58a4d4f43413544891.jpg走出神秘的溪溝路，其實高座滝在更下面的地方。首先會遇到的是往「風吹岩」的岔路口，再往下才是高座滝。IMG_20190603_165643.jpg414ad2d21b56c141e7abad32b0d442df.jpgIMG_1273.jpgef2df75432df04a415bf6fd9f270f399.jpgIMG_1274.jpgec24b3ad26fe93819ad300cfa2a7289c.jpg比想像中小很多。IMG_1275.jpgdad1c66bca133279921984fd2243fc45.jpgIMG_1277.jpg396076b515b7a422b583b3b66a74ae99.jpg大谷茶屋，看起來像廢墟，但也許假日會營業？IMG_20190603_170147.jpg

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順著下山路走，會接回當初往城山的岔路口，至此完成荒地山一圈周遊。這條路線雖然人不多，但岩梯子爬起來頗有趣，雖然短時間內不會想二訪（到岩梯子之前的路線有點無趣），還是推薦給爬過六甲最高峰，想換條路線的人走走。IMG_20190603_171222.jpgd0b2fe417e06b27b3b361fd55177a490.jpg

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