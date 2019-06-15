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【日本】大阪最高峰：大和葛城山

2019-06-15 18:55健行筆記 健行筆記陳曜章

遊記原文請點我－－－－－－－－－－－

說到關西地區的郊山，最知名的非六甲山即金剛山莫屬了，六甲山橫躺在神戶市北邊，到了晚上便成為「千萬夜景」，在關西的書店，永遠可以找到一角是關於六甲山的地圖集和登山手冊，其熱門程度可見一斑。而金剛山，除了登山愛好者之外，冬天能享雪景也是一大賣點，這次去的大和葛城山，地點就在金剛山的北邊，研究了地圖才知道，金剛山和大和葛城山等山脈，連成一氣則是關西版的「陽明山東西大縱走」，名叫「鑽石路線」，但這次初訪大和葛城山，卻是為了每年五月中旬的杜鵑花期。　　許多人以為大阪最高峰是金剛山，但很遺憾的是，金剛山的峰頂已經悄悄跑到奈良縣，而單以主峰來說，其實大和葛城山才是大阪最高峰。不過這兩座山的山頂也不過相距幾小時的路程罷了。　　雖然照片很美，但我承認，在出發前我從未想到這條路線會如此熱門，比冷水坑上七星山還熱門。

一早從阿倍野的近鐵車站出發，搭到「尺土」，然後轉乘到「御所」，之後再搭巴士到登山（纜車）口。原本20分鐘的巴士路程，也因為山路塞車而開了約莫一小時。因為花季的緣故，纜車口大排長龍，看著難免會有「我走上去大概還比較快吧」的想法，嘛，不過我們本來就是打算走上去的。

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過了纜車站往上走，會看到這條岔路口，直行是看似平坦的櫛羅之滝路線，往右則是北尾根路線。北尾根路線是向右迂迴繞上稜線後再往左接回大和葛城山頂，依地圖標示的時間，大約比另一條路多30分鐘路程，而這個岔路入口北尾根是一條神秘的陡上路，難怪走的人少很多。如果不想走重複的路，建議從北尾根上、從櫛羅之滝下。

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北尾根的陡上路，是多數的泥土路混雜著少許木階，尤其是接近稜線時有一段鑽石路線的路，更是瘋狂的木階爬升，不過也還好啦，就累一下子而已。

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遠方是傳說中的櫛羅之滝，這幾天沒下雨，水量很普通。

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原本以為杜鵑花是滿山遍谷綻放著，沒想到主要只集中在山頂某一區域。下圖左前方是金剛山。

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從這張照片中感受到了攝影師與一般人的差距。

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然後葛城山頂長這樣，視野很好可以看到海灣，以及遠方的阿倍野大樓。看完了杜鵑，覺得此行心願以了，就咻咻咻地下山，結束了今年的關西郊山第一爬。整體來說，第一次來關西想爬郊山的話，首選還是六甲山脈，其次是金剛山，如果超愛縱走的話，可以挑戰鑽石路線，過了杜鵑花季，我想也就不必特別來大和葛城山了吧。

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登山纜車大阪

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