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雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00健行筆記

3/22. Kathmandu > Lukla >  Phakding > Monjo健行第一天的重頭戲，就是要從加德滿都機場搭35分鐘的小飛機到Lukla，這也是讓我非常緊張的一個部分，因為Lukla機場可是世界最危險的機場之一，事實上，我們結束行程回到台灣的那天早上它真的發生了死亡事故...。

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▲在航空公司簡陋的小櫃檯辦理登機手續，準備搭7:25起飛的飛機，腳下左右兩邊是兩大包登山行李，還有旅店貼心為我們準備的早餐，機票上有註明托運行李每人只能10公斤，超過了一點點，還好沒被罰錢＾＾

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▲可以看見駕駛艙的小飛機，直擊駕駛過程，反而讓人更加緊張。

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▲一架小飛機不含駕駛和空姐，可以載約18名旅客，去程坐左邊、回程坐右邊，才能看見美麗的雪山喔！

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▲窗外綿延的雪山，對面還有一架正在返程的小飛機。

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▲在小飛機上俯瞰山間村落。直到飛機安全降落、乘客紛紛拍手、聽見掌聲的那一刻，忐忑的心情終於獲得平緩，一下子從1350m的加德滿都上升到2850m的Lukla，驚覺真是有點冷啊！這是一個清朗的好天氣，19天的健行+攀登島峰行程就此開始了！

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▲Lukla機場(又名丹增-希拉蕊機場)，1953年紐西蘭人希拉蕊和雪巴人丹增．蓋諾在5月29日登上聖母峰，成為第一批登上聖母峰的人，希拉蕊登頂後不但集資興建盧卡拉機場，還成立基金會、興建醫院和學校來改善當地雪巴人的生活。抵達機場時，我們的Poter Guide已經在面向我們的小飛機左後方出口，帶著滿臉燦爛的笑容迎接我們。

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▲只有460米的跑道，傾斜式的設計，在起飛時成為助力，降落時成為阻力，這架小飛機正準備起飛，對面一架直昇機正要降落，可見好天氣時機場是多麼繁忙！

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▲沿著機場外面的階梯往下走就是Lukla小鎮。

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▲街道旁的店家賣很多登山用品，水壺、登山杖、帽子、頭巾、羽絨衣...但是都是盜版的，瓦斯應該是正版的，價錢跟台灣買差不多，用起來也ok。

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▲下飛機就可以看到雪山，多麼興奮！終於來到這被雪山環繞的夢幻健行聖地。中午抵達Phakding，並在此用了午餐，有些人第一天會在這裡落腳，不過由於時間還早，我們決定多走2小時多到Monjo，這樣明日到Namche Bazar的路程就可以輕鬆一點。

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▲路上很像木棉的樹，第19天回程時已掉落不少。

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▲難得遇到沒有畫眼睛的佛塔。

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▲左邊的尼泊爾國旗，是目前世界上唯一的三角型國旗。出發第一天，人都還乾乾淨淨的:D

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▲色彩鮮豔的餐廳，每間山屋的餐廳都會鋪上花色豐富的長坐毯，很喜歡這樣的異國風情。3/23. Monjo > Namche Bazar

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▲一早從住宿點出發，一個Poter背著要送上山的民生用品經過。

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▲一路上經過許多漂亮的Tea House，沿路設施完善，還沒有很像在健行的感覺。

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▲今天一路上經過許多綁著五色經幡的吊橋，吊橋很堅固，不只人走，經常也會有十幾隻驢子背著瓦斯桶等重物經過。

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▲好天氣，我第一次親眼看見了聖母峰！

b3cd3c62f90e38fc98a6632bfccbc721.jpg▲6187m的崗德里峰(Kongde)，我想它是最能代表南崎巴札的一座山了！3450m的南崎巴札是整個健行路上最熱鬧的觀光重鎮，有郵局、咖啡廳、登山裝備店、美髮沙龍、Spa館、酒吧、換匯...，由於昨天推進到Monjo，今天走半天就到南崎巴札，午餐過後有很多時間可以到處逛逛，上上下下的階梯，有在合歡山的高度逛九份的感覺，差別是在這種高度爬階梯真是有點喘啊...(喂喂~後面還有島峰怎麼現在就在喘＝＝")，而且可能因為雪山環繞，氣溫硬是比台灣高山感覺冷，但無論如何，這裡是個讓人喜歡的地方，因為洗澡洗頭都很方便！這裡可以選擇帶衛浴且可充電的住宿，市區辦的Ncell網路也都收得到，明日起就沒這麼方便了，衛浴通常離房間有段距離(有的甚至在山屋外面)，而且海拔更高也不敢輕易洗澡怕高山症，充電也是要另外付費的。

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▲南崎巴札，右邊的小門是城鎮的入口。

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▲超有渡假氣氛露天咖啡廳。

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▲今天的午餐，義大利麵+燙蔬菜，大約250元台幣。

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▲午餐過後到街上走走逛逛，發現兩家賣正版登山用品的店，路上很多紀念品，也有很多雜貨，要買零食、礦泉水、香皂、防曬乳都有呢！

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▲沒有太陽的陰影處滿冷的，逛街還是要保暖。

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▲經過一間漂亮的咖啡廳進來拍張照片，在咖啡廳消費可以免費使用ＷiFi。

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▲買明信片，打算回程再度經過南崎巴札的那天，寫上滿滿的心得寄給自己。

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▲阿紘帶我爬上階梯要來看3450m的郵局，今天郵局沒開，上到相對高處，反而看到環繞城鎮的雪山在眼前展開，右邊最高那座是6623m的Thamserku，我好愛它的山形，一見鐘情，幫它拍了好多照片。

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▲Thamserku(6623m)，山腳下的旅店前立著5色旗。

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▲今天的房間，窗外就是崗德里峰。

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▲傍晚時分，太陽落到崗德里峰後方，發出金色光芒。

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