海外山旅/搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



冰雪世界,日本溫泉鄉平湯溫泉出發!前往搭乘新穗高纜車,飽覽日本的美麗雪季山岳!天氣愈來愈熱,只好來剪一些下雪的影片來消暑了!

在二月底的時候,我的日本中部旅程中,其中一個重頭戲就是西穗高,之前的心得、遊記也都分別發佈在健行筆記或是 ig 中,這次把影片的版本剪出來啦!我從平湯溫泉出發,前往新穗高纜車口,再搭乘纜車到西穗高口,當天的天氣只有-6度,其實蠻難拍影片的,因為gopro在寒冬掉電量超快哈哈哈。

纜車車站離開後就是登山口了,眼前一片雪白!我們與其他登山者都在登山口前面配戴好冰爪,準備開始健行!說到冰爪,就算只是在登山口附近走走,都頗需要配戴冰爪。許多人旅客想下去打雪仗,但沒有冰爪也打退堂鼓,因為真的是非常地滑,寸步難行。

途中也遇到旅客因為有些微的失溫,導致身體不適,大家在上山進行雪地活動前,一定要注意各種保暖的裝備及身體的狀況,白色山岳雖然美麗,但氣溫可是非常低的喔,請一定要注重安全!決定前往西穗高岳登山前,一定要對自己體力、裝備運用都需要更審慎的判斷!剩下影片比較有趣,來看看本週影片吧!

