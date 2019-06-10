海外山旅／搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



冰雪世界，日本溫泉鄉平湯溫泉出發！前往搭乘新穗高纜車，飽覽日本的美麗雪季山岳！天氣愈來愈熱，只好來剪一些下雪的影片來消暑了！

在二月底的時候，我的日本中部旅程中，其中一個重頭戲就是西穗高，之前的心得、遊記也都分別發佈在健行筆記或是 ig 中，這次把影片的版本剪出來啦！我從平湯溫泉出發，前往新穗高纜車口，再搭乘纜車到西穗高口，當天的天氣只有-6度，其實蠻難拍影片的，因為gopro在寒冬掉電量超快哈哈哈。

纜車車站離開後就是登山口了，眼前一片雪白！我們與其他登山者都在登山口前面配戴好冰爪，準備開始健行！說到冰爪，就算只是在登山口附近走走，都頗需要配戴冰爪。許多人旅客想下去打雪仗，但沒有冰爪也打退堂鼓，因為真的是非常地滑，寸步難行。

途中也遇到旅客因為有些微的失溫，導致身體不適，大家在上山進行雪地活動前，一定要注意各種保暖的裝備及身體的狀況，白色山岳雖然美麗，但氣溫可是非常低的喔，請一定要注重安全！決定前往西穗高岳登山前，一定要對自己體力、裝備運用都需要更審慎的判斷！剩下影片比較有趣，來看看本週影片吧！

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