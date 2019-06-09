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法網／納達爾拍退汀恩 12度法網男單稱王

去不了聖母峰沒關係！先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」

2019-06-09 21:30健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素

嗨！我是李瑞克！在2019年二月九號，我花了總共七天，滿懷感激的完成了尼泊爾安納普娜基地營健行，也就是俗稱的ABC健行路線。儘管當時沒有請嚮導、背伕，一個人背著20公斤的大背包走完全程，但是對於雪季的ABC能不能一個人上山，我還沒有絕對的答案。儘管ABC是一條非常大眾化的路線，路上可以遇到很多前往相同方向的登山客、嚮導、背伕，也會經過許多村莊，並不像台灣的原始登山環境，但是這七天發生了很多事，包含抽筋、橫渡雪崩地形、被暴風雪困在基地營等等，如果沒有其他隊的嚮導幫忙開路，我絕對沒辦法靠自己的力量完成這趟旅程，所以再一次，我沒辦法說雪季的ABC能不能一個人上山，但我想用這篇文章告訴大家所需要知道的一切攻略、心酸血淚，並且附上我所經歷的故事，至於適不適合一個人去，就由各位自行判斷了。

以下內容包含：行前準備 | 行程紀錄 | 交通 | 證件申請 | 住宿 | 飲食 | 裝備 | 

原文出處：https://leesvmw.blogspot.com/2019/06/ABC-guideline.html

行前準備：把行前準備放在第一個，是希望大家不要覺得ABC是很大眾化的路線，什麼準備都沒作就出發。再怎麼大眾化，畢竟還是上到四千多公尺，沒有基本的登山觀念與裝備，還是很可能一不小心就發生危險。關於要準備些什麼？我認為以下這幾點是最重要的：

  • 手機定位導航：我出發前下載了”maps.me"這款APP來作為我的離線地圖，這款APP有點類似Google Map，只是多了山上的路線，只要GPS的藍點點照著路徑走，基本上不太會迷路。另外我也在事先下載好的離線地圖上標註了我預計的住宿地點、休息點（去程用紅色，回程用藍色，休息點用黃色），儘管最後我沒有照原定計畫住宿，但我隨時可以知道距離下一個村莊大概還有多遠。

*可惜的是”maps.me”並沒有等高線圖，強烈建議上山前在波卡拉買一份有等高線的ABC地圖，這樣才知道之後的路程有沒有下切或陡上，對於休息點的判斷來說很重要。

IMG_1420.jpg（用maps.me來作行程規劃）

  • 登山衣著、裝備知識：最基本的三層式穿著（排汗、保暖、防風雨）、頭燈、登山鞋等等，這些在台灣爬百岳的基礎登山知識一定要知道，如果在台灣沒有爬山的經驗，一個人去爬ABC絕對是非常危險的行為。（詳細我帶了哪些裝備，請看裝備篇）
  • 雪季去ABC，冰爪一定要帶！冰爪一定要帶！冰爪一定要帶！：很重要所以講三次，就算是簡易型冰爪也可以，在波卡拉整排的戶外裝備用品店絕對買得到，不要聽信當地嚮導或背夫說不用帶冰爪，他們每天在山上活動，我們不是。沒有冰爪，可能連隨便一個結了冰的台階都上不去。
  • 高山症藥物準備：之前到過四姑娘山二峰5000多公尺以上都沒有高山反應，但這次行前我有特別去看了家醫科，拿了三天份高山症藥，因為這樣的行程無法快速的下徹，就算下山至少也要兩天時間，所以特別謹慎，並且問了醫生使用方法，儘管最後並沒有用到，但還是強烈建議大家準備起來放。
  • 登山保險：海外登山保險大家都推薦World Nomads，但是我發現在最新更新的合約書裡面，有列出必須有合法嚮導陪同這一項，很顯然我的資格不符，所以轉而詢問富邦人壽的旅行平安險有沒有保障3000公尺以上高山的健行活動，根據回覆是有的，只是保額上限比較低，關於有沒有包含直升機救援，這點需要再跟他們確認。
行程紀錄：Day 016:00 , 抵達加德滿都-> 00:00 , Pokhara（搭Micro Bus 住宿：Aroma Guest HouseDay 111:00 , Pokhara-> 13:00 , Nayapual , 1070m-> 18:00 , Ghrandruk , 1990m (中間有搭一段校車)住宿：Ashish Aama日誌：尼泊爾ABC健行Day 1 - 安納普娜的見面禮。Day 207:30, Ghrandruk , 1990m-> 10:00 , Komrong , 2100m-> 11:30 , Kimrong Kohla , 1715m-> 14:30 , Chhomrong , 2170m-> 16:30 , Bhanuwa , 2080m-> 18:00 , Sinuwa , 2350m住宿：Hill Top Lodge & Restaurant日誌：尼泊爾 ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗。Day 307:00 , Sinuwa , 2350m-> 10:00 , Bamboo , 2520m-> 11:30 , Dovan , 2505m-> 13:30 , Himalaya , 2920m-> 16:00 , Deurali , 3200m住宿：New Panorama Guest House日誌：尼泊爾ABC健行Day 3 - 向雪地前進。Day 408:00 , Deurali , 3200m-> 14:00 , MBC , 3700m-> 17:00 , ABC , 4130m住宿：Annapurna Guest House & Restaurant日誌：尼泊爾ABC健行Day 4 - 令人窒息的絕美峽谷。Day 5被暴風雪困在基地營（可見預備天非常重要！）日誌：尼泊爾ABC健行Day 5 - 受困基地營。Day 610:00 , ABC , 4130m-> 12:00 , MBC , 3700m-> 14:00 , Deurali , 3200m-> 19:30 , Bamboo , 2520m住宿：Bamboo Guest House日誌：尼泊爾ABC健行Day 6 - 暴風雪中冒死下徹。Day 708:00 , Bamboo , 2520m-> 11:00 , Sinuwa , 2350m-> 12:00 , Bhanuwa , 2080m-> 12:30 , Chhomrong , 2170m-> 15:00 , Jinu , 1760m-> 18:30 , Jeep Center-> 22:00 , Pokhara住宿：Aroma Guest House日誌：尼泊爾健行Day 7 -  安納普娜的溫柔。交通資訊：加德滿都 波卡拉波卡拉（Pokhara）是尼泊爾第二大城市，也是登ABC前大家都會落腳的地方。從加德滿都到波卡拉有三種方式：飛機、觀光巴士、和Micro Bus。
  • 飛機：不適合像我這種窮遊的背包客，所以在這邊跳過。
  • 觀光巴士：最大眾的選擇，因為出發時間是每天早上七點，一般旅客都會選擇在加德滿都住一晚，隔天一早出發。至於波卡拉到加德滿都的巴士也是早上七點鐘出發，在波卡拉的巴士站搭車。
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（早晨七點的波卡拉巴士站）

 （波卡拉出發到加德滿都的巴士站位置）

  • Micro Bus：因為這次下午才到加德滿都，再加上時間的壓力，不得不搭Micor Bus到波卡拉。強烈建議大家有時間的話千萬不要搭Micro Bus。將近七小時的路程我幾乎都只能龜縮在巴士的最後面角落，旁邊一個大叔跟我之間完全沒有任何空隙的緊貼在一起，而且一路彎曲的山路也是以時速至少70過彎，搭得我脊椎超痛，也是我人生中最可怕的搭車經驗。
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（可怕的Micro bus，這樣一台要擠20個人）波卡拉 —> 登山口Nayapual可以在波卡拉的巴士轉運站搭巴士到ABC登山口Nayapual，時間大約兩小時。當時出發的時候車上已經擠滿了人，所以我完完整整的站了兩個小時到登山口。10771394752_IMG_0086.JPG

（波卡拉到Nayapual的當地巴士）（前往Nayapual的巴士站）Jeep Center -->波卡拉回到波卡拉可以從靠近Jinu的Jeep Center搭乘吉普車，一車大約是7,000~10,000盧比。我很幸運遇到一群登山客也要下山，一行五個人，一個人只要付1,500盧比。IMG_4653.jpg（可以在map.me標注的這個地點直接搭吉普車返回Pokhara）證件申請：要爬ABC，必須要申請入山證（ACAP）與環保證（TIMS），兩張加起來的費用是Rp.4000，需要護照與兩張大頭照。要特別注意的事，如果之後有其他登山行程，環保證是可以繼續用的，不用在另外辦一張。其中有三個地方可以申請：1. 加德滿都 Nepal Tourism Board：原本預計下飛機就要去辦證，辦完直接殺到波卡拉，但是沒想到當天是禮拜六，竟然是他們的公休日，只好改變計畫，到波卡拉之後再申請。2. 波卡拉 Nepal Tourism Board：距離Lakeside走路大約30-40分鐘距離可以到達，本來想要一早去申請，但是後來發現住宿的旅店可以代辦，就多花了一些錢請旅社代辦。3. 波卡拉的任一間住宿代辦：（我住的是Aroma Tourist Hostel）費用大約是Rp.5500，大概兩小時可以辦好，可以趁這兩個小時Lakeside逛逛，準備一下要上山的東西。如果要請住宿代辦，他們會先收取護照與大頭照。（在波卡拉申請證件的地方）IMG_4647.jpg

（TIMS環保證）

IMG_4649.jpg

（ABC入山證）住宿：相較於台灣的登山環境，我覺得尼泊爾ABC的住宿只有”享受”，出發前只有在maps.me上面大概查了一下路線上的住宿點並且紀錄起來，沒有事先預定，很幸運的，一路上也沒有遇到全部客滿的窘境。這條路線基本是走在各個村落當中，住宿不成太大問題，價格大約是Rp.200-Rp.500/人不等，越往上走，熱水澡、WIFI、充點都會需要多收費用，每一項大約都是Rp.200-Rp.300。每個村莊的住宿各有特色，以下是我住宿過所有住宿點的紀錄：—地點：Ghrandruk  Teahouse：Ashish Aama紀錄：在maps.me的名字是Ashish Aama，但是實際上的名字我忘記了，是整段旅程最讓我戀戀不忘的Teahouse，有專屬衛浴、洗到爽的熱水澡、超強WIFI、安納普納峰和魚尾峰、還有好吃的速食炒飯和檸檬茶。

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（Ghrandruk，一開門就有大景）

10797762528_IMG_0169.JPG（Ghrandruk，雙人房只要Rp.500）

10797892064_IMG_0170.JPG（Ghrankdruk，雙人房還帶私人衛浴）—地點：SinuwaTeahouse：Hill Top Lodge & Restaurant紀錄：單人住宿約Rp.200，熱水WFI要另外付錢，WIFI訊號頗差，但是阿姨老闆人很好，讓我把發現不需要代上山的東西寄放在這，但是必須在回程實在這邊點一杯茶作為交換。附加價值是在這裡可以近距離和魚尾峰合照。

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（Sinuwa住宿）

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（Sinuwa只有雅房，共用衛浴，WIFI和熱水都要多收Rp.200）

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（可以近距離看到魚尾峰）

—地點：DeuraliTeahouse：New Panorama Guest House紀錄：進入雪線，晚上開始變得很冷，從這邊開始登山客就很多了，有很大的交誼廳可以給大家聊天，看不到安納普納風與魚尾峰，但是旁邊有一座很雄偉的無名峰，充電與WIFI需要付費。

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（Deurali）

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（一旁有很壯觀的無名峰）

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（有很大的交誼廳給大家聊天）

—地點：ABCTeahouse：Annapurna Guest House & Restaurant紀錄：太陽能供電，充電與WIFI需要付費，剛上去的時候WIFI訊號很強，視訊聊天沒問題，後來遇到暴風雪就無法充電和上網。老闆人很好，遇到暴風雪的時候不厭其煩的幫大家張羅直升機的事情。

10799794096_IMG_0690.JPG（ABC）

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（ABC）

—地點：BambooTeahouse：Bamboo Guest House紀錄：這裡沒有WIFI和手機訊號，但是老闆人很好，怕你太冷還會免費提供毯子，也很耐心的提供回到Pohara的交通資訊，讓我感受到暖暖的人情味。

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（下雪中的Bamboo）

飲食：除了住宿以外，另一件讓我感到”享受"的事就是吃了，在ABC健行的路上，你可以點到各式各樣的料理和飲料，不論是炒飯、乾麵、湯麵、披薩、甚至還有餃子（當地人稱momo），身為一位素食者，我最常吃得就是素食炒飯、素食湯麵、素食餃子。

99B08F7E-F1E3-4377-811D-3F54C4AB8CC3.jpg(Grandruk 早餐，麵包配馬鈴薯）

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（Sinuwa晚餐，素食炒飯）

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（Deurali晚餐，素食湯(泡)麵）

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（Bamboo晚餐，Momo）

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(Momo的內餡）

裝備：ABC健行的路線不難，不需要有攀登等等的技術裝備，只要有一般台灣百岳雪季爬山的裝備就好，甚至雪地三寶中的頭盔、冰斧、冰爪，也只需要冰爪就好。事實上，因為食物的部分在Teahouse可以點餐，甚至連炊具、瓦斯都可以不用帶，現在就來參考一下我這次健行帶的裝備吧！衣著：軍用迷彩漁夫帽、迪卡儂魔術頭巾、Vans毛帽、Patagonia 風雨衣、Patagonia 保暖衣、地層排汗衣x3、Houdini 短褲、Mormont 長褲、迪卡儂束褲、軍用排汗內褲x3、健行襪x4、Costco手套、Black Diamond厚手套、軍用斗篷式雨衣、迪卡儂雨褲。裝備：Snow Peak簡易冰爪、LP護膝、犀牛牌綁腿、迪卡儂one light 700頭燈、頭燈用電池、行動電源、Sea to summit 快乾毛巾、攻頂爐、餐具、Stanley 保溫瓶、1L水壺、mont bell barrel #1睡袋（-3度）、Costco 登山杖x2、Sirio登山鞋、夾腳拖、Canon G7X Mark II 相機與電池、胸前袋、Mystery Ranch Glacier 70L背包。

50A05E58-5882-493D-AFA1-84CCEB5C4662.JPG--希望這篇文章可以幫到大家更審慎的評估自己的能力、裝備、經驗能不能夠一個人完成ABC健行，這也是我寫這篇文章的初衷，如果喜歡我的分享，或者對於ABC還有任何問題，也歡迎到我的粉絲專頁：

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