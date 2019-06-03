日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)

2019-06-03 15:05 健行筆記 健行筆記溫小志



▲本文章所有照片來自ke拍攝，haker心得分享，部份自官網截圖!!▼日本是短期健行很方便的國家，加上海外健行不比登山來得辛苦跟奮鬥，因此對海外健行特別有興趣的我們，這次選擇了熊野古道&高野山，除了近露王子10h健行跟小雲取越的4h健行外，其他都是比較輕鬆的走路跟拍照，這條路線一路走來輕爽優閒，不時也可以加碼路線訓練自己，加上沿途指標清楚，是許多日本跟歐美遊客喜愛的路線!!不過久未到日本所以交通上我們，並沒有花很多時間去研究交通方案，基本的票卷有買之外，其他算完我們的需求並沒有多加購，這次只能就我們健行路線多加介紹!! ▲▼何謂熊野古道(以下來自網路)熊野古道的七條路線分別為中邊路（主要路線）、大邊路、小邊路、伊勢路、町石道（連結高野山真言宗聖地與熊野神社）、以及吉野＆大峯路線（為真言宗修驗道宗派所保留的修行路線，因山路偏僻、變幻莫測，而只推薦給專業的登山者）。我們此次的健行路線將在中邊路周圍，加上我們訂的旅館都在本宮大社(3天)，因此路線就是以本宮大社為放射線狀去規劃!!第一天的健行選擇近露王子-->本宮大社，是因為這段路是搭乘龍神巴士前往，這段票不在我們購買的熊野三日卷內，所以不能連續使用，因此我第一天就先走這條路線(搭車現金給付)!!需要注意的是出發前我們一直在觀望當地的天氣預報，四月的山上跟台灣一樣天氣變化很大，尤其我們在山上都在健行，如果說天氣差要換行程老實說很難，如果真的下雨就考慮取消這樣，幸好出發前三天觀望都是讓人安心的!我們觀望的日本氣象是以和歌山新宮&高野山來做參考，因為也找不到熊野古道山上的主要氣象，不過這個3小時為播報的降雨量，在健行的時候就幫到我們蠻多的!! https://tenki.jp/forecast/6/33/6520/30207/3hours.html ▲▼在官網 古道的難易度上(初.中.高) ，繼櫻王子-->本宮大社被規劃為上級(高級)路段，主要是時間上的步行會比較久，官網上從繼櫻王子-->本宮大社標準步行將近7小時，而我們還有一段近露王子-->櫻繼王子的路程，根據地圖上的公里數跟時間來算約要多走3.9km&68分鐘，對有在台灣爬山習慣的我們而言，應該可以在實際步行中控制在10h以內!!會挑選從近露王子開始走主要是公車站的距離跟古道連接較近，也有日本山友在中間的小廣峠或小廣王子口車站下車，可以沿著產業道路及指標連接上原本的古道約0.4KM!實際上完成此路線的我們從早上7點下公車開始漫步兼拍照，中午休息前發現玩太久開始趕路，後來停留在湯川王子午餐，下午3點抵達發心門王子距離本宮大社還有6.9km，由於這是熱門路線有許多遊客，因此最後的6.9km我們又開始慢慢閒晃，5點回到本宮大社!!實際步行行程:AM7公車站出發-->PM12湯川午餐-->PM15發心門王子-->PM17本宮大社 ▲▼ 龍神巴士網站 ，當天我們從本宮大社站搭乘最早發車05:49-抵達近露王子約06:43(此公車的終點站在紀伊田邊驛)，龍神巴士跟熊野巴士屬於不同的公司，因此熊野三日卷不可使用!起了個大早日本時間04:30台灣時間03:30，然後寒風刺骨穿著羽絨衣還是一直動動動的暖身體(清晨氣溫10度上下)，05:40來了一班熊野巴士的班車，司機下車跟我們打招呼，跟他小聊一下說我們待會才要上龍神巴士的車前往近露王子....下圖就是我們要搭乘的龍神巴士 ▲▼龍神巴駛士會先前往有名的湯之峰溫泉然後再開回頭走311公路，湯之峰溫泉這邊上來好幾位日本的山友，後來他們在小廣王子口先下車，預計走0.4KM接上熊野古道，我們則是繼續前往近露王子公車站!!這是下車附近的景觀，完全是先拍了再找路走的概念!! ▲▼前一天搭車從高野山-->熊野本宮大社(聖地巴士巡禮)，路上司機就是讓我們在美術館這邊上廁所休息20分鐘，所以我們大概知道近露王子站附近就有乾淨廁所，預計先上完廁所再健行，結果就是當我們在前一站下車走過來，剛好如大柯猜測的一樣公車經過這邊都會讓旅客下車休息上廁所，所以我們又見到剛剛搭乘的公車了! ▲▼路上會有許多地圖標示也有木製指標，我們尚未開始熱身前就先參觀近露王子公園，這邊算是比較大的王子所在地，之後所見的王子除了有神社也有的只是小小的石碑而已!何謂王子(以下來自網路資料)在參拜熊野的途中,有許多被稱為王子社的神社，每間隔兩公里便會出現。這些神社被稱為熊野九十九王子,是為了連接人們參拜熊野御子神的艱苦的信仰之道而建立的。王子社據說是提供參拜者和貴族歇腳、休息的地方。有時為了解除長途旅行的疲勞,也在這裡舉行和歌會等活動。同時也是祈禱參拜熊野之地的旅途安全的地方。九十九王子不是指實際上九十九這個數字,而是用九十九這個數字來表示「數量之多」。 ▼近露王子-->繼櫻王子地圖地圖上有標示點跟點之間的公里數(0.5+0.9+1.3+1.2=3.9km&68分鐘)高度起伏也有標示，從近露王子-->繼櫻王子中間起伏不大，都是在公路上行走為多，也有按順序的號碼牌標示，近露王子從27號起算到熊野是75號，每增加一號代表500公尺，中間有廁所的地方也有在地圖上標示出來!!出發前可以先購買地圖的遊客中心: https://wave.pref.wakayama.lg.jp/navi/walk/stamp/stamp.php

中辺路観光協会 ／Tel：0739-64-1470

／Tel：0739-64-1470 熊野本宮観光協会 ／Tel：0735-42-0735

／Tel：0735-42-0735 新宮市観光協会 ／Tel：0735-22-2840

／Tel：0735-22-2840 那智勝浦町観光協会 ／Tel：0735-52-5311

／Tel：0735-52-5311 〇熊野古道 中辺路（押印所36ヵ所） 「熊野古道中辺路押印帳」は、中辺路町観光協会・熊野本宮観光協会・新宮市観光協会・那智勝浦町観光協会等で販売しています。（1冊100円）

(上面的意思是指中邊路可以蓋章集點的有36個點，可以購買一本100日圓的押印本，沿路蓋章收集可以當作一種紀念或是完成全程路線換證明)

▼ 介紹完這麼多就讓我們開始一起出發去健行囉，還沒起步就又遇到超美好的庭園景觀，今天圖多要謹慎阿!!

▼標示清楚的路標又出現了，對看得懂漢字的台灣人來說真的太方便了!!

▼遇到路上要去上學的學生都很有禮貌主動跟我們打招呼，還有一個孩子騎單車俯衝斜坡而下也開心的跟我們道早安，櫻花跟女孩的背影很有感，柴犬在家門口伸懶腰也很有戲，就是我們喜歡邊健行邊旅行的感覺!!

近野中小學，這兩天的天氣很好，四月的天氣多變，幸好健行10h這天整天都是藍天白雲相伴，不然會半路閃下山搭公車回去泡溫泉!!

▼往前一小段要繞到樹林小徑上，但一會功夫就又回到馬路上來，不過這邊算是小小的產業道路，跟之前公車走的311國道是不同的，雖然是走在產業路上，但真的遇到車子的機率也非常稀少!!

路上第一對遇到的歐美人士就是這對夫妻，他們是背著全身家當而行，也就是說他們前一晚是住在近露王子附近，今天要背著家當前往本宮大社然後投宿當地，我們沿路遇到的歐美人士幾乎都是這樣，這樣可以一路從田邊市開始完成一半的中邊路，再從本宮大社走"小雲取越"跟"大雲取越"前往新宮市，前後要四天!!

▼途中也會有這樣的小小地藏，在日本地藏是一種平安跟保佑的概念，因此隨處可見人們的供奉!

▼途中遇見的山頭遙望指南，"少女的寢顏"是否也像畫一般的安靜沉睡著!!

還有許多花草都在春天甜蜜的盛開，雖然一路走來都是櫻花，但在日本這個國度就是怎樣也看不膩這樣的景觀!順帶一提這次我們都是穿一般的健行鞋就來日本了，出發前覺得這條路線一般健行鞋就能打發，實際走了10h之後其實腳尖還蠻累的，雖然路況好走!!

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在這邊已經被歐美遊客超車多組，雖然我們一路走走停停拍照漫步，但還是覺得歐美人士健行腳程很快，一度覺得我們的步程有這麼慢嗎..呵呵!! ▼繼櫻王子，也是王太子曾經拜訪休憩之地，因此有特色的鳥居跟神社陪伴著參天巨木!!

▼上圖的爺爺經營的是茶屋，經過的旅人他會贈送平安紙衣给大家，路上民宅隨處可見的水池，總是會有讓人會心一笑的裝置，我們很愛這隻青蛙，原本還考慮在日本找看看有沒有這麼可愛的石雕可以帶回來台灣佈置!

▼離開繼櫻神社不久就能見到這麼優美的路徑，有種位在電影場景的時光虛幻感，其實小木屋也有公廁...嘿嘿，超乾淨的廁所而且還有衛生紙，對旅人來說真的很方便!!

▼"秀衡櫻"壓印所，這個時刻正巧遇到開花的名櫻

▼這是公廁

!(偷偷的說離開這邊之後，後面的廁所就沒這麼優了，而且好幾站是流動廁所型的，

一直要 到三越峠休憩站才 有類似這樣的)

▼下一段繼櫻王子-->熊瀨川王子，路線開始會出現起伏，過了小廣王子之後就要沿著山徑行走離開馬路，讓我們來一一跟大家介紹吧!

▼古道還是繼續在馬路上行走，光是看民宅千變萬化的佈置就覺得這健行真的很有趣，時不時還會出現這種千年櫻花的戲碼!倒是不會刻意期待要走在森林山徑上，畢竟每個國家的古道都有自己的特色，之前去尼泊爾的前段就是都走在農家的路徑上，時不時還會出現動物擋在路中間，但就是很有趣的健行!!

▼這家人大概是出現一小段走在馬路上，原本以為小朋友這麼小要走到本宮好厲害，加上天氣開始大回溫整個馬路熱氣騰騰的，後來發現他們在靠近小廣王子附近就下國道311，可以接到小廣王子公車站，也是我們一開始遇見日本山友在這邊下車，然後走上來的道路!沿路的指標就是這麼清楚簡單...

▼小廣王子，旁邊的民宅類似垂枝櫻開得好美呀!!

▼小廣峠也有公車站，龍神跟明光巴士都有經過，從指標往下走約0.4KM，我們行走的馬路平常也是汽車在走的路線，所以從這邊可以接到湯之峰溫泉，不過我們的路線在這邊就要切進去森林山徑囉!

▼路邊的指標很清楚指示出要轉彎往下，這邊開始要進入森林探險囉...

▼進入山徑，開始行走在高大的人工杉木林上，大致上來說人工林是因為早期砍伐(木造房屋)，造成林地大片的濫觴，因此大量裁植杉木林，而形成今天日本的中低海拔森林幾乎都是這樣景觀!

▼"一里塚跡"是日本古時道路的里程碑，兩個塚跡距離約4公里，不過沿路也有距離每500公尺的編號牌，因此一里塚跡大多是景觀上來說為重，也可以說是保留古代的遺跡!!

▼岩神王子-->豬鼻王子，須要使用迂迴路遠繞但也是算比原路較平緩的路線，比原來多出0.5km!!

▼指標上寫著平成23年9月颱風造成路線中斷，因此改成新的替代迂迴路，官方的地圖上也有明確的標示出來，沿路也有指牌，因此安心的繼續前行吧!!

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▼迂迴路行走至此會發現有一尼龍黑網，原本以為怎麼會禁止通行，後來發現上面寫著通行後請拉好網子，應該是為了怕動物進入才設置的網子，過了黑網不久再往前走也有另一面黑網，兩邊剛好包圍起一段路徑!林道持續爬升，由於都在林木內行走因此不覺得炎熱跟爆汗，只是要調整心率慢慢向上!!

▼蛇形地藏跟主要道路連接有三個點可以進入!!

在這邊遇到3位日本山友，其他都是歐美人士為多，日本山友看到我們說下去可以蓋章就很開心，問我們從那裡來，一說台灣他們笑得更燦爛!!

▼"道湯川集落跡"為古時紀南豪族湯川氏的發祥之地，1956年湯川氏家族的離村廢村，2018年的考古調查發現許多鎌倉時代的中國製青磁等等...

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▲ ▼吃飽喝足小休一下之後就要邁向今天的最後一道關卡，三越峠(峠在日本是山頂的意思)，算是小丘陵地但也是要一路緩慢爬升，所以如果在日本地圖上看到有峠，就知道要認命開始爬坡了，不過在林相優美的杉木林行走，其實是很舒服的感覺，雖然從頭到尾林相都是類似的..呵呵!!

▲ ▼呼呼..開心抵達三越峠休憩所，裡面有木椅可以坐著休息還有男女各一間的廁所。

▲ ▼過了休憩所後古道就一路往下走，也可以看到日本在築堤工法上的不同，採用的是木頭捆綁而不是像台灣用的是石材或是鋼鐵!!

▲ ▼又見迂迴路，路段封閉是2018/09月的颱風造成的，因此船玉神社跟豬鼻王子就無緣見到一面了，船玉神社可以連結上湯之峰溫泉(赤木越)，這次遺漏了該不會下次要走的就赤木越，真的挺喜歡這樣健行的阿!!

▲ ▼沿路的櫻吹雪如夢似幻，搭配著遠方的多變林相及出現在樹叢中的粉嫩櫻花，這是一條能夠讓人身心靈都得到滿足的路線，櫻吹雪太夢幻努力多拍幾張回味，想要補捉到櫻花飄散在空氣中的姿態!!

▲ ▼迂迴路有一段是跟公路連結在一起，走一小公路後就能看到發心門王子神社，我們的遊記就先在此告一段落，主要是發心門王子-->熊野本宮大社算是一個很有特色的路線，下一篇也將會是圖多字多的介紹

時值四月中旬櫻花還在山上如雪的盛開，這樣的路線走起來就是一種輕快的飄逸感...而我們的選擇是把行李都放在本宮大社的民宿，採用放射狀走法去完成，中邊路一大段跟"小雲取越"，這樣的優點是不用背著家當健行比較輕鬆，而且可以在同一個地方住宿多天不用一直收行李，當然這適合沒打算整條中邊路走完的遊客!!"野中的清水"位在路口的下方，我們沒有特地再繞下去看，結果從上方就能看到下方的景觀。日本是個很奇妙的國度，總是能夠把一些基本景觀都做得很優美然後成為賣點!!秋天的溪邊景色可以想像會是多麼的千紅萬紫引人入勝!!湯川王子神社!!這邊很適合午餐旁邊也有溪流隨行，我們的午餐跟水源都是從民宿自己帶過來，熊野古道沿路沒有什麼商店，除了一開始出發的近露王子還有一些民宿跟小商店外，路上的健行就真的只是健行而已...所以一定要帶好自己的午餐跟水源，四月行走時還是穿著保暖中層，故沿路飲用水量算還好!(住宿的熊野本宮大社附近，有幾家小商店可以購買一些食品)，今天的路線先在這邊告一段落囉....大家喝個茶我們再繼續走下去!!#熊野地區介紹壹.官方旅遊指南1.熊野，日本的心靈聖地，已經歷了漫長時間的考驗。熊野古道是世界唯二被登錄為世界遺產的參拜道之一。此地的歷史已綿延了過千年。千年以來，熊野神祕的山區一直被認為是「神明居住的聖地」。平安時代（794-1185），皇族和朝臣們踏上長達30至40天的旅程，從當時的首都平安京（即現今京都）跋涉到這個偏遠的地區來，尋找俗世間的淨土。三大神社熊野三山，就位在這個區域內。平安時代早期，熊野的精神信仰上從皇室家族、貴族，到武士，然後普及到平民百姓。於是越來越多參拜者前來，絡繹不絕地在古道上排成長列，被形容為「蟻群的熊野參拜」。這樣的信仰在當時的日本十分獨特，因為它歡迎所有人，無論階級、性別、病弱、老殘。到今天，日本仍存在著大約三千座熊野神社。2004年7月7日，熊野三山三大神社，與接連其間的參拜古道，以「紀伊山地的聖地和參拜道」之名，受聯合國教科文組織登錄為世界遺產。範圍包括熊野三山、和歌山縣的高野山、以及奈良縣的吉野．大峯三處聖地。聯合國教科文組織世界遺產委員會表示，這片地區反映了神道與佛教精神結合的文化，並為這維持超過1200年的聖地、完好保存了源遠流長的靈山傳統。2.熊野速玉大社（新宮市）、熊野那智大社（那智勝浦町）、熊野本宮大社（田邊市），這三大神社總稱為熊野三山。這三座神社及它們所在的區域，向來被人們描繪成空寂神祕又充滿靈氣的地方。三座神社各自的特色據說受到了不同根源所影響、對自然環境的膜拜也彼此不同。儘管建築風格有所差異，但它們和諧地與周圍環境共存，讓遊客留下深刻的印象。熊野三山將傳統的神道和佛教結合在一起，人稱神佛習合（即字面上的神道與佛教結合之意）。自古以來，地球上的每一樣事物存在著神明的概念，深深地存在於日本文化之中。白色的紙張折成閃電的形狀，懸掛在神社劃定的區域，表示神明掌管的地方。直到西元六世紀，佛教傳入日本之後，神道的神明被視為不同形式的佛，於是產生了神佛習合的現象。3.過去的十世紀以來，社會上無論哪個階層的人，都曾造訪過這片靜謐的紀伊山地，沿著不同的山徑，前往受人崇敬的熊野三山。而這些不同的山路，被統稱為熊野古道。七條路線分別為中邊路（主要路線）、大邊路、小邊路、伊勢路、町石道（連結高野山真言宗聖地與熊野神社）、以及吉野＆大峯路線（為真言宗修驗道宗派所保留的修行路線，因山路偏僻、變幻莫測，而只推薦給專業的登山者）。2004年，這些古道（除却歷史較短的紀伊路）被聯合國教科文組織登錄為世界遺產。