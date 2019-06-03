日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)
▲本文章所有照片來自ke拍攝，haker心得分享，部份自官網截圖!!▼日本是短期健行很方便的國家，加上海外健行不比登山來得辛苦跟奮鬥，因此對海外健行特別有興趣的我們，這次選擇了熊野古道&高野山，除了近露王子10h健行跟小雲取越的4h健行外，其他都是比較輕鬆的走路跟拍照，這條路線一路走來輕爽優閒，不時也可以加碼路線訓練自己，加上沿途指標清楚，是許多日本跟歐美遊客喜愛的路線!!不過久未到日本所以交通上我們，並沒有花很多時間去研究交通方案，基本的票卷有買之外，其他算完我們的需求並沒有多加購，這次只能就我們健行路線多加介紹!!▲▼何謂熊野古道(以下來自網路)熊野古道的七條路線分別為中邊路（主要路線）、大邊路、小邊路、伊勢路、町石道（連結高野山真言宗聖地與熊野神社）、以及吉野＆大峯路線（為真言宗修驗道宗派所保留的修行路線，因山路偏僻、變幻莫測，而只推薦給專業的登山者）。我們此次的健行路線將在中邊路周圍，加上我們訂的旅館都在本宮大社(3天)，因此路線就是以本宮大社為放射線狀去規劃!!第一天的健行選擇近露王子-->本宮大社，是因為這段路是搭乘龍神巴士前往，這段票不在我們購買的熊野三日卷內，所以不能連續使用，因此我第一天就先走這條路線(搭車現金給付)!!需要注意的是出發前我們一直在觀望當地的天氣預報，四月的山上跟台灣一樣天氣變化很大，尤其我們在山上都在健行，如果說天氣差要換行程老實說很難，如果真的下雨就考慮取消這樣，幸好出發前三天觀望都是讓人安心的!我們觀望的日本氣象是以和歌山新宮&高野山來做參考，因為也找不到熊野古道山上的主要氣象，不過這個3小時為播報的降雨量，在健行的時候就幫到我們蠻多的!!https://tenki.jp/forecast/6/33/6520/30207/3hours.html▲▼在官網古道的難易度上(初.中.高)，繼櫻王子-->本宮大社被規劃為上級(高級)路段，主要是時間上的步行會比較久，官網上從繼櫻王子-->本宮大社標準步行將近7小時，而我們還有一段近露王子-->櫻繼王子的路程，根據地圖上的公里數跟時間來算約要多走3.9km&68分鐘，對有在台灣爬山習慣的我們而言，應該可以在實際步行中控制在10h以內!!會挑選從近露王子開始走主要是公車站的距離跟古道連接較近，也有日本山友在中間的小廣峠或小廣王子口車站下車，可以沿著產業道路及指標連接上原本的古道約0.4KM!實際上完成此路線的我們從早上7點下公車開始漫步兼拍照，中午休息前發現玩太久開始趕路，後來停留在湯川王子午餐，下午3點抵達發心門王子距離本宮大社還有6.9km，由於這是熱門路線有許多遊客，因此最後的6.9km我們又開始慢慢閒晃，5點回到本宮大社!!實際步行行程:AM7公車站出發-->PM12湯川午餐-->PM15發心門王子-->PM17本宮大社▲▼龍神巴士網站，當天我們從本宮大社站搭乘最早發車05:49-抵達近露王子約06:43(此公車的終點站在紀伊田邊驛)，龍神巴士跟熊野巴士屬於不同的公司，因此熊野三日卷不可使用!起了個大早日本時間04:30台灣時間03:30，然後寒風刺骨穿著羽絨衣還是一直動動動的暖身體(清晨氣溫10度上下)，05:40來了一班熊野巴士的班車，司機下車跟我們打招呼，跟他小聊一下說我們待會才要上龍神巴士的車前往近露王子....下圖就是我們要搭乘的龍神巴士▲▼龍神巴駛士會先前往有名的湯之峰溫泉然後再開回頭走311公路，湯之峰溫泉這邊上來好幾位日本的山友，後來他們在小廣王子口先下車，預計走0.4KM接上熊野古道，我們則是繼續前往近露王子公車站!!這是下車附近的景觀，完全是先拍了再找路走的概念!!▲▼前一天搭車從高野山-->熊野本宮大社(聖地巴士巡禮)，路上司機就是讓我們在美術館這邊上廁所休息20分鐘，所以我們大概知道近露王子站附近就有乾淨廁所，預計先上完廁所再健行，結果就是當我們在前一站下車走過來，剛好如大柯猜測的一樣公車經過這邊都會讓旅客下車休息上廁所，所以我們又見到剛剛搭乘的公車了!▲▼路上會有許多地圖標示也有木製指標，我們尚未開始熱身前就先參觀近露王子公園，這邊算是比較大的王子所在地，之後所見的王子除了有神社也有的只是小小的石碑而已!何謂王子(以下來自網路資料)在參拜熊野的途中,有許多被稱為王子社的神社，每間隔兩公里便會出現。這些神社被稱為熊野九十九王子,是為了連接人們參拜熊野御子神的艱苦的信仰之道而建立的。王子社據說是提供參拜者和貴族歇腳、休息的地方。有時為了解除長途旅行的疲勞,也在這裡舉行和歌會等活動。同時也是祈禱參拜熊野之地的旅途安全的地方。九十九王子不是指實際上九十九這個數字,而是用九十九這個數字來表示「數量之多」。▼近露王子-->繼櫻王子地圖地圖上有標示點跟點之間的公里數(0.5+0.9+1.3+1.2=3.9km&68分鐘)高度起伏也有標示，從近露王子-->繼櫻王子中間起伏不大，都是在公路上行走為多，也有按順序的號碼牌標示，近露王子從27號起算到熊野是75號，每增加一號代表500公尺，中間有廁所的地方也有在地圖上標示出來!!出發前可以先購買地圖的遊客中心:https://wave.pref.wakayama.lg.jp/navi/walk/stamp/stamp.php
- 中辺路観光協会／Tel：0739-64-1470
- 熊野本宮観光協会／Tel：0735-42-0735
- 新宮市観光協会／Tel：0735-22-2840
- 那智勝浦町観光協会／Tel：0735-52-5311
- 〇熊野古道 中辺路（押印所36ヵ所） 「熊野古道中辺路押印帳」は、中辺路町観光協会・熊野本宮観光協会・新宮市観光協会・那智勝浦町観光協会等で販売しています。（1冊100円）
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