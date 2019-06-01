日本百名山／ 知易行難的盟主之道 ⋯ 奧穂高岳！
懷抱著登頂槍岳的雀躍心情，加上感冒初癒的賞刃大哥電力滿格，氣象預報說會持續艷陽好幾日～～我們展開了新目標⋯奧穂高岳！「穂高連峰」是由「奧穂高岳、涸沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西穂高岳」組合而成的連峰。再加上槍岳，就是大家熟知的「槍穂連峰」了！主峰奧穂高岳（3190m）是飛驒山脈最高峰，也是日本第三高峰。有「北阿爾卑斯盟主」的尊稱。光聽這稱號就知道有多威風！首席說天氣好可以試試，但考量雪季從槍岳走稜線太危險，只好來個「拚體力V型縱走」⋯從槍岳先下降1200m回到橫尾，再爬升1400m到奧穂高岳(^.^)跨過橫尾大橋，開始是沿著河谷前進的平緩林道⋯過了本谷橋之後，就是緩緩的雪坡。首席沿路教導我們如何判斷雪崩地形的知識與常識，也提醒我們經過前穂高岳的屏風岩要快速通過避免落石（嗯⋯當時我們正站在屏風岩正下方～～認真的聽課）(^.^)再來就不輕鬆了，雪坡直上，只有更陡沒有最陡！到了日本最美的紅葉圈谷涸沢，沒有看到紅葉，只有寬廣無盡的雪坡⋯雪坡⋯雪坡⋯。沿途沒有標竿，只能靠自己的判斷開路前進。首席踢出一個個雪階，我們在後面跟著，走起來輕鬆很多。但毒辣的陽光把雪地曬得鬆鬆的，一踩就陷下去，爬升很辛苦的同時，還要一直拔蘿蔔～～唉～～偶爾還有北穂高岳方向而來小規模的雪崩，聽到轟隆隆的聲音，大家都嚇得不敢說話～～奮鬥了6小時，終於到穂高岳山莊！一行人興奮的擊掌歡呼！看著日本山友背著滑雪板爬上山莊，滑野雪下山的帥氣景象，真令人羨慕啊！山莊人員放進木炭，大家圍繞著火爐暖暖身。來杯熱茶、看看書、與山友閒聊、靜靜欣賞笠岳的優美山形與落日餘暉⋯在3000公尺、室外氣溫0度左右的高山上，可以如此愜意地享受午後時光～～在日本爬山就是這麼舒服！陽光恣意揮灑的早晨，心情雀躍整裝待發。幾位日本山友摸早黑從涸沢出發，已經抵達山莊外休息整備，等待最後的登頂。我們跟在日本山友後面行進，既沒有攀登速度的壓力，也可以觀察他們如何規劃路線及通過困難地形。山莊出發沒多久，會讓首席變臉的冰雪岩又來了！經過槍岳的磨練，感覺順暢多了⋯兩段垂直的鐵梯之後，迎面而來的大雪壁讓大家瞬間凝結～～(^^) 昨天從山莊向上望，這個雪壁沒有這麼陡啊！（到了現場目測，將近60-70度）(^^) 看起來應該踏點清楚的雪壁，在清晨-5度的低溫中，變成整片硬梆梆的冰！(^^) 光滑又暴露感極大，沒有鐵鏈鐵梯～～只有手中冰斧的鶴嘴先砍入冰中支撐，再將冰爪的前齒踢進冰中，緩慢地向上移動！(^^) 首席說：這個動作很費小腿的力，踢到後來小腿可能會抽筋！而且到山頂之前有2、3處雪壁⋯只有更陡、更陡、更陡！我們本能性的往旁邊的岩塊看去，首席告訴大家，沒有爬岩的選擇，因為那裡更難更不可行。只有自己努力克服難關踢雪壁上山頂！大家靜默不語，看著日本山友一個個輕鬆優雅地上攀，感覺好像也沒那麼難。等到自己開始了⋯怎麼這麼費力呀⋯冰好硬，冰斧好難砍哦⋯踢半天的腿，也好難踢進冰⋯每做一個動作就喘得不得了⋯全身緊繃⋯手都凍得僵硬不聽使喚⋯應該要優雅輕鬆的動作，到了自己身上變得超級笨拙⋯⋯唉⋯⋯大夥兒前進了十幾公尺，首席的變臉秀到了最精彩的高潮階段！找了一個可以橫渡休息的地方，把大家集合溝通了之後，就撤退了！雖知自己能力不足，心情上還是不免失落，我們爬到另一邊涸沢岳頂上彌補一些小小的遺憾。和煦的陽光散下，無風的山頂展望極好⋯遠方的常念岳安靜地遙遙對望、槍穂連峰壯闊險惡的稜線，覆蓋著冰雪更顯威嚴！看著奧穂高岳沿路的雪壁上，有人爬得帥氣、也有進退不得而撤退的山友⋯⋯心裡的感覺很複雜⋯跟夏季行山不太一樣，不是憑著意志力慢慢走就可以走到山頂。每年的雪況和路徑狀況都不太相同，困難路段上，原本設立的鐵鏈鐵梯都被冰雪覆蓋形成大雪坡，攀爬時需要更多的體力、技巧和經驗來克服難關。而且，在台灣這個沒什麼雪的地方⋯⋯不太有機會練習～～太陽愈發毒辣，下山道的雪被曬得更鬆，每一步都是拔不完的蘿蔔！首席看我們沉悶不已，乾脆帶我們來玩個雪上溜滑梯！狠狠的坐在雪地上往下滑，俯衝的快感和快樂的尖叫聲、冰冰的雪和涼快的風～～好好玩啊！早上的悶情緒全部都發洩了！這趟行程收穫滿滿，好好複習了雪地步伐⋯面對陡坡也比較不懼怕⋯比赤岳更豐富刺激的冰雪岩讓我大開眼界⋯山頂上如此美好的無盡展望⋯❤️感謝上天賜予的好天氣！❤️感謝首席星雯耐心且專業的帶領及照顧，盡全力讓大家平安上下山。❤️感謝夥伴康康和賞刃大哥。無論年長年輕，兩位充滿活力與信心、什麼都願意學習和嘗試的態度，很令人尊敬！（以後每餐都多點幾隻烤魚⋯）ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄ 在健行中一直發誓不想再碰雪的自己⋯又開始計劃新的行程了！哈哈！
2019年5月11日07:10 橫尾山莊出發08:10 本谷橋10:10 涸沢小屋午餐11:10 涸沢小屋出發14:10 穂高岳山莊2019年5月12日07:00 穂高岳山莊出發07:45 60-70度雪坡踢不上去⋯撤退08:40 涸沢岳09:10 回到穂高岳山莊09:50 穂高岳山莊出發11:00 涸沢小屋午餐11:45 涸沢小屋出發12:45 本谷橋13:45 橫尾山莊
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