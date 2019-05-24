獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18 聯合新聞網 健行筆記



上週5月15日才剛登上世界第五高峰－馬卡魯峰的女性登山家詹喬愉（岳界人稱三條魚），原先預計這禮拜5月23日攀登聖母峰（海拔8,848公尺），不過登山家三條魚下午致電回台，表示由於天候條件變差，目前暫時先撤退至海拔6,400公尺處，準備等待下一波好天氣後再嘗試攻頂。同時，她表示目前一切平安，沒有受傷，並特別請台灣所有關心她的朋友們放心。

圖／三條魚提供 分享 facebook

根據外媒報導，今年登頂聖母峰的人數也相當多，往年人數約在100人左右，除了2016年一度升至207人之外。今年聖母峰南坡、北坡攀登人數則是很有可能創下歷年最多登頂人數的記錄。不過，根據外媒The Himalayan Times 報導，今年八千米巨峰的攀登季中，已有16人罹難，且其中4人是在聖母峰，不禁令人心寒而栗。生命誠可貴，身為登山家的三條魚，其中專業之一正是精準判斷自身狀態，理性評估何時應該撤退、何時應該繼續攻頂。

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登山家小簡介

正妹登山家 詹喬愉/三條魚

攀登經歷：洛子峰首位登頂女性/世界第4高峰、馬納斯魯峰首位登頂女性/世界第8高峰...等多次海外遠征

職業：高山嚮導、海外攀登嚮導、攀岩教練、山域搜救訓練官、民間山難搜救隊

粉絲專頁：詹喬愉 - 三條魚Tri Fish

關於本次攀登的沿途記錄：三條魚的紀錄

圖／取自>詹喬愉 分享 facebook

聖母峰小簡介

海拔高度／排名： 8,848公尺／全球最高峰

首次登頂日期：1953年5月29日

登頂次數：約5,000-6,000人

死亡率：約為4%