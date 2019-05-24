親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

油漆工愛上正妹議員美聲 常深夜電話騷擾

高雄兩百年古厝突遭拆 是文化局怠惰還是不熟法令？

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18聯合新聞網 健行筆記

上週5月15日才剛登上世界第五高峰－馬卡魯峰的女性登山家詹喬愉（岳界人稱三條魚），原先預計這禮拜5月23日攀登聖母峰（海拔8,848公尺），不過登山家三條魚下午致電回台，表示由於天候條件變差，目前暫時先撤退至海拔6,400公尺處，準備等待下一波好天氣後再嘗試攻頂。同時，她表示目前一切平安，沒有受傷，並特別請台灣所有關心她的朋友們放心。

圖／三條魚提供
圖／三條魚提供
分享

根據外媒報導，今年登頂聖母峰的人數也相當多，往年人數約在100人左右，除了2016年一度升至207人之外。今年聖母峰南坡、北坡攀登人數則是很有可能創下歷年最多登頂人數的記錄。不過，根據外媒The Himalayan Times 報導，今年八千米巨峰的攀登季中，已有16人罹難，且其中4人是在聖母峰，不禁令人心寒而栗。生命誠可貴，身為登山家的三條魚，其中專業之一正是精準判斷自身狀態，理性評估何時應該撤退、何時應該繼續攻頂。

圖／三條魚提供
圖／三條魚提供
分享

登山家小簡介

正妹登山家 詹喬愉/三條魚

攀登經歷：洛子峰首位登頂女性/世界第4高峰、馬納斯魯峰首位登頂女性/世界第8高峰...等多次海外遠征

職業：高山嚮導、海外攀登嚮導、攀岩教練、山域搜救訓練官、民間山難搜救隊

粉絲專頁：詹喬愉 - 三條魚Tri Fish

關於本次攀登的沿途記錄：三條魚的紀錄

圖／取自>詹喬愉</a臉書
圖／取自>詹喬愉 分享

聖母峰小簡介

海拔高度／排名： 8,848公尺／全球最高峰

首次登頂日期：1953年5月29日

登頂次數：約5,000-6,000人

死亡率：約為4%

登山聖母峰

相關新聞

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

日本百名山／那幸福的一天 「荒島岳」雪季爬山

2019-04-03 08:55

海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出

2019-02-12 20:00

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (上) 紅色聖母峰

2019-02-05 21:00

跟著莫名去旅行：蘭嶼生態攝影之旅

2019-01-24 09:00

東京健行趣！高尾山「紅葉狩」一路吃吃喝喝

2018-12-16 23:00

四川色達健行趣 意外踏上佛國的境土

2018-12-02 21:00

日本山友的夢想「槍穗高縱走」 一山入魂 一步懸命

2018-11-04 08:59

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

走向珠穆朗瑪─Part8 馬卡魯高地營　還是不忘喝口珍珠奶茶！

2019-05-10 15:43

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

走向珠穆朗馬---PART3 島峰攀登篇

2019-04-23 15:39

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【海外山旅影片】飛驒古川森林漫步，「你的名字」氣多若宮神社！

2019-04-11 15:20

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

世界第三大「越南恆恩洞」浪漫美好又難忘的洞穴旅行

2019-04-05 21:30

聖母峰基地營EBC健行紀錄 (下) 翡翠聖湖Gokyo

2019-04-05 16:30

MT. KINABALU沙巴神山攻略

2019-03-31 22:30

走向珠穆朗瑪 PART1

2019-03-30 08:30

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 02 健行篇

2019-03-21 21:30

尼泊爾ABC健行Day 2 - 兩座山頭的考驗

2019-03-21 08:25

【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳－交通篇

2019-03-19 08:25

上帝的花園　高亞國家公園健行記

2019-03-15 14:55

哈巴雪山x初級雪訓

2019-03-08 21:30

【尼泊爾 藍塘-4】 登頂 (最終回)

2019-03-06 07:30

日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山

2019-02-01 14:55

通過鎖場的試煉！日本七靈山之一 四国石鎚山

2019-01-22 08:25

日光白根山 大O型縱走 - 30歲的日本行

2019-01-21 08:15

【用腳感受】小琉球4.5小時徒步環島

2019-01-14 08:15

春節跑哪兒？ 來去神奇曼谷馬拉松當土豪

2019-01-11 11:16

登山菜鳥朝聖「韓國第一高峰」提著要斷線的意識向前

2018-10-22 08:00

日本百名山／荒煙中的孤寂 拜訪「䧳阿寒岳」活火山

2018-10-15 15:55
看更多

熱門文章

路線紀錄：〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】【火焰山】

2019-05-22 07:30

淚推！史上第一 台灣人登頂世界第5高峰

2019-05-15 17:45

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

2019-05-18 16:38

極限登峰台灣版！ 登山家呂忠翰無氧登頂共5座巨峰

2019-05-16 09:56

塵封已久的新寮瀑布步道 & 宜蘭冬山森林生態館

2019-05-20 14:55

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

桃園「小粗坑古道」獨身賞桐花去！

2019-05-17 21:30

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

山上的秘密石頭！網友論唭哩岸上「1654荷蘭#34圖根點之謎」

2019-05-19 21:00

玉山前峰突破極限 「我們與玉山的距離」

2019-05-18 07:05

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

平溪「幼坑古道」的２種風情玩法！白天觀瀑布、晚上賞螢火蟲

2019-05-10 16:30

我愛瀑布之三民蝙蝠洞、觀音洞步道

2019-05-21 15:30

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走

2019-05-15 16:15

從台灣百岳到海外攀登—實戰篇(上)

2019-05-13 13:55

視野超遼闊！阿朗壹古道輕鬆行

2019-05-11 08:30

芳草碧連天~草山秘境連走

2019-05-14 08:25

【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地

2019-05-24 08:25

3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」

2019-05-12 08:00

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

嘉義「蘭潭筍寮步道、紅毛埤山」適合閤家一同健行

2019-05-14 15:00

【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing

2019-05-10 07:30

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top