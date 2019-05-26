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彩色山丘「冰島健行」 Laugavegur Trail（一）

2019-05-26 20:00健行筆記 健行筆記Jessie x Alashi Cycling Illustration

[ 冰島彩色山丘健行 - Laugavegur Trail (一) ] by Alashi 寫於2015年08月31日路線：Landmannalaugar - Hrafntinnusker健行第一天，我們花了七個小時，從中午11點走到下午六點，抵達12公里外的第一站Hrafntinnusker。196bdb8671df0097ce6d33d8219a6254.jpg前兩個山頭非常的壯麗，奇形怪狀的熔岩地形，色彩鮮豔多變的彩色山丘，還有羊咩咩悠哉地低頭吃草，遠處的山脈還有未消融的白色冰雪。但是坡度變化很大，體力流失的非常快，部分路段甚至要手腳並用地攀登上去，亦步亦趨。爬完了兩天行程，我已經變成外八走路，肩膀、腰部、腳踝疼痛不已。e69763a2b7131b4f84c3c7eeb12228c7.jpg沿途來往經過的遊客非常多，有些人甚至輕裝健行，連背包都沒有準備，健步如飛。應該是單日往返的遊客。幾乎都是西方臉孔，很少東方人，一個背著大背包的老外迎面而來向我打招呼，「公妳幾哇，黑輪計爹斯咖。」你勒工蝦毀，一時之間反應不過來，後來才恍然大悟，原來被當作日本人了。4557853b9474979a40644f86b8d9c4b3.jpg沿著山的稜線繼續行走，過了第三個山頭後只剩黑與白，永凍的冰雪與黑色的凍土，越往前走，冰雪覆蓋的程度越大，幾乎只剩下一整片參雜火山灰的冰河層。我們的進度嚴重落後其他人一大截，後半段的冰河區只剩我們倆還在苦命趕路中。不管向前一個山頭，或是向後一個山頭都看不見其他人身影，冰天雪地之中是如此的孤寂荒涼。232e696527d43e6de21d11f2910b83bb.jpg少數路段會有蔥鬱的苔原覆蓋，因為底下地熱的因素，是唯一生意盎然的地方，伴隨著溫泉的湧出，空氣中瀰漫白煙及硫磺氣息，名副其實冰與火的國度。e53465b560b35f158771a22b8b7e4233.jpg走在冰河上相當吃力，走一步滑半步，如同在沙灘上奔跑般的辛苦，我們只能依循其他人的腳印及標示路線的木頭桿子來確認方向。8d4dae0162644a869f9c637987d81483.jpg8e4a63846dd5c2f5d1c0b7c35d4d982c.jpg不能遠離路線太遠，那有可能太接近冰帽，一踩到較薄的冰層，我們就要提早後送回台灣了。5f60646ee3d0aab737a3465b74d09587.jpg連兩天都有一個用火山岩塊堆起來的紀念碑，以悼念在此不幸罹難的健行山友，我們拾起了一塊石頭放在堆塊頂端，雙手合十祈禱，願所有長眠於此的靈魂都能得到安息。be32c6769fcfd83af408eefb65c017a3.jpg最後一個山頭頂上立了好幾隻標誌，還有一個大太陽能板，遠遠就能看得清楚，地上佈滿了岩塊還有晶瑩剔透的黑曜岩，向太陽能板走近，就看得到座落在谷地的營區，謝天謝地，第一天苦難終於結束。8aeaf9a1f084217d887421528b082492.jpg營區就坐落於雪山環抱的一個谷地上

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1e4ad85de8e876a5416db4a087d7ac3e.jpg8cfd4e85cc71342d3e0aa03364649613.jpg4718c30052e58faddb299406a2383077.jpg======================👨‍🏫2015年Alashi的冰島旅行網誌：https://is.gd/fqlC47✍️歡迎追蹤 ig [ jessie_x_alashi ]https://www.instagram.com/jessie_x_alashi/

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