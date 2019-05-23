日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25 健行筆記 健行筆記阿米



去年參加「艾格探險」初級雪訓之後，一直沒機會再碰雪，心中一直很嚮往去雪攀槍岳。和領隊討論很久，考量自己的背負能力、耐寒程度⋯⋯得到了可以在殘雪期攀登的建議！有這麼好的想法，立刻付諸行動吧！已經一年沒碰冰爪冰斧，這期間適逢黑部立山開山，沒看過雪之大谷的我很期待去觀光一下，順便來個雪登雄山當做熱身與複習。

在黃金週的後半段跟人群一起湧入黑部立山，一出室堂車站，印入眼簾的是成堆成堆的雪！天氣大好，陽光照耀著雪坡，閃亮發光令人驚艷！好興奮啊～～黑部立山的雪果然如傳說中的爆量，怎麼可以有這麼多雪⋯太興奮了！從車站到山屋15分鐘的路程，沒有冰爪走在雪地上，每一步的力量都被吃掉一半，走得好辛苦⋯雪地步伐久久沒練習，走起路來還真笨拙。

翌日清晨，裝備全上出發。好好調整呼吸、踩好步伐，在耀眼的陽光中前進。夏季登山道已經全部被大雪覆蓋，沿路依照標竿前進，路徑清楚一點都不危險。雪坡直上，雖然陡了些，但路徑變短，速度快很多。

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過了一之越山莊，開始冰雪岩混合的地形，踩著冰爪掛在岩石上維持平衡真辛苦！正當我手忙腳亂讓自己抓好踩穩，努力向上爬升時，突然聽到有人連續打嗝的聲音～～嗝嗝嗝⋯嗝嗝嗝嗝嗝嗝⋯嗝嗝嗝嗝嗝嗝嗝嗝嗝⋯(^｡^) 怎麼那麼難聽啊！還打嗝打得這麼大聲～～(^｡^) 怎麼有人在爬冰雪岩還有閒情逸致在打嗝～～是早餐吃太撐？？(^｡^) 打嗝這麼大聲都不怕別人看他嗎？好奇怪的登山客～～這樣不怕沒禮貌嗎？？

心裡嘀嘀咕咕抬頭一看，一隻雪白的雷鳥就在我面前，優雅的滑翔下來站在岩石上！傳說中雪白的冬季雷鳥，在陽光閃耀下靜靜的站在我眼前⋯⋯擺出傲人的姿態！卻發出難聽的叫聲！如此幸運看到冰河時期的珍稀寶物，手機相機全上，盡情捕捉英姿！難聽的叫聲～～就照單全收了吧！

有了雷鳥加持，心情愉悅爬上雄山。神官祈福的寶殿仍被大雪覆蓋。雄山頂上展望大好，抱著愉快心情靜靜地眺望剱岳、笠岳、槍穂連峰⋯許多日本登山客背著滑雪板，努力爬到山頂再滑雪下山，真是有夠帥！❤️哪一天我也能滑雪下山該多好！！

2019年5月5日07:30 立山室堂山莊出發08:30 一之越10:30 雄山頂上11:40 雪坡平台午餐12:00 出發12:30 回到一之越13:20 回到立山室堂山莊